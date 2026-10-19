L'académicien Jean-Christophe Rufin violemment agressé devant son domicile

Trois hommes en état d'ébriété arrivent à bord d'une BMW devant le domicile d'un voisin de l'écrivain. Ils klaxonnent à plusieurs reprises - « au moins 30 fois », selon Jean-Christophe Rufin -, diffusent de la musique à fort volume, chantent et consomment de l'alcool. Ces nuisances sonores se répétaient depuis plusieurs mois, selon la procureure de la République de Bourges, Céline Visiedo, rapporte l'AFP.

Interrogé par France 3, l'écrivain évoque des fêtes organisées depuis environ trois semaines dans un logement voisin loué sur Airbnb, parfois jusqu'à 4 ou 5 heures du matin.

« J'ai cru qu'ils allaient me tuer »

Jean-Christophe Rufin descend leur demander de cesser le bruit et photographie la plaque d'immatriculation du véhicule pour la transmettre à la police. Le conducteur lui ordonne de ne pas filmer sa voiture. Alors que l'écrivain tente de rentrer chez lui, l'homme le rattrape et, selon la victime, le bouscule dans le dos, provoquant sa chute.

Au sol, Jean-Christophe Rufin reçoit plusieurs coups de pied à la tête et au corps. Il affirme également avoir été frappé avec une bouteille en verre, dont des débris sont retrouvés sur place. « C'était vraiment une boucherie », raconte-t-il. « J'ai cru qu'ils allaient me tuer. »

L'un des deux passagers aurait aussi participé aux violences. Les deux hommes s'emparent ensuite de son téléphone, apparemment pour effacer les images du véhicule. L'intervention de la conjointe de l'écrivain a mis fin à l'agression et les trois individus ont pris la fuite, selon le parquet.

Hospitalisé après les faits au centre hospitalier Jacques-Cœur de Bourges, Jean-Christophe Rufin présente un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une fracture des os du nez et une plaie suturée sur le côté droit de la tête. Le médecin légiste relève également plusieurs ecchymoses au visage, au bras gauche et au flanc droit. Certaines blessures sont compatibles avec des coups de semelle ou de talon, précise ICI Berry.

Son incapacité totale de travail (ITT) est provisoirement fixée à 12 jours, « au regard du risque de complications ».

Un militaire de 23 ans placé en détention provisoire

Le lendemain de l'agression, vendredi 16 octobre, le propriétaire de la voiture est interpellé et placé en garde à vue. Âgé de 23 ans, il est militaire et travaille comme chauffeur routier sur la base aérienne d'Avord, dans le Cher. Il était jusqu'alors inconnu des services de police et de la justice.

Lors de son audition, il reconnaît avoir porté trois coups de poing au visage de Jean-Christophe Rufin, affirmant que ceux-ci ont provoqué sa chute. Il admet également lui avoir donné des coups de pied au corps alors qu'il se trouvait au sol. Sa version diffère de celle de l'écrivain sur les circonstances de la chute.

Dimanche 18 octobre, le suspect est mis en examen pour violences volontaires aggravées, commises en réunion, sur une personne vulnérable et en état d'alcoolisation, ainsi que pour vol en réunion. Il a été placé en détention provisoire.

Les enquêteurs recherchent toujours les deux autres hommes soupçonnés d'avoir participé à l'agression. Une information judiciaire a été ouverte.

Né à Bourges en 1952, Jean-Christophe Rufin est médecin, ancien diplomate et romancier. Il a reçu le Prix Goncourt du premier roman en 1997 pour L'Abyssin (Gallimard), puis le Prix Goncourt en 2001 pour Rouge Brésil (Gallimard). Il siège à l'Académie française depuis 2008.

Crédits photo : Jean-Christophe Rufin (Francesca Mantovani, Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

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