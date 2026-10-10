Ce que ma mère a laissé derrière elle : les secrets d’une mère révélés après sa mort

Dans Ce que ma mère a laissé derrière elle, Jade découvre, après la disparition de sa mère, une photographie qui fait surgir de nombreuses interrogations. Qui est cette jeune femme photographiée aux côtés d’un inconnu ? Et quel lien entretient-elle avec sa mère ? À partir d’un nom et d’une adresse, la jeune femme entreprend de retrouver les traces de cette histoire oubliée.

Une histoire de femmes et de mémoire

Son enquête fait progressivement émerger les silences et les blessures d’une famille, tout en la confrontant à une page plus sombre de l’histoire coréenne. Le roman mêle ainsi récit intime et mémoire collective, en suivant une double narration entre mère et fille.

Les éditions de L’Aube nous en proposent un extrait, à paraître le 6 novembre :

Née en Corée, Yoonhee Oh est romancière et journaliste, avec vingt ans d’expérience internationale. Elle associe dans son travail la rigueur de l’enquête et une écriture narrative, explorant à travers la fiction les fractures sociales et les mémoires invisibilisées. Ce que ma mère a laissé derrière elle constitue une nouvelle voix de la littérature coréenne, remarquée à la Foire du livre de Francfort en 2024.

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Par Lina Tinel-Sebie

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