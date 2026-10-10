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Combien de temps peut-on tenir sans aller aux toilettes dans un roman ?

La littérature demande beaucoup au corps humain. Courir derrière un train, traverser un désert, accoucher, saigner abondamment, tomber amoureux sous une pluie battante ou mourir après quatre cents pages ne semble poser aucune difficulté particulière. Aller aux toilettes, en revanche, embarrasse manifestement la narration.

Le 10/10/2026 à 07:00 par Nicolas Gary

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Publié le :

10/10/2026 à 07:00

Nicolas Gary

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Les personnages mangent, boivent et parfois même énormément. Café au réveil, thé dans l’après-midi, verre de vin au dîner, whisky quand ça tourne mal... et reprennent leurs activités comme si de reins n'était. Alors la question se pose : combien de temps peut-on tenir sans aller aux toilettes dans un roman ?

Prenons le problème avec tout le sérieux qu’il mérite : le grand trou de la cuvette, plutôt que le petit bout de la lorgnette. Et pour ce faire, cinq livres dont la durée principale est clairement circonscrite, du huis clos de six heures au week-end parisien.

Il ne s’agit évidemment pas d’affirmer que personne ne s’éclipse discrètement entre deux paragraphes. L’ellipse romanesque a précisément été inventée pour éviter ce genre de rapport d’activité. Nous mesurerons donc autre chose : le temps pendant lequel la fiction peut faire oublier un besoin physiologique universel sans que le lecteur réclame la moindre explication.

360 minutes : Heures sauvages, de Marie Petitcuénot

Commençons dans des conditions presque expérimentales. Dans Heures sauvages, paru chez Héloïse d’Ormesson en août 2026, Marie Petitcuénot s’inspire de Rhythm 0, la performance menée par Marina Abramović à Naples en 1974. Une artiste immobile, une table couverte de 72 objets, du plus innocent au plus dangereux, et le public autorisé à s’en servir sur elle à sa guise.

Durée prévue : six heures. Pour une fois, la littérature nous facilite le travail. Pas besoin d’observer la lumière derrière les rideaux, de calculer un trajet ou d’estimer l’heure à laquelle quelqu’un commande son deuxième verre. Six heures sont annoncées. Six heures passent. Entre-temps, les visiteurs expérimentent surtout les limites de l’humanité. Celles de la vessie resteront hors protocole.

Durée retenue : 6 heures. C’est notre étalon. À ce stade, l’absence de pause sanitaire ne demande même pas un effort particulier à la fiction. Une séance de cinéma un peu ambitieuse pourrait presque rivaliser.

460 minutes : Le soleil de minuit, partie 1, de Lylyblabla

La romance apporte à notre enquête ce que la littérature générale lui refuse souvent : des horaires. 

À LIRE - Hommage aux livres sans lecteurs, devenus papier toilette

Le soleil de minuit, partie 1, paru chez Hugo en 2021, commence le 20 janvier à 16 h 20. Aaron aperçoit Milann sous la pluie, seule et malheureuse. Il a laissé passer plusieurs bus. Elle le remarque. Ils se parlent. L’attraction fait le reste, aidée par cette propriété bien connue du roman sentimental qui permet à deux inconnus d’accomplir en quelques heures ce qui réclame parfois trois années et un emprunt immobilier dans la vie courante.

Le résumé éditorial fixe lui-même l’échéance : le dernier coup de minuit. 16 h 20. Minuit. Nous sortons donc la calculatrice, instrument critique injustement dédaigné par les facultés de lettres.

Durée retenue : 7 heures et 40 minutes. Précisons qu’il s’agit de la fenêtre temporelle annoncée par la présentation du livre. Ce qui suffit amplement à notre démonstration. En moins de huit heures, Milann et Aaron peuvent bouleverser leurs existences respectives. On leur laisse volontiers imaginer ce qu’ils ont fait des pauses.

