À Saint-Malo, trois générations de BD se donnent rendez-vous

Difficile d’imaginer meilleur point de départ que Lucky Luke, figure majeure de la tradition franco-belge. Créé et dessiné par Morris, puis scénarisé par René Goscinny entre 1955 et 1977, le cow-boy solitaire fête ses 80 ans en 2026. Quai des Bulles lui consacre depuis juillet une exposition de 400 m² à la chapelle Saint-Sauveur, au cœur d’Intra-Muros. Planches originales, séquences narratives, jeux et décors grandeur nature retracent la naissance et les métamorphoses de cet imaginaire, de Morris et Goscinny à Achdé et Jul, sans oublier les relectures de Matthieu Bonhomme, Guillaume Bouzard, Blutch ou Brüno. Les trois journées d’octobre marquent les derniers jours de cette présentation anniversaire.

Quelques décennies plus loin, Reno Lemaire incarne une autre histoire : celle d’un manga français qui s’est construit en marge des habitudes éditoriales avant de trouver son public. Publié par Pika depuis 2006, Dreamland compte désormais 24 volumes, dix tomes remasterisés, un artbook de 384 pages, un spin-off et une adaptation en série animée. L’exposition installée au Palais du Grand Large reprend la dualité qui structure la série, entre quotidien montpelliérain et monde des rêves peuplé de locomotives volantes, de tatouages de téléportation et d’animaux doués de parole. Le vendredi 9 octobre, une masterclass prolonge cette plongée dans un univers bâti case après case depuis vingt ans.

À l’autre extrémité du parcours, Jade Khoo représente une création beaucoup plus récente. Terre ou Lune mêle chronique adolescente, nature foisonnante, science-fiction et fantastique autour d’Othello, jeune ornithologue pris entre drame familial et horizons lunaires. Aquarelle, gouache, encre et feutres fins composent une esthétique organique, nourrie par des influences qui vont de Jirō Taniguchi à Mœbius, en passant par Hayao Miyazaki et Kazuo Oga. Le titre, publié par la jeune maison Morgen, s’accompagne à Saint-Malo de planches et d’illustrations originales, ainsi que d’une masterclass le samedi 10 octobre à 17h45.

À LIRE - À 80 ans, Lucky Luke court toujours : dans les coulisses de l’exposition avec Joub

Mises côte à côte, ces trois propositions racontent moins une succession qu’un passage de relais. Lucky Luke porte l’héritage d’un patrimoine populaire devenu transgénérationnel ; Dreamland témoigne de l’essor d’un manga conçu en France et désormais diffusé jusqu’au Japon ; Terre ou Lune regarde déjà vers une nouvelle scène graphique, au croisement de plusieurs traditions visuelles. Quai des Bulles trace ainsi, sans discours démonstratif, une histoire en mouvement : celle d’un médium qui conserve ses classiques, invente ses propres métissages et voit surgir de nouvelles signatures.

Crédits photo : Quai des Bulles

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com