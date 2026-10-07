Prix Jean Giono 2026 : huit écrivains restent en course pour les 10 000 €

Le jury du Prix Jean Giono 2026 a ramené sa sélection de 16 à huit romans. Le lauréat sera désigné le 10 novembre prochain et recevra 10.000 €.
Le 07/10/2026 à 16:21 par Hocine Bouhadjera
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07/10/2026 à 16:21
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Un mois après avoir dévoilé une première liste de seize ouvrages, le jury du Prix Jean Giono, réuni chez Drouant, dans le salon des Goncourt, a donc réduit de moitié le nombre de romans encore en lice.
Les huit romans de la deuxième sélection :
Ananda Devi, Chronique d’un royaume perdu (Grasset)
Pierre Ducrozet, Eden (Actes Sud)
Claudie Gallay, La Promesse des chiens (Le Cercle ouvert)
Olivier Grondeau, Joseph dans la nuit (L’Iconoclaste)
Jean-Yves Jouannais, Une forêt (Albin Michel)
Camille Pascal, Le Bal des foudroyés (Robert Laffont)
Anne Percin, Eugénie sous les bombes (Buchet-Chastel)
Olivier Truc, Base Toundra (Métailié)
Quittent donc la sélection Pierre Adrian avec Le Pays des étés (Gallimard), Rachida Brakni avec La Part absente (Stock), François-Henri Désérable avec Le Palais (Gallimard), François-Régis de Guenyveau avec Totem (Pauvert), Lilia Hassaine avec Je (Gallimard), Colin Niel avec Le Septième Siffleur (Seuil), Jean-Noël Orengo avec La Rédemption (Grasset) et Sergueï Shikalov avec Grenouille (Seuil).
Créé en 1990, le Prix Jean Giono distingue chaque année un ouvrage écrit en français accordant une large place à l’imagination. La récompense entend ainsi distinguer un « meilleur raconteur d’histoires », dans l’esprit de l’œuvre de Jean Giono. Parrainé par la Fondation Jan Michalski, le prix est doté de 10.000 €.
Le jury 2026 est présidé par Paule Constant, membre de l’Académie Goncourt. Il réunit également Metin Arditi, Tahar Ben Jelloun, lui aussi membre de l’Académie Goncourt, David Foenkinos, Franz-Olivier Giesbert, Sylvie Giono, Robert Kopp, Emmanuelle Lambert, Vera Michalski, Étienne de Montety et Marianne Payot.
En 2025, le Prix Jean Giono avait été attribué à Antoine Wauters pour Haute-Folie (Gallimard). L’écrivain belge s’était imposé dès le premier tour du scrutin.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : portrait de Jean Giono en 1937, peint par Eugène Martel (domaine public)
DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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