Une nuit : L’Andréide, d’Alexis Fichet

Avec L’Andréide, paru en 2021 aux Éditions de la Mer Salée, le problème du corps devient carrément philosophique. Roman Tesla, entrepreneur aussi ambitieux que son nom le laisse supposer, rend visite à Mathias Columbus, figure du transhumanisme obsédée par l’idée de ne pas mourir. Entre eux surgit une andréide, ultime invention de Columbus, et avec elle quelques questions modestes : qu’est-ce qu’un être humain, que reste-t-il de nous lorsque la machine imite le vivant, peut-on fabriquer le désir, vaincre l’absence et contourner cette fâcheuse habitude qu’a l’existence de se terminer ?

L’éditeur enferme leur confrontation dans une mesure admirablement commode : le temps d’une nuit. Il serait tentant de lui attribuer huit heures. Ou dix. Ou douze, selon la saison, la latitude et l’enthousiasme du statisticien. Nous nous en garderons.

Durée retenue : une nuit. L’avantage du transhumanisme apparaît néanmoins assez vite. À force de vouloir délivrer l’être humain de ses contraintes biologiques, quelqu’un finira nécessairement par penser à celle-ci. La littérature avait simplement pris de l’avance.

Une journée : Johannesburg, de Fiona Melrose

Le 6 décembre 2013, Johannesburg se réveille avec la mort de Nelson Mandela. Dans le roman de Fiona Melrose, publié en français chez Quai Voltaire en 2020 (trad. Cécile Arnaud), Gin revient de New York pour célébrer les quatre-vingts ans de sa mère. Mercy prépare la réception avec elle. Peter effectue son jogging matinal. September, ancien mineur blessé lors d’une grève, poursuit son combat. Dudu, sa sœur, tente de l’aider.

Les trajectoires se croisent à mesure que la ville absorbe le deuil, la chaleur, les inégalités et les tensions d’un pays dont l’histoire vient frapper à toutes les portes. Le dispositif rend explicitement hommage à Mrs Dalloway, de Virginia Woolf : une ville, plusieurs existences et une seule journée pour les contenir.

Durée retenue : une journée. Nous changeons ici d’échelle. Il ne s’agit plus d’observer un couple ou deux hommes enfermés avec une machine, mais toute une constellation de personnages. Ce qui augmente statistiquement le risque qu’au moins l’un d’eux ait besoin de s’absenter. La littérature reste sereine.

Un week-end : Madame Bœuf, de Guy Y. Chevalley

Nous arrivons enfin à l’épreuve d’endurance. Sylviane Bœuf mène en Suisse une vie de retraitée réglée par le jass, les repas et les visites chez le boucher. Dans Madame Bœuf, paru aux éditions La Veilleuse en 2024, elle réalise un vieux rêve : partir à Paris.

À LIRE - Au Japon, les romans d'horreur se lisent sur papier toilette

Son compagnon de voyage ne sera pas son mari, mais Francis, le fils homosexuel de son unique amie. Le tandem avait peu de raisons de fonctionner. Il fonctionne néanmoins, jusqu’à faire naître entre eux une amitié inattendue, tandis que cette escapade laisse entrevoir à chacun la possibilité d’une relation amoureuse.

L’affaire occupe un week-end. Paris, des déplacements, des repas, deux jours loin de chez soi : nous voici enfin dans la zone rouge de notre protocole.

Durée retenue : un week-end. Naturellement, rien ne permet d’en déduire que Sylviane Bœuf dispose d’une résistance physiologique supérieure à celle de Marina Abramović, de Milann ou de la population entière de Johannesburg. C’est même exactement le contraire.

Elle va probablement aux toilettes. Simplement, le roman possède une qualité dont la vie quotidienne est cruellement dépourvue : il sait couper les passages sans intérêt. Et voilà peut-être pourquoi la question ne nous était jamais venue à l’esprit.

Un personnage peut déjeuner, boire trois cafés, prendre un train, tomber amoureux, affronter la mort, découvrir le sens de l’existence et revenir à temps pour le chapitre suivant. Entre les deux, tout ce qui relève de l’entretien courant de l’organisme disparaît.

La littérature appelle cela une ellipse. Dans un autre secteur d’activité, on parlerait d’excellentes conditions sanitaires.

