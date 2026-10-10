La Divine comédie en réalité virtuelle : voyage en enfer avec Dante

La Bibliothèque universitaire de Naples réunit, pour la première fois, toutes les éditions illustrées de la Divine Comédie conservées dans ses fonds, des incunables aux impressions du XVIIe siècle. Ouverte le 4 octobre, l’exposition Dante ai torchi ajoute aux vitrines un dispositif immersif : le public peut suivre Dante et Virgile aux portes de l’Enfer, puis entrer dans la reconstitution virtuelle d’un atelier d’imprimerie de la Renaissance.
Le 10/10/2026 à 09:00 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
10/10/2026 à 09:00
0
Commentaires
0
Partages
À Naples, plus de cinq siècles séparent désormais les livres présentés sous vitrine des casques de réalité virtuelle. Inaugurée le 4 octobre à l’occasion de la Domenica di Carta, campagne nationale du ministère italien de la Culture consacrée au patrimoine des bibliothèques et des archives, l’exposition Dante ai torchi. Le edizioni della Commedia della Biblioteca Universitaria di Napoli dalla carta alla realtà virtuale restera présentée jusqu’au 11 novembre.
Pour l’occasion, la Biblioteca Universitaria di Napoli (BUN) a sorti de ses fonds l’ensemble de ses éditions illustrées de la Commedia allant des incunables aux impressions du XVIIe siècle, réunies ainsi « pour la première fois », précise l’établissement. Caractéristiques typographiques, gravures et choix iconographiques permettent de suivre la manière dont l’univers de Dante s’est construit visuellement au fil des éditions.
Ce panorama s’appuie sur une collection dantesque particulièrement fournie. Son noyau historique provient d’un legs effectué en 1872 par le marquis Alfonso Della Valle di Casanova, qui rassemblait environ 470 ouvrages. La bibliothèque conserve notamment la première édition napolitaine de la Commedia, imprimée en 1477, ainsi que l’édition florentine de 1481 commentée par Cristoforo Landino. Cette dernière comporte deux gravures de Baccio Baldini réalisées d’après des dessins de Sandro Botticelli, selon la BUN.
Ces livres ne constituent toutefois qu’une moitié du parcours. La page officielle annonce aussi le recours à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. La documentation de DanteLimina détaille surtout deux environnements immersifs réunis sous le nom Divine Reality.
Le premier est un film à 360 degrés d’environ six minutes, réalisé par Re. Le spectateur accompagne Dante et Virgile depuis la forêt obscure jusqu’à la rive de l’Achéron, en passant par la porte de l’Enfer. L’environnement reprend la célèbre carte de l’Enfer de Botticelli conservée à la Bibliothèque apostolique vaticane.
Le second dispositif quitte l’au-delà pour la fabrication du livre. Développé avec Remedia sous Unreal Engine et optimisé pour le casque Meta Quest 3, il reconstitue une imprimerie du XVIe siècle. L’utilisateur se déplace parmi les outils de l’atelier et interagit avec eux ; la Bibliothèque universitaire évoque notamment l’usage virtuel de la presse et la réalisation de gravures sur bois.
À LIRE - Dante est allé dans l’espace : sa Divine Comédie revient des étoiles
Une bibliothèque numérique est intégrée à cet environnement. Elle donne accès aux reproductions de deux éditions illustrées conservées, cette fois, à la Bibliothèque nationale de Naples : le commentaire de Cristoforo Landino imprimé à Brescia par Bonino de’ Bonini en 1487 et la Commedia accompagnée de l’exposition d’Alessandro Vellutello, publiée à Venise par Francesco Marcolini en 1544. Le numérique sert ici à remettre en mouvement des images et des gestes d’imprimerie que les volumes sous vitrine ne peuvent montrer.
Le dispositif découle des recherches menées dans le cadre de D.A.N.T.E., pour Digital Archive and New Technologies for E-content, l’un des projets accueillis par la plateforme DanteLimina. Sa base en accès ouvert catalogue et analyse les illustrations des éditions de la Commedia, des incunables jusqu’à l’époque contemporaine, avec un prolongement consacré aux expériences immersives.
Ciro Perna et Elisabetta Tonello sont responsables de l’événement, dont la curatelle scientifique revient à Angelo Raffaele Caliendo, Federica Cifariello et Francesco Donato. La BUN a programmé pour le 11 novembre, dernier jour de l’exposition, la présentation d’un catalogue scientifique dirigé par Ciro Perna et annoncé chez Edifir, consacré aux cycles illustrés des éditions de la Commedia.
