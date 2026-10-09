Le Chœur ukrainien : quand l’exil trouve une voix commune

La question arrive très tôt, sans détour : « Que faire de cet amour pour la culture russe au regard de ma compassion pour un peuple agressé? » Le Chœur ukrainien naît de cette contradiction et refuse de la résoudre à coups de slogans.

Grimand ne change pas de camp culturel pour se donner bonne conscience. Elle écrit : « je refuse d’établir une partition étanche entre le bien et le mal, la guerre et la paix, Chevtchenko, le poète national ukrainien, et Pouchkine. » Ce refus de la partition — au sens moral cette fois — donne à l’ensemble sa justesse. Les voix qui l’entourent ne parlent pas toutes depuis le même lieu : réfugiés arrivés après 2022, enfants de la diaspora, Ukrainiens russophones, Français ukrainophiles, une choriste russe accueillie parmi eux.

La polyphonie n’est pas une jolie métaphore : elle gouverne réellement la construction.

Le chant de l'exil

La guerre entre par les côtés. Un train roule dans le noir pour ne pas être repéré. Une mère réfugiée partage un appartement devenu trop petit. Un téléphone montre une maison éventrée, un char brûlé, un enfant. Odarka, doyenne du groupe, porte au cou un collier d’ambre transmis par sa mère, elle-même dépositaire du souvenir d’Esther, une voisine juive assassinée. Sa phrase condense plusieurs générations de pertes : « Je chante pour les séparés, les disparus, pour le pays perdu de mes parents, pour la mémoire d’Esther et des siens. » À cet instant, le chant cesse d’être folklore. Il devient archive.

Grimand a l’intelligence de ne jamais se faire passer pour celle qui saurait. Au début, lorsqu’un spectateur la prend pour une réfugiée ukrainienne en raison de son costume, elle reconnaît « un sentiment d’imposture ». Puis quelque chose se déplace. Elle apprend le cyrillique, travaille sa prononciation, écoute son pupitre, règle son souffle. Appartenir ne signifie plus revendiquer une identité : cela veut dire consentir au travail nécessaire pour chanter avec les autres.

Le corps prend alors le relais des idées. « Le secret de la langue ukrainienne, et du chant en général, c’est l’abandon, la liberté ». La phrase pourrait servir de poétique à l’ouvrage. Pour prononcer, il faut desserrer les mâchoires ; pour chanter juste, écouter ce qui se passe à côté de soi ; pour entrer dans une langue, accepter qu’elle transforme la bouche. « Le chant est un langage singulier. » Grimand le montre mieux qu’elle ne le théorise, dans les répétitions, les ratés, les costumes, les repas, les confidences qui arrivent entre deux morceaux.

Sa prose aime parfois les images de neige, de steppes, d’oiseaux et de fleuves au point de frôler l’abondance. Mais cette générosité répond au sujet : Le Chœur ukrainien n’avance pas en ligne droite, il accueille. Un souvenir en appelle un autre, une chanson ouvre une généalogie, une histoire familiale rejoint la grande Histoire. Cette profusion ralentit ponctuellement le mouvement, sans casser l’élan.

Le plus précieux reste la place laissée aux contradictions. La culture russe peut être à la fois aimée et vécue comme l’instrument d’une domination. Le folklore protège autant qu’il fige. L’exil rapproche et use les familles. Une Russe peut trouver sa place au sein d’un chœur ukrainien sans que la guerre soit effacée par une réconciliation de circonstance.

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Il reste une pratique commune : respirer ensemble, partir sur la même note, tenir sa voix sans couvrir celle du voisin. C’est peu face aux bombes, et c’est beaucoup pour ceux qui ont dû quitter une maison, une langue familière, une vie. Coralie Grimand fait de cette chorale un lieu où l’on ne guérit pas de l’Histoire : on apprend, simplement, à ne pas la traverser seul.

Par Lucy L.

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