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Prix Interallié 2026 : plus que six romans en lice, Sébastien Lapaque rejoint la sélection

Le Prix Interallié resserre sa sélection 2026. Six romans restent désormais en course pour la 90e édition de la récompense, qui sera remise le 18 novembre au restaurant Lasserre, à Paris. Cinq auteurs présents dans la première liste poursuivent l’aventure, tandis que Sébastien Lapaque fait son entrée.

Le 07/10/2026 à 19:50 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

07/10/2026 à 19:50

Hocine Bouhadjera

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Dévoilée à la mi-septembre, la première sélection comptait 10 ouvrages. Cinq auteurs franchissent ce nouveau tour. Ils sont rejoints par Sébastien Lapaque, qui ne figurait pas dans la liste initiale.

Son roman Le Rappel des oiseaux, paru chez Actes Sud le jour même de l’annonce de cette deuxième sélection, suit Noé, de son enfance en Bretagne dans les années 1970 jusqu’à Assise, plusieurs décennies plus tard. Devenu chercheur et spécialiste des phénomènes lumineux, le personnage reste marqué par la disparition d’un amour et trouve dans la figure de François d’Assise une voie de réconciliation entre science et spiritualité.

La deuxième sélection du Prix Interallié 2026 : 

Pierre Adrian, Le Pays des étés (Gallimard)

Jean-Luc Coatalem, Tête brûlée (Stock)

Sonia Devillers, Le Fabuleux Piano (Robert Laffont)

Sébastien Lapaque, Le Rappel des oiseaux (Actes Sud)

Jessica L. Nelson, Les Amants du Vercors (Albin Michel)

Jean-Noël Orengo, La Rédemption (Grasset)

Franck Courtès avec Le Petit Cosmonaute (Julliard), Alain Genestar avec La Femme au manteau de loutre (Grasset), Lilia Hassaine avec JE (Gallimard), Luz avec Un diamant dans les gravats (Stock) et Guillaume Sire avec Chante méchante (Calmann-Lévy) quittent donc la sélection.

Une troisième et dernière liste doit être arrêtée le 5 novembre. Le lauréat ou la lauréate sera ensuite désigné le 18 novembre à 13 heures, au restaurant Lasserre, dans le 8e arrondissement de Paris.

Une récompense née en 1930

Fondé en 1930 alors que ses créateurs attendaient la proclamation du Prix Femina, l’Interallié avait distingué pour sa première édition André Malraux et La Voie royale. Le prix reste traditionnellement associé aux écrivains exerçant ou ayant exercé le métier de journaliste.

Le jury est présidé par Jean-Marie Rouart et réunit Stéphane Denis, Gilles Martin-Chauffier, Éric Neuhoff, Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Christophe Rufin, Jean-René Van der Plaetsen, Florian Zeller et Louis-Henri de La Rochefoucauld.

Ce dernier avait remporté l’Interallié 2025 avec L’Amour moderne (Robert Laffont), devant Christian Authier, Nathan Devers et Fabrice Pliskin.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Le pays des étés

Pierre Adrian

Paru le 13/08/2026

192 pages

Editions Gallimard

19,00 €

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Tête brûlée

Jean-Luc Coatalem

Paru le 19/08/2026

227 pages

Stock

20,00 €

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Le fabuleux piano

Sonia Devillers

Paru le 27/08/2026

288 pages

Robert Laffont

21,00 €

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Le Rappel des oiseaux

Sébastien Lapaque

Paru le 07/10/2026

288 pages

Actes Sud Editions

21,00 €

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Les amants du Vercors

Jessica-L Nelson

Paru le 08/04/2026

336 pages

Albin Michel

21,90 €

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La Rédemption

Jean-Noël Orengo

Paru le 02/09/2026

412 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

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