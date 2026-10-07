Prix du livre pour les bébés 2026 : Sur le sable récompensé

Avec Sur le sable, Camille Giordani accompagne Joëlle le temps d’une journée à la plage. Le sable, l’eau, le soleil, les coquillages ou les rencontres deviennent autant d’occasions d’explorer les lieux avec les mains, les pieds et le regard. Le récit s’attache ainsi aux sensations de l’enfance et à ces souvenirs qui se construisent avant même que l’on sache les nommer.

Junko Nakamura accompagne le texte de peintures à la gouache. Camille Giordani est également éditrice et traductrice, tandis que Junko Nakamura, artiste, autrice et illustratrice installée en France après avoir commencé les beaux-arts au Japon, a notamment publié Chez Bergamote chez MeMo. Sur le sable figurait parmi les vingt ouvrages retenus pour cette deuxième édition.

Des livres avant même de savoir lire

Créé en 2025 par le ministère de la Culture, le Prix du livre pour les bébés récompense un ouvrage qui favorise l’interaction entre le tout-petit et l’adulte, par le texte, les images, la fabrication ou toute autre dimension du livre. Le jury est présidé, comme l’an dernier, par l’autrice et illustratrice Soledad Bravi.

La récompense s’inscrit dans une politique plus large autour de la lecture dès la petite enfance. Le programme Premières Pages, qui associe professionnels du livre et acteurs de la petite enfance, a ainsi soutenu 92 territoires en 2025, dont 63 départements. De son côté, le projet « Des livres à soi », destiné notamment aux familles éloignées de la lecture et porté par le Centre pour la promotion du livre jeunesse, a été déployé entre 2025 et 2026 dans 151 villes et 19 régions.

Le ministère insiste notamment sur le rôle du livre avant même l’apprentissage de la lecture : manipulation de l’objet, découverte des images et des sons, mais aussi moment partagé avec un adulte. Catherine Pégard souligne à ce titre que les premières habitudes de lecture peuvent peser durablement sur le rapport au livre.

En 2025, l’édition jeunesse a généré environ 360 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit près de 13 % du marché français de l’édition, met en évidence le ministère de la Culture. À lui seul, le segment de l’éveil et de la petite enfance représentait environ 185 millions d’euros, avec près de 42 millions de livres vendus et 3467 nouveautés publiées dans l’année.

Après Été pop

La première édition avait été remportée en novembre 2025 par Aurore Petit avec Été pop (La Martinière Jeunesse). La remise du prix avait alors largement dépassé le seul cadre de la littérature pour les tout-petits. L’autrice avait profité de son intervention pour interpeller Rachida Dati, alors ministre de la Culture, sur la protection sociale des artistes-auteurs, l’intelligence artificielle et la SSAA.

La ministre avait répondu en défendant son action et son bilan, donnant à cette première cérémonie une tonalité nettement plus politique. ActuaLitté racontait alors ce « Dati-show », selon l’expression reprise à cette occasion.

Autour de Soledad Bravi siègent Agnès Bergonzi, responsable du secteur formation du Centre national de la littérature pour la jeunesse à la BnF, Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre, Nicole Lambert, autrice des Triplés, Guillemette Leneveu, directrice générale de l’UNAF, Nicole Notat, ancienne présidente de l’association Coup de pouce, le pédiatre Éric Osika et Sylvie Vassallo, directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis.

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Crédit photo : ActuaLitté - La Maison des histoires (CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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