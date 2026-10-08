La défense de la liberté de publier honorée à la Foire de Francfort

« Avec ce projet, nous avons vraiment voulu apporter de l'espoir et de l'inspiration, et notre première sélection incarne parfaitement cet objectif. Toutes ces organisations montrent comment nous pouvons nous battre pour la liberté d'expression, la liberté de publication et la liberté de lire ce que l'on veut », expliquait Gvantsa Jobava, présidente de l'UIE, à l'annonce de la création de cette nouvelle récompense.

Ce mercredi 7 octobre, à Francfort, l'organisation américaine The Media Coalition a reçu ce Freedom of Expression Defenders Award, rappelant la nécessité de « rester vigilant et de tenir bon face aux attaques contre la liberté d'expression, quand c'est nécessaire », selon les mots de Jessica Sänger, responsable du comité Liberté de publier de l'UIE.

Fondée en 1973 par plusieurs structures, dont l'Association des libraires américains et l'Association des éditeurs américains, The Media Coalition protège le droit des médias, garanti par le Premier amendement, de produire et distribuer une diversité de contenus, ainsi que le droit du public d'y accéder. Dans ce cadre, elle intervient régulièrement devant les tribunaux.

« Cet engagement à agir de manière coordonnée, associé à l'expertise et à l'expérience de nos équipes, nous a permis d'arriver à nos fins dans un grand nombre de procès », a souligné David Horowitz, directeur exécutif de The Media Coalition. « La distinction que nous recevons aujourd'hui témoigne de la puissance et de la résilience de cette coalition et nous oblige, tandis que nous poursuivons notre combat, dans un contexte de plus en plus difficile. »

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Gvantsa Jobava, présidente de l'UIE, s'est félicitée de ce premier Freedom of Expression Defenders Award : « La liberté d'expression, la liberté de publier et de lire forment une trinité qui réunit tout le secteur du livre, et il est tout à fait approprié de décerner cette récompense à la Foire du Livre de Francfort, entourés par nos collègues du secteur du livre. »

Photographie : De gauche à droite, Jessica Sänger, responsable du comité Liberté de publier de l'UIE ; David Horowitz, directeur exécutif de Media Coalition ; Gvantsa Jobava, présidente de l'UIE, et Joachim Kaufmann, PDG de la Foire du livre de Francfort (© IPA/Holger Menzel)

Par Antoine Oury

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