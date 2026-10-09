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Moins de bébés, moins d’élèves : comment la dénatalité transforme déjà la France

La France fait moins d’enfants, et les effets du basculement débordent déjà les maternités. Nouveau congé de naissance, recul annoncé de 1,7 million d’élèves d’ici 2035, solde naturel négatif en Provence :  trois actualités que La grève des naissances, d’Hervé Le Bras, permet de relire autrement, en interrogeant l’efficacité des politiques familiales, le poids des inégalités et les conséquences territoriales de la dénatalité en France aujourd’hui.

Le 09/10/2026 à 10:56 par Nicolas Gary

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Publié le :

09/10/2026 à 10:56

Nicolas Gary

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ActuaLitté

Éditeur d’actualité ne se borne pas à saisir un sujet lorsqu'il surgit : encore faut-il que ses livres permettent de comprendre ce qui viendra ensuite. Avec La grève des naissances, paru le 18 septembre 2026 dans la collection « Monde en cours », Les éditions de l'Aube, installées loin des grands centres éditoriaux parisiens, fournit précisément cette matière.

Basée dans le Vaucluse, au pied du Luberon, cette maison « généraliste et indépendante » propose une collection historique d’essais pour « dire le monde sans complaisance ». Plutôt que de vérifier si l’actualité confirme mécaniquement le livre, ActuaLitté a choisi l'approche l’inverse : confronter ses hypothèses à trois phénomènes français déjà mesurables, du congé de naissance aux salles de classe, jusqu’au territoire même de la société. 

Derrière la baisse des naissances, des comportements

La grève des naissances n’est ni un appel au « réarmement démographique » ni un récit catastrophiste sur une humanité promise à l’extinction. Hervé Le Bras s’attaque d’abord à l’un des automatismes du débat : transformer l’indicateur conjoncturel de fécondité en verdict annuel. Une naissance différée fait baisser cet indice aujourd’hui sans signifier qu’elle n’aura jamais lieu.

Pour comprendre ce qui se joue, le démographe descend sous la courbe : âge de la première maternité, intervalles entre les enfants, contraception, constitution des familles, trajectoires professionnelles. La fécondité redevient ainsi une succession de comportements au cours d’une existence.

L’essai se fait plus incisif lorsqu’il cherche ce qui résiste derrière la diversité des pays étudiés. Deux constantes émergent : l’efficacité généralement limitée ou temporaire des politiques natalistes et la demande d’égalité entre femmes et hommes. La question n’est plus seulement de savoir pourquoi les couples ont moins d’enfants. Il faut aussi regarder qui s’en occupe, qui ralentit sa carrière, qui dispose du temps nécessaire, qui reporte une naissance.

Dans une majorité de pays, souligne Le Bras, les femmes ont rejoint ou dépassé les hommes en matière de diplôme sans que l’égalité professionnelle et domestique ait progressé au même rythme. Cette méthode permet d’éclairer trois actualités françaises : une nouvelle politique familiale, une École rattrapée par la raréfaction des générations et une région où les décès dépassent les naissances sans que la population diminue.

Congé de naissance : du temps en plus, pour quel partage?

Depuis le 1er juillet 2026, les parents peuvent bénéficier d’un congé supplémentaire de naissance. Créé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, il permet à chacun d’ajouter un ou deux mois indemnisés aux congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption. Ils peuvent le prendre ensemble ou successivement ; deux mois peuvent être fractionnés en deux périodes d’un mois. Le dispositif concerne les enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2026 et ne remplace aucun congé existant.

Il intervient après une nouvelle année de recul. Les données définitives de l’Insee recensent 643 905 naissances en France en 2025, soit 2,3 % de moins qu’en 2024 et 24 % de moins qu’en 2010. Le niveau est le plus faible depuis 1942. L’indicateur conjoncturel de fécondité s’est établi à 1,56 enfant par femme, son plus bas niveau depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Entre janvier et août 2026, 425 811 enfants sont nés, soit 1 % de moins qu’au cours de la même période de 2025. Ces données demeurent provisoires.

À trois mois de son entrée en vigueur, il serait absurde de demander au nouveau congé s’il a déjà produit davantage de bébés. La grève des naissances conduit ailleurs : que change réellement ce temps supplémentaire dans la répartition de la parentalité ?