Ndlr : celles et ceux que le petit coin appelle profiteront de ce moment pour consulter les extraits des ouvrages retenus dans cette sélection, établie sans le concours de Jacob et Delafon.

Illustration : lumpi CC 0

 

 
 

DOSSIER - Listes en folie : des bibliothèques de lectures, à la renverse

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Heures sauvages

Marie Petitcuénot

Paru le 20/08/2026

138 pages

Héloïse d'Ormesson

17,00 €

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Le soleil de minuit Partie 1

Lylyblabla

Paru le 18/11/2021

261 pages

Hugo et Compagnie

17,00 €

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L'Andréide

Alexis Fichet

Paru le 11/02/2021

197 pages

Editions La Mer Salée

17,00 €

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Johannesburg

Fiona Melrose trad. Cécile Arnaud

Paru le 09/01/2020

320 pages

Editions de La Table Ronde

23,00 €

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Madame Boeuf

Guy Y. Chevalley

Paru le 05/11/2024

272 pages

La Veilleuse Editions

20,00 €

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Le CNL, indispensable “à l’équilibre de la chaîne du livre et de la lecture”

Une proposition de loi venue de la droite du Sénat entend supprimer, purement et simplement, le Centre national du livre (CNL), au nom d'une lutte contre « l'agencification » de l'État. Plusieurs acteurs du secteur du livre rappellent cependant son rôle crucial dans le soutien à la création et à la diversité, dont le Club 99, Fédération des festivals Bd et arts associés, dans une tribune reproduite ci-dessous.

09/10/2026, 08:28

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“Diviser pour régner” : les artistes-auteurs accusent les pouvoirs publics

19 organisations représentant les artistes-auteurs, parmi lesquelles la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteurs professionnels et le Syndicat des écrivains de langue française, signent une tribune contre les divisions de leur profession. Elles dénoncent les inégalités de traitement entre les différentes catégories de créateurs et appellent à défendre collectivement leurs droits sociaux, économiques et professionnels.

08/10/2026, 14:50

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“J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”

Dix mois après avoir quitté la librairie, Elsa continue pourtant d’enchaîner les livres. Mais à force de lire sans interruption, une question s’impose : est-ce encore l’envie de lire, ou simplement une habitude devenue refuge ? Entre pile à lire, achats compulsifs, peur du vide et plaisir intact de certaines découvertes, ce billet interroge avec franchise ce que nos lectures disent parfois de nous — et de nos automatismes.

08/10/2026, 09:00

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“La lutte contre le piratage, c'est une conjonction de moyens” (SNE)

Bookys, plateforme pirate diffusant des livres, des revues et des magazines protégés par le droit d'auteur, est visée par une demande de blocage portée par le Syndicat national de l'édition (SNE) et l'Alliance de la presse d'information générale. Adressée aux fournisseurs d'accès à internet, l'assignation ouvre la voie à d'autres actions, comme des mesures contre les sites miroirs ou les prestataires de paiement.

07/10/2026, 16:57

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“Quand je n’écris pas mes histoires, j’écris sur celles des autres”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Lorsqu’il n’écrit pas ses propres histoires, il étudie celles des autres. Chercheur à l’Université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste de Neil Gaiman, du fantastique, de la bande dessinée et des cultures populaires, il a fait de l’analyse des récits un autre versant de son travail. Ces recherches ont directement nourri Grand-Guignol, de la construction des ambiances au goût pour une documentation fouillée.

07/10/2026, 14:35

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“Le RN ose tout”, même confisquer Olympe de Gouges, icône féministe

Exclusif — Le Rassemblement national tente, par une initiative parlementaire visant à faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, de se grimer en formation féministe. Les votes du parti d'extrême droite, tout comme les prises de position de Marine Le Pen, sont pourtant bien éloignés des combats de l’autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Une pétition, signée par des historiennes, des universitaires et des spécialistes d'Olympe de Gouges, dénonce « la dernière des impostures » du RN.

