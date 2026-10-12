Quand l’argent transforme la dette en mode de vie

Et si le crédit ne se contentait pas de faciliter les échanges ? Dans L’argent et la mort, Emmanuel Loi s’intéresse aux conséquences des pratiques devenues ordinaires de l’assurance et du crédit. L’auteur y examine la façon dont ces mécanismes déplacent les notions de dette, de dépense, de délit et, avec elles, celle de responsabilité.

L’essai s’attarde également sur la fabrication des besoins. Pour Emmanuel Loi, la transformation du nécessaire en désir de consommation repose sur des mécanismes qui rendent l’individu toujours plus dépendant d’un marché à renouveler. L’envie devient ainsi un ressort économique, tandis que le sujet se transforme progressivement en « sujet-client », évalué et mesuré selon ses capacités à supporter les contraintes du système.

Un texte publié il y a plus de trente ans

Réédité après une première publication en 1992 chez Via Valeriano, puis une édition en 2003 chez Valeriano/Léo Scheer, L’argent et la mort porte un regard particulièrement critique sur les systèmes économiques et sociaux qui encadrent les individus. Le communiqué présente l’essai comme un texte qui, dès la fin du siècle dernier, identifiait certains mécanismes aujourd’hui associés au contrôle social et à la régulation des comportements.

Les éditions Le Canoë / Exils nous en proposent un extrait, à paraître le 22 octobre 2026 :

Emmanuel Loi est né en 1950 dans les Vosges. Condamné à six ans de prison à la suite d’un braquage, il est incarcéré de 1976 à 1981. Durant sa détention, il lit, écrit et adresse ses textes à des revues. Son premier ouvrage, L’Écriture de peu, paraît en 1979 chez Christian Bourgois. Depuis, il a publié une trentaine d’ouvrages relevant de la poésie, du théâtre, de l’essai et du roman. En 2024, les éditions Exils ont publié Je devrais me taire : Spinoza, Hölderlin et autres essais.

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DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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