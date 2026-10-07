Partager le mythe de Cthulhu avec les tout-petits

Vous n’avez jamais eu envie de partager vos livres préférés avec vos enfants, en vous disant qu’ils étaient peut-être trop jeunes ?

Juliane, oui.

Elle se qualifie elle-même de « geekette » et a cherché à partager avec ses enfants tous ces univers qui la faisaient vibrer, depuis Homère jusqu’à Tolkien en passant par Lucas. À l’heure de l’Histoire du Soir, ce sont trois garçons qui venaient se blottir contre elle pour s’émerveiller.

Maintenant que ses enfants sont grands, elle a décidé d’en faire profiter les autres et de créer des livres illustrés, à destination des petits de 5 à 8 ans.

Pour l’album illustré de Cthulhu le Rêveur Ancien, Juliane s’est attaquée à Lovecraft, à son univers d’horreur cosmique et de menace indescriptible.

Mais le but est de donner aux enfants l’envie d’en savoir plus sur ce monde, pas de leur faire peur ou devoir expliquer des valeurs morales qui ne sont plus les nôtres.

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L’histoire est donc centrée sur le narrateur, Francis, qui découvre des carnets dans le bureau de son grand-oncle. Ces carnets racontent les témoignages d’Henri le sculpteur, John le policier et Gustav le marin, tous trois confrontés à des événements étranges. Et les trois carnets citent une phrase en particulier : « Dans sa maison de R’lyeh, Cthulhu rêve et attend. » Francis va donc enquêter pour comprendre ce qui se passe.

Cthulhu n’est pas le monstre à combattre.

Il est le mystère à résoudre

L’album est écrit par Juliane et illustré par Emmanuel Draw. En plus de l’histoire, il comporte quelques pages de jeux pour permettre à l’enfant de rester plus longtemps dans cet univers.

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Par Projet Ulule

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