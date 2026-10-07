Classique = Moderne ? Un étudiant défie l’Académie française sur ses propres règles

Quelques jours après l'annonce de la première sélection du Grand Prix du roman de l’Académie française, revenons au « palmarès 2026 » de l’institution, dévoilé en juin dernier. Il rassemble 75 distinctions dans les domaines de la littérature, de la poésie, de l’histoire, de la philosophie ou encore de la traduction.



Le prix Heredia a été décerné à François de Cornière pour Ces traces de nous, publié au Castor Astral en mars 2025. Le prix Lucette Moreau est revenu à Bertrand Degott pour Correspondances, paru chez Tarabuste en octobre de la même année. Le premier reçoit une médaille d’argent, le second une dotation de 1000 €.



Le premier, distinction annuelle constituée en 1994 par le regroupement de plusieurs fondations, est « destiné à des auteurs de sonnets, ou d’un recueil de prosodie classique ». Le prix Lucette Moreau, créé en 2021, doit couronner « un recueil de poésie classique ».



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Deux mots qui fâchent

C’est cette précision du règlement qui a alerté Anton Goubier, étudiant en lettres classiques à l’université Paul-Valéry Montpellier 3 et auteur de plusieurs recueils, pièces et livrets d’opéra. La prosodie désigne, dans son acception métrique, les règles qui organisent la versification. Lui invoque notamment la mesure du vers, le traitement du e caduc, la diérèse, l’alternance des rimes masculines et féminines ou encore certains hiatus. « Quand une règle est énoncée dans un règlement, il faut s’y tenir », résume-t-il.

Dans la même catégorie, le prix François Coppée récompense simplement « l’auteur d’un recueil de poésie », tandis que le prix Paul Verlaine répond à une formulation tout aussi générale.



Son premier exemple est tiré de Ces traces de nous, lauréat du Prix Heredia donc :





Les Affaires Oubliées



« Bon. Je regarde si je n'ai rien oublié ! »

J'avais déjà imaginé la suite

pendant qu'elle faisait le tour de la maison

avant qu'on parte pour la gare.

Et j'avais aimé l'entendre dire ça.

Le lendemain au téléphone

quand elle m'avait demandé

si j'avais trouvé ses chaussettes

sur l'étagère dans l'entrée

j'avais souri intérieurement.

Le passage relève nettement du vers libre : aucune mesure constante ni aucun système régulier de rimes n’y apparaît. Anton Goubier assure que cette écriture en vers libres se retrouve dans l’ensemble de Ces traces de nous. Le constat mérite d’autant plus d’être confronté au règlement que celui-ci ne parle pas seulement de « poésie », mais bien de « prosodie classique ».



Le cas de Correspondances est plus subtil. La critique d'Anton Goubier repose sur deux poèmes du recueil publiés en ligne. Ils conservent rythme, rimes et une organisation beaucoup plus proche de la versification régulière, mais prennent plusieurs libertés avec ses usages traditionnels.



Dans l’un d’eux, Anton Goubier conteste notamment la rime entre « dimanche » et « branches », au motif qu’elle associe un singulier et un pluriel, ou celle de « pareil » avec « émerveille », qu’il analyse comme la rencontre d’une rime masculine et d’une rime féminine. Il pointe aussi certains traitements du e caduc et des hiatus. Dans un second texte, il relève une rime entre « hémistiche » et « tiges ».



Pour résumer, chez François de Cornière, la question porte sur le vers libre lui-même, chez Bertrand Degott, jusqu’où peut-on déplacer les règles d’une écriture qui les rend toujours perceptibles et continuer à la qualifier de « classique » ?

« Grave irrégularité »

Anton Goubier n’avait pas lui-même concouru à ces prix en 2026, nous précise-t-il. C’est la participation d’un ami ayant envoyé « un recueil de vers rigoureusement classiques » qui l’a conduit à examiner le palmarès. Après un premier courrier au secrétariat de l’Académie resté, selon lui, sans réponse, il écrit individuellement aux académiciens. Trois lui répondent : Frédéric Vitoux, Pierre Rosenberg et Michel Zink. Seul ce dernier développe véritablement une justification.