Frissons garantis (ou pas loin), mais vous connaissez la formule : « Abandonne tout espoir, toi qui entres ici. »
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
La Foire internationale du livre de Francfort a abrité la remise du premier Freedom of Expression Defenders Award [Prix des défenseurs de la liberté d'expression, NdR], décerné par l'Union internationale des éditeurs (UIE, ou International Publishers Association en version originale). L'organisation américaine The Media Coalition ouvre le palmarès.
08/10/2026, 09:26
Plus de trente ans de notes personnelles de Jorge Mario Bergoglio vont rejoindre les librairies. La Libreria Editrice Vaticana annonce pour le 24 novembre 2026 une parution en cinq langues destinée à 94 pays. En France, Albin Michel mettra en vente le 25 novembre Le Journal spirituel du pape François, ouvrage dans lequel le cardinal Víctor Manuel Fernández, préfet du Dicastère pour la Doctrine de la foi et proche collaborateur de François, présente et commente des écrits consignés entre le 20 décembre 1992 et le 18 août 2024.
06/10/2026, 13:34
À Hô Chi Minh-Ville, le livre est appelé à devenir bien davantage qu’un produit imprimé. Un plan adopté le 22 septembre 2026 par les autorités municipales entend accélérer la numérisation du secteur, mais aussi pousser les maisons d’édition à penser chaque ouvrage comme le point de départ d’un ensemble de droits et de contenus exploitables sur plusieurs supports. Une orientation détaillée quelques jours plus tard auprès de plusieurs acteurs majeurs du livre vietnamien.
05/10/2026, 11:22
Une première édition américaine de To Kill a Mockingbird, le roman de Harper Lee publié en 1960 et connu en français sous le titre Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, a refait surface dans une boîte de livres donnée à une librairie Oxfam de Londres. L’exemplaire, qui appartient au quatrième tirage de cette première édition, a depuis été acquis par la British Library. Une trajectoire presque trop parfaite : du carton de dons à la collection nationale britannique.
04/10/2026, 09:00
Au Yémen, publier ne consiste plus seulement à trouver un éditeur. Papier, impression, transport, distribution, paiements : chaque étape s’est compliquée sous l’effet d’une guerre qui dure depuis plus de dix ans et d’une économie fragmentée. Une enquête d’Al-Araby Al-Jadeed décrit un secteur qui continue de produire, mais souvent en passant par des maisons yéménites établies à l’étranger.
01/10/2026, 15:18
Près de 160 ans après le pillage de Maqdala par l’armée britannique, un évangéliaire éthiopien ayant appartenu à l’empereur Tewodros II a refait surface sur le marché du livre ancien. Présenté par l’antiquaire viennois Inlibris avec un prix indicatif de 250.000 €, le manuscrit a été retiré de la vente après l’intervention de l’Ethiopian Heritage Authority. Son retour en Éthiopie, en revanche, n’est toujours pas acquis.
29/09/2026, 14:05
À moins d’une semaine du premier tour de la présidentielle brésilienne, le livre s’installe dans la campagne. Abrelivros, la Câmara Brasileira do Livro (CBL) et le Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) interpellent les candidats : sécuriser les grands programmes d’achat, financer bibliothèques et médiation, soutenir éditeurs et libraires, mais aussi encadrer l’usage des œuvres par les intelligences artificielles. Une feuille de route destinée au pouvoir qui sortira des urnes le 4 octobre.
28/09/2026, 12:00
Partie d’une maison patrimoniale contrainte de réduire ses activités, l’alerte gagne désormais toute la chaîne du livre. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) demande à Claudia Sheinbaum une réunion et avance cinq mesures : prix unique réellement appliqué, dialogue direct avec la profession, TVA à taux zéro pour libraires et distributeurs, reprise des acquisitions en bibliothèque et politique de lecture renforcée.
26/09/2026, 16:00
En Argentine, la province de Córdoba remet la commande publique au service du livre. Son gouvernement a investi 550 millions de pesos dans des ouvrages publiés localement, auprès de 27 petites et moyennes maisons. L'opération accompagne la mise à disposition de 50.000 exemplaires dans les établissements secondaires, les instituts de formation des enseignants et différents espaces éducatifs. De quoi remplir les rayonnages tout en donnant un peu d'air à l'édition du territoire.
26/09/2026, 15:30
Il y avait les textes. Restait à retrouver les murs. À Miéza, dans le nord de la Grèce, les fouilles d’un vaste gymnase royal du IVe siècle avant notre ère révèlent espaces d’étude, bancs de pierre, stylets et mosaïques. Pour le ministère grec de la Culture, ces découvertes renforcent une hypothèse assez vertigineuse : Aristote aurait enseigné ici au jeune Alexandre le Grand et à d’autres fils de l’aristocratie macédonienne. Une identification désormais solidement étayée, mais pas encore définitivement démontrée.
