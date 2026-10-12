Gabrielle et la malle sanglante : une affaire criminelle aux débuts de la police scientifique

Le 26 juillet 1889, Toussaint Gouffé, huissier de justice connu à Paris, disparaît. Deux semaines plus tard, un cantonnier découvre dans le Rhône une malle en bois ayant servi à transporter des marchandises entre Paris et Lyon. Elle contient le cadavre d’un homme. Le mystère s’épaissit lorsqu’une enquête menée à la fois par la police et la presse permet d’identifier deux suspects : Michel Eyraud et Gabrielle Bompard.

À partir de cette affaire criminelle qui défraya la chronique à la fin du XIXe siècle, Serge Quadruppani revient notamment sur le parcours de Gabrielle Bompard, jeune femme au destin aussi complexe que controversé. Autour de ce fait divers se dessine également le portrait d’une époque fascinée par les progrès techniques, la presse de masse et les nouvelles méthodes d’expertise judiciaire.

Les éditions de L’Aube nous en proposent un extrait, à paraître le 6 novembre :

Journaliste, romancier, essayiste et éditeur, Serge Quadruppani est également traducteur, notamment de la série des Commissaires Montalbano d’Andrea Camilleri. Il dirige aussi la Bibliothèque italienne aux Éditions Métailié. Son roman Saturne, paru en 2010 aux Éditions du Masque, a reçu le Prix des lecteurs Quais du polar – 20 minutes en 2011. Son dernier roman, Maldonne, est paru aux Éditions Métailié en 2021.

Par Lina Tinel-Sebie

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