07/10/2026, 10:24

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“Aujourd’hui, une banque a remplacé Verlaine, Zweig et Yahya Kemal”

Au 27, boulevard Saint-Michel, il ne reste rien du café Vachette où Verlaine, Moréas, Yahya Kemal ou İbrahim Çallı ont laissé leurs traces. Rien, sinon des récits, des plaques déplacées et quelques souvenirs incertains. Entre littérature, peinture et mémoire parisienne, Adnan Algın, correcteur, remonte le fil d’un lieu disparu, où l’on payait parfois ses dettes en vers, en leçons ou en tableaux. Aujourd’hui, une banque tient les comptes. À sa manière.

05/10/2026, 17:35

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PLF 2027 : “L’État renonce à soutenir pleinement les artistes”

Le projet de loi de finances 2027, présenté le 1er octobre dernier, procède à une nouvelle réduction des budgets alloués au ministère de la Culture. Les collectivités territoriales, premières financeuses du secteur culturel, voient elles aussi leurs moyens se rabougrir. Le Syndeac, premier syndicat des entreprises du spectacle vivant public, dénonce un choix politique aux lourdes conséquences.

05/10/2026, 15:07

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“Une partie de notre psychisme réclame des métamorphoses”

Phénomène identitaire largement porté par les réseaux sociaux, le thérianisme désigne le sentiment d’une proximité profonde avec un animal, jusqu’à parfois se vivre comme partiellement animal. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan interroge ce que cette identification dit du rapport au corps, à l’adolescence et à la construction de soi, tout en mettant en garde contre les rapprochements trop rapides avec la dysphorie de genre.

05/10/2026, 10:52

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Drieu la Rochelle et Colette Jéramec : l’histoire d’un couple impossible

Avec La Rédemption, Jean-Noël Orengo revient sur un couple pris dans les bouleversements du XXe siècle : Pierre Drieu la Rochelle et sa première épouse, Colette Jéramec. Derrière l’écrivain collaborationniste et antisémite, le romancier fait réapparaître une femme longtemps restée dans l’ombre, médecin et chercheuse à l’Institut Pasteur, arrêtée avec ses deux enfants en 1943.

02/10/2026, 18:04

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2026 en Ukraine, les livres brûlent. Littéralement.

Cécile Deniard, traductrice littéraire, s’est rendue deux semaines en Ukraine pour apporter son soutien à ses collègues au nom du Conseil européen des associations de traducteurs littéraires (CEATL). Elle y a participé au festival BookForum de Lviv mi-septembre, puis est allée à Kyiv afin d'y rencontrer d'autres acteurs de la chaîne du livre. Leur énergie, leur créativité, mais aussi le besoin de solidarité qui s’est souvent exprimé au cours de ces entretiens, lui ont inspiré cette tribune.

02/10/2026, 13:02

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“Si nous voyons le nom, nous ne lisons peut-être plus tout à fait la même phrase”

Le nom d’un auteur change-t-il notre manière de lire ? À partir du Prix de la Page 111, qui soumet au jury des textes anonymisés, Adnan Algın, écrivain, poète et correcteur, interroge le poids de la réputation dans le jugement littéraire. Prix, éditeur, critiques et œuvres antérieures composent un « capital de la signature » capable d’accorder davantage de crédit à une phrase — ou d’en refuser à celle d’un inconnu. Une invitation à relire les textes avant leurs auteurs.

01/10/2026, 16:14

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Clémentine Mélois : “Toute la vie n’est faite que de ruptures successives”

James Joyce avait fait entrer l’épopée dans la vie ordinaire, jusqu’à faire tenir une Odyssée entière dans une journée. Clémentine Mélois choisit, elle aussi, de partir de presque rien : un déménagement, une séparation, quelques cartons, un verre à moutarde, un rouleau de Sopalin. Dans Choses que je croyais perdues, finaliste du 93e prix des Deux Magots, l’autrice-artiste fait de « l’infraordinaire » sa matière romanesque.

