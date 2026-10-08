Langues régionales : une loi pour en faire un principe fondamental de la République

Le texte enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 5 octobre dernier est lié à un nom bien connu pour qui s'intéresse au devenir des langues régionales, celui de Paul Molac. Ce député du Morbihan (membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) est à l'origine d'une loi qui porte son nom, votée en avril 2021.

Cette dernière visait à promouvoir activement l’enseignement et la visibilité des langues régionales, en renforçant l'offre d'apprentissage dans le cadre scolaire et en sécurisant leur usage dans l'espace public. Ses effets ont toutefois été limités, comme le remarquait un rapport sénatorial publié en octobre 2025, lequel avertissait d'une disparition « imminente » des langues régionales.

Karine Daniel (Loire-Atlantique, Socialiste, Écologiste et Républicain), sénatrice co-rapporteure de cette mission sénatoriale d’évaluation de la loi Molac, déplorait auprès d'ActuaLitté une « absence de volonté politique » sur le sujet, débouchant notamment sur « la carence d’une véritable offre d’enseignement en langue régionale à l’école publique ».

Pourtant, les langues régionales ont bel et bien fait leur entrée dans la Constitution, dès 2008, à l'article 75-1, qui reconnait assez simplement leur valeur : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. » Si cette inscription constituait une forme de progrès pour leur reconnaissance et leur préservation, elle n'en faisait pas pour autant un principe fondamental de la République française.

Une loi plusieurs fois censurée

Si Paul Molac remet le sujet des langues régionales au programme de l'Assemblée nationale, aux côtés de son collègue Peio Dufau (Pyrénées-Atlantiques, Socialistes et apparentés), c'est en raison de la censure de deux articles de la loi de 2021, portant sur l’utilisation des signes diacritiques et la possibilité du recours à l’enseignement immersif.

Le Conseil constitutionnel opposait en effet à ces dispositions l'article 2 de la Constitution, lequel affirme que « [l]a langue de la République est le français ». Ce principe fondamental entrait alors en contradiction avec l'article 75-1 de cette même Constitution. « Cette situation révèle la nécessité de concilier la protection de la langue française avec la sauvegarde et la promotion des langues régionales » soulignent les députés dans l'exposé des motifs de leur proposition de loi.

D'après eux, une évolution de la Constitution « permettrait de mieux articuler les articles 2 et 75‑1 [...] et de donner au législateur un cadre clair pour déterminer les modalités d’usage, de promotion et de protection des langues régionales ». L'inscription dans la Constitution, dès son article 2, ouvrirait par ailleurs la voie à une ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe, signée en... 1999.

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La proposition de loi s'appuie sur deux articles seulement. Le premier modifie donc l'article 2 de la Constitution, dont la première phrase deviendrait : « La langue de la République est le français, dans le respect de l’usage, de la promotion et de la protection des langues régionales. » Le second viendrait ajouter un alinéa à l'article 34 de la Constitution, qui définit la loi et délimite son domaine, en incluant le « statut des langues régionales, notamment leur usage dans les administrations et les services publics ».

Le texte de la proposition de loi constitutionnelle et l'exposé de ses motifs sont accessibles à cette adresse.

Photographie : Panneaux en français et en breton, à Rennes (illustration, graham chandler, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

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