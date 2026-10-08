La défense de la liberté de publier honorée à la Foire de Francfort

La Foire internationale du livre de Francfort a abrité la remise du premier Freedom of Expression Defenders Award [Prix des défenseurs de la liberté d'expression, NdR], décerné par l'Union internationale des éditeurs (UIE, ou International Publishers Association en version originale). L'organisation américaine The Media Coalition ouvre le palmarès.
Le 08/10/2026 à 09:26 par Antoine Oury
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08/10/2026 à 09:26
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« Avec ce projet, nous avons vraiment voulu apporter de l'espoir et de l'inspiration, et notre première sélection incarne parfaitement cet objectif. Toutes ces organisations montrent comment nous pouvons nous battre pour la liberté d'expression, la liberté de publication et la liberté de lire ce que l'on veut », expliquait Gvantsa Jobava, présidente de l'UIE, à l'annonce de la création de cette nouvelle récompense.
Ce mercredi 7 octobre, à Francfort, l'organisation américaine The Media Coalition a reçu ce Freedom of Expression Defenders Award, rappelant la nécessité de « rester vigilant et de tenir bon face aux attaques contre la liberté d'expression, quand c'est nécessaire », selon les mots de Jessica Sänger, responsable du comité Liberté de publier de l'UIE.
Fondée en 1973 par plusieurs structures, dont l'Association des libraires américains et l'Association des éditeurs américains, The Media Coalition protège le droit des médias, garanti par le Premier amendement, de produire et distribuer une diversité de contenus, ainsi que le droit du public d'y accéder. Dans ce cadre, elle intervient régulièrement devant les tribunaux.
« Cet engagement à agir de manière coordonnée, associé à l'expertise et à l'expérience de nos équipes, nous a permis d'arriver à nos fins dans un grand nombre de procès », a souligné David Horowitz, directeur exécutif de The Media Coalition. « La distinction que nous recevons aujourd'hui témoigne de la puissance et de la résilience de cette coalition et nous oblige, tandis que nous poursuivons notre combat, dans un contexte de plus en plus difficile. »
À LIRE - États-Unis : la politique antiterroriste de Trump, une menace pour les librairies ?
Gvantsa Jobava, présidente de l'UIE, s'est félicitée de ce premier Freedom of Expression Defenders Award : « La liberté d'expression, la liberté de publier et de lire forment une trinité qui réunit tout le secteur du livre, et il est tout à fait approprié de décerner cette récompense à la Foire du Livre de Francfort, entourés par nos collègues du secteur du livre. »
Photographie : De gauche à droite, Jessica Sänger, responsable du comité Liberté de publier de l'UIE ; David Horowitz, directeur exécutif de Media Coalition ; Gvantsa Jobava, présidente de l'UIE, et Joachim Kaufmann, PDG de la Foire du livre de Francfort (© IPA/Holger Menzel)
Par Antoine Oury
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Une pelle en guise de livre, des sonnets imprimés sur des mouchoirs, des œuvres utilisant des gants de boxe : à Saint-Pétersbourg, le codex est sérieusement bousculé. Du 2 au 4 octobre, la Bibliothèque de l’illustration du livre accueille la quatrième édition du Forum des collectionneurs du livre d’artiste et de l’estampe, où artistes, éditeurs et collectionneurs présentent des créations qui s’affranchissent volontiers des pages et de la reliure.
04/10/2026, 08:00
Penguin Random House prépare de longue date la nouvelle paurtion de son auteur star. Le groupe publiera le 21 septembre 2027 The Laws of History, nouvel essai de l’auteur de Sapiens et Nexus, avec une sortie coordonnée dans plusieurs grands marchés. L’annonce, faite près d’un an avant la parution, donne surtout la mesure du dispositif international prévu autour du titre. La France, elle, n’est pas mentionnée à ce stade.
03/10/2026, 12:19
À Dacca, la vente d’un ouvrage qui ne fait l’objet d’aucune interdiction a suffi à faire cadenasser le point de vente d’un éditeur. Deux salariés ont ensuite été conduits à un poste de police avant d’être relâchés. Un responsable policier affirme que leur libération a été conditionnée à l’arrêt des ventes, alors qu’un supérieur confirme qu’aucune restriction ne frappe le livre.