Le Bras revient longuement sur le vieux mot d’ordre de « conciliation » entre vie professionnelle et familiale. Celui-ci a permis aux femmes d’accéder massivement à l’emploi sans effacer une large part des responsabilités domestiques qui leur incombaient déjà. La conciliation s’est ainsi longtemps traduite par une « double journée » plutôt que par un partage véritable.

Les données qu’il mobilise sur la prise en charge des enfants rendent cette dissymétrie concrète. Dans l’enquête citée, les femmes déclarent beaucoup plus fréquemment s’occuper seules de leurs enfants, tandis que les hommes évaluent davantage leur contribution comme une activité réalisée en commun. Le Bras relie cette organisation au report des maternités : plus les femmes investissent leur carrière, moins elles acceptent que l’arrivée d’un enfant implique automatiquement de la ralentir.

Le véritable indicateur à surveiller ne sera donc pas uniquement le nombre de bénéficiaires du nouveau congé. Il faudra savoir qui le prend, pendant combien de temps et avec quels effets sur les interruptions professionnelles des mères et des pères. S’il prolonge surtout l’absence des premières, il laissera largement intact le mécanisme décrit par Le Bras. S’il conduit davantage de pères à prendre leur part du temps parental, il agira sur l’un des facteurs placés au centre de l’essai. Le livre ne prédit pas l’issue ; il indique où regarder.

1,7 million d’élèves en moins : projeter n’est pas jouer

La deuxième conséquence se joue plusieurs années après la naissance. En avril 2026, la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’Éducation nationale a publié pour la première fois des projections scolaires jusqu’en 2035, déclinées département par département. Le scénario intermédiaire aboutit à 1 676 800 élèves de moins en dix ans, soit -14,2 %. Le premier degré en perdrait 933 000 et le second 743 800.

Le phénomène ne relève déjà plus de l’horizon lointain. Pour la rentrée 2026, les projections tablaient sur 125 400 élèves de moins dans le premier degré et 36 200 dans le second. La contraction serait très inégale selon les territoires : dans le premier degré, elle pourrait atteindre 29,3 % dans l’académie de Paris d’ici 2035.

Une courbe de natalité devient ici immédiatement matérielle. Des générations moins nombreuses signifient quelques années plus tard moins d’élèves, donc d’autres besoins en classes, enseignants, établissements ou transports scolaires. Ce qui relevait des statistiques de l’état civil entre dans l’organisation quotidienne des services publics.

Mais La grève des naissances ajoute une précaution décisive : une projection démographique n’est pas une photographie de l’avenir. Le Bras termine son essai en confrontant des projections anciennes aux trajectoires réellement observées. Certaines sortent rapidement des fourchettes prévues ; pour la France, il souligne que la fécondité constatée entre 2021 et 2025 s’est elle-même écartée des hypothèses formulées peu auparavant.

Cette réserve n’annule pas le travail de la DEPP. Une grande partie des enfants qui fréquenteront collèges et lycées d’ici 2035 sont déjà nés, ce qui rend les horizons proches plus robustes qu’une projection de population à cinquante ans. Elle empêche néanmoins de lire 1,7 million comme un destin intangible. Le scénario est suffisamment solide pour obliger l’Éducation nationale à préparer l’avenir, mais pas pour tracer définitivement sa trajectoire.

Le Bras va même plus loin. L’histoire récente de l’Europe occidentale montre des phases successives : recul après le baby-boom, hausse de l’âge à la première naissance, remontée temporaire de l’indicateur lorsque certains reports se résorbent, puis nouvelle diminution. La démographie possède une forte inertie sans suivre une ligne parfaitement droite. Ce que le livre ajoute aux chiffres scolaires tient donc en une distinction simple : anticiper n’est pas prophétiser.

En Provence, moins de naissances ne signifie pas moins d’habitants

Le troisième rapprochement ramène l’essai sur le territoire de sa maison d’édition. Les Éditions de l’Aube sont installées à La Tour-d’Aigues, dans le Vaucluse, et revendiquent leur implantation en Provence. Or Provence-Alpes-Côte d’Azur connaît déjà le basculement que Le Bras examine à l’échelle internationale.