01/10/2026, 15:33

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Véronique Ovaldé : “J’ai toujours inventé d’autres vies à ma mère”

On connaît Véronique Ovaldé pour ses fictions et leurs vies toujours prêtes à bifurquer. Avec Vivre sans bonheur et n’en point dépérir, paru chez Flammarion en cette rentrée littéraire, elle se tourne cette fois vers sa propre mère. Le récit est plus intime, sans abandonner l’imaginaire, et la place parmi les finalistes du prix des Deux Magots 2026.

30/09/2026, 17:03

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Pangram peut-il vraiment prouver que le roman de Thélyson Orélien a été écrit par une IA ?

Depuis le début de l’affaire Thélyson Orélien, le débat s’est concentré sur l’usage possible de l’intelligence artificielle, la fiabilité des détecteurs, puis les affaires de plagiat. Un aspect a toutefois été moins examiné : le calcul utilisé pour affirmer qu’il était presque impossible que Pangram se soit trompé sur les 20 passages du roman présentés comme suspects par « Balance ton Claude », compte derrière lequel se trouve notamment l’essayiste Samuel Fitoussi. Pour ActuaLitté, le mathématicien Mouhamadou Sy revient sur ce calcul, sur l’hypothèse d’indépendance qu’il suppose et sur ce qu’il permet réellement, ou non, de conclure.

30/09/2026, 16:08

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“L’écoute de cette sélection de chansons a joué un rôle crucial d’inspiration”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. S’il revendique depuis l’enfance une passion pour les livres et l’horreur, l’écrivain entretient avec la musique une relation tout aussi profonde — quoique née plus tardivement, presque par accident. Du punk français aux chants celtiques, de Bob Dylan au free-jazz, des musiques de films à la darksynth, ses écoutes accompagnent autant son quotidien que son travail d’écriture. Au point de faire de la bande-son de Grand-Guignol une composante à part entière du roman. Il revient sur cette « musicobsession », ses découvertes fondatrices et ces morceaux qui, parfois, donnent à la fiction sa couleur avant même que les mots ne l’installent.

30/09/2026, 13:35

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Édition classique, crowdfunding ? “Choisir le modèle le plus juste pour chaque œuvre”

Auteur et président de l’Association de sauvegarde de l’Abbaye Saint-Félix de Montceau, Guilhem Méric revendique un parcours d’« auteur hybride », entre maisons d’édition et publication indépendante. À l’occasion du lancement de MORLHED – L’Ombre des Primordiaux, il explique pourquoi il a choisi le financement participatif, entre maîtrise des droits, cohérence de son univers, contexte économique du livre et relation directe avec ses lecteurs.

30/09/2026, 12:48

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À 80 ans, Lucky Luke court toujours : dans les coulisses de l’exposition avec Joub

À 80 ans, Lucky Luke n’a pas fini de galoper. Commissaire de l’exposition Lucky Luke court toujours !, présentée à Quai des Bulles, Joub a replongé dans l’ensemble de la série pour raconter autrement le cow-boy de Morris : par le dessin, la couleur, les gags et les motifs qui traversent huit décennies d’albums.

30/09/2026, 12:04

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Lucie Rico : “Dire quelque chose, c’est déjà le transformer”

Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? Une question qui a conduit Lucie Rico jusqu’à la finale du prix des Deux Magots 2026. Dans ce troisième roman publié chez P.O.L, une phrase inachevée ouvre une enquête sur un souvenir d’enfance, entre le baroque du giallo, reconstitution comme les vrais enquêteurs judiciaires, et mémoire familiale.

29/09/2026, 15:07

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Le Goncourt craint pour son intégrité ? Alors Pangram pour les 15 autres romans, fissa !

L’Académie Goncourt a donc retiré de Thélyson Orélien, de sa première sélection, au nom de plagiats antérieurs et d’analyses concluant que le roman serait « selon toute vraisemblance » produit avec IA. Une décision loin d'être unanime, on compte au moins Pascal Bruckner dans la résistance. Puisque l’Académie introduit le détecteur dans son prétoire, qu’elle aille au bout de sa logique : même outil, même protocole, même soupçon. Sinon, ce n’est plus une règle. C’est un traitement d’exception. 