Le jeune auteur choisit alors un moyen assez spectaculaire pour prolonger la discussion. Le 24 septembre, l’Académie française enregistre officiellement sa candidature au fauteuil 18, précédemment occupé par Mario Vargas Llosa, en même temps que celle de Cécile Guilbert. Une nouvelle élection est prévue le 12 novembre, après un premier scrutin resté sans résultat le 7 mai.



Le jeune auteur ne prétend pas sérieusement revêtir l’habit vert, lui qui est encore si vert. Sa candidature est, nous explique-t-il, « purement symbolique » : elle doit attirer l’attention sur ce qu’il qualifie de « grave irrégularité ». Nous avons donc rappelé Michel Zink.

Faut-il écrire comme Heredia pour remporter le prix Heredia ?

Dans sa lettre à Anton Goubier, l'auteur de La Subjectivité littéraire lui accorde d’abord un point : « Il est exact aussi que nos deux lauréats ne respectent pas les règles de la versification régulière dans leur expression la plus rigide. » Mais pour lui, la conclusion de son contradicteur ne suit pas.

Comment ces deux recueils ont-ils été retenus ? Interrogé sur le fonctionnement de la sélection, Michel Zink explique que les membres de la Commission de poésie se répartissent les ouvrages reçus, signalent ceux qui leur paraissent intéressants, en discutent puis votent. La commission formule ensuite des propositions sur lesquelles l’ensemble de l’Académie est appelé à se prononcer.

Pour les prix réservés à la poésie classique, l’académicien assure qu’un point est bien vérifié : le poète doit connaître cette tradition et montrer qu’il est capable d’écrire en vers classique. Mais cette maîtrise ne suppose pas d’y rester constamment fidèle : l’auteur peut s’en écarter, jusqu’au vers libre, « délibérément pour créer des effets nouveaux et particuliers ».

Dit autrement, le poète peut sortir de la règle sans cesser de dialoguer avec elle, à condition de savoir d’où il sort, défend le philologue. Chez Bertrand Degott, cette sortie serait même productive : le poète « cherche un effet au moment où il quitte le classique pour y revenir ensuite ».



Cette liberté, Michel Zink va la chercher jusqu’au cœur du Grand Siècle. Chez La Fontaine, rappelle-t-il, les Fables font volontiers alterner des mètres de longueurs différentes. Cette pratique des vers mêlés crée ce qu’il appelle une « irrégularité dans la régularité ».



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Malherbe n’est pas le Big Bang du vers français

Le médiéviste s’attarde sur un autre réflexe : faire de la poésie classique un synonyme des prescriptions attachées à Malherbe, figure majeure de la normalisation du vers français : l’alternance des rimes masculines et féminines, le rejet de certaines accumulations de monosyllabes et, plus largement, cette recherche d’une régularité qui a durablement façonné notre représentation du « beau vers ».



Mais la poésie régulière française n’a pas attendu Malherbe, rappelle Michel Zink, en grand spécialiste de la littérature française du Moyen Âge. Il remonte jusqu’aux premiers siècles de notre langue : les chansons de geste médiévales obéissaient déjà à des structures rythmiques précises, organisées en laisses et fondées notamment sur l’assonance. Entre les premiers vers réguliers français et Malherbe, pointe-t-il, il s’est écoulé davantage de siècles qu’entre Malherbe et nous.



Victor Hugo déplace la césure de l’alexandrin et joue avec sa structure sans, pour autant, cesser d’écrire des alexandrins. Baudelaire peut faire rimer « cieux » avec « délicieux », rime imparfaite et exemple d'un poète maîtrisant parfaitement la langue qui prend ses libertés avec la règle, rappelle l'académicien.

La démonstration de Michel Zink tient à une perspective historique : la règle elle-même a son histoire. « La langue évolue », insiste-t-il. Le français n’est plus celui du XIIe siècle, aucune raison pour que sa poésie soit restée intacte pendant que tout le reste changeait.

