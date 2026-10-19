L'académicien Jean-Christophe Rufin violemment agressé devant son domicile

L'écrivain Jean-Christophe Rufin, 74 ans, a été violemment agressé jeudi 15 octobre, vers 23h, devant son domicile à Bourges, dans le Cher. L'académicien, Prix Goncourt 2001, était intervenu pour demander à trois hommes de faire moins de bruit. Frappé au sol, notamment à la tête, il souffre d'un traumatisme crânien et d'une fracture du nez.
Le 19/10/2026 à 11:41 par Hocine Bouhadjera
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19/10/2026 à 11:41
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Trois hommes en état d'ébriété arrivent à bord d'une BMW devant le domicile d'un voisin de l'écrivain. Ils klaxonnent à plusieurs reprises - « au moins 30 fois », selon Jean-Christophe Rufin -, diffusent de la musique à fort volume, chantent et consomment de l'alcool. Ces nuisances sonores se répétaient depuis plusieurs mois, selon la procureure de la République de Bourges, Céline Visiedo, rapporte l'AFP.
Interrogé par France 3, l'écrivain évoque des fêtes organisées depuis environ trois semaines dans un logement voisin loué sur Airbnb, parfois jusqu'à 4 ou 5 heures du matin.
Jean-Christophe Rufin descend leur demander de cesser le bruit et photographie la plaque d'immatriculation du véhicule pour la transmettre à la police. Le conducteur lui ordonne de ne pas filmer sa voiture. Alors que l'écrivain tente de rentrer chez lui, l'homme le rattrape et, selon la victime, le bouscule dans le dos, provoquant sa chute.
Au sol, Jean-Christophe Rufin reçoit plusieurs coups de pied à la tête et au corps. Il affirme également avoir été frappé avec une bouteille en verre, dont des débris sont retrouvés sur place. « C'était vraiment une boucherie », raconte-t-il. « J'ai cru qu'ils allaient me tuer. »
L'un des deux passagers aurait aussi participé aux violences. Les deux hommes s'emparent ensuite de son téléphone, apparemment pour effacer les images du véhicule. L'intervention de la conjointe de l'écrivain a mis fin à l'agression et les trois individus ont pris la fuite, selon le parquet.
Hospitalisé après les faits au centre hospitalier Jacques-Cœur de Bourges, Jean-Christophe Rufin présente un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une fracture des os du nez et une plaie suturée sur le côté droit de la tête. Le médecin légiste relève également plusieurs ecchymoses au visage, au bras gauche et au flanc droit. Certaines blessures sont compatibles avec des coups de semelle ou de talon, précise ICI Berry.
Son incapacité totale de travail (ITT) est provisoirement fixée à 12 jours, « au regard du risque de complications ».
Le lendemain de l'agression, vendredi 16 octobre, le propriétaire de la voiture est interpellé et placé en garde à vue. Âgé de 23 ans, il est militaire et travaille comme chauffeur routier sur la base aérienne d'Avord, dans le Cher. Il était jusqu'alors inconnu des services de police et de la justice.
Lors de son audition, il reconnaît avoir porté trois coups de poing au visage de Jean-Christophe Rufin, affirmant que ceux-ci ont provoqué sa chute. Il admet également lui avoir donné des coups de pied au corps alors qu'il se trouvait au sol. Sa version diffère de celle de l'écrivain sur les circonstances de la chute.
Dimanche 18 octobre, le suspect est mis en examen pour violences volontaires aggravées, commises en réunion, sur une personne vulnérable et en état d'alcoolisation, ainsi que pour vol en réunion. Il a été placé en détention provisoire.
Les enquêteurs recherchent toujours les deux autres hommes soupçonnés d'avoir participé à l'agression. Une information judiciaire a été ouverte.
Né à Bourges en 1952, Jean-Christophe Rufin est médecin, ancien diplomate et romancier. Il a reçu le Prix Goncourt du premier roman en 1997 pour L'Abyssin (Gallimard), puis le Prix Goncourt en 2001 pour Rouge Brésil (Gallimard). Il siège à l'Académie française depuis 2008.
Crédits photo : Jean-Christophe Rufin (Francesca Mantovani, Gallimard)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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16/10/2026, 15:01
Depuis près de 10 ans, Carlotta Films sort des livres sur des cinéastes, acteurs, actrices, monteur, des films, des interviews. Avec maintenant, un rythme conséquent d’une dizaine de livres par an.
Vous n’êtes pas sans savoir les difficultés énormes, la crise que traversent les librairies, les éditeurs de livre, les magasins en redressement ou fermeture, des chaînes aux indépendants.
16/10/2026, 11:56
À Rio de Janeiro, Ana Klajman tient depuis trente ans une entreprise de location de livres qui ne fixe aucun délai de restitution. Sa petite adresse d’Ipanema rassemble environ 12 000 titres, accessibles par abonnement. À 83 ans, cette bibliothécaire retraitée continue de choisir personnellement les lectures de ses clients.
16/10/2026, 10:33
Lagardère Publishing a réalisé 836 millions d’euros de chiffre d’affaires au troisième trimestre 2026, en hausse de 0,9 % à données comparables. La croissance de Hachette Livre repose sur ses activités internationales, tandis que le marché français accuse un recul de 4 %. Sur neuf mois, la branche éditoriale de Louis Hachette Group atteint 2,179 milliards d’euros de revenus.