29/09/2026, 14:48

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Quai des Bulles : 45 ans de BD, de rencontres et de passion

Traditionnellement, le festival Quai des Bulles décale ses dates pour cause de Route du Rhum et ouvre ses portes ces 9-10-11 octobre, à Saint-Malo. L’occasion, s’il en fallait une, de venir flâner sur les remparts se gaver d’air iodé et de bande dessinée…

29/09/2026, 14:22

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Elsa Holfert : "Le burn-out n’est pas que professionnel"

Paru le 22 avril 2026 aux Éditions Dangles, Fatigue chronique, et si c’était un épuisement surrénalien ? d’Elsa Holfert explore les mécanismes de l’épuisement liés au stress chronique. Kinésithérapeute de formation, l’autrice exerce aujourd’hui comme praticienne en santé fonctionnelle et en hormonologie.

28/09/2026, 16:40

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Affaire Thélyson Orélien : “Un score de génération par IA n’est pas une preuve”

Créée en juillet 2024 pour distinguer les œuvres d’origine humaine des contenus générés par intelligence artificielle, l’association Fabrication Humaine défend un label gratuit fondé sur l’engagement de l’artiste. Dans cette tribune, elle prend appui sur l’affaire Thélyson Orélien pour interroger la place prise par les outils de détection : sans trancher sur l’origine de C’était ça ou mourir, elle appelle à distinguer l’indice de la preuve et plaide pour davantage de transparence dans les processus de création. 

28/09/2026, 16:30

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IA et littérature : et si on arrêtait de s’écharper pour s’entendre, bordel !

Nathalie Hug a publié en juin dernier 92 BPM, Mais bordel qui a écrit ce roman ? aux Éditions Télémaque, un texte qu’elle présente comme entièrement hybride, né de 18 mois de travail avec l’intelligence artificielle et accompagné d’un making-of détaillant cette expérience. Dans cette tribune, elle revient sur la polémique autour de C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, accusé d’avoir été écrit avec l’IA, et élargit le débat à la place de ces outils dans la création littéraire, à la transparence envers les lecteurs et à l’avenir de l’écriture humaine.

28/09/2026, 14:22

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Thélyson Orélien : “Pourquoi tant d’acharnement sur un écrivain ?”

L’affaire Thélyson Orélien s’est imposée en quelques jours au cœur de la rentrée littéraire. Soupçonné d’avoir eu recours à l’intelligence artificielle pour écrire C’était ça ou mourir, puis rattrapé par plusieurs cas de plagiat concernant des textes anciens, l’auteur québécois conteste les accusations visant son roman. Le retrait du livre de la sélection du Goncourt a encore amplifié une controverse qui interroge désormais tout le monde éditorial. Par Auguste Feydeau.

26/09/2026, 14:00

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Affaire Thélyson Orélien : “Réinventons le pacte entre l’auteur, l’éditeur et le lecteur”

Thomas Perroud, normalien, est animateur de l’émission Anachroniques consacrée notamment aux premiers romans sur Fréquence protestante. Il revient sur les soupçons d’usage de l’intelligence artificielle au sujet du premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir (Grasset).

24/09/2026, 16:32

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Violences sexistes et sexuelles : 50 ans pour passer de l'intime à la loi

Après des décennies de mobilisations, de recherches et de récits, les violences sexistes et sexuelles ne sont plus seulement appréhendées comme une succession de drames privés. Elles constituent un objet politique, juridique et culturel. La proposition de « loi intégrale » actuellement examinée à l’Assemblée nationale en offre une nouvelle traduction — et invite à regarder l’histoire des mots qui ont rendu ces faits visibles.

24/09/2026, 16:10

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Pour encadrer l'IA, La France insoumise convoque Isaac Asimov

Exclusif — Une figure de la science-fiction s'invite à l'Assemblée nationale, à la faveur d'une proposition de loi déposée par René Pilato, député La France insoumise — Nouveau Front Populaire de Charente. Les fameuses « lois de la robotique », conçues par l'écrivain américain, y sont citées, afin de motiver et nourrir un encadrement des intelligences artificielles mises à la disposition du grand public.

