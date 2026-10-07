Discuter avec des personnages de romans, grâce à l'IA

Il s’agit d’une bêta limitée, et les trois nouveautés n’avancent pas au même rythme. Character Guide est accessible depuis le 1er octobre avec l’Audible Original Bram Stoker’s Dracula. Intégré au lecteur, l’outil indique qui parle en temps réel et propose des fiches sans divulgâcher l’intrigue, avec des informations sur les personnages et les interprètes.

Le guide est aussi disponible avec l’adaptation de 1984 de George Orwell produite par Audible en 2024, et arrivera avec Exoplanet le 5 novembre. Écrit par Benjamin Percy et produit par Andy Weir, ce thriller de science-fiction suit des survivants projetés à différentes époques sur une même planète. Character Guide doit ensuite permettre de poser des questions sur la production au fil de l’écoute.

Parler avec Renfield

La nouveauté la plus spectaculaire reste Interactive Story. Cette fois, l’auditeur ne consulte plus seulement des informations : il échange avec un personnage. Audible distingue clairement le dispositif de l’œuvre elle-même, en le présentant comme une expérience supplémentaire située en dehors du récit original.

Le premier essai accompagne Dracula et met en scène Renfield, présenté par Audible comme le serviteur tourmenté et imprévisible du comte. Le personnage ouvre l’échange, attribue à l’auditeur un rôle, un objectif et des enjeux, puis réagit en temps réel aux réponses formulées librement. Audible associe pour cela IA générative, conception conversationnelle et production sonore.

Selon la société, les créateurs définissent les scènes d’ouverture, les points de bascule et la personnalité du protagoniste ; la conception du produit doit maintenir les échanges dans ce cadre. « Ces nouvelles fonctionnalités invitent les auditeurs à entrer dans une histoire d’une manière qui n’était tout simplement pas possible auparavant », affirme Rachel Ghiazza, directrice des contenus d’Audible.

La fonction n’était toutefois pas disponible dès le 1er octobre : Audible prévoit son déploiement « cet automne », sans date précise pour l’expérience consacrée à Renfield. Une deuxième Interactive Story doit arriver le 5 novembre avec Exoplanet, conçue avec Benjamin Percy.

Des images pendant l’écoute

Visual Explorer doit ajouter cartes, images et informations contextuelles pendant l’écoute, sans faire perdre la position dans le récit. Audible l’illustre avec The Cultural Tutor’s Grand Tour : The Story of Europe in Six Cities, où des contenus supplémentaires accompagneront les lieux, monuments et personnalités évoqués. Aucun jour de lancement n’est communiqué : la fonction est annoncée « prochainement ».

L’expérimentation accompagne une adaptation de Dracula produite avec une distribution complète et sortie le 1er octobre en anglais, français, italien et dans deux versions espagnoles. Jonathan Bailey interprète Dracula en anglais ; Omar Sy tient le rôle dans l’édition française, face à Deva Cassel en Mina. Les fonctions interactives restent réservées à une bêta pour les clients américains et britanniques.

De la voix synthétique au personnage conversationnel

Le mouvement diffère des usages de l’IA déjà développés par Audible dans la fabrication des livres audio. La plateforme a notamment expérimenté la réplication de voix de narrateurs professionnels et annoncé en 2025 des outils de narration par intelligence artificielle à destination des éditeurs, deux évolutions déjà suivies dans nos colonnes.

Avec Interactive Story, la technologie intervient dans l’expérience d’écoute : elle ne sert plus seulement à produire ou assister une voix, mais à générer une réponse dans un univers narratif défini. Audible ne précise toutefois ni les modèles employés, ni les conditions contractuelles liées à ces usages, ni les éventuelles modalités de rémunération des auteurs et interprètes.

Le choix de Dracula appelle enfin une nuance : le roman de Bram Stoker, publié en 1897, relève du domaine public aux États-Unis. Exoplanet repose en revanche sur une création contemporaine, et Audible indique avoir développé son expérience avec Benjamin Percy. La société entend étendre ces fonctions à d’autres œuvres avec les créateurs et les éditeurs, selon les retours recueillis pendant la bêta.

Par Nicolas Gary

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