Secret de bibliothécaires : que font les doudous quand les enfants dorment ?

En 2026, plusieurs médiathèques et bibliothèques de l’Hexagone ont accueilli d’étonnants pensionnaires. « La nuit des doudous », c’est surtout un moment de lecture : le jeune participant vient avec son compagnon, écoute des histoires, puis repart sans lui. La peluche, elle, reste dormir au milieu des livres.

À La Bouëxière, en Ille-et-Vilaine, Dominique Pingot-Texier, responsable de la médiathèque Ménouvel, et sa collègue Dominique Lambert invitaient les jeunes participants à venir en pyjama avant de confier leur compagnon pour la nuit : « Domi et Dom vous accueillent. » Petites lumières, ambiance sonore et lectures à deux voix précèdent le moment où chacun rentre chez soi.

Se séparer pour une nuit

Début octobre, à Erbrée, dans le même département, ils étaient cinq à tenter l’expérience. Sébastien Buteau, responsable de la bibliothèque municipale d’Erbrée, avait prévenu les familles : mieux valait éviter le compagnon absolument indispensable pour dormir.

Et personne n’était forcé de jouer le jeu. « Ce n’est pas une prise d’otage », plaisante-t-il. D’ailleurs, les cinq participants n’ont pas vraiment hésité. « Tous étaient ravis de nous confier leur copain, parce qu’on leur avait préparé un petit coin, une sorte de petit lit. On a mis tous les doudous à dormir ensemble. »

À La Bouëxière aussi, la séparation se prépare dès l’inscription. « Personne ne se sépare comme ça d’un compagnon aussi important », résume Dominique Pingot-Texier. Les familles sont donc ménagées, voire coachées : astucieux, certains parents anticipent. Ils embarquent le vrai nounours avec eux, mais la veillée nocturne est dévolue à celui de rechange.

Sur place, les groupes comptent généralement huit à dix participants. Et avant de partir, on lit. Des histoires de doudou ou de dodo — faut choisir sa voyelle. Les albums de la soirée sont ensuite placés devant les peluches. Le lendemain matin, lorsque les jeunes lecteurs reviennent, leurs compagnons sont encore en pleine lecture. Une fois les jeunes participants partis, le vrai travail commence pour les bibliothécaires.

Mais que font les doudous la nuit ?

Illustrateur lui-même, Sébastien Buteau a confectionné pendant la nuit cinq livrets personnalisés. Un travail qui lui a pris une bonne partie de la soirée et quelques heures de sommeil, vite oubliées devant la réaction des jeunes lecteurs. À l’intérieur : des photographies mises en page et légendées pour suivre les aventures de chacun.

« Oh, il a escaladé la tour des livres ! », s’exclame un enfant en reconnaissant sur une photo un présentoir en carton en forme de château. Une autre participante s’émerveille : « Il a choisi exactement le livre que je voulais ! »

Le livret confectionné par Sébastien Buteau

Changement de cap, direction le sud, à Nailloux, en Haute-Garonne. Les bibliothécaires Aurélie Toussaint et Sylvie Couranjou ont poussé le jeu plus loin : 17 pensionnaires leur avaient été confiés. Le vendredi soir, les deux femmes arrivent en pyjama et découvrent la médiathèque sens dessus dessous. Le lendemain matin, elles racontent aux enfants ce qu’elles ont trouvé à leur arrivée et leur montrent les photos de la nuit. Les coupables sont alors démasqués : leurs compagnons avaient profité de leur absence pour faire la fête.

Au retour, les livres entrent eux aussi dans le jeu. « Le lendemain, les livres partent assez vite », assure Dominique Pingot-Texier. À La Bouëxière comme à Erbrée, les albums associés aux peluches peuvent ainsi être empruntés. À Erbrée, chaque livre est même présenté comme ayant été « choisi » par le doudou pour son propriétaire.

À Nailloux, Les photos de la nuit projetées aux enfants

Quand le doudou mène au livre

À l’origine, ces projets puisent dans l’attachement des jeunes enfants à leurs peluches un moyen de les familiariser avec la bibliothèque et les livres. Plutôt que de verser dans l’injonction à lire, les bibliothécaires mettent en scène les aventures nocturnes de leurs compagnons. L’objectif est d’éveiller la curiosité, de stimuler l’imagination et d’associer la lecture à une expérience affective et ludique.

Si l’intérêt pédagogique ne se conteste pas, une étude de 2017 de quatre chercheurs japonais a tenté d’en éprouver l’efficacité. Elle fait à ce titre remonter ces « stuffed animal sleepovers » à une bibliothèque de Pennsylvanie en 2007, même si la Northland Public Library, à McCandless, évoque une tradition commencée dès 2006.

