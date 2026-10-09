Webtoons : le CNC compte les lecteurs, mais oublie les créateurs

Des histoires à faire défiler sur smartphone, souvent accessibles gratuitement, et un public particulièrement jeune : le portrait du lecteur de webtoons commence à être bien connu. Originaire de Corée du Sud, ce format de bande dessinée numérique est conçu pour une lecture verticale, généralement sous forme d'épisodes publiés sur des plateformes spécialisées.

Dans une étude présentée à l'occasion du Paris Manga & Sci-Fi Show des 3 et 4 octobre, le CNC examine sa notoriété et les habitudes de lecture dans sept pays : la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Corée du Sud.

Pour cette étude, le CNC s'est appuyé sur un questionnaire en ligne réalisé par l'institut Toluna auprès de 5111 internautes majeurs dans sept pays, dont 2065 répondants français. Les réponses ont été recueillies les 20 et 21 janvier 2026 en France, puis les 30 et 31 janvier dans les six autres pays. Deux jours seulement par territoire, un délai qui a surpris la présidente de Protoon. L'enquête confirme notamment l'importance de la gratuité, la place du smartphone et les différences entre générations.

Contactée par ActuaLitté, Kim Thouvenin confie : « J'avoue que j'étais un petit peu déçue de voir une énième étude sur les consommateurs, parce qu'il y a eu énormément d'études qui sont parues sur l'audience. On connaît déjà son profil. » Elle reconnaît toutefois l'intérêt de voir une institution publique se saisir du sujet, tout en estimant que les résultats apportent peu d'informations nouvelles aux professionnels.

Un jeune sur deux lit des webtoons, mais pas forcément chaque semaine

En France, 39,1 % des personnes interrogées déclarent avoir déjà entendu parler des webtoons. Le pays se situe devant le Royaume-Uni (35,2 %), l'Espagne (31,1 %), l'Allemagne (31 %) et l'Italie (29,9 %), mais derrière les États-Unis (50,4 %) et, plus nettement, la Corée du Sud (93,4 %). Cette notoriété progresse toutefois lorsque les enquêteurs présentent une définition du format : 50,7 % des répondants français affirment alors le connaître. Chez les 18-24 ans, cette proportion atteint 81 %.

Parmi les personnes qui connaissent les webtoons en France, 66,3 % déclarent en lire, même rarement. En revanche, seuls 18,5 % des répondants de ce groupe en consultent au moins une fois par semaine. L'âge fait nettement varier les pratiques, comme on pouvait l'imaginer. La lecture, y compris occasionnelle, concerne 55,7 % des 18-24 ans, 49,4 % des 25-34 ans, 38,2 % des 35-44 ans et 19,3 % des 45 ans et plus.

Mais chez les 18-24 ans, seuls 17 % lisent des webtoons chaque semaine. Ils sont 19,8 % à en consulter au moins une fois par mois et 19 % plus rarement. La quantité d'œuvres lues reste également limitée : 53,5 % des lecteurs français interrogés déclarent avoir lu moins de cinq webtoons au cours des douze derniers mois. Seuls 17,7 % en ont lu plus de dix. Le smartphone domine, utilisé par 66 % des lecteurs, et même 80,9 % des 18-24 ans. La lecture sur tablette et ordinateur demeure toutefois présente.

La gratuité attire, mais la diversité des histoires interroge

Pourquoi les lecteurs choisissent-ils les webtoons ? La gratuité ou le faible coût arrive en tête des critères cités, avec 39,7 % des réponses. Viennent ensuite la diversité des genres et des histoires (36,4 %), puis les couleurs et le style graphique (33,9 %). Les genres les plus appréciés sont l'action et l'aventure (43,4 %), la romance (39,1 %) et le fantastique (38,5 %). La romance arrive en tête chez les femmes (53,5 %), tandis que l'action et l'aventure dominent chez les hommes (51 %).

C'est notamment sur la question de la diversité que Kim Thouvenin s'interroge. Selon elle, les principales plateformes proposent en français beaucoup d'histoires construites sur les mêmes modèles, avec des intrigues et des thèmes qui se répètent. Elle s'étonne donc que 36,4 % des lecteurs citent la diversité des œuvres parmi leurs principaux attraits. Ce chiffre traduit toutefois le ressenti du public, sans mesurer la variété réelle des catalogues.

L'étude révèle également une évolution des attentes avec l'âge. Si la gratuité constitue le premier critère de lecture dans l'ensemble du public, elle devient secondaire chez les 35-44 ans, qui privilégient les couleurs et le style graphique, ainsi que chez les 45 ans et plus, davantage attachés à la diversité des genres et des histoires.

