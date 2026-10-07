Bernard-Henri Lévy : on ne se souvient jamais deux fois de la même façon

Raconter ne témoigne pas de l’après-coup : raconter le fabrique. Les mémoires ne peuvent être que provisoires, puisque le prochain récit les remaniera.

La table aligne des noms qui claquent, des lieux, des rencontres, des épisodes dont certains appartiennent à la grande histoire et d’autres semblent n’avoir de raison d’être là que parce qu’ils ont compté pour celui qui les rapporte. On entre où l’on veut, et chacun compose son livre à partir des mémoires d’un autre : générosité ou habileté ?

Sans céder sur la littérature, le volume rejoue ce geste ordinaire de notre époque. On feuillette, on revient, on s’arrête sur un nom avant de repartir ailleurs.

Les Mémoires provisoires se parcourent comme les Cent mille milliards de poèmes de Queneau, ou comme on fait défiler un écran.

Comme tout récit en différé, le livre fait apparaître un fil que les plis de la couture cachent par moments, et qui reparaît sans rien perdre de sa tenue, pour laisser surgir un nom, un fragment, une anecdote qui dit l’histoire. Le mémorialiste cède la scène par instants, sans jamais s’effacer.

Dans le préambule, il promet la toile de ce qu’il a fait, défait, repris. Le dernier verbe dit déjà le titre. Pas d’autoportrait au miroir, annonce-t-il, mais une vie décentrée.

Permettez-moi une sélection tout aussi subjective : le mot du titre, on le trouve d’abord chez le maître : Althusser tenait ses propres livres pour des « thèses provisoires ».

Dans son bureau, rien ne bougeait ; le jour où il prit enfin son exemplaire d’un commentaire de Hegel, l’objet laissa un rectangle dans la poussière. Le théoricien du procès sans sujet devient, avec le non-lieu, un sujet sans procès.

Deleuze lui apprend que les genres ne sont que des « montages provisoires ». Le professeur de Vincennes, dont la voix et l’image restent dans tant d’archives de radio et de télévision, n’avait pas, selon la légende que l’auteur rapporte, d’empreintes digitales, mais un numéro de téléphone, que Bernard-Henri Lévy garde, sans savoir pourquoi : « c’est gravé ».

En cherchant mon tourne-feuillet, englouti dans les pages, j’y croise Verdiglione, un psychanalyste milanais qui portait les manteaux de fourrure et les cigares éteints de Lacan. « Je prends tout », avait-il l’habitude de répondre.

En cherchant encore, on arrive aux visages des femmes, à leurs combats, à celles d’un ailleurs qui ne lui est pas étranger. Elle s’appelle Sakineh et fut condamnée dans une langue qu’elle ne comprenait pas, elle repartit persuadée d’être acquittée. Il l’a décrite comme si elle était son amie, sa sœur. Avec ce choix, l’auteur assume une bascule nette entre le réel et la trace. Sakineh voulait la nuit ; il écrit son nom.

Parcourir cet album amicorum, c’est pour moi parcourir une France que je n’ai pas connue, qu’on ne m’a pas racontée, mais que des bibliothèques et certains témoignages me laissent imaginer. Celui-ci permet la même chose : au gré des rencontres et des événements, il donne à lire le portrait d’une époque qui ne se résume ni aux cours d’histoire ni aux documentaires.

Après tout, la mémoire est un travail et écrire un livre en est le commandement. Plus de 800 pages pour une maison qui a moins de 8 mois : c’est un pari qui trouvera sa place dans les mémoires qui suivront.

« Adieu à Grasset », dit le dernier chapitre. Bonjour Olivier Nora Éditions.

Par Salim Rzin

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