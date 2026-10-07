La lutte contre le piratage, c'est une conjonction de moyens” (SNE)

Bookys, plateforme pirate diffusant des livres, des revues et des magazines protégés par le droit d'auteur, est visée par une demande de blocage portée par le Syndicat national de l'édition (SNE) et l'Alliance de la presse d'information générale. Adressée aux fournisseurs d'accès à internet, l'assignation ouvre la voie à d'autres actions, comme des mesures contre les sites miroirs ou les prestataires de paiement.
Le 07/10/2026 à 16:57 par Antoine Oury
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07/10/2026 à 16:57
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L'édition française repart en campagne contre le partage illégal de livres. Fin septembre, le Syndicat national de l'édition assignait ainsi les opérateurs Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir le blocage du site Bookys. Ce dernier, actif depuis 2021, au moins, met à disposition gratuitement et sans autorisation des œuvres protégées par le droit d'auteur.
Au sein de ce catalogue pirate, des romans, bandes dessinées, comics ou mangas, mais aussi des ouvrages techniques, médicaux ou universitaires ou encore des livres audio. Selon le SNE, des « milliers » d'œuvres seraient disponibles : la présence de revues, magazines et journaux lui a d'ailleurs fourni un partenaire de circonstance, l'Alliance de la presse d'information générale.
Pour la première fois, les deux organisations travaillent donc de concert sur ce dossier. Aux côtés du SNE se trouvent aussi plusieurs maisons des groupes Hachette et Editis, une présence nécessaire pour pouvoir saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) et obtenir rapidement le blocage des sites miroirs, lesquels reproduisent le contenu d'une plateforme pirate en moins de temps qu'il n'en faut pour la rendre inaccessible.
L'assignation du SNE et de l'Alliance de la presse d'information générale sera examinée par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d'une procédure accélérée au fond (article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle), « qui permet d'obtenir une décision assez rapidement », remarque Julien Chouraqui, directeur juridique du SNE. « À compter de la date d'audience, qui aura lieu le 20 novembre dans ce dossier, il faut généralement un mois pour obtenir une décision. »
Dans le cadre de cette procédure, les éditeurs impliqués et le SNE n'ont pas eu à évaluer précisément un préjudice causé par ces partages non autorisés. « Cette action vise à exiger des principaux fournisseurs d'accès internet (FAI) qu'ils coupent l'accès au site pour les internautes français », résumé Julien Chouraqui. « Dans ce cadre, nous n'avons pas à établir un préjudice, mais simplement le fait que le site propose une masse suffisamment significative de contenus contrefaisants. »
Le juge se prononcera donc à partir de ces éléments, pour éventuellement « décider que l'activité de ce site est manifestement illicite et demander aux FAI de bloquer le nom de domaine », termine le directeur juridique. Au-delà de ces éléments assez simples à réunir, les activités pirates restent assez opaques.
Par exemple, il reste complexe d'identifier l'origine des fichiers partagés : « Nous savons que, généralement, la source reste des shadow libraries [“bibliothèques de l'ombre”, d'importantes plateformes pirates, NdR], mais il est difficile de savoir comment ces dernières s'approvisionnent. » Scans réalisés à partir d'exemplaires imprimés ou fichiers numériques commerciaux, « je pense qu'il y a un peu des deux, mais, dans quelle proportion, nous ne pouvons pas le déterminer », reconnait Julien Chouraqui.
De la même manière, si des fichiers numériques commerciaux sont partagés à grande échelle, impossible de déterminer quelles mesures techniques de protection ont flanché ou, à l'inverse, « lesquelles sont les plus résistantes et permettent d'éviter que les fichiers ne se retrouvent dans la nature ».
Au-delà de l'assignation en justice des FAI, la présence de maisons des groupes Hachette et Editis garantit la possibilité de saisir facilement l'Arcom, une fois le premier blocage obtenu, afin de l'étendre aux sites miroirs. Ces derniers reproduisent rapidement le contenu de la plateforme devenue inaccessible, en utilisant un nom de domaine généralement assez proche de l'original.
Ce blocage des sites miroirs par l'Arcom, qui ne nécessite pas une nouvelle procédure judiciaire, « fait partie des outils dont on doit aujourd'hui s'emparer », souligne Julien Chouraqui. « Des plateformes qui sont mises sous pression par des actions en blocage voient leur capacité de nuisance se réduire au fil de la perte d'audience, laquelle est acquise à chaque fois que les noms de domaines sont bloqués. »
Outre ces blocages, le SNE pourrait ensuite engager « des actions qui permettraient par exemple d'agir contre des prestataires qui œuvrent pour la mise en ligne de ces sites, qui fournissent des solutions de paiement, des régies publicitaires, afin d'essayer d'entraver leur fonctionnement en perturbant la viabilité de leur modèle économique ».
« La lutte contre le piratage, c'est une conjonction de moyens », souligne le directeur juridique du SNE, en évoquant les cas de Z-Library et Japscan, deux plateformes pirates de premier plan contre lesquelles l'organisation agit. « Elles sont aujourd'hui un peu affaiblies, notamment Japscan, mais toujours présentes, nous sommes donc en réflexion pour d'autres actions », avance Julien Chouraqui.