26/09/2026, 13:31
Deux personnalités ont été visées par des décisions de l'Union européenne, dans un contexte similaire : celui de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Le Conseil de l'Union européenne a ainsi gelé les avoirs de l'autrice et chroniqueuse pro-russe Xenia Fedorova, tandis que la Cour de justice de l'Union européenne annulait une de ses décisions précédentes, relative à un éditeur russe, Oleg Polikarpovich Tkach.
25/09/2026, 10:55
À Lucknow, dans le nord de l’Inde, l’Amir-ud-Daula Public Library tente une expérience d’une simplicité presque suspecte : chaque dimanche matin, deux heures de lecture silencieuse, sur support physique, avec le téléphone éteint et rangé. Lancé le 12 août par Bookmark, A Reader’s Circle, ce rendez-vous gratuit entend notamment attirer les jeunes vers une institution historique qui, paradoxe bienvenu, a largement investi dans le numérique.
19/09/2026, 11:30
HarperCollins UK ne publiera désormais plus les anciens titres de David Walliams, l’un des auteurs jeunesse britanniques les plus vendus. La décision intervient neuf mois après que l’éditeur a renoncé à publier de nouveaux ouvrages de l’écrivain et comédien, à la suite d’accusations concernant son comportement envers des salariées de la maison.
18/09/2026, 18:05
Toni Morrison est de nouveau victime de la censure qui touche les États-Unis depuis plusieurs années. Le district scolaire du comté de Cobb, en Géorgie, a retiré L’Œil le plus bleu, premier roman de l'autrice, de ses bibliothèques destinées aux collégiens et lycéens. Les autorités scolaires invoquent des passages jugés sexuellement explicites et inadaptés aux élèves.
18/09/2026, 14:23
Au Mozambique, une foire du livre veut faire davantage qu’aligner des stands et organiser quelques signatures. Le Maputo International Book Fair entend réunir lecteurs et professionnels, avec échanges de droits, rendez-vous B2B, pitchs, formations et rencontres. Un dispositif assez classique à Francfort ou Bologne. Beaucoup moins dans un pays où l’association professionnelle ne recense que quelques dizaines d’éditeurs et sept libraires établis.
14/09/2026, 17:12
L'Union internationale des éditeurs (IPA, International Publishers Association) inaugure une nouvelle récompense, tournée vers la défense de la liberté d'expression, de publication et de choix dans ses lectures. Cinq organisations sont en lice pour cette première édition, dont le verdict sera rendu pendant la Foire du livre de Francfort.
10/09/2026, 13:14
Microsoft, qui détient à ce jour 27 % du capital d'OpenAI, la société derrière l'outil d'intelligence artificielle générative ChatGPT, a défendu devant la justice américaine un « usage transformatif » des œuvres protégées par le droit d'auteur. Si elle était adoptée par le juge, cette analyse pourrait faire bénéficier l'entrainement des larges modèles de langage d'une exception au copyright, dans le cadre du « fair use ».
09/09/2026, 16:37
Le 3 septembre, l’Université d’Édimbourg a célébré l’arrivée des archives de Raja Shehadeh : des dizaines de milliers de pages, plus de cinq millions de mots et les papiers de son père, Aziz. Conservé en Écosse et numérisé avec Exeter, l’ensemble couvre presque un siècle d’histoire palestinienne. Deux ans de travail auront été nécessaires pour le mettre à l’abri.
09/09/2026, 12:52
Livres retirés ou déplacés, événements annulés, financements menacés, conseils d'administration politisés, bibliothécaires harcelés voire licenciés : dans un nouveau rapport, PEN America estime que les bibliothèques publiques américaines font face à une menace qui ne porte plus seulement sur leurs collections, mais sur leur fonctionnement même. Une offensive qui s'est fortement structurée depuis 2021.
03/09/2026, 18:11
À quelques jours du démarrage général des cours au Maroc, prévu le 7 septembre, les libraires alertent sur des manuels encore indisponibles, des marges jugées intenables et la vente informelle. Déjà touché par des pénuries en 2025-2026, le marché du livre scolaire est en pleine recomposition avec le déploiement des « écoles pionnières » et la reprise en main de la conception des manuels par l’État.
01/09/2026, 16:33
Huit organisations de libraires indépendants de sept pays d’Amérique latine appellent à généraliser et renforcer le prix unique du livre en Amérique latine. Dans une déclaration régionale, elles demandent son adoption là où il n’existe pas encore, mais aussi son maintien et son application effective dans les pays qui disposent déjà d’un tel dispositif.
