Le Boléro de nos vies : ce que nous héritons des générations précédentes

Tout le monde connaît le Boléro de Ravel. Certains connaissent l’oeuvre musicale, d’autres le ballet de Béjart. Et parmi ces derniers, certains apprécient la version récente avec Amandine Albisson. Moins nombreux, sans doute, sont ceux qui se souviennent du film de Claude Lelouch, Les Uns et les Autres, sorti en 1981, et de cette scène finale où le Boléro vient rassembler, presque physiquement, tout ce que le film a raconté jusque-là.

Les personnages de Lelouch sont français, allemands, russes, américains. Ils aiment, ils travaillent, ils dansent, ils font de la musique. Et puis l’Histoire surgit. La guerre. Le nazisme. Les camps. Les départs. Les disparitions. Soudain, la vie que chacun croyait être la sienne devient… autre chose.

C’est certainement l’une des choses les plus difficiles à admettre : nous ne sommes jamais totalement les auteurs de notre propre existence. Nous décidons, bien sûr. Nous choisissons. Parfois même, nous croyons construire notre vie avec une certaine cohérence. Mais voilà ! une rencontre imprévue, une maladie, une guerre, une séparation, un accident, une décision politique, un événement survenu ailleurs peuvent en quelques minutes modifier le cours entier d’une existence.

Il suffit quelquefois d’un train pris ou manqué. D’un homme rencontré. D’un enfant qui naît. D’un pays que l’on doit quitter. Lelouch fait constamment jouer cette tension entre ce que nous décidons et ce qui nous arrive. Entre notre désir et le hasard. Entre notre histoire personnelle et l’Histoire collective.

Ce que l’Histoire nous laisse en héritage

Et le film va plus loin. Il montre aussi que ce qui arrive à une génération ne s’arrête pas nécessairement avec elle. Les enfants arrivent dans un monde qui était déjà là avant eux. Ils arrivent dans des familles qui possèdent déjà leurs morts, leurs secrets, leurs blessures, leurs attentes. Ils héritent de souvenirs qu’ils n’ont pas vécus. De peurs dont ils ignorent l’origine.Ils héritent de silences.

C’est un phénomène que la psychanalyse connaît bien. Nous ne sommes pas seulement faits de notre enfance. Nous sommes aussi, en partie, faits de ce qui s’est passé avant notre naissance. Un deuil non accompli. Une humiliation. Un exil. Une disparition. Une faute. Une honte. Quelque chose que personne n’a jamais vraiment pu raconter. Et parfois, plusieurs décennies plus tard, un descendant en porte encore la trace sans savoir exactement ce qu’il porte. Il ressent une inquiétude dont il ne trouve pas la cause. Une peur de perdre. Une obligation de réussir. Une culpabilité. Comme si quelque chose cherchait encore à se dire.

C’est aussi cela, transmettre. Nous transmettons ce que nous savons. Et nous transmettons aussi ce que nous ne savons pas. C’est là que le film Les Uns et les Autres devient beaucoup plus qu’une saga familiale. Le film montre des êtres humains pris dans des événements qui les dépassent, mais qui continuent malgré tout à aimer, à danser, à jouer de la musique. Et cette présence constante de l’art n’est évidemment pas anecdotique. Pourquoi continue-t-on à faire de la musique alors que le monde s’écroule ? Pourquoi écrire après une catastrophe ? Pourquoi peindre ? Pourquoi danser ? À quoi cela sert-il ?

À rien, pourrait-on dire. Une musique ne ressuscite aucun mort. Une danse n’empêche aucune guerre. Un livre n’annule aucun traumatisme. Et pourtant, les hommes n’ont jamais cessé de créer. Peut-être parce que créer ne consiste pas à effacer ce qui s’est produit. Créer consiste à lui donner une forme. Et cela change tout. Il existe des expériences qui, lorsqu’elles restent sans représentation, continuent à nous habiter comme des corps étrangers. Quelque chose a eu lieu, mais nous ne pouvons pas vraiment le penser. Alors cela revient. Sous forme d’angoisse, de cauchemar, de répétition, de symptôme.

Donner une forme à ce que l’on a vécu, c’est déjà commencer à ne plus seulement le subir. C’est pouvoir dire : cela m’est arrivé. C’est autre chose que d’être encore entièrement dedans. C’est peut-être aussi ce que tente la psychanalyse : elle ne change pas le passé, elle ne répare pas l’irréparable, elle ne supprime pas les pertes. Mais elle permet parfois que ce qui était seulement souffert puisse devenir une histoire. Quelque chose que l’on peut regarder. Quelque chose que l’on peut raconter. Que l’on peut transmettre autrement.

Donner une forme à ce qui nous dépasse

C’est ici que le choix du Boléro de Ravel devient absolument génial, parce que le Boléro est construit sur la répétition : c’est toujours le même rythme, toujours le même thème. Presque rien ne change. Et pourtant, pourtant tout change : les instruments apparaissent les uns après les autres, le son prend de l’ampleur, l’intensité monte. Le motif est toujours le même, mais il n’est jamais entendu de la même manière.

Comment ne pas y entendre quelque chose qui ressemble à la transmission entre les générations ? Un motif revient. Une histoire revient. Une peur, une manière d’aimer, une manière de souffrir. Mais chaque génération reprend ce motif avec son propre instrument. Elle le transforme, parfois très peu, parfois très profondément.

Et si c’était ça, vivre ? Nous ne pouvons pas décider de tout ce que nous recevons. Nous ne pouvons pas choisir notre famille, l’époque dans laquelle nous naissons, les catastrophes qui ont précédé notre naissance. Nous ne pouvons même pas choisir une grande partie des événements qui surviendront dans notre propre existence.

En revanche, il nous reste une liberté. Modeste, mais essentielle. Que faire de ce qui nous a été donné ? Que faire de ce qui nous est arrivé ? Le répéter ? Le subir ? Le transmettre intact ?… Ou alors tenter d’en faire autre chose ? C’est cela que raconte Les Uns et les Autres. L’Histoire détruit. Le hasard bouleverse. Les générations héritent. Et pourtant, l’être humain continue. Il aime, il transmet, il transforme, il crée, il fait parfois de ses blessures une musique.

Et lorsque tout semble avoir été emporté, il reste encore un rythme. Quelque chose qui passe d’un être à l’autre. Quelque chose qui continue. Le Boléro.

Crédits photo : Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0

Par Auteur invité

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