24/09/2026, 15:58

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“L’IA est arrivée, et le mot “aide” s’est complètement décousu”

Entre correction, réécriture et création, où commence véritablement « l’aide » à un auteur ? Écrivain, poète et correcteur, Adnan Algın plonge dans ses propres archives éditoriales pour interroger les interdictions visant l’intelligence artificielle. De ses interventions sur des romans aux cas célèbres de Raymond Carver ou T. S. Eliot, il questionne une frontière que l’IA n’a peut-être pas inventée, mais sérieusement brouillée.

24/09/2026, 11:53

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“L’horreur est le meilleur genre de l’histoire de la fiction”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. L'écrivain revendique une passion pour l’horreur née dans les livres, nourrie par le cinéma. De Guillermo del Toro à Stephen King, l’écrivain revient sur les monstres qui ont façonné son imaginaire et défend une conviction paradoxale : l’épouvante peut nous rassurer. Les démons de fiction ont sur les terreurs du réel un avantage décisif : ils n’existent pas. Une invitation à frissonner pour mieux souffler, qu'il partage dans nos colonnes...

23/09/2026, 17:36

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“La véritable violence, c’est le déni, l’indifférence”

Mère isolée, actrice pornographique quadragénaire, Sabine élève seule son fils Romain dans le vingtième arrondissement. Adolescent « normal », moyen, ce dernier subit un harcèlement en règle dès lors qu’une vidéo de Sabine fuite au collège, et fait le tour des réseaux sociaux… La suite ? Accompagnée par le hardeur Joseph, et par Enguerrand, bourgeois blasé, Sabine résout de se venger, guidée par son seul amour maternel. Une deuxième intrigue se met en place, mêlant cette fois milieux d’affaire et hauts-fonctionnaires, sur fond de revenge porn et de libertinage. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

21/09/2026, 16:54

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Jean-Yves Mollier : LFI chez Fayard, “un véritable coup de poignard dans le dos”

La publication annoncée chez Fayard du prochain livre du député LFI Aurélien Taché provoque la colère de Jean-Yves Mollier. Dans cette tribune, l’historien dénonce ce qu’il considère comme une contradiction avec le soutien affiché par La France insoumise aux auteurs mobilisés autour des États Généreux, après les bouleversements intervenus chez Fayard et Grasset.

21/09/2026, 16:19

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“Avons fait l’impossible, mais avions rêvé davantage”

Aux Deux Magots, Jean-Luc Coatalem a connu presque toutes les places : celle du jeune homme qui observe, du lauréat photographié sur le boulevard, puis du juré chargé, à son tour, de choisir. À l’heure où le prix 2026 entre dans le vif de ses délibérations, l’écrivain ouvre les portes d’une institution qu’il connaît désormais de l’intérieur, avec ses goûts, ses rites et ses petites stratégies.

21/09/2026, 15:53

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Les livres prophétiques ne sont peut-être pas ceux que nous croyons

De George Orwell à André Malraux, en passant par Aldous Huxley, Ray Bradbury, Friedrich Nietzsche et Franz Kafka, Bertrand Jouvenot propose de déplacer notre regard sur les « livres prophétiques ». Dans cette tribune, il distingue les œuvres qui ont anticipé les formes visibles de notre monde de celles qui auraient saisi des mutations plus profondes : crise du sens, autonomie des systèmes, transformation de notre rapport au temps et à nous-mêmes.

21/09/2026, 12:32

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Et si le vrai danger n’était pas la mort du livre, mais celle de la lecture ?

ActuaLitté ouvre ses colonnes à la Fondation Jean-Jaurès, qui revient sur le rapport « La République des lecteurs – Pour en finir avec la mort du livre », signé par Arthur De Grave et Diana Filippova. Face au recul de la place de l’écrit et aux mutations des pratiques culturelles, le texte présente dix propositions pour replacer la lecture et l’écriture au cœur des politiques publiques. 

21/09/2026, 11:42

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Malgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Thélyson Orélien : “Pourquoi tant d’acharnement sur un écrivain ?” La Grande Librairie : cette semaine, mères, mémoire et héritage Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique
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