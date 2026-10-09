Maria au pays de l’enchantement : un livre jeunesse poétique entièrement illustré à l’aquarelle

Un projet alsacien, porté par deux créatrices, pour faire découvrir aux enfants une histoire où la nature, le courage et la générosité occupent une place centrale.

Et si un livre pour enfants pouvait à la fois faire rêver, transmettre de belles valeurs et sensibiliser les plus jeunes à la protection de la nature ? C’est le pari de Maria au pays de l’enchantement, un album jeunesse imaginé et réalisé par deux Alsaciennes, Mathilde Vargas (à l’écriture) et Mélanie Sutter (à l’illustration).

Le projet est aujourd’hui lancé sur Ulule, avec une campagne de financement participatif destinée à permettre l’impression du livre et à donner vie à cet univers imaginé à quatre mains.

À travers cette aventure, le récit aborde avec douceur des thèmes qui résonnent avec les préoccupations d’aujourd’hui : le respect de la nature et de l’environnement, le courage face aux difficultés, la générosité et l’importance des liens familiaux.

Loin d’un discours pédagogique, l’histoire choisit la poésie et l’imaginaire pour inviter les enfants à réfléchir et à rêver.

Une histoire poétique au cœur de la nature

Maria au pays de l’enchantement raconte l’histoire de Maria, une petite fille de 6 ans qui va découvrir une forêt merveilleuse. Accompagnée de Joya, une jeune biche, elle va faire plusieurs rencontres qui l’amèneront à faire preuve de courage, mais aussi à découvrir la force de l’entraide et de la générosité.

Un projet né d’une histoire imaginée pour sa fille

À l’origine de Maria au pays de l’enchantement, il y a un rêve que Mathilde porte depuis de nombreuses années : écrire et publier un livre. Elle imaginait d’abord se lancer dans la fantasy, mais c’est finalement sa fille qui lui a inspiré son premier projet jeunesse.

L’histoire est née simplement, comme un récit écrit pour elle. Au fil des mois, le texte a été retravaillé, enrichi et l’envie de le partager avec d’autres enfants a progressivement fait son chemin. C’est à ce moment que Mathilde a proposé à son amie Mélanie Sutter, graphiste et illustratrice, de rejoindre l’aventure pour donner vie à cette histoire en images.

Des illustrations réalisées entièrement à l’aquarelle

Pour donner vie à l’univers de Maria, Mélanie, graphiste et illustratrice alsacienne, a réalisé l’ensemble des illustrations à l’aquarelle. Chaque personnage, chaque décor et chaque scène a d’abord été dessiné puis peint à la main avant d’être numérisé, retravaillé par ordinateur et intégré au livre.

Le choix est également fait de proposer un livre entièrement en couleurs, afin de faire de chaque page une véritable immersion dans l’univers de Maria.

Un projet à soutenir

Le projet est désormais ouvert au financement participatif sur Ulule. Les contributions permettront de financer la fabrication du livre et de transformer ce projet imaginé sur le papier en un véritable album jeunesse.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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