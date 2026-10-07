Prix littéraire des lycéens d’Île-de-France : neuf ouvrages en compétition pour sa 16e édition

La Région Île-de-France a lancé, ce vendredi 2 octobre, la 16e édition de son Prix littéraire des lycéens. Neuf ouvrages, répartis entre roman, poésie et bande dessinée, ont été sélectionnés pour l’année scolaire 2026-2027. Près de 1000 élèves de 32 classes, issues de 31 lycées généraux et professionnels et d’un CFA des huit départements franciliens, participeront au prix.
Le 07/10/2026 à 15:36 par Lina Tinel-Sebie
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Publié le :
07/10/2026 à 15:36
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Créé et financé par la Région Île-de-France, le prix propose aux élèves une sélection commune de neuf titres. Ils devront désigner trois lauréats, un dans chacune des catégories : roman, poésie et bande dessinée. Les classes participantes rencontreront également les auteurs et autrices sélectionnés au cours de l’année.
Pierre Alexandrine pour L’Amourante (Glénat),
Romain Bertrand et Jean Dytar pour Les Sentiers d’Anahuac (Delcourt),
ainsi que Fabian Menor pour Iris (Atrabile).
Haïkus des forêts et des montagnes, d’Annick Combier et Neyptune (Éditions du Jasmin),
J’ai mis le soleil dans la machine à laver, de Liv Pirosh (Zinzinule éditions),
et Elles ont surgi d’une vague, de Murielle Szac (Bruno Doucey).
Chasseurs d’été, de Soufiane Khaloua (Agullo),
Pamoja !, de Jérôme Lafargue (Quidam),
et La Manque et le Papillon, d’Anne-Christine Tinel (Elyzad).
Les trois auteurs lauréats recevront une bourse de la Région Île-de-France.
Chaque classe participante recevra l’ensemble des ouvrages de la sélection, acquis par la Région auprès de librairies partenaires. Les élèves disposeront également d’un bon d’achat de 18 euros, utilisable dans une librairie partenaire lors d’une visite organisée dans le cadre du prix.
L’édition 2026-2027 se déroulera d’octobre à avril. Les élèves rencontreront au fil de l’année les auteurs, autrices et artistes de la sélection. Un forum régional est prévu le 8 décembre 2026, avant la remise des prix au printemps 2027.
La Région inscrit ce dispositif parmi ses actions en faveur du livre et de la lecture. Sa politique concerne également les auteurs, éditeurs, libraires, bibliothèques et manifestations littéraires, avec notamment les Leçons de littérature, la Quinzaine de la librairie et le soutien aux clubs de lecture.
Lors de la précédente édition, les trois prix avaient été décernés à Sophie Tavert Macian pour Gamba (roman), Simon Allonneau pour Je suis fort dans un domaine qui n’existe pas (poésie), et Lauriane Chapeau et Violaine Benilan pour Petite Grande (bande dessinée).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats
Par Lina Tinel-Sebie
Contact : avantparution@actualitte.com
Paru le 18/06/2025
232 pages
Glénat
26,00 €
Paru le 08/10/2025
162 pages
Delcourt
34,95 €
Paru le 22/08/2025
120 pages
Atrabile Editions
19,00 €
Paru le 11/09/2025
86 pages
Editions du Jasmin
16,00 €
Paru le 11/12/2025
80 pages
Zinzinule Editions
18,00 €
Paru le 11/04/2025
130 pages
Editions Bruno Doucey
16,00 €
Paru le 28/08/2025
252 pages
Agullo
22,90 €
Paru le 11/04/2025
159 pages
Quidam Editeur
18,00 €
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