27/08/2026, 17:45
Dolly Parton est morte le 25 août 2026 à Nashville, à 80 ans, après une brève lutte contre un cancer. Pour le monde du livre, la disparition de l’icône country laisse surtout une machine assez peu glamour, mais redoutablement efficace : l’Imagination Library. Depuis 1995, le programme expédie gratuitement des albums aux enfants de la naissance à cinq ans. Plus de 330 millions de livres ont désormais été distribués dans cinq pays.
27/08/2026, 10:59
Fondés tous deux en 1946, Neptun Verlag et Origo Verlag célèbrent leurs 80 ans. Deux éditeurs suisses désormais installés à la même adresse, à Berne, sous la bannière de wissenverbindet GmbH, mais avec des lignes qui regardent dans des directions bien différentes : fiction, jeunesse et livres illustrés pour Neptun ; spiritualité et philosophies orientales pour Origo. Huit décennies d’édition, et quelques changements de cap.
25/08/2026, 11:00
Dans quelques mois, le programme « Parlez-moi d’une langue » fêtera sa trentième année d'existence. Porté par l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), il fait intervenir, chaque année, des artistes et des experts dans les établissements d'enseignement, pour des conférences et rencontres. Une subvention de 900.000 $, répartie sur la période 2026-2029, permettra d'élargir le nombre de bénéficiaires.
24/08/2026, 12:19
Créée pour faire de Sharjah un carrefour international de l’édition, la Sharjah Publishing City accueille désormais plus de 1000 entreprises liées à l’intelligence artificielle. Elles rejoignent une zone franche qui revendique plus de 20.000 sociétés venues de 173 pays. Le livre reste dans les murs ; simplement, il n’y est plus seul maître des lieux.
24/08/2026, 11:03
Scott Sanders connaissait déjà les grands éditeurs américains, mais depuis l’autre côté de la table. Chez Amazon, il dirigeait l’équipe chargée des partenariats stratégiques avec les Big Five et plus d’une vingtaine d’autres maisons nord-américaines. Le 8 septembre, il changera de camp : HarperCollins lui confiera ses ventes en ligne et numériques aux États-Unis.
24/08/2026, 09:44
Comment ramener vers le roman des enfants qui lisent moins pour le plaisir et hésitent devant plusieurs centaines de pages de texte continu ? Aux États-Unis, des éditeurs testent une réponse très concrète : réduire la pagination, introduire davantage d’illustrations, aérer la composition et rapprocher les sorties d’une même série. Le middle grade, ce segment qui couvre approximativement les 8-12 ans, revoit jusqu’à la forme de ses livres.
22/08/2026, 11:26
La destruction d'ouvrages change de camps dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Plus de 11 millions de livres auraient été détruits dans des installations logistiques de Wildberries, touchées depuis la seconde moitié de juillet par une série d’attaques de drones. Ce bilan, établi au 13 août par trois organisations professionnelles russes, reste provisoire : l’opérateur RWB poursuit encore l’inventaire des sites sinistrés.
19/08/2026, 13:12
Au Québec, les ventes finales de livres neufs ont atteint 727,7 millions $ en 2025, leur plus haut niveau des dix dernières années. Mais derrière cette progression de 3,2 %, les librairies restent quasiment immobiles et la grande diffusion recule encore. Le moteur est ailleurs : les transactions finales réalisées par les éditeurs bondissent de 17,8 %, au point d’expliquer à elles seules toute la croissance annuelle.
19/08/2026, 11:49
Le 16 août, une nouvelle attaque russe contre Kyiv a touché au moins quatre maisons d’édition installées autour de Pochaina : Nash Format, Laboratory, BookChef et RM. Le marché du livre voisin a également brûlé. Deux jours plus tôt, l’Institut ukrainien du livre avertissait que les destructions accumulées faisaient désormais peser un risque d’« effondrement de tout l’écosystème du livre ».
18/08/2026, 10:57
Aux États-Unis, Ingram ouvre Covered aux libraires, bibliothécaires et professionnels du livre. Environ 200 éditeurs y proposent déjà des services de presse numériques, avant l’arrivée des catalogues et outils de commande cet automne, puis du marketing en 2027. Face à NetGalley et Edelweiss, le groupe possède un argument assez difficile à copier : quelque 50.000 professionnels utilisent déjà son système iPage.
