Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Lorsqu’il n’écrit pas ses propres histoires, il étudie celles des autres. Chercheur à l’Université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste de Neil Gaiman, du fantastique, de la bande dessinée et des cultures populaires, il a fait de l’analyse des récits un autre versant de son travail. Ces recherches ont directement nourri Grand-Guignol, de la construction des ambiances au goût pour une documentation fouillée.
Le 07/10/2026 à 14:35 par Auteur invité
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07/10/2026 à 14:35
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Quand je n’écris pas mes histoires, j’écris sur celles des autres. Membre du « Centre for Anglophone Studies » de l’Université de Toulouse Jean Jaurès, j’ai soutenu en 2012 la première thèse de doctorat sur Neil Gaiman (auteur fantastique anglais, romancier, scénariste de BD et de films). Un livre adapté de la thèse est paru aux Presses Universitaires de Rennes en 2018. L’éditeur US McFarland en a publié une version anglaise en août 2026 — augmentée d’une préface et de notes sur les accusations de violences sexistes et sexuelles portées contre Gaiman en 2024.
Mes travaux de recherche portent sur la culture populaire, surtout le fantastique en littérature, BD et cinéma US et britanniques. Ça inclut des textes sur Gaiman, une thèse et une monographie étant la somme des recherches de leur auteur.
J’ai réalisé un article sur les réécritures de l’Ancien Testament dans deux BD de Gaiman (paru dans un numéro spécial BD d’une revue US d’études sur la judéité, puis dans un recueil adapté du numéro), un article sur Swamp Thing d’Alan Moore et Black Orchid de Gaiman (pour un numéro spécial forêts d’une revue française d’étude du fantastique), une conférence sur l’influence de Moore sur Gaiman (pour un colloque de l’Université de Northampton sur Moore, dont les actes sont parus dans un numéro dédié d’une revue britannique sur la BD), un article sur le motif de la montagne dans les œuvres de Gaiman (pour un livre collectif sur l’étude de ce symbole dans les arts du monde anglophone), un article sur la définition du roman graphique et le rôle de Sandman de Gaiman dans le développement de cette forme (pour un numéro dédié au roman graphique de la revue US Studies in the Novel), un article sur les réécritures du personnage shakespearien de Caliban dans Sandman, la Ligue des gentlemen extraordinaires de Moore, et des romans et nouvelles de Tad Williams, Nigel Sellars et Dan Simmons (pour un numéro sur Caliban de la revue toulousaine d’études anglophones Caliban), une communication sur les collaborations entre Gaiman et l’artiste graphique Dave McKean (pour un séminaire sur les croisements entre les arts dans les cultures anglophones, dont les actes sont en ligne) et une recension de deux livres sur Moore et Gaiman pour la revue toulousaine Miranda.
J’ai évoqué, ailleurs, mes écrits sur la musique. J’ai aussi publié des travaux d’écocritique : j’ai co-dirigé un numéro de Caliban sur le thème de l’effondrement dans l’horreur, la SF et le fantastique (pour lequel j’ai rédigé l’introduction, une recension d’un recueil d’articles sur l’imaginaire de la catastrophe dans la littérature britannique des XVIe, XVIIe et XVIIIe s., et une brève analyse du roman d’anticipation Les Mandible de Lionel Shriver), j’ai fourni une recension d’un essai de Jean-Paul Engélibert sur la fiction d’anticipation climatique (pour un numéro de la revue US Utopian Studies) et un article sur le carnet de croquis Diario de Oaxaca et la BD Ruins, de l’auteur US baroudeur et engagé Peter Kuper (pour un ouvrage collectif sur l’expression de la conscience environnementale dans les récits de voyage).
Enfin, j’ai écrit cinq articles pour une revue littéraire hong-kongaise consacrée aux arts et cultures d’Asie : un sur un recueil de nouvelles chinois mêlant l’univers de Lovecraft à la mythologie chinoise, un autre sur un roman fantastique chinois du XIXe s. qui venait d’être traduit en anglais, un troisième sur un recueil collectif de travaux sur les influences mutuelles entre la poésie chinoise et l’art de la traduction, un autre sur un excellent roman fantastico-surréaliste chinois des années 2000, et un dernier (pour l’instant) sur une monographie consacrée à l’histoire du cinéma nord-coréen.
