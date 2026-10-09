Vital : une psy face au deuil d’un patient

Dans son cabinet parisien, installé dans une mansarde exiguë, une psychologue voit défiler des patients aux histoires parfois inattendues : un homme qui arrive par l’échafaudage, un autre contraint de se plier pour tenir debout, une jeune femme qui l’appelle depuis un toit new-yorkais ou encore un mineur isolé qui souhaite l’inviter à sortir. Un quotidien mouvementé, jusqu’au décès d’un jeune patient, attablé à une terrasse du quartier le 13 novembre 2015.

Quand le patient devient un absent

Bouleversée par cette disparition, la psychologue décide de se rendre aux obsèques, enfreignant ainsi une règle déontologique. Elle accepte ensuite de recevoir la petite amie du défunt, venue chercher auprès d’elle une part de l’homme qu’elle a perdu. Le roman s’attache alors aux pensées, aux doutes et aux failles d’une professionnelle confrontée à son propre deuil.

Les éditions Le Soir venu nous en proposent un extrait, à paraître le 5 novembre 2026 :

Adeline Vanek est psychologue clinicienne et praticienne EMDR à Paris. Elle est également l’autrice de plusieurs ouvrages de psychologie publiés aux Éditions Studyrama, ainsi que de nouvelles, de scénarios et de pièces de théâtre. Inspiré de son quotidien professionnel, Vital est son premier roman et explore la force du lien qui se noue dans le cadre de la thérapie.

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com