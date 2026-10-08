Du podcast au papier : naissance du magazine COMPLORAMA

Après plus de cinq années d'émissions sur franceinfo, COMPLORAMA devient un magazine de 164 pages, sans publicité, consacré à l’analyse des théories du complot et la lutte contre la désinformation. Son premier numéro est en prévente actuellement sur Ulule.

Depuis janvier 2021, Rudy Reichstadt et Tristan Mendès France décryptent au micro de franceinfo les rumeurs, fausses informations et récits conspirationnistes qui circulent dans l'espace public. Le podcast Complorama s'offre aujourd'hui un prolongement imprimé. Rudy Reichstadt, fondateur du média en ligne Conspiracy Watch, en assure la direction de la publication.

À rebours du flux continu des réseaux sociaux, COMPLORAMA fait le choix du temps long, de l'enquête et de l'analyse. Ce nouveau magazine entend donné des clés pour comprendre comment naissent et se propagent les théories du complot, à qui elles profitent et ce qu'elles disent de nos sociétés.

Le premier numéro réunit la rédaction historique de Conspiracy Watch et des signatures venues d'horizons variés : journalistes, universitaires, philosophes et écrivains.

Au sommaire, notamment, un dossier consacré aux théories le magazine entend donner des clés pour comprendre comment naissent et se propagent les théories du du complot visant l'institution judiciaire, qui revient sur la fortune d'expressions comme « gouvernement des juges » ou « juge rouge », mais aussi des incursions dans la pop culture, où le complotisme est devenu un ressort comique autant qu'un objet de satire.

Imprimé en quadrichromie au format 194 × 275 mm, avec dos carré collé, COMPLORAMA revendique une forme soignée, à mi-chemin entre la revue et le livre. L'absence de publicité garantit son indépendance éditoriale : le magazine ne vit que de ses lecteurs.

C'est pourquoi l'aventure commence par une campagne de financement participatif sur Ulule. Les contributeurs peuvent y précommander le numéro au prix de 19,50 €.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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