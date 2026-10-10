Imago je suis : une voix poétique face aux désillusions du monde

Assaillie par les désillusions et la perte de foi en l’humanité, en l’amour et en différentes croyances, la narratrice refuse les promesses et les illusions d’un monde qui semble davantage broyer qu’aider. Elle se tourne alors vers les relations amoureuses, qu’elle envisage au-delà des schémas traditionnels, sans pour autant y trouver les réponses espérées.

Entre révolte et désir de renaître

Dans ce texte court, fiction et introspection se mêlent au réalisme et à l’abstraction. La mise en forme, dépourvue de ponctuation et traversée de blancs, accompagne les doutes et les questionnements de la narratrice tout en laissant au lecteur la possibilité de parcourir le texte à son propre rythme.

Les éditions Nouvelles Sentes nous en proposent un extrait, à paraître le 2 novembre 2026 :

Dan Yodwira est scénariste, réalisateur, auteur jeunesse et poète. Son parcours, nourri par une recherche cinématographique et littéraire ainsi que par de nombreux voyages, a notamment été marqué par deux prix : en 2005 pour son documentaire Ailleurs… Ici et en 2021 pour l’album jeunesse La Promesse. Il accompagne aujourd’hui des scénaristes, bédéastes et dramaturges dans leur processus d’écriture.

Par Lina Tinel-Sebie

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