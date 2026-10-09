Moins de bébés, moins d’élèves : comment la dénatalité transforme déjà la France

Éditeur d’actualité ne se borne pas à saisir un sujet lorsqu'il surgit : encore faut-il que ses livres permettent de comprendre ce qui viendra ensuite. Avec La grève des naissances, paru le 18 septembre 2026 dans la collection « Monde en cours », Les éditions de l'Aube, installées loin des grands centres éditoriaux parisiens, fournit précisément cette matière.

Basée dans le Vaucluse, au pied du Luberon, cette maison « généraliste et indépendante » propose une collection historique d’essais pour « dire le monde sans complaisance ». Plutôt que de vérifier si l’actualité confirme mécaniquement le livre, ActuaLitté a choisi l'approche l’inverse : confronter ses hypothèses à trois phénomènes français déjà mesurables, du congé de naissance aux salles de classe, jusqu’au territoire même de la société.

Derrière la baisse des naissances, des comportements

La grève des naissances n’est ni un appel au « réarmement démographique » ni un récit catastrophiste sur une humanité promise à l’extinction. Hervé Le Bras s’attaque d’abord à l’un des automatismes du débat : transformer l’indicateur conjoncturel de fécondité en verdict annuel. Une naissance différée fait baisser cet indice aujourd’hui sans signifier qu’elle n’aura jamais lieu.

Pour comprendre ce qui se joue, le démographe descend sous la courbe : âge de la première maternité, intervalles entre les enfants, contraception, constitution des familles, trajectoires professionnelles. La fécondité redevient ainsi une succession de comportements au cours d’une existence.

L’essai se fait plus incisif lorsqu’il cherche ce qui résiste derrière la diversité des pays étudiés. Deux constantes émergent : l’efficacité généralement limitée ou temporaire des politiques natalistes et la demande d’égalité entre femmes et hommes. La question n’est plus seulement de savoir pourquoi les couples ont moins d’enfants. Il faut aussi regarder qui s’en occupe, qui ralentit sa carrière, qui dispose du temps nécessaire, qui reporte une naissance.

Dans une majorité de pays, souligne Le Bras, les femmes ont rejoint ou dépassé les hommes en matière de diplôme sans que l’égalité professionnelle et domestique ait progressé au même rythme. Cette méthode permet d’éclairer trois actualités françaises : une nouvelle politique familiale, une École rattrapée par la raréfaction des générations et une région où les décès dépassent les naissances sans que la population diminue.

Congé de naissance : du temps en plus, pour quel partage ?

Depuis le 1er juillet 2026, les parents peuvent bénéficier d’un congé supplémentaire de naissance. Créé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, il permet à chacun d’ajouter un ou deux mois indemnisés aux congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption. Ils peuvent le prendre ensemble ou successivement ; deux mois peuvent être fractionnés en deux périodes d’un mois. Le dispositif concerne les enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2026 et ne remplace aucun congé existant.

Il intervient après une nouvelle année de recul. Les données définitives de l’Insee recensent 643 905 naissances en France en 2025, soit 2,3 % de moins qu’en 2024 et 24 % de moins qu’en 2010. Le niveau est le plus faible depuis 1942. L’indicateur conjoncturel de fécondité s’est établi à 1,56 enfant par femme, son plus bas niveau depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Entre janvier et août 2026, 425 811 enfants sont nés, soit 1 % de moins qu’au cours de la même période de 2025. Ces données demeurent provisoires.

À trois mois de son entrée en vigueur, il serait absurde de demander au nouveau congé s’il a déjà produit davantage de bébés. La grève des naissances conduit ailleurs : que change réellement ce temps supplémentaire dans la répartition de la parentalité ?

Le Bras revient longuement sur le vieux mot d’ordre de « conciliation » entre vie professionnelle et familiale. Celui-ci a permis aux femmes d’accéder massivement à l’emploi sans effacer une large part des responsabilités domestiques qui leur incombaient déjà. La conciliation s’est ainsi longtemps traduite par une « double journée » plutôt que par un partage véritable.

Les données qu’il mobilise sur la prise en charge des enfants rendent cette dissymétrie concrète. Dans l’enquête citée, les femmes déclarent beaucoup plus fréquemment s’occuper seules de leurs enfants, tandis que les hommes évaluent davantage leur contribution comme une activité réalisée en commun. Le Bras relie cette organisation au report des maternités : plus les femmes investissent leur carrière, moins elles acceptent que l’arrivée d’un enfant implique automatiquement de la ralentir.

Le véritable indicateur à surveiller ne sera donc pas uniquement le nombre de bénéficiaires du nouveau congé. Il faudra savoir qui le prend, pendant combien de temps et avec quels effets sur les interruptions professionnelles des mères et des pères. S’il prolonge surtout l’absence des premières, il laissera largement intact le mécanisme décrit par Le Bras. S’il conduit davantage de pères à prendre leur part du temps parental, il agira sur l’un des facteurs placés au centre de l’essai. Le livre ne prédit pas l’issue ; il indique où regarder.

1,7 million d’élèves en moins : projeter n’est pas jouer

La deuxième conséquence se joue plusieurs années après la naissance. En avril 2026, la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’Éducation nationale a publié pour la première fois des projections scolaires jusqu’en 2035, déclinées département par département. Le scénario intermédiaire aboutit à 1 676 800 élèves de moins en dix ans, soit -14,2 %. Le premier degré en perdrait 933 000 et le second 743 800.

Le phénomène ne relève déjà plus de l’horizon lointain. Pour la rentrée 2026, les projections tablaient sur 125 400 élèves de moins dans le premier degré et 36 200 dans le second. La contraction serait très inégale selon les territoires : dans le premier degré, elle pourrait atteindre 29,3 % dans l’académie de Paris d’ici 2035.