03/10/2026, 10:44
À Brasília, quelque 6 000 livres sont sortis de la bibliothèque par la grande porte et n’ont jamais retrouvé le chemin du retour. Certains manquent à l’appel depuis juillet 2013. Plutôt que de gronder les retardataires, la Biblioteca Nacional de Brasília a opté pour l’humour et une amnistie temporaire : pendant un mois, les ouvrages peuvent être rapportés sans pénalité.
03/10/2026, 10:33
En 1910, Walter Griffith Owen emprunte à la bibliothèque de Llanrwst, au pays de Galles, King Lear de Shakespeare et Paradise Lost de John Milton. Prêtés pour une semaine, les deux volumes ont fini dans les affaires familiales. Plus d’un siècle après, son petit-fils Peter O’Sullivan les a rapportés à leur établissement d’origine — dans un état qui a surpris les bibliothécaires.
03/10/2026, 09:52
Six ans après leur saisie par la Police fédérale, 164 publications historiques ont retrouvé les collections de la Fundação Biblioteca Nacional, à Rio de Janeiro. Restitué le 17 septembre 2026 sur décision de justice, le lot comprend 162 fascicules de O Guri, un Almanak Laemmert de 1848 et un Almanaque dos Heróis Comandado por Superman de 1949. Leur retour aura surtout nécessité un patient travail de provenance : tampons, registres, étiquettes et anciennes méthodes de classement ont permis aux bibliothécaires de reconnaître leurs propres fonds.
03/10/2026, 09:18
Damien Tornincasa a pris ses fonctions de secrétaire général de LivreSuisse le 1er octobre 2026, succédant à Guy Chevalley. Déjà chargé de projets au sein de l’association depuis le début de l’année, il a auparavant dirigé la rédaction de Ricochet et fondé les Éditions du Croche-Patte.
02/10/2026, 13:42
Le gouvernement a présenté, ce jeudi 1er octobre, son projet de loi de finances pour l'année 2027. Un budget très particulier, qui intervient à quelques mois de l'élection présidentielle et dans un contexte économique peu reluisant. Sans surprise, la culture perd à nouveau quelques plumes dans l'équation.
02/10/2026, 12:14
Connu pour ses abonnements de livres audio et numériques, Storytel ajoute désormais le papier à son offre commerciale. Depuis le 1er octobre, le groupe suédois vend des ouvrages imprimés en ligne, avec une remise de 20 % pour ses abonnés. La boutique doit rejoindre son application dans le courant du mois : de l’écoute à l’achat d’un exemplaire physique, l’entreprise cherche ainsi à resserrer encore son écosystème autour du livre.
02/10/2026, 11:21
Le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance a franchi, le 30 septembre, l’obstacle judiciaire qui empêchait encore sa finalisation aux États-Unis. La juge fédérale Araceli Martínez-Olguín a homologué l’accord conclu neuf jours plus tôt avec une coalition de douze États, emmenée par la Californie, puis levé l’interdiction de conclure l’opération. Valorisé à environ 110 milliards $ en valeur d’entreprise, le rapprochement est désormais attendu le 6 octobre, sous réserve des dernières conditions habituelles.
02/10/2026, 11:08
Un jeu de société autour des livres où les cartes se partagent, les bibliothèques se construisent et où une seule boîte propose plusieurs expériences de jeu. Et si, pour construire la bibliothèque idéale, il fallait commencer par s’intéresser à celle des autres ? Avec BIBLIO’SET, le studio bordelais Collective Adventure propose un jeu de société familial dans lequel les livres ne s’achètent pas : ils se partagent. À chaque tour, les autres joueurs proposent des cartes de leur main au joueur actif, qui doit choisir celle qu’il souhaite ajouter à sa bibliothèque. Et surtout, dans BIBLIO’SET, faire plaisir aux autres peut aussi servir son propre jeu. Projet porté par Alexandre Bernard et Julie Gruet.
02/10/2026, 09:40
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