18/08/2026, 10:38
Reconstruire avant même que les destructions cessent : c’est désormais une partie du calendrier culturel ukrainien. En visite à Kyiv, le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, annonce un nouvel appui à la Laure de Kyiv-Petchersk et porte à 79 millions de dollars les fonds mobilisés par l’Organisation depuis 2022. Derrière le patrimoine monumental se joue aussi une bataille de bibliothèques, d’archives, de collections et de livres.
16/08/2026, 13:10
En juillet, plus de 1,5 million de livres avaient déjà disparu dans les frappes russes contre l’édition ukrainienne. Puis vint le 1er août : le centre logistique de RNK-Ranok, à Kharkiv, a brûlé avec près de huit millions d’exemplaires. Une perte sans précédent qui ne vide pas seulement des rayonnages : elle désorganise impression, stockage, distribution et rentrée scolaire.
15/08/2026, 16:50
Un tweet chasse l'autre, une alerte remplace la précédente, et l'actualité continue. Publié en Égypte, Tagharid taht al-qasf — que l'on traduirait par Tweets sous les bombes — tente précisément d'arrêter ce mouvement. À partir d'informations, de témoignages et de publications consacrés à la guerre à Gaza, 28 écrivains ont composé 39 nouvelles. Du flux numérique au livre : l'objet change, l'ambition aussi.
12/08/2026, 16:45
Ce n'est pas encore l'Anneau unique, mais une précieuse traduction d'un texte médiéval, signée par un certain J.R.R. Tolkien, a été retrouvée dans les collections de la bibliothèque Bodléienne de l’université d'Oxford. Soul's Warde, en une dizaine de pages, traduit une allégorie médiévale intitulée Sawles Warde, que l'auteur du Seigneur des Anneaux faisait remonter à environ 1210.
12/08/2026, 13:44
L’éditeur allemand Klaus G. Saur est mort à Munich le 4 août 2026, quelques jours après son 85e anniversaire. Son nom reste attaché à une spécialité moins spectaculaire que le roman, mais décisive pour la circulation du savoir : dictionnaires, catalogues, bibliographies et grands ouvrages de référence. Des rayonnages aux bases de données, son parcours épouse plus d’un demi-siècle de mutations de l’édition scientifique européenne.
12/08/2026, 12:24
Autres articles de la rubrique Métiers
Romans contemporains, classiques de la littérature, bandes dessinées ou beaux livres illustrés : les collections de livres ne se ressemblent pas, et leur rangement mérite un aménagement adapté. Dans un salon, un bureau ou une chambre, la bibliothèque murale permet d'organiser ses ouvrages tout en intégrant le rangement à la décoration intérieure. Elle peut occuper un pan de mur entier ou se limiter à quelques étagères murale de livres au-dessus d'un meuble. Voici sept pistes pour concevoir une bibliothèque murale adaptée à ses habitudes de lecture et à son intérieur.
10/10/2026, 09:58
L'écrivain, essayiste et critique d'art Guy Scarpetta est mort le 28 septembre 2026 à Paris, à l'âge de 79 ans, nous apprennent les éditions Tristram. Figure des revues Tel Quel, Art Press et La Règle du jeu, il avait consacré son œuvre aux échanges entre littérature, théâtre, musique et arts visuels.
09/10/2026, 16:33
Le tribunal judiciaire de Paris indique, dans une décision publiée le 1er octobre dernier, que la commune de Champigny-sur-Marne s'est rendue coupable d'une « atteinte au droit moral » de l'autrice Chloé Wary, en procédant à la destruction de son œuvre. Après trois ans de procédure, l'effacement d'une fresque réalisée avec l'aide des habitants vaut une condamnation à la municipalité.
09/10/2026, 15:50
Et si bouger trouvait naturellement sa place dans la journée des enfants, au même titre que manger, se brosser les dents ou lire une histoire avant de dormir ? Entre les journées bien remplies, les écrans et les activités à organiser, le mouvement peut vite devenir une case supplémentaire dans l’emploi du temps.
09/10/2026, 13:08
Olympe de Gouges ne participera pas à la « dédiabolisation » du Rassemblement national. Le parti d'extrême droite n'a pas réussi à convaincre l'Assemblée nationale de voter sa proposition de résolution, ce jeudi 8 octobre en fin d'après-midi. 133 votes « pour » ont été enregistrés, et 158 « contre ».
