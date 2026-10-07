4 livres encore en lice pour le Prix Sévigné 2026

Deux ouvrages entrent, trois autres sortent : le jury du Prix Sévigné a largement revu sa sélection d'ouvrages en lice, pour l'ultime étape avant la consécration du lauréat. Nadja et Marcel Proust ajoutent ainsi leur correspondance respective à la compétition.
Le 07/10/2026 à 12:23 par Dépêche
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07/10/2026 à 12:23
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François Mauriac, « Je te dis toute ma tendresse ». Correspondance 1926-1970 avec Claude Mauriac, Albin Michel
Nadja, Lettres à André Breton, Gallimard
Marcel Proust, Cent lettres inédites. Correspondance retrouvée. 1886-1922, Honoré Champion - BnF
Vanessa Bell et Virginia Woolf, Baisers du Singe, préface de Cécile Wajsbrot, traduction de Carine Bratzlavsky et Anne-Marie Smith-Di Biasio, La Table Ronde
La précédente sélection du jury du Prix Sévigné 2026 comptait cinq ouvrages.
Créé en 1996 par Anne de Lacretelle, en hommage aux 300 ans de la disparition de la marquise de Sévigné, le prix qui porte son nom récompense chaque année une correspondance inédite ou une réédition enrichie.
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Le jury réunit Natalie David-Weill (présidente), Jean-Pierre de Beaumarchais, Gilbert Moreau, Marc Lambron de l’Académie française, Hortense de Labriffe, Claude Arnaud, Manuel Carcassonne, Charles Dantzig, Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Paul Clément et Anne-Marie Springer. Anne de Lacretelle en est la présidente d’honneur.
L'année dernière, le Prix Sévigné avait été décerné à à Ludovic Carrez, Pierre-Emmanuel Guilleray, Bérénice Rigaud-Hartwig et Laurence Madeline pour l'édition de Correspondance avec Mathilde, de Gustave Courbet, paru aux éditions Gallimard, en coédition avec la ville de Besançon.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 05/11/2025
704 pages
Albin Michel
35,00 €
Paru le 27/08/2026
167 pages
Editions Gallimard
22,00 €
Paru le 21/05/2026
272 pages
Honoré Champion
19,00 €
Paru le 23/04/2026
640 pages
Editions de La Table Ronde
36,00 €
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