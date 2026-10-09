À la grâce des fous : un meurtre au cœur des fantômes de la Gaspésie

En pleine saison touristique, un cadavre est découvert à L’Anse-à-Beaufils, en Gaspésie. La victime n’est pas un vacancier, mais un critique particulièrement virulent, qui s’était attiré les foudres de nombreux artistes et d’anciens expropriés. Parmi les suspects : un habitant dépossédé de son village, un artiste ou encore le propriétaire de la brasserie voisine.

Depuis la fenêtre de La Vieille Usine, l’enquêteur Joaquin Moralès observe la scène. Derrière cette enquête se dessine aussi une histoire plus intime, faite de deuils, de femmes, d’amitiés perdues et de souvenirs liés à un pays d’enfance.

Les fantômes des villages disparus

Roxanne Bouchard ancre son intrigue dans l’histoire réelle des expropriés de Forillon, dont les villages ont été rayés de la carte et jusqu’aux cimetières déplacés. Entre artistes, pêcheurs et anciens expropriés, le roman explore ce que l’on choisit de conserver du passé et ce qu’il faut parfois parvenir à laisser derrière soi. L’enquête se déroule sur fond de biennale d’art et de brasserie locale, dans une région où les tensions anciennes ressurgissent.

Les éditions de L’Aube nous en proposent un extrait, à paraître le 23 octobre 2026 :

Roxanne Bouchard vit au Québec et a publié plus d’une dizaine de titres. Les trois premiers tomes de sa série consacrée à Joaquin Moralès ont reçu plusieurs distinctions au Canada et en France, notamment le prix des lecteurs Quais du Polar en 2023, le prix Mystère de la critique en 2024 et le prix des Ancres Noires en 2025.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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