Selon les estimations publiées par l’Insee au printemps, 48 600 enfants sont nés en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2025, pour 54 400 décès. Le déficit naturel atteint 5 800 personnes. En 2020, première année où les décès avaient dépassé les naissances dans la région, il n’était encore que de 728. Depuis 2010, le nombre de nouveau-nés a chuté de 19 %. Ces données régionales pour 2025 étaient encore provisoires lors de leur publication.

La fécondité suit la même pente. Son indicateur conjoncturel est passé de 2,07 enfants par femme en 2013 à 1,61 en 2025, son niveau le plus faible depuis cinquante ans dans la région. L’âge moyen à l’accouchement atteint 31 ans et quatre mois. Surtout, l’Insee observe que le nombre de femmes âgées de 15 à 50 ans ne diminue plus depuis 2020 et progresse même récemment. Depuis 2021, la baisse des naissances s’explique donc par le recul de la fécondité, et non par une simple raréfaction des femmes en âge d’avoir des enfants.

Dans le Vaucluse, le mouvement est tout aussi perceptible. L’état civil recense 5 170 naissances domiciliées contre 5 815 décès en 2025. En 2016, le département comptait encore 6 602 naissances : en neuf ans, leur nombre a diminué de près de 22 %.

Et pourtant, Provence-Alpes-Côte d’Azur ne se dépeuple pas. L’Insee estimait sa population à 5,32 millions d’habitants au 1er janvier 2026. Sur la dernière décennie, elle a continué de progresser plus vite que la moyenne métropolitaine ; depuis que le solde naturel est devenu négatif, cette croissance repose sur les mouvements migratoires.

C’est ici que l’éclairage de La grève des naissances devient particulièrement net. Le Bras insiste dès le début sur les limites du fameux seuil de renouvellement des générations : le comparer mécaniquement à l’évolution d’une population n’a de sens que dans une population fermée, sans migrations et dans des conditions démographiques stables. Autrement dit, presque jamais à l’échelle d’un territoire réel.

La situation provençale corrige ainsi une confusion courante : moins de naissances que de décès ne signifie pas nécessairement moins d’habitants. Fécondité, natalité, solde naturel et évolution de la population désignent des phénomènes liés, mais distincts. Les migrations peuvent compenser un déficit naturel tout en modifiant la structure par âge et, avec elle, les besoins en logements, écoles, santé ou services publics.

Le cas régional donne donc corps à l’un des principes méthodologiques les plus insistants de Le Bras : aucun indicateur ne raconte seul l’avenir d’une population. Il ajoute au choix éditorial une coïncidence parlante : un essai mondial sur la dénatalité paraît chez un éditeur indépendant en Provence au moment où son territoire expérimente certaines des transformations qu’il décrit.

Le congé supplémentaire de naissance, les projections scolaires et le basculement démographique provençal ne « prouvent » pas La grève des naissances. Ce serait retomber dans le déterminisme dont Hervé Le Bras cherche à se défaire. Ils montrent en revanche ce que l’essai apporte au traitement de l’actualité : des distinctions que le débat public écrase facilement — entre natalité et fécondité, report et renoncement, soutien aux familles et partage de la parentalité, projection et prédiction, dénatalité et dépopulation.

C’est là que la notion d’éditeur d’actualité trouve peut-être son sens le plus convaincant. Il ne s’agit pas seulement de publier vite sur un phénomène déjà visible, mais de proposer assez tôt les outils permettant, lorsque les faits surviennent dans les familles, les écoles ou les territoires, de comprendre ce qu’ils disent — et ce qu’ils ne disent pas.

Crédits photo : souljourney7 CC 0

 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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La grève des naissances

Hervé Le Bras, Bras herve Le

Paru le 18/09/2026

216 pages

Editions de l’Aube

17,90 €

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Entre mars 2025 et mars 2026, le ministère de la Culture a recensé 76 incidents affectant les libertés de création, correspondant à 91 mécanismes d’atteinte. Douze situations sont explicitement rattachées au livre : six pour « livre et lecture publique », six pour les librairies. Acquisitions sous pression, ouvrages détruits, rencontres déprogrammées, vitrines attaquées ou mesures de saisie : le premier bilan annuel montre surtout ce qui demeure difficile à compter. 

