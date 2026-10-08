L'Impératrice remariée, webtoon d'Alpha Tart et Sumpul, adapté sur Disney+

Portée par Shin Mina (Karma, Hometown Cha-Cha-Cha) dans le rôle de l’impératrice Navier, Ju Jihoon (Light Shop, The Trauma Code: Heroes on Call) dans celui de l’empereur Sovieshu, Lee Jongsuk (Big Mouth) dans le rôle du prince héritier Heinrey et Lee Seyoung (The Red Sleeve, The Crowned Clown) dans celui de Rashta, L'Impératrice remariée est adaptée pour l’écran par Yeoh Geena et Hyun Choongyeol, et réalisée par Cho Suwon (Still 17, Pinocchio).

À l'origine une série de light novels signés par Alpha Tart et publiés sur la plateforme Naver entre 2018 et 2020, L'Impératrice remariée a ensuite été changée en webtoon, avec le concours du dessinateur Sumpul.

En France, l'adaptation dessinée a été publiée par Pika Édition, dans une traduction de Captain Pavé, à partir de juillet 2024 et compte aujourd'hui 8 tomes. Le premier tome de la série de light novels, lui, parait le 6 novembre prochain dans une traduction d'Aline Dikmedjian et Laïla Sarah Kezzi, chez OML.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com