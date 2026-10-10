Les personnages mangent, boivent et parfois même énormément. Café au réveil, thé dans l’après-midi, verre de vin au dîner, whisky quand ça tourne mal... et reprennent leurs activités comme si de reins n'était. Alors la question se pose : combien de temps peut-on tenir sans aller aux toilettes dans un roman ?

Prenons le problème avec tout le sérieux qu’il mérite : le grand trou de la cuvette, plutôt que le petit bout de la lorgnette. Et pour ce faire, cinq livres dont la durée principale est clairement circonscrite, du huis clos de six heures au week-end parisien.

Il ne s’agit évidemment pas d’affirmer que personne ne s’éclipse discrètement entre deux paragraphes. L’ellipse romanesque a précisément été inventée pour éviter ce genre de rapport d’activité. Nous mesurerons donc autre chose : le temps pendant lequel la fiction peut faire oublier un besoin physiologique universel sans que le lecteur réclame la moindre explication.

360 minutes : Heures sauvages, de Marie Petitcuénot

Commençons dans des conditions presque expérimentales. Dans Heures sauvages, paru chez Héloïse d’Ormesson en août 2026, Marie Petitcuénot s’inspire de Rhythm 0, la performance menée par Marina Abramović à Naples en 1974. Une artiste immobile, une table couverte de 72 objets, du plus innocent au plus dangereux, et le public autorisé à s’en servir sur elle à sa guise.

Durée prévue : six heures. Pour une fois, la littérature nous facilite le travail. Pas besoin d’observer la lumière derrière les rideaux, de calculer un trajet ou d’estimer l’heure à laquelle quelqu’un commande son deuxième verre. Six heures sont annoncées. Six heures passent. Entre-temps, les visiteurs expérimentent surtout les limites de l’humanité. Celles de la vessie resteront hors protocole.

Durée retenue : 6 heures. C’est notre étalon. À ce stade, l’absence de pause sanitaire ne demande même pas un effort particulier à la fiction. Une séance de cinéma un peu ambitieuse pourrait presque rivaliser.

460 minutes : Le soleil de minuit, partie 1, de Lylyblabla

La romance apporte à notre enquête ce que la littérature générale lui refuse souvent : des horaires.

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Le soleil de minuit, partie 1, paru chez Hugo en 2021, commence le 20 janvier à 16 h 20. Aaron aperçoit Milann sous la pluie, seule et malheureuse. Il a laissé passer plusieurs bus. Elle le remarque. Ils se parlent. L’attraction fait le reste, aidée par cette propriété bien connue du roman sentimental qui permet à deux inconnus d’accomplir en quelques heures ce qui réclame parfois trois années et un emprunt immobilier dans la vie courante.

Le résumé éditorial fixe lui-même l’échéance : le dernier coup de minuit. 16 h 20. Minuit. Nous sortons donc la calculatrice, instrument critique injustement dédaigné par les facultés de lettres.

Durée retenue : 7 heures et 40 minutes. Précisons qu’il s’agit de la fenêtre temporelle annoncée par la présentation du livre. Ce qui suffit amplement à notre démonstration. En moins de huit heures, Milann et Aaron peuvent bouleverser leurs existences respectives. On leur laisse volontiers imaginer ce qu’ils ont fait des pauses.

Une nuit : L’Andréide, d’Alexis Fichet

Avec L’Andréide, paru en 2021 aux Éditions de la Mer Salée, le problème du corps devient carrément philosophique. Roman Tesla, entrepreneur aussi ambitieux que son nom le laisse supposer, rend visite à Mathias Columbus, figure du transhumanisme obsédée par l’idée de ne pas mourir. Entre eux surgit une andréide, ultime invention de Columbus, et avec elle quelques questions modestes : qu’est-ce qu’un être humain, que reste-t-il de nous lorsque la machine imite le vivant, peut-on fabriquer le désir, vaincre l’absence et contourner cette fâcheuse habitude qu’a l’existence de se terminer ?

L’éditeur enferme leur confrontation dans une mesure admirablement commode : le temps d’une nuit. Il serait tentant de lui attribuer huit heures. Ou dix. Ou douze, selon la saison, la latitude et l’enthousiasme du statisticien. Nous nous en garderons.

Durée retenue : une nuit. L’avantage du transhumanisme apparaît néanmoins assez vite. À force de vouloir délivrer l’être humain de ses contraintes biologiques, quelqu’un finira nécessairement par penser à celle-ci. La littérature avait simplement pris de l’avance.

Une journée : Johannesburg, de Fiona Melrose

Le 6 décembre 2013, Johannesburg se réveille avec la mort de Nelson Mandela. Dans le roman de Fiona Melrose, publié en français chez Quai Voltaire en 2020 (trad. Cécile Arnaud), Gin revient de New York pour célébrer les quatre-vingts ans de sa mère. Mercy prépare la réception avec elle. Peter effectue son jogging matinal. September, ancien mineur blessé lors d’une grève, poursuit son combat. Dudu, sa sœur, tente de l’aider.

Les trajectoires se croisent à mesure que la ville absorbe le deuil, la chaleur, les inégalités et les tensions d’un pays dont l’histoire vient frapper à toutes les portes. Le dispositif rend explicitement hommage à Mrs Dalloway, de Virginia Woolf : une ville, plusieurs existences et une seule journée pour les contenir.

Durée retenue : une journée. Nous changeons ici d’échelle. Il ne s’agit plus d’observer un couple ou deux hommes enfermés avec une machine, mais toute une constellation de personnages. Ce qui augmente statistiquement le risque qu’au moins l’un d’eux ait besoin de s’absenter. La littérature reste sereine.

Un week-end : Madame Bœuf, de Guy Y. Chevalley

Nous arrivons enfin à l’épreuve d’endurance. Sylviane Bœuf mène en Suisse une vie de retraitée réglée par le jass, les repas et les visites chez le boucher. Dans Madame Bœuf, paru aux éditions La Veilleuse en 2024, elle réalise un vieux rêve : partir à Paris.

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Son compagnon de voyage ne sera pas son mari, mais Francis, le fils homosexuel de son unique amie. Le tandem avait peu de raisons de fonctionner. Il fonctionne néanmoins, jusqu’à faire naître entre eux une amitié inattendue, tandis que cette escapade laisse entrevoir à chacun la possibilité d’une relation amoureuse.

L’affaire occupe un week-end. Paris, des déplacements, des repas, deux jours loin de chez soi : nous voici enfin dans la zone rouge de notre protocole.

Durée retenue : un week-end. Naturellement, rien ne permet d’en déduire que Sylviane Bœuf dispose d’une résistance physiologique supérieure à celle de Marina Abramović, de Milann ou de la population entière de Johannesburg. C’est même exactement le contraire.

Elle va probablement aux toilettes. Simplement, le roman possède une qualité dont la vie quotidienne est cruellement dépourvue : il sait couper les passages sans intérêt. Et voilà peut-être pourquoi la question ne nous était jamais venue à l’esprit.

Un personnage peut déjeuner, boire trois cafés, prendre un train, tomber amoureux, affronter la mort, découvrir le sens de l’existence et revenir à temps pour le chapitre suivant. Entre les deux, tout ce qui relève de l’entretien courant de l’organisme disparaît.

La littérature appelle cela une ellipse. Dans un autre secteur d’activité, on parlerait d’excellentes conditions sanitaires.

Ndlr : celles et ceux que le petit coin appelle profiteront de ce moment pour consulter les extraits des ouvrages retenus dans cette sélection, établie sans le concours de Jacob et Delafon.

Illustration : lumpi CC 0

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Par Nicolas Gary

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