08/08/2026, 12:19

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Comment la souffrance a forgé le jeune Antonin Artaud

De 1915 à 1919, Antonin Artaud passe de cliniques en stations thermales, de Marseille à Neuchâtel, dans une tentative presque continue d’apaiser des troubles nerveux qui marqueront durablement son existence. Ilios Chailly reconstitue cette « géographie de la souffrance » à partir d’archives, de sources médicales et de documents parfois inédits, et montre combien ces années de cures, de diagnostics et de traitements ont participé à façonner l’homme, l’artiste et la pensée d’Artaud.

07/08/2026, 16:20

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Lunettes connectées : comment encore rester hors champ ?

En Australie, la commissaire à la vie privée Carly Kind s’interroge sur la nécessité de nouvelles règles face aux lunettes connectées. En France, la CNIL redoute déjà une surveillance mobile et presque invisible. Mais ces mêmes appareils peuvent accroître l’autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes. De Robbe-Grillet à Samanta Schweblin, les livres posent alors la vraie question : peut-on encore choisir de rester hors champ ?

07/08/2026, 15:51

Autres articles de la rubrique À la loupe

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Le CNL, indispensable “à l’équilibre de la chaîne du livre et de la lecture”

Une proposition de loi venue de la droite du Sénat entend supprimer, purement et simplement, le Centre national du livre (CNL), au nom d'une lutte contre « l'agencification » de l'État. Plusieurs acteurs du secteur du livre rappellent cependant son rôle crucial dans le soutien à la création et à la diversité, dont le Club 99, Fédération des festivals Bd et arts associés, dans une tribune reproduite ci-dessous.

09/10/2026, 08:28

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“Diviser pour régner” : les artistes-auteurs accusent les pouvoirs publics

19 organisations représentant les artistes-auteurs, parmi lesquelles la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteurs professionnels et le Syndicat des écrivains de langue française, signent une tribune contre les divisions de leur profession. Elles dénoncent les inégalités de traitement entre les différentes catégories de créateurs et appellent à défendre collectivement leurs droits sociaux, économiques et professionnels.

08/10/2026, 14:50

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“J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”

Dix mois après avoir quitté la librairie, Elsa continue pourtant d’enchaîner les livres. Mais à force de lire sans interruption, une question s’impose : est-ce encore l’envie de lire, ou simplement une habitude devenue refuge ? Entre pile à lire, achats compulsifs, peur du vide et plaisir intact de certaines découvertes, ce billet interroge avec franchise ce que nos lectures disent parfois de nous — et de nos automatismes.

08/10/2026, 09:00

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“La lutte contre le piratage, c'est une conjonction de moyens” (SNE)

Bookys, plateforme pirate diffusant des livres, des revues et des magazines protégés par le droit d'auteur, est visée par une demande de blocage portée par le Syndicat national de l'édition (SNE) et l'Alliance de la presse d'information générale. Adressée aux fournisseurs d'accès à internet, l'assignation ouvre la voie à d'autres actions, comme des mesures contre les sites miroirs ou les prestataires de paiement.

07/10/2026, 16:57

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“Quand je n’écris pas mes histoires, j’écris sur celles des autres”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Lorsqu’il n’écrit pas ses propres histoires, il étudie celles des autres. Chercheur à l’Université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste de Neil Gaiman, du fantastique, de la bande dessinée et des cultures populaires, il a fait de l’analyse des récits un autre versant de son travail. Ces recherches ont directement nourri Grand-Guignol, de la construction des ambiances au goût pour une documentation fouillée.

07/10/2026, 14:35

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“Le RN ose tout”, même confisquer Olympe de Gouges, icône féministe

Exclusif — Le Rassemblement national tente, par une initiative parlementaire visant à faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, de se grimer en formation féministe. Les votes du parti d'extrême droite, tout comme les prises de position de Marine Le Pen, sont pourtant bien éloignés des combats de l’autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Une pétition, signée par des historiennes, des universitaires et des spécialistes d'Olympe de Gouges, dénonce « la dernière des impostures » du RN.

