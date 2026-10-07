Lucie Rico remporte le Prix Blù Jean-Marc Roberts 2026

Après Laura Vazquez, récompensée en 2025 pour Les forces (Éditions du Sous-Sol), le Prix Blù Jean-Marc Roberts revient donc à Lucie Rico.



Dans Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, une phrase soudainement interrompue fait ressurgir chez Jennifer un souvenir d’enfance incomplet. Pour comprendre ce qui s’est passé, elle retourne à Perpignan et entreprend de reconstituer l’appartement de son grand-père, décor d’une scène dont sa mémoire semble avoir effacé une partie.



Lucie Rico, née en 1988 à Perpignan, avait publié chez le même éditeur Le Chant du poulet sous vide en 2020, puis GPS en 2022, qui avait obtenu la mention spéciale du prix Wepler-Fondation La Poste. Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? constitue ainsi son troisième roman, conformément au principe du Prix Blù Jean-Marc Roberts, qui récompense chaque année un deuxième ou troisième livre.

La première sélection réunissait Simon Chevrier, Bonne figure (Les Intranquilles), Anne Godard, Nous aussi (Actes Sud), Karim Kattan, Septentrionale (Elyzad), Polina Panassenko, À voix haute (Éditions de l’Olivier), Marie Petitcuénot, Heures sauvages (Éditions Héloïse d’Ormesson), Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? (P.O.L) et Noham Selcer, Midgar (Gallimard).

Créé en 2017 en hommage à l’écrivain et éditeur Jean-Marc Roberts, mort en 2013, le prix entend distinguer une nouvelle voix de la littérature française. Parmi ses précédents lauréats figurent notamment Pierric Bailly, Nicolas Mathieu, Mathieu Palain, Victor Jestin, Neige Sinno et Laura Vazquez.

Pour cette dixième édition, le jury était composé d’Alain Bélier, de la librairie Lucioles, Philippe Claudel, de l’Académie Goncourt, Charlotte Desmousseaux, de la librairie La Vie devant soi, Adélaïde Fabre, Brigitte Giraud, Victor Jestin, Justine Lévy, Erik Orsenna, de l’Académie française, Anne Plantagenet, Éric Reinhardt, Capucine Ruat et Sandrine Treiner.

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Le prix bénéficie du soutien d’Annie Ernaux et Patrick Modiano, ainsi que de la Fondation Jan Michalski, Audiens, Bouvet Ladubay et Dupliprint.

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Crédit photo : Lucie Rico (Adélaïde Fabre)

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Par Hocine Bouhadjera

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