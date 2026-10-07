NetGalley et Edelweiss sous le même toit : Valsoft rachète Firebrand

Valsoft Corporation a annoncé, le 6 octobre, l’acquisition de Firebrand Technologies, NetGalley et Supadu auprès de Media Do International, filiale américaine du japonais Media Do. Les trois sociétés doivent continuer à fonctionner de manière autonome, avec leurs équipes et leurs directions en place, précise Valsoft.

Le communiqué de l’acquéreur ne mentionne aucun prix, pas plus que l’article publié le même jour par Publishers Weekly. Le montant figure en revanche dans la documentation financière de Media Do : 20 millions de dollars américains, soit environ 3,149 milliards de yens. Le groupe japonais avait annoncé la cession le 30 septembre. Un correctif publié le 6 octobre précise que, pour des raisons de procédure contractuelle, la signature et l’exécution ont finalement été fixées au 5 octobre, sans changement des conditions de l’accord.

Fondée en 1987 et basée à Newburyport, dans le Massachusetts, Firebrand Technologies fournit des logiciels de gestion des titres et des métadonnées. Sa plateforme Title Management Enterprise suit calendriers, droits, coûts et données associés à un ouvrage, de son acquisition à sa publication. Eloquence on Demand diffuse ensuite ces informations, couvertures et fichiers numériques aux détaillants, grossistes et distributeurs.

NetGalley intervient au moment de la découverte et de la prescription. Lancé en 2008, le service permet aux éditeurs de mettre des épreuves numériques à disposition de libraires, bibliothécaires, enseignants, critiques, médias et autres prescripteurs. Selon Valsoft, près d’un million de professionnels et relais du livre utilisent la plateforme, présente aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et au Japon.

Supadu complète cet ensemble avec des sites internet, des solutions de commerce électronique et des outils de découverte pour les éditeurs, jusqu’à la vente directe de livres imprimés, ebooks et livres audio.

NetGalley et Edelweiss sous le même toit

L’enjeu de l’opération tient surtout à une précédente acquisition de Valsoft : en novembre 2024, le groupe montréalais rachetait Above the Treeline, l’entreprise à l’origine d’Edelweiss. La plateforme relie éditeurs, libraires et bibliothécaires autour de la découverte, de la commercialisation et de la commande de titres. Valsoft indiquait alors qu’elle référençait 95 % des nouveautés américaines et comptait plus de 250.000 utilisateurs pour quelque 1200 clients.

Avec NetGalley, le groupe réunit donc deux acteurs majeurs de la découverte professionnelle des nouveautés et de l’accès aux exemplaires numériques avant publication. Publishers Weekly place d’ailleurs ce rapprochement au cœur de son traitement de l’acquisition. Il ne signifie toutefois pas, à ce stade, fusion des services : Valsoft assure que Firebrand, NetGalley et Supadu conserveront leur autonomie.

« Nous sommes ravis de continuer à développer et à investir dans les technologies qui accompagnent un titre depuis sa création jusqu’au moment où il atteint son lecteur », déclare Anthony Caruso, associé directeur de Valsoft.

Le mouvement intervient alors qu’Ingram Content Group vient précisément de se positionner face à NetGalley et Edelweiss. En août, le groupe a lancé Covered aux États-Unis, une plateforme de services de presse numériques présentée comme une alternative moins coûteuse. À son ouverture, environ 200 éditeurs y étaient présents ; Ingram peut également s’appuyer sur iPage, son système de commande utilisé par quelque 50.000 professionnels, comme le rapportait ActuaLitté.

Media Do recentre ses investissements

Pour Media Do, la cession referme une séquence engagée en 2021 avec le rachat de Firebrand et NetGalley, puis prolongée en 2022 par l’acquisition de Supadu. Le groupe japonais explique désormais vouloir réallouer ses ressources à l’expansion internationale des contenus éditoriaux japonais.

Cette stratégie passe notamment par Seven Seas Entertainment, éditeur américain spécialisé dans les mangas et light novels, acquis en mars 2026. Media Do présente cette opération comme la plus importante acquisition de son histoire et entend s’appuyer sur Seven Seas pour renforcer la traduction, la production et la diffusion de contenus japonais à l’étranger.

Valsoft n’annonce, pour l’heure, aucune intégration technique entre NetGalley, Edelweiss, Firebrand ou Supadu.

Par Dépêche

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