Cette activité de chercheur a eu, je pense, une influence sur la création du roman Grand-Guignol. Elle m’a en effet conduit à m’interroger sur la narration, sur l’élaboration d’ambiances et d’univers, sur la création littéraire, fantastique ou autre, de façon bien plus approfondie que je n’avais eu l’occasion de le faire avant, dans ma prime jeunesse, quand je ne faisais « que » lire naïvement les romans des autres et écrire les miens. Elle m’a aussi donné un certain goût de l’exploration livresque, et la recherche extensive pour un article ou une monographie peut aisément devenir documentation tout aussi extensive pour un roman historique comme Grand-Guignol, ou pour tout autre projet littéraire requérant de ne pas raconter n’importe quoi sur un sujet obscur et dense, comme le roman sur la Corée du Nord sur lequel je travaille en ce moment.
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
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Le téléphone avait été inventé pour permettre à deux personnes éloignées de se parler. Puis quelqu’un a compris qu’il pouvait également servir à vendre des fenêtres, proposer une mutuelle, annoncer un décès ou rappeler à quelqu’un que son passé savait toujours composer son numéro.
26/09/2026, 08:00
Après des décennies de mobilisations, de recherches et de récits, les violences sexistes et sexuelles ne sont plus seulement appréhendées comme une succession de drames privés. Elles constituent un objet politique, juridique et culturel. La proposition de « loi intégrale » actuellement examinée à l’Assemblée nationale en offre une nouvelle traduction — et invite à regarder l’histoire des mots qui ont rendu ces faits visibles.
24/09/2026, 16:10
Exclusif — Une figure de la science-fiction s'invite à l'Assemblée nationale, à la faveur d'une proposition de loi déposée par René Pilato, député La France insoumise — Nouveau Front Populaire de Charente. Les fameuses « lois de la robotique », conçues par l'écrivain américain, y sont citées, afin de motiver et nourrir un encadrement des intelligences artificielles mises à la disposition du grand public.
24/09/2026, 15:58
ActuaLitté a retrouvé, dans un article publié en 2023 sur un site alors animé par Thélyson Orélien, une phrase qui ressemble à une consigne de rédaction laissée par erreur. Un indice concret, distinct des détecteurs d’IA, qui vient désormais s’ajouter à une série d’éléments exhumés ces derniers jours par plusieurs médias et internautes autour des textes de l’auteur. Au-delà de son cas, l’affaire touche désormais à quelque chose de plus vertigineux : la possible fin d’un monde où l’on croyait encore savoir, sans trop de doute, ce qu’était un auteur.
24/09/2026, 13:34
Mère isolée, actrice pornographique quadragénaire, Sabine élève seule son fils Romain dans le vingtième arrondissement. Adolescent « normal », moyen, ce dernier subit un harcèlement en règle dès lors qu’une vidéo de Sabine fuite au collège, et fait le tour des réseaux sociaux… La suite ? Accompagnée par le hardeur Joseph, et par Enguerrand, bourgeois blasé, Sabine résout de se venger, guidée par son seul amour maternel. Une deuxième intrigue se met en place, mêlant cette fois milieux d’affaire et hauts-fonctionnaires, sur fond de revenge porn et de libertinage. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.
21/09/2026, 16:54
La publication annoncée chez Fayard du prochain livre du député LFI Aurélien Taché provoque la colère de Jean-Yves Mollier. Dans cette tribune, l’historien dénonce ce qu’il considère comme une contradiction avec le soutien affiché par La France insoumise aux auteurs mobilisés autour des États Généreux, après les bouleversements intervenus chez Fayard et Grasset.
21/09/2026, 16:19
Aux Deux Magots, Jean-Luc Coatalem a connu presque toutes les places : celle du jeune homme qui observe, du lauréat photographié sur le boulevard, puis du juré chargé, à son tour, de choisir. À l’heure où le prix 2026 entre dans le vif de ses délibérations, l’écrivain ouvre les portes d’une institution qu’il connaît désormais de l’intérieur, avec ses goûts, ses rites et ses petites stratégies.