16/10/2026, 10:08
Lefebvre Dalloz a annoncé, le 12 octobre 2026, plusieurs mesures destinées à renforcer la place de ses auteurs dans le développement de ses services numériques. Parmi elles, la création d’un club utilisateurs, de nouveaux espaces de valorisation et l’élaboration d’une charte encadrant l’intelligence artificielle. Ces engagements interviennent alors que le groupe accélère le déploiement de ses solutions d’IA juridique, fondées sur ses contenus éditoriaux.
16/10/2026, 09:55
À Dijon, Tache Papier fait vivre depuis 2015 un Print Club associatif consacré aux arts graphiques et aux techniques d’impression artisanales. Sérigraphie, gravure, risographie, mais aussi édition : l’association accompagne des artistes et développe ses propres projets éditoriaux, de l’impression jusqu’au façonnage.
16/10/2026, 09:32
Le secteur du livre en Afrique francophone connaît, depuis quelques années, une évolution rapide. De profondes mutations changent la donne dans de nombreux domaines, tandis que le paysage se reconfigure avec l’émergence d’une multitude de nouveaux acteurs. Chaque marché suit sa propre dynamique, portée par des initiatives, des pratiques et des professionnels aux profils de plus en plus diversifiés. Ce premier article ouvre un dossier dans lequel nous irons à la rencontre des professionnels du livre en Afrique francophone, pour mieux comprendre les transformations à l’œuvre sur le terrain.
15/10/2026, 17:32
Après les hausses de juin et juillet, l’édition américaine continue de gagner du terrain en août 2026. Les éditeurs suivis par l’Association of American Publishers (AAP) déclarent 1,2 milliard $ de recettes nettes, soit +8,9 % sur un an. Les livres destinés au grand public progressent plus vite encore (+12,5 %), grâce notamment au papier. L’ebook recule, tandis que l’audio numérique poursuit sa croissance.
15/10/2026, 16:57
10 minutes pour lire, 12 heures pour tenter un record mondial. Le 8 octobre, le National Literacy Trust et le British Council ont invité des lecteurs du monde entier à se retrouver en ligne, autour d'un livre, d'une BD ou d'un magazine. L’objectif était de rassembler le plus grand nombre de participants possible et d'entrer ainsi dans le Guinness des records. Le résultat reste à confirmer.
15/10/2026, 15:16
Au sein de la médiathèque Marguerite Duras, dans le 20e arrondissement de Paris, un collectif tente de rendre hommage à la conservatrice Christine Péclard, préfiguratrice de l'établissement avant d'en être la directrice jusqu'en 2015, un an avant son décès. Le projet de nommer l'auditorium de la médiathèque en sa mémoire n'a, à ce jour, pas reçu de réponse favorable de l'administration. Une pétition pour interpeler Aurélie Filippetti, directrice des affaires culturelles de la ville de Paris, est ouverte.
15/10/2026, 13:36
Une louve qui veut sa mort. Une armée prête à décimer des villages pour mettre la main sur lui. Avec Ce qu'il restera du Monde - tome 1 : La Louve et le Targhar, Cindy C. Teston ouvre une saga de fantasy sombre et immersive en autre tomes, au coeur des Terres du Vallère. Lancée le 25 septembre sur Ulule, la campagne de précommande a atteint son objectif en moins de deux heures et s'élève déjà à 241%, débloquant plusieurs enrichissements pour les différentes éditions du roman. Projet porté par Cindy C. Teston.
15/10/2026, 13:30
En Argentine, les librairies indépendantes vendent moins de livres et supportent des frais en hausse. Leur fédération, la FALPA, a déclaré le secteur en situation d'urgence en septembre et réclame l'intervention des pouvoirs publics. Selon son enquête, le chiffre d'affaires corrigé de l'inflation a reculé de 41,5 % entre les huit premiers mois de 2023 et ceux de 2026.
15/10/2026, 12:38
Lina Fiaschi a pris ses fonctions de chargée de marketing digital et média chez Pocket Jeunesse (PKJ), maison d'édition du groupe Editis, en octobre 2026. Elle y poursuit son parcours après une année d'alternance comme assistante marketing et communication.
15/10/2026, 12:05
L'Académie des beaux-arts a déclaré ouverte la vacance du fauteuil VII de la section de mise en scène, précédemment occupé par Frédéric Mitterrand (1947-2024) et du fauteuil VIII de la section de mise en scène, fauteuil nouvellement créé en 2026.
15/10/2026, 10:39
Le Grimoire Vagabond est un café-librairie itinérant installé dans un bus à impériale entièrement transformé. Né en Alsace, le projet veut faire voyager les livres, le café et les rencontres jusque dans les villages, marchés et événements. Plus qu’un commerce mobile, il imagine un lieu chaleureux, curieux et vivant, où l’on vient lire, échanger, découvrir et prendre le temps. Après près de deux ans de travaux, le bus est aujourd’hui en phase finale d’aménagement avant de prendre la route, avec l’ambition de rendre la culture plus mobile, plus proche et plus conviviale. Projet porté par Guillaume Talon.
15/10/2026, 09:30
Les 25 et 26 octobre 2026, Montpellier accueillera les premières Rencontres nationales des librairies coopératives. Organisé à l’initiative de la librairie La Cavale, ce rendez-vous réunira des professionnels et des bénévoles venus de toute la France, avec pour objectif de préparer la création d’un réseau national.
14/10/2026, 18:03
Les romans de Sally Rooney ne seront plus distribués au Royaume-Uni par son éditeur Faber. La décision, annoncée mercredi 14 octobre 2026 avec l'accord de l'écrivaine irlandaise, découle de son soutien financier annoncé à Palestine Action, une organisation interdite par les autorités britanniques.
14/10/2026, 17:51
Top ArticlesSarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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