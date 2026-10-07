L'arbre enchanté, l'adaptation d'une série de livres d'Enid Blyton

L'adaptation de La Forêt Enchantée revient de loin, puisque les prémisses du projet remontent à 2014, poussé par le groupe Hachette. Après un changement de société de production, le long-métrage a finalement été repris par Elysian Film Group, Neal Street Productions, Ashland Hill Media Finance et Palisades Park Pictures.

Le film a été réalisé par Ben Gregor, tandis que le scénario est signé Simon Farnaby, qui a notamment participé à deux autres adaptations d'œuvres de la littérature jeunesse, Paddington au Pérou (2025) et Wonka (2023).

Pour l'instant, le film n'a pas de date de sortie en France. Les livres de Blyton ont été publiés au sein de la fameuse Bibliothèque rose, dans des traductions de Jeanne Bazin, Annie-Claire Despaux-Clauzet ou encore Annie-Claire Clauzet.

Par Antoine Oury

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