Une aventure naturaliste à la portée de tous et qui commence à notre porte

La nature commence ici, à nos pieds, sous nos fenêtres. Parfois même elle s’immisce chez nous avec une certaine insolence, doublée d’une évidente insouciance. Nul besoin de parcourir le monde pour en découvrir les merveilles : il suffit le plus souvent de simplement ouvrir les yeux pour s’en persuader.

L’émerveillement est à notre portée et nous attend, tapi dans l’herbe, sur une branche, dans les airs ou bien encore au bord de l’eau. Il est partout prêt à s’offrir à qui saura le dénicher. Cet ouvrage singulier est un hymne à la découverte de cette nature de proximité, un voyage entre art, science et nature ou la poésie opère.

60 fiches, chacune déployée sur 4 pages, qui décrivent insectes, mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens, fleurs, herbes… Toutes et tous ont pour caractéristique commune d’être tout proches de nous : dans le jardin, sur les chemins, dans les prés, au cœur de la forêt, au bord de la mare ou du torrent : pas besoin d’aller bien loin pour découvrir et s’émerveiller devant l’écureuil roux, la salamandre tachetée, la digitale pourpre, le geai des chênes ou l’iris des marais…

Mêlant photographies et illustrations dans une mise en page foisonnante, reflet de la vie sauvage, cet ouvrage aussi poétique qu’instructif nous apporte moult informations extraordinaires et détails parfois cocasses sur le peuple animal et végétal qui nous entoure… Un voyage fantastique où le quotidien reprend ses droits, qui nous rappelle qu’il n’est point nécessaire de voir plus loin que le bout de son nez pour s’émerveiller.

Les auteurs :

Stéphane Hette, Heiltz-le Maurupt (51) Illustrateur et graphiste, Stéphane Hette a découvert la photographie nature à 37 ans. Épris de plantes et d’insectes, depuis 2009 il partage son temps entre son rôle de rédacteur au sein du magazine Nat’images dont il est cocréateur et celui d’auteur où il explore une nature proche et ne voyage que rarement pour réaliser ses images ; mares, forêts, prairies ou étangs de la Champagne humide où il vit, suffisent généralement à le combler.

Mû par une démarche claire et visible au premier coup d’œil - révéler le beau, tout simplement-, il propose une vision poétique et décalée entre art, science et nature. Son travail atypique a été récompensé à de très nombreuses reprises et a donné lieu à des expositions et des publications un peu partout dans le monde.

Marcello Pettineo, Antony (92) Graphiste publicitaire de formation, c’est à la suite d’un voyage en Centrafrique en 2009, où il découvre l’esprit des grandes étendues sauvages quasiment vierges, qu’il décide de s’orienter définitivement vers une carrière d’artiste naturaliste. Nourri par les ambiances des cabinets de curiosités et du Muséum National d’histoire naturelle de Paris, son style s’affirme au travers de ses études qui s’affichent comme les pages d’un gigantesque carnet de voyage. À ses yeux sa démarche artistique n’a de sens que si elle devient un vecteur de sensibilisation à la préservation des espèces en danger. Son regard nous invite à explorer, à apprendre et à nous questionner sur notre rapport à la nature sauvage.

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Par Projet Ulule

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