07/10/2026, 10:24

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“Aujourd’hui, une banque a remplacé Verlaine, Zweig et Yahya Kemal”

Au 27, boulevard Saint-Michel, il ne reste rien du café Vachette où Verlaine, Moréas, Yahya Kemal ou İbrahim Çallı ont laissé leurs traces. Rien, sinon des récits, des plaques déplacées et quelques souvenirs incertains. Entre littérature, peinture et mémoire parisienne, Adnan Algın, correcteur, remonte le fil d’un lieu disparu, où l’on payait parfois ses dettes en vers, en leçons ou en tableaux. Aujourd’hui, une banque tient les comptes. À sa manière.

05/10/2026, 17:35

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PLF 2027 : “L’État renonce à soutenir pleinement les artistes”

Le projet de loi de finances 2027, présenté le 1er octobre dernier, procède à une nouvelle réduction des budgets alloués au ministère de la Culture. Les collectivités territoriales, premières financeuses du secteur culturel, voient elles aussi leurs moyens se rabougrir. Le Syndeac, premier syndicat des entreprises du spectacle vivant public, dénonce un choix politique aux lourdes conséquences.

05/10/2026, 15:07

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“Une partie de notre psychisme réclame des métamorphoses”

Phénomène identitaire largement porté par les réseaux sociaux, le thérianisme désigne le sentiment d’une proximité profonde avec un animal, jusqu’à parfois se vivre comme partiellement animal. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan interroge ce que cette identification dit du rapport au corps, à l’adolescence et à la construction de soi, tout en mettant en garde contre les rapprochements trop rapides avec la dysphorie de genre.

05/10/2026, 10:52

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Drieu la Rochelle et Colette Jéramec : l’histoire d’un couple impossible

Avec La Rédemption, Jean-Noël Orengo revient sur un couple pris dans les bouleversements du XXe siècle : Pierre Drieu la Rochelle et sa première épouse, Colette Jéramec. Derrière l’écrivain collaborationniste et antisémite, le romancier fait réapparaître une femme longtemps restée dans l’ombre, médecin et chercheuse à l’Institut Pasteur, arrêtée avec ses deux enfants en 1943.

02/10/2026, 18:04

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2026 en Ukraine, les livres brûlent. Littéralement.

Cécile Deniard, traductrice littéraire, s’est rendue deux semaines en Ukraine pour apporter son soutien à ses collègues au nom du Conseil européen des associations de traducteurs littéraires (CEATL). Elle y a participé au festival BookForum de Lviv mi-septembre, puis est allée à Kyiv afin d'y rencontrer d'autres acteurs de la chaîne du livre. Leur énergie, leur créativité, mais aussi le besoin de solidarité qui s’est souvent exprimé au cours de ces entretiens, lui ont inspiré cette tribune.

02/10/2026, 13:02

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“Si nous voyons le nom, nous ne lisons peut-être plus tout à fait la même phrase”

Le nom d’un auteur change-t-il notre manière de lire ? À partir du Prix de la Page 111, qui soumet au jury des textes anonymisés, Adnan Algın, écrivain, poète et correcteur, interroge le poids de la réputation dans le jugement littéraire. Prix, éditeur, critiques et œuvres antérieures composent un « capital de la signature » capable d’accorder davantage de crédit à une phrase — ou d’en refuser à celle d’un inconnu. Une invitation à relire les textes avant leurs auteurs.

01/10/2026, 16:14

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Clémentine Mélois : “Toute la vie n’est faite que de ruptures successives”

James Joyce avait fait entrer l’épopée dans la vie ordinaire, jusqu’à faire tenir une Odyssée entière dans une journée. Clémentine Mélois choisit, elle aussi, de partir de presque rien : un déménagement, une séparation, quelques cartons, un verre à moutarde, un rouleau de Sopalin. Dans Choses que je croyais perdues, finaliste du 93e prix des Deux Magots, l’autrice-artiste fait de « l’infraordinaire » sa matière romanesque.

01/10/2026, 15:33

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Véronique Ovaldé : “J’ai toujours inventé d’autres vies à ma mère”

On connaît Véronique Ovaldé pour ses fictions et leurs vies toujours prêtes à bifurquer. Avec Vivre sans bonheur et n’en point dépérir, paru chez Flammarion en cette rentrée littéraire, elle se tourne cette fois vers sa propre mère. Le récit est plus intime, sans abandonner l’imaginaire, et la place parmi les finalistes du prix des Deux Magots 2026.