Guillaume Peureux, professeur de littérature française du XVIIe siècle à Sorbonne Université et spécialiste de la poésie de cette période, arrive par un autre chemin à un constat voisin. Pour lui, ce que nous appelons aujourd’hui « versification classique » « se déploie majoritairement entre Marot et Baudelaire ».

Reste que l’argument historique ne répond pas entièrement à Anton Goubier. Il demande pourquoi un règlement continue d’employer une catégorie précise si cette catégorie peut accueillir des pratiques très différentes.

Une formulation « un peu rigide »

« Sur quelle base jugerait-on une compétition opposant un lanceur de javelot, un coureur de cent mètres et un nageur de brasse ? », répond-il à Michel Zink. À quoi sert une catégorie si ses frontières deviennent indéterminées ? Aucun « cahier des charges » ne fixe une proportion obligatoire de vers réguliers et le règlement n’impose pas qu’un recueil réponde ligne après ligne à une liste de prescriptions. Pour autant, les mots employés par l’Académie ne sont pas vides.



Le Dictionnaire de l’Académie française définit notamment la prosodie, par extension, comme l’« ensemble des règles de versification » propres à une langue. Et l’exemple retenu pourrait presque avoir été choisi pour notre affaire : « En prosodie classique française, on prononce le e muet placé devant une consonne. »



La versification régulière repose bien sur des mécanismes identifiables : compte des syllabes, traitement du e muet, césure, diérèse, hiatus, organisation des rimes. Dans un alexandrin classique, le vers compte traditionnellement douze syllabes, avec une césure après la sixième. Pour le prix Heredia, l’objection est donc plus difficile à évacuer que s’il était simplement question de « poésie classique » : le règlement emploie précisément l’expression « prosodie classique ».

Interrogé sur une éventuelle clarification, voire une modification, de ces intitulés, Michel Zink ne répond pas directement à la question. Il revient plutôt à l’interprétation qu’en fait aujourd’hui l’Académie : respecter le vœu des fondateurs, sans exiger pour autant qu’un recueil reste enfermé dans une seule forme. Il reconnaît d’ailleurs que la formulation héritée de certaines fondations peut paraître « un peu rigide ».

Ce qui « sert au mieux les intérêts de la poésie »

Pour Lucette Moreau, la situation demeure plus ouverte : le règlement parle de « poésie classique », notion historique et esthétique plus large que la seule prosodie.



En 2024, lorsque l’Académie présente cette distinction issue du legs de Lucette Moreau - elle-même lauréate du prix Heredia en 1999 -, elle précise dans son discours sur les prix littéraires qu’elle doit couronner chaque année un recueil de poésie « dite classique ». Guillaume Decourt reçoit alors le prix pour Lundi propre, composé de 70 dizains rimés en décasyllabes.



En 2025, Grégoire Leprince-Ringuet est récompensé pour Les Entrelacs. Dans son discours consacré aux prix littéraires, l’Académie insiste précisément sur son recours à l’alexandrin et à l’octosyllabe. Le lauréat 2026 oblige à interroger plus précisément ce que l’Académie souhaite désormais ranger sous l'expression « poésie classique ».

Dans ce cas, la présence du classique ne se mesure pas seulement à la quantité de vers réguliers alignés dans un livre.

Michel Zink pousse le raisonnement jusqu’à Bach : suivre sa leçon n’a jamais condamné les compositeurs venus après lui à écrire indéfiniment du Bach. En poésie, même logique : l’héritage vaut moins par sa reproduction que par ce qu’un auteur sait en faire. C’est aussi ainsi qu’il résume la boussole de l’Académie : choisir ce qui « sert au mieux les intérêts de la poésie ». Une formule très large, en somme, presque volontairement plus littéraire que réglementaire.

Cette circulation entre les époques, le professeur du Collège de France à la retraite raconte l’avoir éprouvée dans un lycée professionnel d’Aubervilliers. Face à des élèves familiers du rap et du slam, il évoque les chansons de geste médiévales, leurs laisses et leurs assonances : pas encore la rime parfaite « au sens classique », mais le retour d’une même couleur vocalique, porté par le rythme.

