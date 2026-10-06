Prix Décembre 2026 : qui sont les trois finalistes ?

Ils étaient dix au début du mois de septembre, ils ne sont désormais plus que trois. Le jury a écarté Aurélien Bellanger, Carla Demierre, Diaty Diallo, Samuel Dock, Gaëlle Obiégly, Thélyson Orélien et Nicolas Werth.

Les trois finalistes du Prix Décembre 2026 :

Anne Godard, Nous aussi (Actes Sud)

Le roman donne la parole à un « on » collectif, celui des enfants d’une grande famille privilégiée, soudée au point de rendre difficile toute affirmation individuelle. Un équilibre qui se fissure lorsqu’un événement fait remonter ce que le clan s’était habitué à taire. Anne Godard a déjà reçu cette année le Prix des Libraires de Nancy – Le Point pour ce titre et figure également dans la deuxième sélection du Prix Goncourt.

Daria Marx, Tuer le vieux (Flammarion)

Dans ce premier roman, une femme devait porter plainte contre son grand-père pour les violences sexuelles subies pendant son enfance. Son rendez-vous étant annulé, elle prend un train vers le Pays basque avec une autre idée en tête : retrouver celui qu’elle appelle « le vieux ». Le récit se déroule sur une journée, entre désir de vengeance, mémoire traumatique et confrontation avec ce qu’il reste possible de faire du passé.

Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? (P.O.L)

Une panne de clavier fait surgir chez Jennifer une phrase impossible à terminer et, avec elle, un souvenir d’enfance incomplet. Perpignan, son grand-père, une scène d’Autant en emporte le vent et une tache de sang sur un pull jaune deviennent les indices d’une enquête sur sa propre mémoire. Lucie Rico était également finaliste du Prix des Deux Magots 2026, finalement attribué à Jean-Noël Orengo.

Créé en 1989 sous le nom de Prix Novembre, le prix avait été pensé comme une alternative aux grands prix littéraires de l’automne. Après le couronnement de Michel Houellebecq pour Les Particules élémentaires en 1998 et le retrait de son premier mécène, il est devenu le Prix Décembre, avec le soutien de Pierre Bergé. La récompense, aujourd’hui soutenue par la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, est dotée de 15.000 €.

Le jury est présidé par Claude Arnaud et réunit Laure Adler, Maxime Catroux, Charles Dantzig, Chloé Delaume, Christophe Honoré, Maylis de Kerangal, Patricia Martin, Amélie Nothomb et Arnaud Viviant.

En 2025, le Prix Décembre avait récompensé Laura Vazquez pour Les Forces (Éditions du Sous-Sol).

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Crédits photo : Restaurant Prunier, avenue Victor-Hugo à Paris (Oderik, CC BY-SA 3.0)

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera

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