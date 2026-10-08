L’oiseau qui boit des larmes T2 : une fantasy coréenne entre meurtre et lutte de pouvoir

Les Nagas, qui vivent au sud du monde connu, forment une société matriarcale et suivent un rituel d’extraction du cœur à l’âge de 22 ans, censé leur assurer la vie éternelle. Au nord vivent les Rekkons, d’immenses coqs capables de briser le fer à mains nues, les Tokkebis, qui manipulent le feu, et les humains. Lorsque l’un des jeunes Nagas est tué pendant une cérémonie, le crime prend rapidement une dimension politique : deux clans s’affrontent autour de cette mort.

Quatre peuples, un monde à découvrir

Ryun Pei, accusé à tort, prend alors la place de son ami et s’enfuit vers le nord. Il doit y retrouver une escorte réunissant un représentant de chacun des autres peuples, conformément à une ancienne tradition selon laquelle « Trois en mènent un ». Son voyage l’oblige à affronter un environnement particulièrement hostile, mais aussi les mystères qui entourent les différents peuples de cet univers.

Les éditions Hachette (collection Le Rayon imaginaire) nous en proposent un extrait, à paraître le 14 octobre :

Lee Young-Do est un auteur coréen de fantasy. Dans L’oiseau qui boit des larmes, il construit un univers nourri de références à la culture et à la mythologie coréennes, organisé autour de quatre peuples aux caractéristiques, aux coutumes et aux systèmes sociaux distincts. Son écriture accorde une place importante à la construction de cet univers et aux personnages, dont les histoires et les passés s’entrecroisent.

Par Lina Tinel-Sebie

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