30/09/2026, 17:03

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Pangram peut-il vraiment prouver que le roman de Thélyson Orélien a été écrit par une IA ?

Depuis le début de l’affaire Thélyson Orélien, le débat s’est concentré sur l’usage possible de l’intelligence artificielle, la fiabilité des détecteurs, puis les affaires de plagiat. Un aspect a toutefois été moins examiné : le calcul utilisé pour affirmer qu’il était presque impossible que Pangram se soit trompé sur les 20 passages du roman présentés comme suspects par « Balance ton Claude », compte derrière lequel se trouve notamment l’essayiste Samuel Fitoussi. Pour ActuaLitté, le mathématicien Mouhamadou Sy revient sur ce calcul, sur l’hypothèse d’indépendance qu’il suppose et sur ce qu’il permet réellement, ou non, de conclure.

30/09/2026, 16:08

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“L’écoute de cette sélection de chansons a joué un rôle crucial d’inspiration”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. S’il revendique depuis l’enfance une passion pour les livres et l’horreur, l’écrivain entretient avec la musique une relation tout aussi profonde — quoique née plus tardivement, presque par accident. Du punk français aux chants celtiques, de Bob Dylan au free-jazz, des musiques de films à la darksynth, ses écoutes accompagnent autant son quotidien que son travail d’écriture. Au point de faire de la bande-son de Grand-Guignol une composante à part entière du roman. Il revient sur cette « musicobsession », ses découvertes fondatrices et ces morceaux qui, parfois, donnent à la fiction sa couleur avant même que les mots ne l’installent.

30/09/2026, 13:35

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Édition classique, crowdfunding ? “Choisir le modèle le plus juste pour chaque œuvre”

Auteur et président de l’Association de sauvegarde de l’Abbaye Saint-Félix de Montceau, Guilhem Méric revendique un parcours d’« auteur hybride », entre maisons d’édition et publication indépendante. À l’occasion du lancement de MORLHED – L’Ombre des Primordiaux, il explique pourquoi il a choisi le financement participatif, entre maîtrise des droits, cohérence de son univers, contexte économique du livre et relation directe avec ses lecteurs.

30/09/2026, 12:48

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À 80 ans, Lucky Luke court toujours : dans les coulisses de l’exposition avec Joub

À 80 ans, Lucky Luke n’a pas fini de galoper. Commissaire de l’exposition Lucky Luke court toujours !, présentée à Quai des Bulles, Joub a replongé dans l’ensemble de la série pour raconter autrement le cow-boy de Morris : par le dessin, la couleur, les gags et les motifs qui traversent huit décennies d’albums.

30/09/2026, 12:04

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Lucie Rico : “Dire quelque chose, c’est déjà le transformer”

Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? Une question qui a conduit Lucie Rico jusqu’à la finale du prix des Deux Magots 2026. Dans ce troisième roman publié chez P.O.L, une phrase inachevée ouvre une enquête sur un souvenir d’enfance, entre le baroque du giallo, reconstitution comme les vrais enquêteurs judiciaires, et mémoire familiale.

29/09/2026, 15:07

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Le Goncourt craint pour son intégrité ? Alors Pangram pour les 15 autres romans, fissa !

L’Académie Goncourt a donc retiré de Thélyson Orélien, de sa première sélection, au nom de plagiats antérieurs et d’analyses concluant que le roman serait « selon toute vraisemblance » produit avec IA. Une décision loin d'être unanime, on compte au moins Pascal Bruckner dans la résistance. Puisque l’Académie introduit le détecteur dans son prétoire, qu’elle aille au bout de sa logique : même outil, même protocole, même soupçon. Sinon, ce n’est plus une règle. C’est un traitement d’exception. 

