Ce que ma mère a laissé derrière elle : les secrets d’une mère révélés après sa mort

Après la mort de sa mère, Jade découvre une vieille photographie représentant une jeune femme souriante aux côtés d’un homme inconnu. À partir de ce cliché, elle se lance sur les traces d’un passé familial qu’elle pensait connaître, entre secrets enfouis et histoire contemporaine de la Corée. Traduit du coréen par Yeong-Hee Lim.
Le 10/10/2026 à 07:30 par Lina Tinel-Sebie
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10/10/2026 à 07:30
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Dans Ce que ma mère a laissé derrière elle, Jade découvre, après la disparition de sa mère, une photographie qui fait surgir de nombreuses interrogations. Qui est cette jeune femme photographiée aux côtés d’un inconnu ? Et quel lien entretient-elle avec sa mère ? À partir d’un nom et d’une adresse, la jeune femme entreprend de retrouver les traces de cette histoire oubliée.
Son enquête fait progressivement émerger les silences et les blessures d’une famille, tout en la confrontant à une page plus sombre de l’histoire coréenne. Le roman mêle ainsi récit intime et mémoire collective, en suivant une double narration entre mère et fille.
Les éditions de L’Aube nous en proposent un extrait, à paraître le 6 novembre :
Née en Corée, Yoonhee Oh est romancière et journaliste, avec vingt ans d’expérience internationale. Elle associe dans son travail la rigueur de l’enquête et une écriture narrative, explorant à travers la fiction les fractures sociales et les mémoires invisibilisées. Ce que ma mère a laissé derrière elle constitue une nouvelle voix de la littérature coréenne, remarquée à la Foire du livre de Francfort en 2024.
Par Lina Tinel-Sebie
Contact : avantparution@actualitte.com
Paru le 06/11/2026
304 pages
Editions de l’Aube
21,00 €
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