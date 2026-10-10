La Divine comédie en réalité virtuelle : voyage en enfer avec Dante

À Naples, plus de cinq siècles séparent désormais les livres présentés sous vitrine des casques de réalité virtuelle. Inaugurée le 4 octobre à l’occasion de la Domenica di Carta, campagne nationale du ministère italien de la Culture consacrée au patrimoine des bibliothèques et des archives, l’exposition Dante ai torchi. Le edizioni della Commedia della Biblioteca Universitaria di Napoli dalla carta alla realtà virtuale restera présentée jusqu’au 11 novembre.

Pour l’occasion, la Biblioteca Universitaria di Napoli (BUN) a sorti de ses fonds l’ensemble de ses éditions illustrées de la Commedia allant des incunables aux impressions du XVIIe siècle, réunies ainsi « pour la première fois », précise l’établissement. Caractéristiques typographiques, gravures et choix iconographiques permettent de suivre la manière dont l’univers de Dante s’est construit visuellement au fil des éditions.

De 1477 à Botticelli

Ce panorama s’appuie sur une collection dantesque particulièrement fournie. Son noyau historique provient d’un legs effectué en 1872 par le marquis Alfonso Della Valle di Casanova, qui rassemblait environ 470 ouvrages. La bibliothèque conserve notamment la première édition napolitaine de la Commedia, imprimée en 1477, ainsi que l’édition florentine de 1481 commentée par Cristoforo Landino. Cette dernière comporte deux gravures de Baccio Baldini réalisées d’après des dessins de Sandro Botticelli, selon la BUN.

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Ces livres ne constituent toutefois qu’une moitié du parcours. La page officielle annonce aussi le recours à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. La documentation de DanteLimina détaille surtout deux environnements immersifs réunis sous le nom Divine Reality.

Le premier est un film à 360 degrés d’environ six minutes, réalisé par Re. Le spectateur accompagne Dante et Virgile depuis la forêt obscure jusqu’à la rive de l’Achéron, en passant par la porte de l’Enfer. L’environnement reprend la célèbre carte de l’Enfer de Botticelli conservée à la Bibliothèque apostolique vaticane.

Une imprimerie du XVIe siècle sous casque

Le second dispositif quitte l’au-delà pour la fabrication du livre. Développé avec Remedia sous Unreal Engine et optimisé pour le casque Meta Quest 3, il reconstitue une imprimerie du XVIe siècle. L’utilisateur se déplace parmi les outils de l’atelier et interagit avec eux ; la Bibliothèque universitaire évoque notamment l’usage virtuel de la presse et la réalisation de gravures sur bois.

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Une bibliothèque numérique est intégrée à cet environnement. Elle donne accès aux reproductions de deux éditions illustrées conservées, cette fois, à la Bibliothèque nationale de Naples : le commentaire de Cristoforo Landino imprimé à Brescia par Bonino de’ Bonini en 1487 et la Commedia accompagnée de l’exposition d’Alessandro Vellutello, publiée à Venise par Francesco Marcolini en 1544. Le numérique sert ici à remettre en mouvement des images et des gestes d’imprimerie que les volumes sous vitrine ne peuvent montrer.

Le dispositif découle des recherches menées dans le cadre de D.A.N.T.E., pour Digital Archive and New Technologies for E-content, l’un des projets accueillis par la plateforme DanteLimina. Sa base en accès ouvert catalogue et analyse les illustrations des éditions de la Commedia, des incunables jusqu’à l’époque contemporaine, avec un prolongement consacré aux expériences immersives.

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Ciro Perna et Elisabetta Tonello sont responsables de l’événement, dont la curatelle scientifique revient à Angelo Raffaele Caliendo, Federica Cifariello et Francesco Donato. La BUN a programmé pour le 11 novembre, dernier jour de l’exposition, la présentation d’un catalogue scientifique dirigé par Ciro Perna et annoncé chez Edifir, consacré aux cycles illustrés des éditions de la Commedia.

Frissons garantis (ou pas loin), mais vous connaissez la formule : « Abandonne tout espoir, toi qui entres ici. »

Par Nicolas Gary

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