29/09/2026, 14:48

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Quai des Bulles : 45 ans de BD, de rencontres et de passion

Traditionnellement, le festival Quai des Bulles décale ses dates pour cause de Route du Rhum et ouvre ses portes ces 9-10-11 octobre, à Saint-Malo. L’occasion, s’il en fallait une, de venir flâner sur les remparts se gaver d’air iodé et de bande dessinée…

29/09/2026, 14:22

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Elsa Holfert : "Le burn-out n’est pas que professionnel"

Paru le 22 avril 2026 aux Éditions Dangles, Fatigue chronique, et si c’était un épuisement surrénalien ? d’Elsa Holfert explore les mécanismes de l’épuisement liés au stress chronique. Kinésithérapeute de formation, l’autrice exerce aujourd’hui comme praticienne en santé fonctionnelle et en hormonologie.

28/09/2026, 16:40

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Affaire Thélyson Orélien : “Un score de génération par IA n’est pas une preuve”

Créée en juillet 2024 pour distinguer les œuvres d’origine humaine des contenus générés par intelligence artificielle, l’association Fabrication Humaine défend un label gratuit fondé sur l’engagement de l’artiste. Dans cette tribune, elle prend appui sur l’affaire Thélyson Orélien pour interroger la place prise par les outils de détection : sans trancher sur l’origine de C’était ça ou mourir, elle appelle à distinguer l’indice de la preuve et plaide pour davantage de transparence dans les processus de création. 

28/09/2026, 16:30

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IA et littérature : et si on arrêtait de s’écharper pour s’entendre, bordel !

Nathalie Hug a publié en juin dernier 92 BPM, Mais bordel qui a écrit ce roman ? aux Éditions Télémaque, un texte qu’elle présente comme entièrement hybride, né de 18 mois de travail avec l’intelligence artificielle et accompagné d’un making-of détaillant cette expérience. Dans cette tribune, elle revient sur la polémique autour de C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, accusé d’avoir été écrit avec l’IA, et élargit le débat à la place de ces outils dans la création littéraire, à la transparence envers les lecteurs et à l’avenir de l’écriture humaine.

28/09/2026, 14:22

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Thélyson Orélien : “Pourquoi tant d’acharnement sur un écrivain ?”

L’affaire Thélyson Orélien s’est imposée en quelques jours au cœur de la rentrée littéraire. Soupçonné d’avoir eu recours à l’intelligence artificielle pour écrire C’était ça ou mourir, puis rattrapé par plusieurs cas de plagiat concernant des textes anciens, l’auteur québécois conteste les accusations visant son roman. Le retrait du livre de la sélection du Goncourt a encore amplifié une controverse qui interroge désormais tout le monde éditorial. Par Auguste Feydeau.

26/09/2026, 14:00

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Affaire Thélyson Orélien : “Réinventons le pacte entre l’auteur, l’éditeur et le lecteur”

Thomas Perroud, normalien, est animateur de l’émission Anachroniques consacrée notamment aux premiers romans sur Fréquence protestante. Il revient sur les soupçons d’usage de l’intelligence artificielle au sujet du premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir (Grasset).

24/09/2026, 16:32

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Violences sexistes et sexuelles : 50 ans pour passer de l'intime à la loi

Après des décennies de mobilisations, de recherches et de récits, les violences sexistes et sexuelles ne sont plus seulement appréhendées comme une succession de drames privés. Elles constituent un objet politique, juridique et culturel. La proposition de « loi intégrale » actuellement examinée à l’Assemblée nationale en offre une nouvelle traduction — et invite à regarder l’histoire des mots qui ont rendu ces faits visibles.

24/09/2026, 16:10

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Pour encadrer l'IA, La France insoumise convoque Isaac Asimov

Exclusif — Une figure de la science-fiction s'invite à l'Assemblée nationale, à la faveur d'une proposition de loi déposée par René Pilato, député La France insoumise — Nouveau Front Populaire de Charente. Les fameuses « lois de la robotique », conçues par l'écrivain américain, y sont citées, afin de motiver et nourrir un encadrement des intelligences artificielles mises à la disposition du grand public.

24/09/2026, 15:58

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“L’IA est arrivée, et le mot “aide” s’est complètement décousu”

Entre correction, réécriture et création, où commence véritablement « l’aide » à un auteur ? Écrivain, poète et correcteur, Adnan Algın plonge dans ses propres archives éditoriales pour interroger les interdictions visant l’intelligence artificielle. De ses interventions sur des romans aux cas célèbres de Raymond Carver ou T. S. Eliot, il questionne une frontière que l’IA n’a peut-être pas inventée, mais sérieusement brouillée.