Kim Thouvenin y voit un signe que le webtoon ne se limite pas à une consommation adolescente ou à de très jeunes adultes : « Je pense qu'il y a vraiment de l'avenir sur du contenu français un peu plus mature, avec des thématiques un peu plus réfléchies », estime-t-elle. Elle défend ainsi la possibilité de développer des œuvres destinées à un public adulte, moins dépendantes d'une lecture rapide ou de formules narratives déjà largement exploitées.

Cette perspective reste néanmoins à confirmer sur le plan économique : le CNC mesure les préférences des lecteurs, mais ne renseigne ni leurs dépenses, ni leurs abonnements, ni leur disposition à payer pour des œuvres. Pour les plateformes et les éditeurs, la question demeure : comment financer une production originale lorsque le faible coût, voire la gratuité, constitue le principal argument d'attractivité ?

Entre TikTok et Netflix, des histoires qui circulent

Selon l'étude du CNC, 36,8 % déclarent systématiquement aimer les webtoons qu'ils lisent sur les plateformes. Ils sont 18,3 % à toujours les commenter et 19,1 % à toujours partager des chapitres sur les réseaux sociaux. Plus d'un tiers des lecteurs (35,4 %) appartiennent à une communauté consacrée aux webtoons sur les réseaux sociaux. Parmi eux, 54,7 % utilisent TikTok, devant Discord (36,3 %), X (26,9 %) et Reddit (22,9 %).

Les adaptations audiovisuelles constituent une autre perspective : au total, 86,2 % des lecteurs français interrogés aimeraient voir certains webtoons adaptés en films ou en séries d'animation. Cette proportion atteint 90,1 % chez les 18-24 ans. Un quart des lecteurs (25,1 %) estime également qu'une adaptation en film ou en série pourrait les inciter à lire davantage de webtoons. Le CNC cite notamment All of Us Are Dead, série sud-coréenne adaptée d'un webtoon et diffusée sur Netflix en 2022.

Le mouvement inverse semble susciter un intérêt plus limité : 19,3 % des lecteurs déclarent que l'adaptation de romans contemporains en webtoons pourrait les encourager à en lire davantage, contre 19,2 % pour les romans classiques.

La création française, grande absente de l'étude

Pour Kim Thouvenin, la principale limite de l'enquête tient à ce qu'elle ne mesure pas : « Il y a très peu de valorisation de la production française, qui est quand même quelque chose qui existe aujourd'hui, qui a été complètement éludée sur le questionnaire. » L'étude du CNC renseigne effectivement les pratiques des lecteurs, sans distinguer les œuvres françaises des créations étrangères. Elle ne comporte pas non plus de données sur les rémunérations des auteurs, le nombre de séries produites en France, les investissements des plateformes ou les revenus des studios.

Or, cette production existe déjà. Dans notre article publié en juin 2026, Protoon faisait état de plus de 450 acteurs recensés et de plus de 300 œuvres françaises et francophones identifiées. Un premier travail de cartographie est en cours de construction.

Une première cartographie de la filière du webtoon en France. Protoon.

La présidente de l'association décrivait alors un secteur particulièrement dépendant des plateformes, où les revenus restent irréguliers et les conditions de travail parfois difficiles. Elle évoquait, selon les situations, des rémunérations de l'ordre de 500 à 900 € par épisode, sans que les phases d'écriture et de préparation soient systématiquement payées. Ces montants, issus de son expérience du secteur, ne constituent pas une moyenne nationale.

L'enjeu concerne aussi la reconnaissance du format dans les politiques culturelles, les dispositifs d'aide et les formations. Les professionnels du webtoon exercent des métiers relevant de la bande dessinée et de la création numérique, mais dans des conditions de production et de diffusion qui leur sont propres.

Protoon prépare son propre état des lieux

Créée en 2026 pour représenter les professionnels du secteur, Protoon poursuit sa structuration. L'association approche désormais la centaine d'adhérents, quelques mois après l'ouverture de ses inscriptions.

Après un été difficile, marqué par un manque d'engagement et la suspension de plusieurs projets, Protoon a repris ses activités à la rentrée et cherche à nouer des partenariats avec des événements professionnels. Protoon prévoit ainsi de participer aux Rencontres internationales du webtoon, organisées du 18 au 20 novembre 2026 à la Plaine Images, à Tourcoing, dans la métropole lilloise.

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L'association espère également lancer dès novembre un état des lieux consacré à la filière, couvrant ses différents métiers. L'objectif est de recueillir les informations qui manquent encore sur l'activité des professionnels et les réalités de la production.

Crédits photo : l'équipe Protoon

Par Hocine Bouhadjera

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