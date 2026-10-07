C’est un roman qui se dévore, vraiment

Il y a d’abord la terre. Une matière que l’on cherche, extrait, vend. Puis le feu, qui la transforme et lui donne une autre forme. Dans La glaise et le feu, cette mécanique élémentaire finit par gagner les hommes eux-mêmes. Les familles se constituent, s’opposent, s’aiment parfois, se déchirent souvent ; autour d’elles, le monde accélère. Rencontré à la Fnac de La Défense, Sébastien résume le mouvement d’une formule : « C’est vraiment ce mélange entre la petite et la grande histoire qui va s’étendre tout le long du roman. »

Dans cette nouvelle émission Paroles de libraires, il nous raconte le plaisir de cette lecture. À écouter en podcast ci-dessous :

Le récit commence à la fin du XIXe siècle et court jusqu’à la Première Guerre mondiale. Au centre, Albert et Edmond, deux hommes liés depuis leur jeunesse, puis séparés par une rivalité où se mêlent amour, ambition et ressentiment. Un accident ferroviaire, en 1881, les réunit avec Victoire. Albert est hospitalisé plusieurs mois ; pendant son absence, une relation naît entre Edmond et la jeune femme. Elle ne durera pas. Victoire partagera finalement la vie d’Albert. Trente ans plus tard, la blessure n’a pas entièrement disparu.

Cette histoire intime devient le socle de deux lignées contraintes de vivre côte à côte. Elles habitent le même village, travaillent ensemble, mais ne regardent ni la réussite ni l’existence de la même manière. Albert est celui de la terre. Il cherche les filons, extrait l’argile destinée aux briquetiers. Edmond, lui, transforme cette matière grâce au feu et construit sa prospérité. L’un paraît rechercher d’abord une forme de bonheur simple ; l’autre associe plus nettement la réussite à l’ascension économique et sociale.

Le titre prend alors un autre poids. La glaise et le feu ne désignent plus seulement deux activités complémentaires. Pour Sébastien, la métaphore accompagne tout le roman : « La glaise, c’est là d’où l’on vient. Et le feu, c’est ce qui transforme. » Les personnages ne sont pas seulement façonnés par leurs désirs. Ils le sont par leur époque, par l’industrialisation, les progrès techniques, les affrontements politiques et, bientôt, par la guerre. « On pourrait dire que la glaise, c’est leur origine et le feu, c’est ce qui va les transformer, à la fois positivement et aussi dramatiquement avec la guerre. »

C’est là que la fresque prend de l’ampleur. La Picardie et Paris croisent les carrières de glaise, l’aviation naissante, le théâtre et les milieux anarchistes. Les évolutions de la société ne restent pas au second plan : elles pénètrent directement les existences. Une des filles d’Edmond et d’Isabelle, Bénédicte, devient ainsi aviatrice. Le progrès n’est plus un décor de carton-pâte ; il ouvre des possibles, déplace les ambitions, dérange l’ordre ancien.

Pour autant, assure Sébastien, l’accumulation documentaire ne fige jamais le récit. « Ça ne ralentit pas la lecture, au contraire, ça l’accompagne. » À ses yeux, l’auteur évite précisément l’écueil de la démonstration historique grâce à ses personnages et à une écriture qu’il juge « très imagée et très fluide ». Les événements réels appartiennent au paysage, mais ce paysage agit : il pousse, heurte et transforme ceux qui le traversent.

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Il reste aussi, après lecture, quelque chose de plus diffus : une langue. Certaines expressions ont rappelé à Sébastien ses arrière-grands-parents, nés dans les années 1910. Une mémoire presque familiale s’est glissée dans sa lecture. « J’avais vraiment le sentiment d’être parmi eux », dit-il. C’est peut-être là que la reconstitution cesse d’être seulement historique : lorsqu’une époque ne paraît plus observée de loin, mais vécue de l’intérieur.

Et les 576 pages ? Le libraire balaie l’obstacle. « Ça se lit dans le métro, ça se lit dans les trains, ça se lit partout. » Il rapproche volontiers le livre des grandes fresques familiales, de ces romans où le destin individuel finit par être pris dans une histoire beaucoup plus vaste que lui. Le lecteur idéal serait celui qui aime s’attacher vite aux personnages et qui accepte de les suivre longtemps — sans pour autant vouloir d’une lecture exigeant une concentration de chaque instant.

Au bout du compte, La glaise et le feu apparaît, dans cette lecture, comme un roman du façonnement. La société modèle les hommes comme le feu travaille l’argile ; les générations héritent des passions et des rancœurs de celles qui les précèdent ; puis l’Histoire survient et redistribue brutalement les cartes. Sébastien le formule une dernière fois : « C’est une très belle saga qu’on lit avec plaisir et dont on n’a presque pas envie d’arrêter. »

La glaise donne une origine. Le feu, lui, construit — ou ravage.

Crédits photo : Sebastien, Fnac La Défense

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Par Inès Lefoulon

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