La lutte contre le piratage, c'est une conjonction de moyens” (SNE)

L'édition française repart en campagne contre le partage illégal de livres. Fin septembre, le Syndicat national de l'édition assignait ainsi les opérateurs Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir le blocage du site Bookys. Ce dernier, actif depuis 2021, au moins, met à disposition gratuitement et sans autorisation des œuvres protégées par le droit d'auteur.

Au sein de ce catalogue pirate, des romans, bandes dessinées, comics ou mangas, mais aussi des ouvrages techniques, médicaux ou universitaires ou encore des livres audio. Selon le SNE, des « milliers » d'œuvres seraient disponibles : la présence de revues, magazines et journaux lui a d'ailleurs fourni un partenaire de circonstance, l'Alliance de la presse d'information générale.

Pour la première fois, les deux organisations travaillent donc de concert sur ce dossier. Aux côtés du SNE se trouvent aussi plusieurs maisons des groupes Hachette et Editis, une présence nécessaire pour pouvoir saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) et obtenir rapidement le blocage des sites miroirs, lesquels reproduisent le contenu d'une plateforme pirate en moins de temps qu'il n'en faut pour la rendre inaccessible.

L'assignation du SNE et de l'Alliance de la presse d'information générale sera examinée par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d'une procédure accélérée au fond (article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle), « qui permet d'obtenir une décision assez rapidement », remarque Julien Chouraqui, directeur juridique du SNE. « À compter de la date d'audience, qui aura lieu le 20 novembre dans ce dossier, il faut généralement un mois pour obtenir une décision. »

Une « masse » de contenus contrefaisants

Dans le cadre de cette procédure, les éditeurs impliqués et le SNE n'ont pas eu à évaluer précisément un préjudice causé par ces partages non autorisés. « Cette action vise à exiger des principaux fournisseurs d'accès internet (FAI) qu'ils coupent l'accès au site pour les internautes français », résumé Julien Chouraqui. « Dans ce cadre, nous n'avons pas à établir un préjudice, mais simplement le fait que le site propose une masse suffisamment significative de contenus contrefaisants. »

Le juge se prononcera donc à partir de ces éléments, pour éventuellement « décider que l'activité de ce site est manifestement illicite et demander aux FAI de bloquer le nom de domaine », termine le directeur juridique. Au-delà de ces éléments assez simples à réunir, les activités pirates restent assez opaques.

Par exemple, il reste complexe d'identifier l'origine des fichiers partagés : « Nous savons que, généralement, la source reste des shadow libraries [“bibliothèques de l'ombre”, d'importantes plateformes pirates, NdR], mais il est difficile de savoir comment ces dernières s'approvisionnent. » Scans réalisés à partir d'exemplaires imprimés ou fichiers numériques commerciaux, « je pense qu'il y a un peu des deux, mais, dans quelle proportion, nous ne pouvons pas le déterminer », reconnait Julien Chouraqui.

De la même manière, si des fichiers numériques commerciaux sont partagés à grande échelle, impossible de déterminer quelles mesures techniques de protection ont flanché ou, à l'inverse, « lesquelles sont les plus résistantes et permettent d'éviter que les fichiers ne se retrouvent dans la nature ».

Briser les miroirs et les partenariats

Au-delà de l'assignation en justice des FAI, la présence de maisons des groupes Hachette et Editis garantit la possibilité de saisir facilement l'Arcom, une fois le premier blocage obtenu, afin de l'étendre aux sites miroirs. Ces derniers reproduisent rapidement le contenu de la plateforme devenue inaccessible, en utilisant un nom de domaine généralement assez proche de l'original.

Ce blocage des sites miroirs par l'Arcom, qui ne nécessite pas une nouvelle procédure judiciaire, « fait partie des outils dont on doit aujourd'hui s'emparer », souligne Julien Chouraqui. « Des plateformes qui sont mises sous pression par des actions en blocage voient leur capacité de nuisance se réduire au fil de la perte d'audience, laquelle est acquise à chaque fois que les noms de domaines sont bloqués. »

Outre ces blocages, le SNE pourrait ensuite engager « des actions qui permettraient par exemple d'agir contre des prestataires qui œuvrent pour la mise en ligne de ces sites, qui fournissent des solutions de paiement, des régies publicitaires, afin d'essayer d'entraver leur fonctionnement en perturbant la viabilité de leur modèle économique ».

« La lutte contre le piratage, c'est une conjonction de moyens », souligne le directeur juridique du SNE, en évoquant les cas de Z-Library et Japscan, deux plateformes pirates de premier plan contre lesquelles l'organisation agit. « Elles sont aujourd'hui un peu affaiblies, notamment Japscan, mais toujours présentes, nous sommes donc en réflexion pour d'autres actions », avance Julien Chouraqui.

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En juillet dernier, le SNE a présenté SCAPIN [pour Solution Collective Anti-PIratage Numérique], une approche collective de la lutte contre le partage illégal. Cette dernière combine un service de notification pour retrait et déréférencement au titre, assuré par Noticio, et le déploiement d'actions précontentieuses et contentieuses.

« Toute la philosophie de SCAPIN est là : passer un cap en termes d'actions menées collectivement », synthétise Julien Chouraqui, qu'il s'agisse d'initiatives de blocage des sites eux-mêmes ou de leurs relations avec des prestataires. « SCAPIN nous permet aussi d'identifier les plateformes les plus néfastes, qui présentent plus de fichiers et ont l'audience la plus importante. Et de vérifier les effets des blocages. »

Photographie : capture d'écran de la page d'accueil du site Bookys

Par Antoine Oury

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