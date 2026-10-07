Prix littéraire des lycéens d’Île-de-France : neuf ouvrages en compétition pour sa 16e édition

Trois catégories, trois lauréats

Créé et financé par la Région Île-de-France, le prix propose aux élèves une sélection commune de neuf titres. Ils devront désigner trois lauréats, un dans chacune des catégories : roman, poésie et bande dessinée. Les classes participantes rencontreront également les auteurs et autrices sélectionnés au cours de l’année.

En bande dessinée, la sélection réunit :

Pierre Alexandrine pour L’Amourante (Glénat),

Romain Bertrand et Jean Dytar pour Les Sentiers d’Anahuac (Delcourt),

ainsi que Fabian Menor pour Iris (Atrabile).

Côté poésie, figurent :

Haïkus des forêts et des montagnes, d’Annick Combier et Neyptune (Éditions du Jasmin),

J’ai mis le soleil dans la machine à laver, de Liv Pirosh (Zinzinule éditions),

et Elles ont surgi d’une vague, de Murielle Szac (Bruno Doucey).

Pour le roman, les lycéens liront :

Chasseurs d’été, de Soufiane Khaloua (Agullo),

Pamoja !, de Jérôme Lafargue (Quidam),

et La Manque et le Papillon, d’Anne-Christine Tinel (Elyzad).

Les trois auteurs lauréats recevront une bourse de la Région Île-de-France.

Livres, rencontres et visites en librairie

Chaque classe participante recevra l’ensemble des ouvrages de la sélection, acquis par la Région auprès de librairies partenaires. Les élèves disposeront également d’un bon d’achat de 18 euros, utilisable dans une librairie partenaire lors d’une visite organisée dans le cadre du prix.

L’édition 2026-2027 se déroulera d’octobre à avril. Les élèves rencontreront au fil de l’année les auteurs, autrices et artistes de la sélection. Un forum régional est prévu le 8 décembre 2026, avant la remise des prix au printemps 2027.

La Région inscrit ce dispositif parmi ses actions en faveur du livre et de la lecture. Sa politique concerne également les auteurs, éditeurs, libraires, bibliothèques et manifestations littéraires, avec notamment les Leçons de littérature, la Quinzaine de la librairie et le soutien aux clubs de lecture.

Lors de la précédente édition, les trois prix avaient été décernés à Sophie Tavert Macian pour Gamba (roman), Simon Allonneau pour Je suis fort dans un domaine qui n’existe pas (poésie), et Lauriane Chapeau et Violaine Benilan pour Petite Grande (bande dessinée).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Lina Tinel-Sebie

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