24/09/2026, 11:53

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“L’horreur est le meilleur genre de l’histoire de la fiction”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. L'écrivain revendique une passion pour l’horreur née dans les livres, nourrie par le cinéma. De Guillermo del Toro à Stephen King, l’écrivain revient sur les monstres qui ont façonné son imaginaire et défend une conviction paradoxale : l’épouvante peut nous rassurer. Les démons de fiction ont sur les terreurs du réel un avantage décisif : ils n’existent pas. Une invitation à frissonner pour mieux souffler, qu'il partage dans nos colonnes...

23/09/2026, 17:36

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“La véritable violence, c’est le déni, l’indifférence”

Mère isolée, actrice pornographique quadragénaire, Sabine élève seule son fils Romain dans le vingtième arrondissement. Adolescent « normal », moyen, ce dernier subit un harcèlement en règle dès lors qu’une vidéo de Sabine fuite au collège, et fait le tour des réseaux sociaux… La suite ? Accompagnée par le hardeur Joseph, et par Enguerrand, bourgeois blasé, Sabine résout de se venger, guidée par son seul amour maternel. Une deuxième intrigue se met en place, mêlant cette fois milieux d’affaire et hauts-fonctionnaires, sur fond de revenge porn et de libertinage. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

21/09/2026, 16:54

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Jean-Yves Mollier : LFI chez Fayard, “un véritable coup de poignard dans le dos”

La publication annoncée chez Fayard du prochain livre du député LFI Aurélien Taché provoque la colère de Jean-Yves Mollier. Dans cette tribune, l’historien dénonce ce qu’il considère comme une contradiction avec le soutien affiché par La France insoumise aux auteurs mobilisés autour des États Généreux, après les bouleversements intervenus chez Fayard et Grasset.

21/09/2026, 16:19

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“Avons fait l’impossible, mais avions rêvé davantage”

Aux Deux Magots, Jean-Luc Coatalem a connu presque toutes les places : celle du jeune homme qui observe, du lauréat photographié sur le boulevard, puis du juré chargé, à son tour, de choisir. À l’heure où le prix 2026 entre dans le vif de ses délibérations, l’écrivain ouvre les portes d’une institution qu’il connaît désormais de l’intérieur, avec ses goûts, ses rites et ses petites stratégies.

21/09/2026, 15:53

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Les livres prophétiques ne sont peut-être pas ceux que nous croyons

De George Orwell à André Malraux, en passant par Aldous Huxley, Ray Bradbury, Friedrich Nietzsche et Franz Kafka, Bertrand Jouvenot propose de déplacer notre regard sur les « livres prophétiques ». Dans cette tribune, il distingue les œuvres qui ont anticipé les formes visibles de notre monde de celles qui auraient saisi des mutations plus profondes : crise du sens, autonomie des systèmes, transformation de notre rapport au temps et à nous-mêmes.

21/09/2026, 12:32

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Et si le vrai danger n’était pas la mort du livre, mais celle de la lecture ?

ActuaLitté ouvre ses colonnes à la Fondation Jean-Jaurès, qui revient sur le rapport « La République des lecteurs – Pour en finir avec la mort du livre », signé par Arthur De Grave et Diana Filippova. Face au recul de la place de l’écrit et aux mutations des pratiques culturelles, le texte présente dix propositions pour replacer la lecture et l’écriture au cœur des politiques publiques. 

21/09/2026, 11:42

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“Humanité générique” : La fabrique défend Louisa Yousfi après la polémique

Une phrase de Louisa Yousfi, extraite d’un entretien publié début septembre, a déclenché une vive polémique et plusieurs annonces de saisines judiciaires. Son éditeur, La fabrique, prend aujourd’hui sa défense dans une tribune adressée à ActuaLitté. Avant de la publier intégralement, nous revenons sur l’origine des propos, leur contexte, les critiques qu’ils ont suscitées, les soutiens exprimés et le sens du concept d’« humanité générique » invoqué dans le débat.

19/09/2026, 10:30

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