09/10/2026, 11:57
Et si l’émerveillement devenait une façon de grandir ? Avec Maria au pays de l’enchantement, deux créatrices alsaciennes invitent les enfants à pousser la porte d’un monde où chaque rencontre peut changer le regard que l’on porte sur les autres et sur la nature. Né d’une histoire imaginée au départ pour une petite fille, ce projet artisanal mêle écriture et aquarelle pour donner vie à un univers sensible, peuplé de personnages attachants et de paysages enchanteurs. Une parenthèse hors du temps, où l’imaginaire devient un terrain de découvertes, de courage, de partage et d’émerveillement. Un récit qui invite petits et grands à retrouver la magie des choses simples et à regarder le vivant avec un peu plus de curiosité. Projet porté par Mathilde Vargas et Mélanie Sutter.
09/10/2026, 09:40
Dans Le Chœur ukrainien, Coralie Grimand raconte la rencontre d’une narratrice française avec une chorale formée autour de la diaspora ukrainienne et rejointe, depuis l’invasion russe, par de nouveaux exilés. À travers les voix de Svitlana, Valentyn, Tetyana et d’autres, le récit mêle histoires de départ, mémoire, guerre et chant collectif. L’autrice revient ici sur la naissance du livre, son rapport à l’Ukraine et la place qu’y occupent la musique et la littérature.
08/10/2026, 17:33
Le Premier ministre, sur un rapport de la ministre de la Culture, a signé un décret nommant les membres du collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins. Celui-ci est intégré à la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins, elle-même placée auprès de la Cour des comptes.
08/10/2026, 16:23
COMPLORAMA, c'est le nouveau magazine consacré à l'analyse des dérives complotistes et aux enjeux de la désinformation, dirigé par Rudy Reichstadt. Face à la multiplication des théories du complot et à la crise de confiance dans l'information, la rédaction de Conspiracy Watch, qui observe et décrypte ces phénomènes depuis près de vingt ans, signe ce magazine de 164 pages pour les analyser et en comprendre mieux les ressorts, les acteurs et les évolutions. Projet porté par Rudy Reichstadt.
08/10/2026, 13:24
Déposée le lundi 5 octobre dernier à l'Assemblée nationale, une proposition de loi constitutionnelle souhaite inscrire « le respect de l’usage, de la promotion et de la protection des langues régionales » au sein de la Constitution française. Un ajout à son article 2 permettrait « de concilier la protection de la langue française avec la sauvegarde et la promotion des langues régionales », selon les députés qui la portent.
08/10/2026, 12:27
Exclusif — En conflit ouvert avec son oncle Denis Pryen, le directeur du groupe L'Harmattan, Xavier Pryen, avait saisi la justice, estimant que les critiques sur sa gestion de l'entreprise appartenaient aux registres du « dénigrement » et de la « désorganisation ». Le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assignation, qui relevait plutôt de la diffamation mais n'a pas respecté les formalités légales.
08/10/2026, 12:23
Véritable outil de développement personnel, ce jeu de cartes est plus qu’un oracle, c’est un compagnon de route pour prendre un temps pour soi, créer de l’espace en soi et écouter ce qu’il se passe à l’intérieur, se sentir plus aligné.e, libérer des tensions et retrouver de l’énergie. Entre livre, oracle et cahier d'exercices, Mon Rituel et Moi invite à explorer de façon ludique et intuitive les univers suivants : "j’habite mon corps", "je fais circuler mon énergie", "je respire et je me recentre", "je me reconnecte à la nature", "j’ouvre mon coeur", "je transforme mon esprit", "je m’inspire des sagesses ancestrales", "je libère mon intuition et ma créativité", "j’harmonise mon énergie". Projet porté par Stéphanie Piton.
08/10/2026, 09:44
Le canadien Valsoft, déjà propriétaire d’Edelweiss, reprend à Media Do le Firebrand Group, qui rassemble Firebrand Technologies, NetGalley et Supadu. L’opération place sous un même actionnaire deux plateformes majeures de services de presse numériques, tout en ajoutant des outils de métadonnées, de création de sites et de vente directe. Media Do chiffre la transaction à 20 millions de dollars américains.
07/10/2026, 15:28
Depuis une douzaine d’années, Juliane Bosch réinvente les grands classiques pour les raconter à ses enfants. Maintenant qu’ils sont grands, elle s’est dit qu’elle allait continuer pour les enfants des autres.
C’est comme ça qu’est né Cthulhu, le Rêveur Ancien, un album illustré basé sur L’appel de Cthulhu, la nouvelle la plus connue de H. P. Lovecraft. Projet porté par Juliane Bosch.
07/10/2026, 12:53
L’enchantement est partout… : voilà ce que ce livre hors du commun nous donne à voir, à travers un joyeux patchwork de photos et d’illustrations superbes, qui nous rappellent que l’enchantement est partout… Projet porté par Stéphane Hette et Marcello Pettineo.
