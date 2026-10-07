Prix Renaudot 2026 : Thélyson Orélien maintenu, les deuxièmes sélections sont connues

Huit romans quittent donc la course : ceux d’Eva Bottega, Ananda Devi, Arthur Dreyfus, Philippe Jaenada, Patrice Jean, Serge Joncour, Sergueï Shikalov et Abdellah Taïa. Du côté des essais, Nathan Devers, Sonia Devillers et Raphaël Meltz ne figurent plus dans la sélection.

Thélyson Orélien, en revanche, reste en lice avec C’était ça ou mourir (Grasset). L'Académie Goncourt a retiré le roman de sa sélection le 25 septembre, en invoquant notamment des plagiats établis dans des textes antérieurs et des analyses relatives à un possible recours à l’intelligence artificielle pour le roman. Le livre a également disparu, depuis, des deuxièmes sélections du Femina et du prix Décembre.

Les neuf romans encore en lice :

Boris Bergmann, Minotaure (Albin Michel)



Jean-Marie Blas de Roblès, Cipango (Zulma)



Hemley Boum, Nos vies sauvages (Gallimard)



François-Henri Désérable, Le Palais (Gallimard)



David Djaïz, La Méthode (Stock)



Osvalde Lewat, Un corps indocile (Philippe Rey)



Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir (Grasset)



Anne Percin, Eugénie sous les bombes (Buchet Chastel)



Marie Petitcuénot, Heures sauvages (Héloïse d’Ormesson)

Les six essais retenus :

Jean-Paul Enthoven, Dictionnaire amoureux du bonheur (Plon)



Luz, Un diamant dans les gravats (Stock, « Ma nuit au musée »)



Louis Michaud, Mon ami Curnonsky (Le Rocher)



Christophe Ono-dit-Biot, L’Odyssée de l’Odyssée (Grasset)



Olivier Rolin, La Guerre éternelle (Gallimard)



Joy Sorman, La Vie brute (Flammarion)

David Djaïz reste notamment en course au Femina avec La Méthode, tandis qu’Olivier Rolin, ici retenu parmi les essais avec La Guerre éternelle, figure également dans la deuxième sélection du Goncourt.

Pour sa troisième sélection, le jury se réunira le mercredi 28 octobre à 18 heures, à l’Hôtel de Massa, siège de la Société des gens de lettres. Il y désignera ses finalistes dans les catégories roman et essai. Les prix Renaudot du roman, de l’essai et du livre de poche seront ensuite proclamés le mardi 3 novembre chez Drouant, le même jour que le prix Goncourt.

Le jury est composé, autour de son président Frédéric Beigbeder, de Mohammed Aïssaoui, Dominique Bona, Patrick Besson, Georges-Olivier Châteaureynaud, secrétaire général, Franz-Olivier Giesbert, Cécile Guilbert, Stéphanie Janicot, Jean-Marie Gustave Le Clézio et Jean-Noël Pancrazi.

Créé en 1926, le Prix Renaudot célèbre cette année son centenaire. En 2025, Adélaïde de Clermont-Tonnerre avait remporté le prix du roman avec Je voulais vivre (Grasset). Le Renaudot de l’essai avait été attribué à Alfred de Montesquiou pour Le Crépuscule des hommes (Robert Laffont).

Crédits photo : Thélyson Orélien (©JF PAGA, Grasset)

Par Hocine Bouhadjera

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