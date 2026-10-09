"Maman, je veux faire le sport avec toi !" : l’histoire d’une box qui fait bouger les enfants sans écran

C’est de ce constat qu’est née Tribu Minute’Mouv, imaginée par Najah Sekkat après une phrase toute simple de ses enfants : « Maman, je veux faire le sport avec toi ! ». Une jeune marque française qui transforme 5 à 15 minutes de mouvement en aventures à jouer, sans écran ni recherche de performance. Ses premières box sont en précommande sur Ulule depuis le 21 septembre. Projet porté par Najah Sekkat.

Ingénieure de formation, Najah Sekkat a travaillé pendant quinze ans dans les systèmes d’information appliqués à la mobilité. Le sport, lui, a toujours fait partie de son quotidien. Même devenue mère, elle continue à bouger tous les jours, sous le regard de ses deux enfants.

À 2 et 6 ans, ceux-ci commencent naturellement à l’imiter. Jusqu’au jour où arrive cette phrase : « Maman, je veux faire le sport avec toi ! » Une phrase qui agit comme un déclic. Najah cherche alors comment partager ces moments avec eux. Elle voudrait quelque chose d’adapté à leur âge, ludique, sans écran et surtout suffisamment simple pour trouver sa place dans une vraie journée de famille. Ne trouvant pas de proposition réunissant tous ces critères, elle commence à imaginer la sienne.

L’idée de Tribu Minute’Mouv se construit autour d’une conviction : les enfants bougent naturellement.

Encore faut-il donner au mouvement une place dans leur quotidien, sans le transformer en obligation ou en recherche de performance. Plutôt que de reproduire les codes d’une séance de sport pour adultes, Najah choisit donc ceux du jeu et de l’imaginaire. Des mascottes accompagnent les enfants dans de petites aventures où courir, sauter, tenir en équilibre ou reproduire un mouvement devient une étape de l’histoire.

Chaque box propose ainsi des routines de 5 à 15 minutes, adaptées aux enfants de 2 à 8 ans et à différents moments de la journée : réveiller son corps le matin, se dépenser en fin de journée ou revenir progressivement au calme le soir. Le format se veut volontairement simple : pas d’écran, pas de matériel supplémentaire et pas de préparation. Les aventures peuvent se jouer seul, avec ses parents, ses frères et sœurs ou ses copains, à la maison comme dehors ou en vacances.

Transformer l’idée en véritable projet prendra près de dix mois. Najah s’entoure notamment d’une psychomotricienne et d’éducateurs sportifs spécialisés en baby-gym et confronte progressivement ses premières versions au terrain. Les prototypes sont testés auprès de 27 familles, mais aussi d’assistantes maternelles, d’une crèche, d’écoles et d’un accueil extrascolaire. Une première série limitée de la Box découverte voit ensuite le jour en mars 2026.

Aujourd’hui, celle-ci est utilisée par 66 familles, mais aussi dans deux écoles maternelles, par des psychomotriciennes, des accompagnatrices en parentalité, une assistante maternelle et une association père-enfant. Des usages différents qui rejoignent finalement l’idée de départ : créer de petits rendez-vous autour du mouvement, plutôt qu’une activité supplémentaire à faire entrer dans l’emploi du temps.

Le projet s’est également construit autour du choix d’une fabrication française. Les box sont produites par Eco Essentials, imprimeur-fabricant spécialisé dans le jeu disposant de sites en Loire-Atlantique et en Charente, et leur assemblage est confié à un ESAT employant des personnes en situation de handicap.

Le 21 septembre 2026, Tribu Minute’Mouv a ouvert une nouvelle étape de son histoire avec le lancement de sa campagne de financement participatif sur Ulule. Quatre box composent cette première gamme, avec des univers pensés selon les âges : Mini Explorateurs pour les 2-3 ans, Mini Héros pour les 4-5 ans, Mini Stars pour les 6-8 ans et Voyage sportif, conçu pour réunir plusieurs âges autour d’une même aventure.

La campagne vise un minimum de 300 précommandes, seuil nécessaire pour lancer la production de l’ensemble de la gamme. Pour Najah, l’enjeu est aussi de voir jusqu’où peut aller l’intuition née quelques mois plus tôt dans son salon : faire du mouvement un rituel aussi naturel dans l’enfance que l’histoire que l’on réclame avant de dormir.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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