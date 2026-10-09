Grop d'Erik Svetoft : bizarre, vous avez dit bizarre

Après le huis-clos morbide de SPA, imprimé dans un rouge sauvage (que nous avions évoqué ici), puis le bleu nuit de Une Volvo blanche, faux thriller à la frontière du monde de l'entreprise et de celui des sociétés ésotériques, L'employé du moi poursuit la publication des oeuvres d'Erik Svetoft.

Ce troisième livre disponible en français, GROP, rassemble des récits publiés dans diverses revues par le plus étrange des bédéastes suédois depuis 2014. Des histoires courtes, plus nerveuses, caustiques et déprimantes encore que les deux premiers épais romans graphiques qui ont précédé cette publication. On trouve dans cette anthologie la confirmation que l'univers mental et visuel d'Erik Svetoft est d'une cohérence et d'une densité impressionnantes.

Jumeaux maléfiques et rock satanique

Ce qui frappe, d'emblée, c'est le dessin au trait, minutieux, vétilleux parfois, qui semble retranscrire avec fidélité les décors et les silhouettes, mais ce n'est qu'une apparence, car, bien vite, le goût immodéré de l'auteur pour les structures symétriques, les jumeaux au regard à la fois pétillant et allumé, les planches structurées comme des façades de bâtiment, les inserts surprenants et les potacheries visuelles mettent la réalité dessinée à bonne distance et instillent un malaise rampant.

Protagonistes dégarnis en costumes cravates qui se laissent emporter par la violence, bonshommes en caleçons, gamins aux faces d'abrutis dans des corps d'adultes... rien ne paraît à sa place, tout est décalé, même le décalage.

Tantôt en noir et blanc, tantôt en couleur, ces histoires courtes sans paroles donnent à explorer un monde profondément bizarre, densément malsain, et cependant souvent drôle, où la frontière entre l'enthousiasme du jeu d'enfant et le déferlement violent d'un psychopathe en roue libre semble s'estomper.

On rit jaune, on rit noir et blanc, on déglutit de dégoût aussi, mais on savoure chaque planche, comme on se laisserait emporter par la bande son rythmée d'un film de série B, au point de prendre plaisir à suivre les tribulations sauvages de personnages solitaires et désaxés ou les errements apeurés d'autres protagonistes un peu perdus et dépassés par le sort que la vie leur réserve.

Le plein d'histoires et de cauchemars

Difficile de mettre le doigts sur ce qui rend ce livre attachant. Le format des histoires, déjà. Tantôt très courtes, tantôt plus développées, elles ne suivent pas un ordre purement chronologique, mais on y voit disparaître et réapparaître non seulement des protagonistes et des silhouettes qui nous sont de plus en plus familiers, mais aussi des lieux, des obsessions, des symboles, comme autant de refrains ou de thèmes musicaux, qui viennent rythmer la lecture.

L'univers d'Erik Svetoft, à première vue assez proche du nôtre, semble au final bien plus habité et plus dense, hanté même, par des figures sauvages et naïves à la fois. Que ce soit des hommes d'affaires au bout du rouleau, des jumelles au visage déshumanisé, ou des être à la tête géométrique, qui ressemblent non pas à ceux qu'on croise dans la rue, mais à ceux qui peuplent nos rêves, à la fois proches et intouchables, imprévisibles et perturbants.

Lire Grop de Svetoft, c'est rêver les yeux ouverts, mais dans la tête d'un autre. Une expérience déroutante qu'on ne peut que recommander.

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Par Nicolas Ancion

Contact : nicolas.ancion@gmail.com