07/10/2026, 10:25
La mobilisation contre la disparition programmée du Centre national du livre comme établissement public s’élargit. Ce 6 octobre, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et la Ligue des auteur·ices professionnels apportent leur soutien au CNL et demandent aux maisons d’édition de prendre clairement position. Leur intervention survient trois semaines après une audition particulièrement nourrie de la direction du Centre au Sénat.
06/10/2026, 18:33
Le 7 octobre, à Beyrouth, le Réseau national pour la protection des bibliothèques, des archives et du patrimoine culturel au Liban, Tālīd, donnera une nouvelle ampleur à sa campagne « Un million de livres pour le Liban ». Plus de 40.000 ouvrages ont déjà été collectés. L’objectif : reconstituer des fonds dispersés ou détruits, rééquiper les établissements touchés et remettre des livres à disposition des populations déplacées.
06/10/2026, 17:01
À partir d’avril 2027, Bertelsmann disposera à Gütersloh d’une nouvelle chaîne d’impression à la demande pensée pour les très petits tirages. Environ un million d’exemplaires sont prévus durant la première année d’exploitation, pour une capacité annuelle pouvant atteindre 1,5 million. Développé avec Penguin Random House Allemagne, le dispositif doit aussi s’ouvrir aux éditeurs extérieurs au groupe : derrière l’outil industriel, ce sont notamment la disponibilité durable des fonds et la réduction des stocks qui sont visées.
06/10/2026, 15:19
Jeffrey Archer est mort lundi 5 octobre à l’âge de 86 ans. Son éditeur HarperCollins a annoncé que l’écrivain britannique était décédé « subitement et paisiblement » à son domicile, entre deux séances d’écriture. Auteur de Kane et Abel, des Chroniques des Clifton et de dizaines de romans, nouvelles et pièces de théâtre, il avait vendu plus de 300 millions de livres dans le monde. Son dernier roman, Adam & Eve, paraît ce 6 octobre, au lendemain de sa mort.
06/10/2026, 15:12
Exclusif - Interdit de vente aux mineurs et de publicité par le ministère de l'Intérieur, le livre négationniste Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte est désormais visé par une procédure contre X pour « contestation de crimes contre l’humanité, d’apologie de crimes contre l’humanité et de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance à une religion ». Une plainte avec constitution de partie civile portée par l'association SOS Racisme.
06/10/2026, 15:08
Nouveau rebondissement dans le redressement judiciaire d’Eilean Books, la société qui porte notamment De Saxus, Sabran et Komikku. Alors que deux candidats restaient en lice, Editis et le japonais Kadokawa, l’audience du 23 septembre n’a finalement pas débouché sur une décision. Selon L’Informé, NJJ Holding, la structure d’investissement de Xavier Niel, a déposé une offre de dernière minute.
06/10/2026, 13:29
Aux États-Unis, une révision du code éthique des agents littéraires a provoqué une première rupture publique. Dystel, Goderich & Bourret a quitté l’Association of American Literary Agents, jugeant que les nouvelles règles brouillent la frontière entre représentation et prestations payantes. L’AALA défend au contraire un dispositif destiné à accompagner l’évolution du métier, assorti de garde-fous pour les auteurs.
06/10/2026, 13:06
Panini croise Mortelle Adèle ? Une nouvelle qui fera sans doute sourire de nostalgie certains parents — et qui pourrait rendre leurs enfants fous lorsqu’il manquera précisément la dernière carte pour compléter le classeur. Ou, pire, l’une de ces cartes rares imprimées en quantité limitée. C’est le nouveau pari de Panini France : une première collection consacrée à Mortelle Adèle, composée de 185 cartes et disponible en prévente à partir de ce 6 octobre 2026.
06/10/2026, 12:24
La nomination d'Anne Gérard à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est entraine, assez logiquement, son départ de la Drac des Pays de la Loire, qu'elle dirigeait depuis 2024.
06/10/2026, 12:02
Wolfram Weimer, le délégué du gouvernement fédéral allemand à la Culture et aux Médias — sorte d'équivalent du ministre de la Culture —, ne se sort pas d'une fâcheuse polémique. En mars dernier, trois librairies avaient été écartées d'un prix institutionnel, puis qualifiées d'« extrémistes » par Weimer. Après l'intervention de la justice, de nouvelles révélations fragilisent la ligne de défense du responsable politique.
