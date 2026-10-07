Quand je n’écris pas mes histoires, j’écris sur celles des autres. Membre du « Centre for Anglophone Studies » de l’Université de Toulouse Jean Jaurès, j’ai soutenu en 2012 la première thèse de doctorat sur Neil Gaiman (auteur fantastique anglais, romancier, scénariste de BD et de films). Un livre adapté de la thèse est paru aux Presses Universitaires de Rennes en 2018. L’éditeur US McFarland en a publié une version anglaise en août 2026 — augmentée d’une préface et de notes sur les accusations de violences sexistes et sexuelles portées contre Gaiman en 2024.

Mes travaux de recherche portent sur la culture populaire, surtout le fantastique en littérature, BD et cinéma US et britanniques. Ça inclut des textes sur Gaiman, une thèse et une monographie étant la somme des recherches de leur auteur.

J’ai réalisé un article sur les réécritures de l’Ancien Testament dans deux BD de Gaiman (paru dans un numéro spécial BD d’une revue US d’études sur la judéité, puis dans un recueil adapté du numéro), un article sur Swamp Thing d’Alan Moore et Black Orchid de Gaiman (pour un numéro spécial forêts d’une revue française d’étude du fantastique), une conférence sur l’influence de Moore sur Gaiman (pour un colloque de l’Université de Northampton sur Moore, dont les actes sont parus dans un numéro dédié d’une revue britannique sur la BD), un article sur le motif de la montagne dans les œuvres de Gaiman (pour un livre collectif sur l’étude de ce symbole dans les arts du monde anglophone), un article sur la définition du roman graphique et le rôle de Sandman de Gaiman dans le développement de cette forme (pour un numéro dédié au roman graphique de la revue US Studies in the Novel), un article sur les réécritures du personnage shakespearien de Caliban dans Sandman, la Ligue des gentlemen extraordinaires de Moore, et des romans et nouvelles de Tad Williams, Nigel Sellars et Dan Simmons (pour un numéro sur Caliban de la revue toulousaine d’études anglophones Caliban), une communication sur les collaborations entre Gaiman et l’artiste graphique Dave McKean (pour un séminaire sur les croisements entre les arts dans les cultures anglophones, dont les actes sont en ligne) et une recension de deux livres sur Moore et Gaiman pour la revue toulousaine Miranda.

J’ai évoqué, ailleurs, mes écrits sur la musique. J’ai aussi publié des travaux d’écocritique : j’ai co-dirigé un numéro de Caliban sur le thème de l’effondrement dans l’horreur, la SF et le fantastique (pour lequel j’ai rédigé l’introduction, une recension d’un recueil d’articles sur l’imaginaire de la catastrophe dans la littérature britannique des XVIe, XVIIe et XVIIIe s., et une brève analyse du roman d’anticipation Les Mandible de Lionel Shriver), j’ai fourni une recension d’un essai de Jean-Paul Engélibert sur la fiction d’anticipation climatique (pour un numéro de la revue US Utopian Studies) et un article sur le carnet de croquis Diario de Oaxaca et la BD Ruins, de l’auteur US baroudeur et engagé Peter Kuper (pour un ouvrage collectif sur l’expression de la conscience environnementale dans les récits de voyage).

Enfin, j’ai écrit cinq articles pour une revue littéraire hong-kongaise consacrée aux arts et cultures d’Asie : un sur un recueil de nouvelles chinois mêlant l’univers de Lovecraft à la mythologie chinoise, un autre sur un roman fantastique chinois du XIXe s. qui venait d’être traduit en anglais, un troisième sur un recueil collectif de travaux sur les influences mutuelles entre la poésie chinoise et l’art de la traduction, un autre sur un excellent roman fantastico-surréaliste chinois des années 2000, et un dernier (pour l’instant) sur une monographie consacrée à l’histoire du cinéma nord-coréen.

Cette activité de chercheur a eu, je pense, une influence sur la création du roman Grand-Guignol. Elle m’a en effet conduit à m’interroger sur la narration, sur l’élaboration d’ambiances et d’univers, sur la création littéraire, fantastique ou autre, de façon bien plus approfondie que je n’avais eu l’occasion de le faire avant, dans ma prime jeunesse, quand je ne faisais « que » lire naïvement les romans des autres et écrire les miens. Elle m’a aussi donné un certain goût de l’exploration livresque, et la recherche extensive pour un article ou une monographie peut aisément devenir documentation tout aussi extensive pour un roman historique comme Grand-Guignol, ou pour tout autre projet littéraire requérant de ne pas raconter n’importe quoi sur un sujet obscur et dense, comme le roman sur la Corée du Nord sur lequel je travaille en ce moment.

Par Auteur invité

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