À LIRE - Piratage : la France 8e mondiale, le manga écrase tout
En juillet dernier, le SNE a présenté SCAPIN [pour Solution Collective Anti-PIratage Numérique], une approche collective de la lutte contre le partage illégal. Cette dernière combine un service de notification pour retrait et déréférencement au titre, assuré par Noticio, et le déploiement d'actions précontentieuses et contentieuses.
« Toute la philosophie de SCAPIN est là : passer un cap en termes d'actions menées collectivement », synthétise Julien Chouraqui, qu'il s'agisse d'initiatives de blocage des sites eux-mêmes ou de leurs relations avec des prestataires. « SCAPIN nous permet aussi d'identifier les plateformes les plus néfastes, qui présentent plus de fichiers et ont l'audience la plus importante. Et de vérifier les effets des blocages. »
Photographie : capture d'écran de la page d'accueil du site Bookys
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Créée en juillet 2024 pour distinguer les œuvres d’origine humaine des contenus générés par intelligence artificielle, l’association Fabrication Humaine défend un label gratuit fondé sur l’engagement de l’artiste. Dans cette tribune, elle prend appui sur l’affaire Thélyson Orélien pour interroger la place prise par les outils de détection : sans trancher sur l’origine de C’était ça ou mourir, elle appelle à distinguer l’indice de la preuve et plaide pour davantage de transparence dans les processus de création.
28/09/2026, 16:30
Nathalie Hug a publié en juin dernier 92 BPM, Mais bordel qui a écrit ce roman ? aux Éditions Télémaque, un texte qu’elle présente comme entièrement hybride, né de 18 mois de travail avec l’intelligence artificielle et accompagné d’un making-of détaillant cette expérience. Dans cette tribune, elle revient sur la polémique autour de C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, accusé d’avoir été écrit avec l’IA, et élargit le débat à la place de ces outils dans la création littéraire, à la transparence envers les lecteurs et à l’avenir de l’écriture humaine.
28/09/2026, 14:22
Le 30 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la traduction. L’occasion de rappeler qu’en littérature, un mot de travers peut envoyer une expédition sur le mauvais continent, transformer Jésus en plante urticante ou rendre une civilisation extraterrestre dépendante à une voix. De Jules Verne à R. F. Kuang, sept livres où comprendre l’autre relève moins du confort que de la survie — avec, parfois, des résultats franchement discutables.
28/09/2026, 12:22
L’affaire Thélyson Orélien s’est imposée en quelques jours au cœur de la rentrée littéraire. Soupçonné d’avoir eu recours à l’intelligence artificielle pour écrire C’était ça ou mourir, puis rattrapé par plusieurs cas de plagiat concernant des textes anciens, l’auteur québécois conteste les accusations visant son roman. Le retrait du livre de la sélection du Goncourt a encore amplifié une controverse qui interroge désormais tout le monde éditorial. Par Auguste Feydeau.
26/09/2026, 14:00
Le 28 septembre célèbre la Journée internationale de l’accès universel à l’information. Excellente initiative. À un détail près : depuis des siècles, la littérature s’échine à démontrer que certains renseignements se porteraient beaucoup mieux sous clé. Lettres compromettantes, manuscrits impossibles, confessions judiciaires, dossiers de surveillance : cinq lectures où ouvrir le mauvais document revient rarement à améliorer sa journée.
26/09/2026, 09:30
Le téléphone avait été inventé pour permettre à deux personnes éloignées de se parler. Puis quelqu’un a compris qu’il pouvait également servir à vendre des fenêtres, proposer une mutuelle, annoncer un décès ou rappeler à quelqu’un que son passé savait toujours composer son numéro.
26/09/2026, 08:00
Thomas Perroud, normalien, est animateur de l’émission Anachroniques consacrée notamment aux premiers romans sur Fréquence protestante. Il revient sur les soupçons d’usage de l’intelligence artificielle au sujet du premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir (Grasset).
24/09/2026, 16:32
Après des décennies de mobilisations, de recherches et de récits, les violences sexistes et sexuelles ne sont plus seulement appréhendées comme une succession de drames privés. Elles constituent un objet politique, juridique et culturel. La proposition de « loi intégrale » actuellement examinée à l’Assemblée nationale en offre une nouvelle traduction — et invite à regarder l’histoire des mots qui ont rendu ces faits visibles.
24/09/2026, 16:10
ActuaLitté a retrouvé, dans un article publié en 2023 sur un site alors animé par Thélyson Orélien, une phrase qui ressemble à une consigne de rédaction laissée par erreur. Un indice concret, distinct des détecteurs d’IA, qui vient désormais s’ajouter à une série d’éléments exhumés ces derniers jours par plusieurs médias et internautes autour des textes de l’auteur. Au-delà de son cas, l’affaire touche désormais à quelque chose de plus vertigineux : la possible fin d’un monde où l’on croyait encore savoir, sans trop de doute, ce qu’était un auteur.