06/10/2026, 11:22
À Maupir, la misère et la maladie nourrissent la peur. Völva, guérisseuse solitaire installée dans les ruines d’un manoir au bord des marais, aide un village... qui la traite de sorcière. Quand les malheurs s’accumulent, les rumeurs deviennent accusations. Fallon, lui, commence à douter de ce qu’on lui a toujours raconté sur elle. Peut-il se rapprocher de Völva sans devenir à son tour un paria ? La Sorcière de Maupir est une romantasy à l’atmosphère sombre et mystérieuse, où magie, secrets et amour naissant invitent à regarder au-delà des apparences. Projet porté par Antoine Grandin.
06/10/2026, 11:14
Trois ans après sa création en France, la Fresque du Livre connaît sa première déclinaison internationale. Fontaine O Livres lance Die Buchwerkstatt, une version germanophone de son atelier consacré aux enjeux environnementaux de l’édition. Elle sera présentée à la Foire du livre de Francfort, du 7 au 11 octobre.
05/10/2026, 17:03
La maison moscovite Individuum cesse ses activités après onze années d’existence. Son rédacteur en chef, Alexeï Kisselev, l’a annoncé le 28 septembre, sans avancer de motif. Contrôlée depuis 2023 à 51 % par le groupe Eksmo, elle avait traversé ces dernières années plusieurs épisodes difficiles : refus d’accès à un salon, retraits de certains livres de la vente et, surtout, poursuites pénales contre trois professionnels liés à Individuum et Popcorn Books.
05/10/2026, 16:32
Placée en redressement judiciaire depuis le 1er juin, la maison mère du Furet du Nord et de Decitre ouvre une nouvelle étape de sa restructuration. Le groupe Nosoli lance ainsi, avec les administrateurs judiciaires, un appel d’offres pour céder Decitre, Decitre Interactive et la Générale du Livre.
05/10/2026, 14:51
Le réseau culturel français à l’étranger, accompagné par l’Institut français, ouvre 12 appels à candidatures pour des résidences de recherche et de création. Certaines d'entre elles concernent spécifiquement l'écriture ou la traduction littéraire, quand d'autres sont pluridisciplinaires et intègrent donc la littérature...
05/10/2026, 13:54
L’écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane est mort le samedi 3 octobre au soir, à Dakar, à l’âge de 98 ans. Auteur d'un des classiques de la littérature africaine de langue française, il laisse seulement deux romans, mais dont l’influence s’est étendue bien au-delà du Sénégal. Ancien ministre et haut fonctionnaire, il avait également occupé plusieurs responsabilités dans son pays et à l’international.
05/10/2026, 12:23
Réponses imparfaites aux défis énergétiques et écologiques, les batteries n'en sont pas moins prometteuses en matière de stockage d'électricité, pour divers usages. La Commission d'enrichissement de la langue française leur consacre une liste complète de vocabulaire et fournit les bons termes pour évoquer un domaine technologique très changeant.
05/10/2026, 11:12
Avec plus de 41.000 abonnés sur Instagram, Anaëlle est une figure majeure du domaine de l’écriture sur les réseaux sociaux. En partenariat avec la plateforme française de crowdfunding Ulule, elle sort en pré-commande le lundi 21 septembre à 8h sa campagne dédiée aux apprenti-auteurs jusqu’au vendredi 9 octobre. Projet porté par Anaëlle.
05/10/2026, 10:40
À partir du 1er novembre prochain, Anne Gérard, agente contractuelle, prendra la direction de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est. Elle succède à ce poste à Isabelle Chardonnier.
05/10/2026, 09:53
Au Brésil, le débat sur les remises ne se limite plus au bras de fer engagé par Alexandre Martins Fontes contre Amazon. Après les critiques du président de l’Associação Nacional de Livrarias (ANL), le Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), Sextante et Grupo Record détaillent des positions plus nuancées. Tous reconnaissent les tensions créées par les promotions à répétition, mais divergent sur les moyens d’y répondre, tandis que la Lei Cortez, projet destiné à encadrer les rabais sur les nouveautés, attend toujours un examen en séance plénière du Sénat.
05/10/2026, 07:00
En Russie, les restrictions visant les auteurs classés « agents de l’étranger », « extrémistes » ou « terroristes » ne se traduisent pas par une procédure uniforme dans les bibliothèques. Dans la république des Komis, certains ouvrages sont relégués en réserve mais restent accessibles sur demande ; à Rej, dans l’oblast de Sverdlovsk, un ordre interne interdit leur prêt et retire leurs notices des catalogues destinés aux lecteurs.
04/10/2026, 11:00
Top ArticlesMalgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Thélyson Orélien : “Pourquoi tant d’acharnement sur un écrivain ?” La Grande Librairie : cette semaine, mères, mémoire et héritage
Commenter cet article