J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres

Depuis 10 mois que je ne suis plus libraire (métier qui me manque, je pense, un peu plus chaque jour, mais passons), j’interroge énormément ma consommation de livres. « Consommation » pas au sens achat, car je n’en achète pratiquement pas, mais plutôt au sens « j’enchaîne les livres » de façon un peu boulimique et ça me questionne.

Je l’ai souvent dit et répété, mais je n’ai pas de passion. Alors comme j’ai orienté ma vie professionnelle autour de cet objet, le livre est devenu mon activité « principale », quand je ne sais pas quoi faire je lis (ou je dors), je lis en mangeant, je lis quand je n’ai pas envie de travailler sur mes jours de télétravail (oups), je lis pour passer le temps (j’ai un peu envie de pleurer en écrivant ça, car je trouve ça prodigieusement triste) (mais attention, si vous êtes dans un cas similaire et le vivez très bien je trouve ça formidable). Je fais partie de ces gens qui ne font trop rien de leur temps libre. L’angoisse absolue de la question du lundi matin à la machine à café « t’as passé un bon week-end ? » « j’ai rien fait, j’ai lu, j’ai dormi. »

Je considère toujours que lire n’est pas une vraie activité ou n’est pas une activité passionnante (parce que plus personne ne s’intéresse à ce que je lis aujourd’hui), c’est juste… la seule chose que j’ai trouvée pour éviter de me retrouver seule avec moi-même.

Donc, ma consommation de livres. J’essaye depuis quelques mois de lire tous les livres non lus qu’il y a chez moi. Noble tentative s’il en est, sauf que cela se traduit surtout par « je range un livre — je prends un nouveau livre ». J’ai fini ce matin un roman que j’ai beaucoup aimé. Ce midi j’en ai sorti un autre que j’ai entamé directement (et que j’apprécie jusque là beaucoup aussi, bonnes pioches).

Et si je fais de belles lectures (quelle belle bibliothèque personnelle finalement, que des livres incroyables, j’ai si bon goût sans le savoir), cet enchaînement me tracasse (c’est le moins que l’on puisse dire, mais j’aime bien ce verbe) parce que j’ai peur de ce que cela dit de ma véritable « envie de lire ». J’ai juste l’impression de lire pour lire, parce que les livres sont déjà là, ils sont prêts à l’emploi, je n’ai qu’à les réchauffer à la casserole, conserves littéraires.

Le jour où j’aurais fini ma pile à lire (parce que oui, comme je n’achète rien ces derniers temps, ce jour va arriver, quoi qu’on en dise), je ne sais pas si j’achèterai encore des livres. J’ai l’impression de ne pas savoir ce que j’aime, ce dont j’ai vraiment envie, je note des choses repérées sur les réseaux et instantanément me demande si ça me donne si envie que ça. Est-ce que ce n’est pas juste parce que « je n’ai jamais lu cet-te auteur-rice » ?

J’interroge désormais tout de ce passe-temps, j’ai l’impression de créer un besoin, une envie qui n’existe pas vraiment, mais juste parce que « j’ai toujours fait comme ça ». Parce que j’ai toujours connu ma vie avec un bouquin entamé, je ne sais si c’est juste pour combler ce vide de ma personnalité ou si j’aime vraiment ça.

Le problème n’est-il pas que le jour où j’arriverai au terme de cette pile, je me remette à acheter compulsivement pour éviter le face à face avec le reflet du miroir ?

Sur ma pile à lire :

– Pléthore d’articles sur « l’affaire Thélyson Orélien », difficile d’être passé-e à côté de la polémique littéraire de la rentrée. Que ce roman ait été fait avec l’intelligence artificielle ou pas, cela interroge quand même tout un pan de la création artistique, et cela fait un peu peur. Je n’ai aucune envie de découvrir qu’un roman que j’ai lu et aimé a été fait par IA, mais dans le même temps demander à une IA de me dire si le livre a été fait par une IA (????) me semble aberrant. Surtout que dans le cas ici du roman de Thélyson Orélien, il est évident qu’il y a un gros fond de racisme (quand on voit la biographie du bonhomme derrière le compte « lanceur d’alerte »), bref, beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais les dire dans ma tête c’est aussi bien.

– Sorti de ma pile à lire, mais le roman que j’ai fini ce midi : Les garçons de la cité-jardin de Dan Nisand était top, un roman social, sur le déterminisme. Melvil, dernier d’une fratrie violente, s’occupe seul de son père handicapé, jusqu’au retour impromptu de ses 2 frères. D’une personne à charge le quotidien passe à 4, voire 5 certains soirs. Melvil doit tout faire, et surtout courber l’échine, sans jamais un merci. C’est un personnage très bien écrit et très attachant, vous savez, ces personnages qui s’extraient des textes dont ils sont nés, ceux pour lesquels on se dit en refermant l’ouvrage « j’espère qu’aujourd’hui il va bien ». C’est publié initialement chez Les Avrils, en poche chez J’ai lu.

– J’ai donc commencé le texte de Kate Zambreno Dérives, publié chez La Croisée (traduction Stéphane Vanderhaeghe) et sorti en 2022 (!), texte hybride, compilations de fragments, pensées, réflexions (mais on y sent un fil rouge attention, ce ne sont pas juste des bribes de journal intime), j’avais peur de cette forme (que je trouve « peu française » si j’ose dire, on en lit peu par chez nous, non ? Mais après c’est ce que j’aime avec La Croisée), mais ça se lit très bien, c’est sur « l’acte de création » au sens très large et c’est assez passionnant, et encore plus, je pense, quand on écrit soi-même (absolument pas mon cas rassurez vous).

L’autrice parle à un moment d’un cours qu’elle a donné sur l’écriture de fragments, justement, à une classe en cursus « création littéraire » (qui arrive à peine à peine chez nous, je crois ?), ça appuie donc le véritable intérêt pour cette forme et ce genre. Bref : hâte de le continuer, ça se lit tout seul, c’est très intime (elle parle de ses kystes aux ovaires), parfois contemplatif (elle parle des petits chats des rues), souvent brillant (il y a des phrases magnifiques), à voir quand même si j’aime cette forme pendant 400 pages (oui, probablement).

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Illustration : padrefilar CC 0

Par Billet d'humeur d'une libraire

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