24/09/2026, 13:34
Entre correction, réécriture et création, où commence véritablement « l’aide » à un auteur ? Écrivain, poète et correcteur, Adnan Algın plonge dans ses propres archives éditoriales pour interroger les interdictions visant l’intelligence artificielle. De ses interventions sur des romans aux cas célèbres de Raymond Carver ou T. S. Eliot, il questionne une frontière que l’IA n’a peut-être pas inventée, mais sérieusement brouillée.
24/09/2026, 11:53
Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. L'écrivain revendique une passion pour l’horreur née dans les livres, nourrie par le cinéma. De Guillermo del Toro à Stephen King, l’écrivain revient sur les monstres qui ont façonné son imaginaire et défend une conviction paradoxale : l’épouvante peut nous rassurer. Les démons de fiction ont sur les terreurs du réel un avantage décisif : ils n’existent pas. Une invitation à frissonner pour mieux souffler, qu'il partage dans nos colonnes...
23/09/2026, 17:36
La publication annoncée chez Fayard du prochain livre du député LFI Aurélien Taché provoque la colère de Jean-Yves Mollier. Dans cette tribune, l’historien dénonce ce qu’il considère comme une contradiction avec le soutien affiché par La France insoumise aux auteurs mobilisés autour des États Généreux, après les bouleversements intervenus chez Fayard et Grasset.
21/09/2026, 16:19
De George Orwell à André Malraux, en passant par Aldous Huxley, Ray Bradbury, Friedrich Nietzsche et Franz Kafka, Bertrand Jouvenot propose de déplacer notre regard sur les « livres prophétiques ». Dans cette tribune, il distingue les œuvres qui ont anticipé les formes visibles de notre monde de celles qui auraient saisi des mutations plus profondes : crise du sens, autonomie des systèmes, transformation de notre rapport au temps et à nous-mêmes.
21/09/2026, 12:32
ActuaLitté ouvre ses colonnes à la Fondation Jean-Jaurès, qui revient sur le rapport « La République des lecteurs – Pour en finir avec la mort du livre », signé par Arthur De Grave et Diana Filippova. Face au recul de la place de l’écrit et aux mutations des pratiques culturelles, le texte présente dix propositions pour replacer la lecture et l’écriture au cœur des politiques publiques.
21/09/2026, 11:42
Une phrase de Louisa Yousfi, extraite d’un entretien publié début septembre, a déclenché une vive polémique et plusieurs annonces de saisines judiciaires. Son éditeur, La fabrique, prend aujourd’hui sa défense dans une tribune adressée à ActuaLitté. Avant de la publier intégralement, nous revenons sur l’origine des propos, leur contexte, les critiques qu’ils ont suscitées, les soutiens exprimés et le sens du concept d’« humanité générique » invoqué dans le débat.
19/09/2026, 10:30
Le 21 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la paix. Mauvaise nouvelle pour la littérature : si ses personnages pratiquaient le dialogue, la médiation et le simple fait d’attendre la fin d’une phrase, des rayonnages entiers perdraient quelques centaines de pages. Cinq romans en apportent la preuve : ici, le non-dit, l’accusation mal étayée ou le bébé mal identifié suffisent à mettre le feu aux poudres.
19/09/2026, 10:00
On connaissait la pièce de Luigi Pirandello : Six personnages en quête d'auteur. Alors, il fallait bien que cela arrive. Après les cadres en reconversion, les salariés victimes d’un plan social et les quinquagénaires priés de devenir « entrepreneurs d’eux-mêmes », France Travail accueille une nouvelle catégorie de demandeurs : les personnages secondaires. Mobilité inter-romanesque exigée.
19/09/2026, 07:30
Il est grand temps de changer la terminologie depuis bien trop longtemps en vigueur dans l’industrie de l’édition : non plus chaîne du livre, car d’un maillon à l’autre, on finit par ignorer ce qui se passe plus loin, mais écosystème. Et quitte à renverser la table (et pas que celle des nouveautés), troquons “indépendant” pour “interdépendant”. Une notion bien plus proche de la réalité économique…
16/09/2026, 17:03
Pourquoi devient-il parfois si difficile de savoir ce que l’on pense vraiment, ce que l’on ressent ou même ce que l’on veut ? Sollicitations permanentes, rythme soutenu et bruit mental finissent par couvrir cette perception plus discrète que l’on appelle intuition. Fondatrice du centre d’enseignement Infinite Spirit, formatrice et thérapeute, Johanna Hani propose de retrouver un peu de silence, de revenir aux sensations du corps et d’apprendre à distinguer l’intuition de l’anxiété ou de la peur.
14/09/2026, 14:58
À mesure que l’intelligence artificielle s’immisce dans les pratiques d’écriture, une question revient avec insistance : que reste-t-il de l’auteur lorsque la machine intervient dans le texte ? Nicolas, créateur d’Atypikal Life, propose de déplacer le débat. Plutôt que d’opposer frontalement écriture humaine et IA, il interroge la transparence, la responsabilité et ce que l’auteur choisit — ou refuse — de déléguer.
14/09/2026, 07:00
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