21/09/2026, 15:53
ActuaLitté ouvre ses colonnes à la Fondation Jean-Jaurès, qui revient sur le rapport « La République des lecteurs – Pour en finir avec la mort du livre », signé par Arthur De Grave et Diana Filippova. Face au recul de la place de l’écrit et aux mutations des pratiques culturelles, le texte présente dix propositions pour replacer la lecture et l’écriture au cœur des politiques publiques.
21/09/2026, 11:42
Une phrase de Louisa Yousfi, extraite d’un entretien publié début septembre, a déclenché une vive polémique et plusieurs annonces de saisines judiciaires. Son éditeur, La fabrique, prend aujourd’hui sa défense dans une tribune adressée à ActuaLitté. Avant de la publier intégralement, nous revenons sur l’origine des propos, leur contexte, les critiques qu’ils ont suscitées, les soutiens exprimés et le sens du concept d’« humanité générique » invoqué dans le débat.
19/09/2026, 10:30
Le 21 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la paix. Mauvaise nouvelle pour la littérature : si ses personnages pratiquaient le dialogue, la médiation et le simple fait d’attendre la fin d’une phrase, des rayonnages entiers perdraient quelques centaines de pages. Cinq romans en apportent la preuve : ici, le non-dit, l’accusation mal étayée ou le bébé mal identifié suffisent à mettre le feu aux poudres.
19/09/2026, 10:00
On connaissait la pièce de Luigi Pirandello : Six personnages en quête d'auteur. Alors, il fallait bien que cela arrive. Après les cadres en reconversion, les salariés victimes d’un plan social et les quinquagénaires priés de devenir « entrepreneurs d’eux-mêmes », France Travail accueille une nouvelle catégorie de demandeurs : les personnages secondaires. Mobilité inter-romanesque exigée.
19/09/2026, 07:30
Il est grand temps de changer la terminologie depuis bien trop longtemps en vigueur dans l’industrie de l’édition : non plus chaîne du livre, car d’un maillon à l’autre, on finit par ignorer ce qui se passe plus loin, mais écosystème. Et quitte à renverser la table (et pas que celle des nouveautés), troquons “indépendant” pour “interdépendant”. Une notion bien plus proche de la réalité économique…
16/09/2026, 17:03
L'écueil, Jean-Charles Caplier le formule lui-même : créer « un LinkedIn du livre » de plus. Alors que LivreConnect ouvre officiellement le 16 septembre, son fondateur défend un espace transversal entre les métiers, nourri de ressources, d’outils et d’un assistant IA. Pour ActuaLitté, il précise ce qui permettra de juger si le projet a vraiment trouvé sa place — et jusqu’où il entend laisser Volt’R intervenir.
16/09/2026, 09:30
Reprise en juillet 2026 par Amélie McNicoll et Alexandre Vézina, Béliveau Éditeur entend revoir autant sa sélection de projets que leur commercialisation. Les deux entrepreneurs veulent associer davantage les auteurs à la stratégie de leurs livres, relancer la production et renforcer la présence de cette maison québécoise de plus de 50 ans en France, en Belgique et en Suisse, avec un objectif de 25 à 30 titres à court terme.
16/09/2026, 09:00
Il y a des a priori auxquels il faut tordre le cou : « il ne se passe pas grand-chose en milieu rural » est un préjugé qui vient de prendre du plomb dans l’aile grâce à une dynamique mise en place dans une petite commune de Gironde.
14/09/2026, 16:07
À mesure que l’intelligence artificielle s’immisce dans les pratiques d’écriture, une question revient avec insistance : que reste-t-il de l’auteur lorsque la machine intervient dans le texte ? Nicolas, créateur d’Atypikal Life, propose de déplacer le débat. Plutôt que d’opposer frontalement écriture humaine et IA, il interroge la transparence, la responsabilité et ce que l’auteur choisit — ou refuse — de déléguer.
14/09/2026, 07:00
Ben Templesmith se reconnait en humant les planches, les yeux fermés : des histoires où le papier sent l'humidité, la lumière malade et les personnages contaminés par quelque chose qui les dépasse. En 20 ans, de Hellspawn, 30 Days of Night à Wormwood, l'Australien a construit un dessin qui s'est métamorphosé sans s'assagir : juste plus précis dans l'angoisse. Il suffit de regarder ses noirs.
13/09/2026, 07:00
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