Quand le mari est auteur de polars, le crime parfait devient une possibilité

Leona Walsh, 34 ans, disparaît un après-midi glacial alors qu’elle fait son jogging dans l’Exmoor. Rapidement, les soupçons se portent sur son mari, Matthew, auteur de romans policiers renommé. Après tout, celui qui passe ses journées à imaginer des meurtres pourrait-il aussi être capable d’en commettre un ?

Malgré d’importantes recherches, aucune trace de Leona n’est retrouvée. L’affaire finit par perdre de son retentissement médiatique, tandis que Matthew tente de reprendre une vie normale et de s’occuper de leurs filles. Mais le soupçon, lui, ne disparaît pas complètement.

Cinq ans plus tard, les ossements refont surgir les questions

En 2024, la découverte d’ossements humains dans un jardin vient bouleverser l’équilibre précaire de cette ancienne affaire. S’agit-il des restes de Leona ? Et surtout, ces nouveaux éléments permettront-ils enfin de comprendre ce qui s’est passé cinq ans auparavant ?

Les éditions Istya & Cie nous en proposent un extrait, à paraître le 15 octobre 2026 :

Diane Jeffrey est une auteure britannique. Elle a passé son enfance entre le Devon et l’Irlande du Nord avant de s’installer à Lyon. Ses deux premiers livres, The Guilty Mother et Écarts de conduite, ont rencontré le succès en France, en Angleterre et aux États-Unis.

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DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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