Une courbe de natalité devient ici immédiatement matérielle. Des générations moins nombreuses signifient quelques années plus tard moins d’élèves, donc d’autres besoins en classes, enseignants, établissements ou transports scolaires. Ce qui relevait des statistiques de l’état civil entre dans l’organisation quotidienne des services publics.

Mais La grève des naissances ajoute une précaution décisive : une projection démographique n’est pas une photographie de l’avenir. Le Bras termine son essai en confrontant des projections anciennes aux trajectoires réellement observées. Certaines sortent rapidement des fourchettes prévues ; pour la France, il souligne que la fécondité constatée entre 2021 et 2025 s’est elle-même écartée des hypothèses formulées peu auparavant.

Cette réserve n’annule pas le travail de la DEPP. Une grande partie des enfants qui fréquenteront collèges et lycées d’ici 2035 sont déjà nés, ce qui rend les horizons proches plus robustes qu’une projection de population à cinquante ans. Elle empêche néanmoins de lire 1,7 million comme un destin intangible. Le scénario est suffisamment solide pour obliger l’Éducation nationale à préparer l’avenir, mais pas pour tracer définitivement sa trajectoire.

Le Bras va même plus loin. L’histoire récente de l’Europe occidentale montre des phases successives : recul après le baby-boom, hausse de l’âge à la première naissance, remontée temporaire de l’indicateur lorsque certains reports se résorbent, puis nouvelle diminution. La démographie possède une forte inertie sans suivre une ligne parfaitement droite. Ce que le livre ajoute aux chiffres scolaires tient donc en une distinction simple : anticiper n’est pas prophétiser.

En Provence, moins de naissances ne signifie pas moins d’habitants

Le troisième rapprochement ramène l’essai sur le territoire de sa maison d’édition. Les Éditions de l’Aube sont installées à La Tour-d’Aigues, dans le Vaucluse, et revendiquent leur implantation en Provence. Or Provence-Alpes-Côte d’Azur connaît déjà le basculement que Le Bras examine à l’échelle internationale.

Selon les estimations publiées par l’Insee au printemps, 48 600 enfants sont nés en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2025, pour 54 400 décès. Le déficit naturel atteint 5 800 personnes. En 2020, première année où les décès avaient dépassé les naissances dans la région, il n’était encore que de 728. Depuis 2010, le nombre de nouveau-nés a chuté de 19 %. Ces données régionales pour 2025 étaient encore provisoires lors de leur publication.

La fécondité suit la même pente. Son indicateur conjoncturel est passé de 2,07 enfants par femme en 2013 à 1,61 en 2025, son niveau le plus faible depuis cinquante ans dans la région. L’âge moyen à l’accouchement atteint 31 ans et quatre mois. Surtout, l’Insee observe que le nombre de femmes âgées de 15 à 50 ans ne diminue plus depuis 2020 et progresse même récemment. Depuis 2021, la baisse des naissances s’explique donc par le recul de la fécondité, et non par une simple raréfaction des femmes en âge d’avoir des enfants.

Dans le Vaucluse, le mouvement est tout aussi perceptible. L’état civil recense 5 170 naissances domiciliées contre 5 815 décès en 2025. En 2016, le département comptait encore 6 602 naissances : en neuf ans, leur nombre a diminué de près de 22 %.

Et pourtant, Provence-Alpes-Côte d’Azur ne se dépeuple pas. L’Insee estimait sa population à 5,32 millions d’habitants au 1er janvier 2026. Sur la dernière décennie, elle a continué de progresser plus vite que la moyenne métropolitaine ; depuis que le solde naturel est devenu négatif, cette croissance repose sur les mouvements migratoires.

C’est ici que l’éclairage de La grève des naissances devient particulièrement net. Le Bras insiste dès le début sur les limites du fameux seuil de renouvellement des générations : le comparer mécaniquement à l’évolution d’une population n’a de sens que dans une population fermée, sans migrations et dans des conditions démographiques stables. Autrement dit, presque jamais à l’échelle d’un territoire réel.

La situation provençale corrige ainsi une confusion courante : moins de naissances que de décès ne signifie pas nécessairement moins d’habitants. Fécondité, natalité, solde naturel et évolution de la population désignent des phénomènes liés, mais distincts. Les migrations peuvent compenser un déficit naturel tout en modifiant la structure par âge et, avec elle, les besoins en logements, écoles, santé ou services publics.

Le cas régional donne donc corps à l’un des principes méthodologiques les plus insistants de Le Bras : aucun indicateur ne raconte seul l’avenir d’une population. Il ajoute au choix éditorial une coïncidence parlante : un essai mondial sur la dénatalité paraît chez un éditeur indépendant en Provence au moment où son territoire expérimente certaines des transformations qu’il décrit.

Le congé supplémentaire de naissance, les projections scolaires et le basculement démographique provençal ne « prouvent » pas La grève des naissances. Ce serait retomber dans le déterminisme dont Hervé Le Bras cherche à se défaire. Ils montrent en revanche ce que l’essai apporte au traitement de l’actualité : des distinctions que le débat public écrase facilement — entre natalité et fécondité, report et renoncement, soutien aux familles et partage de la parentalité, projection et prédiction, dénatalité et dépopulation.

C’est là que la notion d’éditeur d’actualité trouve peut-être son sens le plus convaincant. Il ne s’agit pas seulement de publier vite sur un phénomène déjà visible, mais de proposer assez tôt les outils permettant, lorsque les faits surviennent dans les familles, les écoles ou les territoires, de comprendre ce qu’ils disent — et ce qu’ils ne disent pas.

Crédits photo : souljourney7 CC 0

Par Nicolas Gary

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