Jeu de cartes Mon Rituel et Moi : quand prendre soin de soi devient ludique et intuitif

Ce jeu de cartes est né d'une histoire personnelle : Tombée dans la marmite des quêtes mystiques depuis mon enfance, je me suis toujours intéressée aux sujets du développement personnel, de compréhension de l'être humain, en parallèle de mon activité d'artiste peintre.

Puis un pépin de vie est venu me ralentir fortement... J’ai ressenti un besoin vital de prendre soin de moi encore plus en profondeur... au niveau de mon corps, de mon âme et de mon esprit ! Je me suis occupée de moi chaque jour grâce à des pratiques "bien-être" à partir de mes connaissances, des découvertes que j’ai faites à travers des livres et documentaires, des formations... Et quand les pratiques deviennent habituelles, cela devient un rituel !

De mes pratiques, une idée a germé... Dans un élan de transmission, j’avais envie d’offrir à mes enfants, pour Noël, un oracle qui rassemblerait tous ces sujets et pratiques.

Je l’ai donc imaginé pour eux, ma famille et quelques amis : simple, facile à utiliser, ludique et pratique avec des exercices !

L'oracle Mon rituel et Moi, un véritable outil d'introspection

C'est un support pour se reconnecter à soi prendre, un temps pour soi comme une invitation à ralentir et s’écouter. Cela peut-être aussi un moyen de faire émerger une prise de conscience, une source d'inspiration et de réflexion, et surtout un passage à l'action.

Tout est sur la carte !

Chaque carte présente un thème avec son explication et un exercice à expérimenter.

Il n'y a pas besoin d’aller chercher les explications, exercices et décodages dans un livret.

Une de mes toiles pour la couverture du jeu :

J’ai choisi une de mes toiles pour la couverture de la boîte du jeu et le dos des cartes. Cette toile illustre une femme qui se recentre dans un instant méditatif ; elle baigne intérieurement dans un océan d’harmonie et de paix.

Les textes de cet oracle sont écrits avec un ton connivent, avec des mots simples et des pratiques faciles dans un souci d'accessibilité et de pragmatisme.

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Par Projet Ulule

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