42 enfants de maternelle furent invités dans une librairie : avant l’expérience, seuls deux enfants lisaient spontanément des albums à leurs peluches, contre 21 dès le lendemain. Trois jours plus tard, ce nombre était retombé à quatre. Un mois après, une simple mise en scène rappelant la nuit des peluches faisait de nouveau progresser le nombre de jeunes lecteurs, de deux à quatorze.

Les résultats suggèrent que l’imaginaire constitue un levier intéressant pour susciter l’envie de lire, à condition de renouveler les sollicitations. Rien en revanche quant à une amélioration durable des compétences de lecture, ce point ne figurait pas dans le protocole d’étude.

Des États-Unis au Japon

La pratique ne se cantonne plus à des initiatives isolées. Partout, les organisateurs cherchent à prolonger la relation avec le livre. Les retrouvailles sont devenues un second temps fort : albums photographiques, vidéos et carnets de souvenirs prolongent l’expérience bien après que les animaux ont retrouvé leur propriétaire.

Cet automne, Fort Wayne et Mahomet, aux États-Unis, ainsi que Vaughan, au Canada, organisent leur propre nuit des doudous. À Berlin, les peluches prendront leurs quartiers à l’Amerika-Gedenkbibliothek aux mêmes dates. L’Australie n’est pas en reste : à Carnegie, près de Melbourne, les animaux dormiront entre les rayonnages les 8 et 9 novembre.

Les 23 et 24 octobre 2026, le réseau municipal de Bologne organise "La notte dei pupazzi in biblioteca" dans onze établissements, parmi lesquels les bibliothèques Natalia Ginzburg, Salaborsa Ragazzi, Orlando Pezzoli et Casa di Khaoula. Les peluches reçoivent une étiquette à leur nom et à celui de leur propriétaire, puis sont mises en scène en train de découvrir les collections, de lire ou d’emprunter des ouvrages.

Biblioteche Bologna / Comune di Bologna – CC BY-NC-SA 4.0 / À Bologne, les peluches passent la nuit dans les bibliothèques municipales : elles sont photographiées entre les rayonnages, en train de lire ou d’emprunter des livres, avant de retrouver les enfants le lendemain. Ici, l’édition 2025 de La notte dei pupazzi in biblioteca.

Mais surtout, la manifestation est organisée en lien avec la bibliothèque jeunesse d’Itabashi, à Tokyo, qui doit découvrir les aventures des animaux dans les bibliothèques bolognaises. La bibliothèque d’Ōsawano, à Toyama, accueillera les siennes les 31 octobre et 1er novembre, après une séance de lecture.

Le lien avec la littérature jeunesse est explicite : les organisateurs citent l’album Una notte in biblioteca, de Kazuhito Kazeki et Chiaki Okada (traduit en italien par Roberta Tiberi), publié en Italie par Kira Kira en 2022, comme une représentation de cette tradition.

Et pour revenir dans l’Hexagone France, la médiathèque Pierre-Seghers d’Igny, dans l’Essonne, prendra le relais les 11 et 12 décembre, avec une vidéo des aventures nocturnes à découvrir lors des retrouvailles.

Une nuit à imaginer

Et forcément, tout cela travaille l’imagination. Sébastien Buteau raconte qu’une mère lui a confié que sa fille l’avait interrogée toute la soirée : « Qu’est-ce qui va se passer pendant la nuit ? Les doudous, ils vivent pendant la nuit ? »

Typiquement les questions dont j’aurais harcelé mes parents : elle est où Lili ? Elle fait quoi quand je ne suis pas là ? Et quand je m’en sépare, elle s’amuse sans moi ? On maîtrise rarement les koans zen et Wittgenstein à cinq ans…

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Alors peut-être que je n’aurais finalement pas dû m’inquiéter autant pour Lili. Elle aurait eu son petit lit, des copains et probablement un livre sous le bras au petit matin. Chien Bleu, de Nadja (L’École des loisirs), peut-être. Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans, de Marcus Pfister, traduit de l’allemand par Agnès Inhauser (NordSud). Ou C’est moi le plus fort, de Mario Ramos (Pastel/L’École des loisirs).

Reste que remuer tant de souvenirs et d’émotions m’a mis le cerveau en ébullition : j’ai illico appelé les premiers concernés par mon bien-être, mes parents : « Toi, laisser Lili derrière toi… ? Jamais : on aurait passé une nuit terrible ! Mais le jour où tu n’as plus eu besoin d’elle pour t’endormir, j’ai eu un petit pincement au cœur : tu grandissais, et un bout de ton enfance s’éloignait doucement. »

Crédit image : CC BY-NC 2.0 / sussex.library

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Par Clotilde Martin

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