« Classique », un « signifiant vide » ?

Reste le mot lui-même. « Classique » n’a pas toujours désigné la littérature française du XVIIe siècle. Emprunté au latin classicus, il qualifie d’abord des auteurs tenus pour des modèles et faisant autorité. Dans la première édition du Dictionnaire de l’Académie française, publiée en 1694, un « auteur classique » est « un auteur ancien fort approuvé, et qui fait autorité ». Aristote, Platon ou Tite-Live servent d’exemples.

Bossuet et plusieurs membres de l’Académie française présentent à Louis XIV le Dictionnaire de l’Académie française en 1694, année de parution de sa première édition.

Racine et Corneille, quasi contemporains du dictionnaire, ne sont donc pas encore les « classiques » visés par cette définition. La neuvième édition précise que l’emploi du mot pour désigner la littérature française du XVIIe siècle apparaît « à partir de Voltaire ». Le terme se charge ensuite progressivement de ce sens, avant que l’opposition entre classiques et romantiques ne contribue à le fixer au XIXe siècle.

Le mot conserve aujourd’hui cette double histoire : il peut désigner ce qui est tenu pour un modèle et transmis comme tel, mais aussi une esthétique particulière attachée notamment à la littérature du règne de Louis XIV.

Guillaume Peureux insiste lui aussi sur cette ambiguïté. « Classique » peut désigner la doctrine ou l’esthétique que l’histoire littéraire a associée au XVIIe siècle - représentation qu’il juge en partie construite -, mais également les auteurs devenus des références scolaires. Ronsard, Hugo ou Éluard sont ainsi des classiques sans appartenir au Grand Siècle.

« Classique = Moderne »

Dit autrement : on ne naît pas classique, on le devient. Paul Valéry poussait le paradoxe dans Situation de Baudelaire : « Tout classicisme suppose un romantisme antérieur. » Puis : « L’essence du classicisme est de venir après. »



Dans L’Esprit nouveau et les poètes, conférence donnée en 1917 puis publiée en 1918, Guillaume Apollinaire revendique à la fois l’héritage des classiques et celui des romantiques. Le vers libre, ajoute-t-il, « n’était qu’une étape ». À son époque, il veut incarner la modernité, on l'a vite étudié à l’école. « Faisons le va-et-vient entre le passé et notre présent, en étant vivants nous-mêmes, mais en sachant comment le passé était vivant », résume Michel Zink.



Jean-Luc Godard avait trouvé plus court dans Bande à part, en 1964. Sur le tableau noir de sa salle de classe : « Classique = Moderne ». À 81 ans, Michel Zink ne dit finalement pas quelque chose de différent. Anton Goubier lui rappelle toutefois une difficulté moins poétique : un règlement est précisément fait pour tracer des frontières.



Trois siècles après la querelle des Anciens et des Modernes, rien de nouveau sous le soleil de Charles Perrault et de Rimbaud, sauf que surprise : les rôles ont changé. Sous la Coupole, l’institution de la conservation défend le mouvement ; face à elle, un jeune étudiant réclame la règle.

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Charles Perrault (à gauche), figure majeure du camp des Modernes, face à Nicolas Boileau-Despréaux (à droite), défenseur des Anciens. À la fin du XVIIe siècle, la querelle des Anciens et des Modernes oppose notamment ceux qui tiennent les auteurs de l’Antiquité pour des modèles indépassables à ceux qui revendiquent la capacité des écrivains de leur temps à les égaler, voire à les dépasser. À gauche, Charles Le Brun, Portrait de Charles Perrault, vers 1670, pastel sur papier ; à droite, Hyacinthe Rigaud, Portrait de Nicolas Boileau-Despréaux, 1704, huile sur toile, château de Versailles.

Crédits photo : Lecture de la tragédie L’Orphelin de la Chine de Voltaire dans le salon de Madame Geoffrin, scène imaginée par Anicet Charles Gabriel Lemonnier en 1812. Le tableau réunit plusieurs figures des Lumières autour d’une lecture dans le célèbre salon parisien (Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, domaine public)

Par Hocine Bouhadjera

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