4 livres encore en lice pour le Prix Sévigné 2026

Les finalistes du Prix Sévigné 2026

François Mauriac, « Je te dis toute ma tendresse ». Correspondance 1926-1970 avec Claude Mauriac, Albin Michel

Nadja, Lettres à André Breton, Gallimard

Marcel Proust, Cent lettres inédites. Correspondance retrouvée. 1886-1922, Honoré Champion - BnF

Vanessa Bell et Virginia Woolf, Baisers du Singe, préface de Cécile Wajsbrot, traduction de Carine Bratzlavsky et Anne-Marie Smith-Di Biasio, La Table Ronde

La précédente sélection du jury du Prix Sévigné 2026 comptait cinq ouvrages.

Créé en 1996 par Anne de Lacretelle, en hommage aux 300 ans de la disparition de la marquise de Sévigné, le prix qui porte son nom récompense chaque année une correspondance inédite ou une réédition enrichie.

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Le jury réunit Natalie David-Weill (présidente), Jean-Pierre de Beaumarchais, Gilbert Moreau, Marc Lambron de l’Académie française, Hortense de Labriffe, Claude Arnaud, Manuel Carcassonne, Charles Dantzig, Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Paul Clément et Anne-Marie Springer. Anne de Lacretelle en est la présidente d’honneur.

L'année dernière, le Prix Sévigné avait été décerné à à Ludovic Carrez, Pierre-Emmanuel Guilleray, Bérénice Rigaud-Hartwig et Laurence Madeline pour l'édition de Correspondance avec Mathilde, de Gustave Courbet, paru aux éditions Gallimard, en coédition avec la ville de Besançon.

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DOSSIER - Le Prix Sévigné

Par Dépêche

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