Sommes-nous vraiment les auteurs de notre propre histoire ?

Au commencement d’une existence, rien n’est encore entièrement déterminé. Des possibles demeurent ouverts, même si nous sommes d’emblée inscrits dans des conditions que nous n’avons pas choisies : un corps, un nom, une famille, une langue, un milieu, une époque. Avant même de pouvoir dire qui nous sommes, nous appartenons à un monde qui nous précède et nous façonne. Les événements, les rencontres, les ruptures et les pertes viennent ensuite infléchir notre trajectoire. Une existence se construit ainsi dans la tension entre ce qui nous est donné, ce qui nous arrive et ce que nous parvenons à en faire. Nous n’en sommes ni les auteurs souverains ni les simples produits des circonstances.

Nous parlons pourtant souvent de l’identité comme s’il existait, au plus profond de chacun, un être stable dont nos paroles, nos actes et nos œuvres seraient les manifestations plus ou moins fidèles. Cette représentation suppose précisément ce qu’il faudrait interroger : l’existence d’un noyau intérieur qui demeurerait intact sous la diversité de nos expériences. Peut-être faut-il plutôt partir de la multiplicité des états, des affects et des relations qui composent une vie, puis chercher à comprendre comment une certaine unité se forme à travers eux.

Cela ne signifie pas que toute continuité soit illusoire. Nos souvenirs s’inscrivent dans une histoire, nos habitudes et notre caractère acquièrent une relative stabilité, certains lieux et certaines relations deviennent des repères. Notre nom, notre profession et le regard des autres renforcent ce sentiment de permanence. La cohérence qui en résulte est réelle : elle organise notre existence et nous permet de dire « je », sans pour autant prouver qu’un moi immuable en serait la source. L’identité pourrait ainsi se constituer à travers ces différentes formes de continuité, plutôt que les précéder.

La distinction proposée par Paul Ricœur dans Soi-même comme un autre entre la mêmeté et l’ipséité permet d’éclairer cette question. La mêmeté renvoie notamment aux traits relativement stables grâce auxquels une personne demeure reconnaissable au fil du temps. L’ipséité désigne une autre manière de se maintenir : rester soi sans nécessairement conserver les mêmes caractéristiques, notamment en répondant de ses actes et en tenant ses engagements malgré les changements. Être soi ne signifie donc pas demeurer identique. Le récit contribue à articuler ces deux dimensions. Il relie les étapes de notre existence et nous permet de reconnaître nos transformations comme les nôtres : j’étais ainsi ; quelque chose m’est arrivé ; j’ai changé ; et pourtant cette transformation appartient toujours à mon histoire.

C’est en ce sens que l’identité est narrative. Nous ne savons pas qui nous sommes uniquement en observant ce que nous sommes aujourd’hui ; nous nous comprenons aussi en racontant comment nous le sommes devenus. Ce récit fait appel à la mémoire, mais aussi à l’imagination : nous relions des événements dispersés, leur donnons une place et un sens, et composons ainsi une histoire dans laquelle nous pouvons nous reconnaître. Raconter sa vie est ainsi une manière de reprendre son histoire, de l’interpréter et, dans la mesure du possible, d’orienter ce que nous pouvons encore devenir.

Ce récit n’est jamais définitivement fixé. De nouvelles expériences nous conduisent à relire autrement notre passé. Un échec peut apparaître, des années plus tard, comme l’origine d’une transformation décisive. Les faits demeurent, mais leur sens reste ouvert. Comprendre comment nous avons été façonnés peut alors nous aider à distinguer ce qui relève de l’irréversible et ce sur quoi nous pouvons encore agir.

J’interprète, donc je deviens. Cette formule ne signifie pourtant pas que l’interprétation suffise à nous transformer. Notre existence se modifie aussi à travers le corps, les affects, les désirs et les relations, sans que nous en ayons toujours conscience ni que nous puissions immédiatement le raconter. Le récit participe à notre identité, mais il ne produit pas à lui seul tout ce que nous sommes. La perspective de Deleuze et Guattari déplace ici la question. Il ne s’agit plus seulement de comprendre comment nous donnons une cohérence à notre histoire, mais aussi comment nos façons de sentir, de désirer et d’agir se constituent et se transforment.

Dans L’Anti-Œdipe, l’inconscient est envisagé comme une puissance productive : le désir produit des agencements, des relations et des manières d’agir au sein du monde social. La notion d’agencement, développée notamment dans Mille plateaux, permet de penser ensemble les corps, les pratiques, les objets et les rapports sociaux dans lesquels une existence prend forme. À partir de cette perspective, nous pouvons alors concevoir l’identité non comme une substance stable, mais comme une configuration provisoire de dispositions, de désirs, de relations et de manières de vivre.

L’exemple de Roger Federer permet de rendre cette idée concrète. Son identité de joueur s’est construite à travers des dispositions physiques, des gestes appris, des réflexes, mais aussi des relations avec des entraîneurs, des partenaires et des adversaires. Sur le court, le joueur anticipe la trajectoire de la balle, mobilise des gestes incorporés par l’entraînement et ajuste son mouvement à ce qui se produit. Dans d’autres circonstances, au contact d’autres activités, Federer aurait pu devenir « Roger le camionneur » : certaines de ses capacités se seraient développées et organisées autrement.

À ces apprentissages s’ajoutent des motivations façonnées par une histoire singulière. Chez un sportif, le désir de gagner, de se dépasser ou d’être reconnu peut se nourrir du plaisir du jeu, des attentes des autres, de manques ou de blessures, sans que l’on puisse présumer de leur rôle chez une personne particulière. L’identité du joueur tient ainsi à la manière dont son expérience, ses capacités et ses aspirations s’articulent dans une pratique.

Imaginons qu’une blessure contraigne un tel joueur à abandonner définitivement la compétition. Il resterait la même personne, mais son rapport à lui-même, à son corps et à son avenir pourrait en être profondément transformé. Son identité de joueur ne disparaîtrait pas nécessairement : elle prendrait une autre place dans son existence, à travers les souvenirs, l’expérience à transmettre et de nouvelles activités. Le récit lui permettrait de relier celui qu’il a été à celui qu’il devient, tandis que ses nouvelles pratiques contribueraient à cette transformation. La continuité de soi n’exclut donc pas le changement. Reprendre une identité reçue, ce n’est ni effacer ce qui nous a façonnés ni se donner une forme définitive. C’est reconnaître cette histoire comme la nôtre, tout en agissant sur ce qui peut encore être transformé. Rester soi ne serait donc pas traverser le temps sans être altéré, mais parvenir, jusque dans les transformations et les ruptures, à faire une place à ce que l’on devient.

Les métamorphoses de l’identité

Comme nous venons de le souligner, l’identité est fluide comme l’eau : dès que l’on croit pouvoir la saisir, elle nous échappe. Elle se transforme au fil des expériences, des rencontres, des ruptures et des événements qui nous obligent à reconsidérer ce que nous pensions être.

Mikis Theodorakis en offre un exemple frappant. Profondément engagé à gauche, emprisonné et torturé en raison de ses activités politiques, il fut encore élu député avec le Parti communiste grec dans les années 1980 avant de devenir, en 1990, ministre dans le gouvernement conservateur de Konstantinos Mitsotakis. Rimbaud, de son côté, fut dans sa jeunesse attiré par les aspirations révolutionnaires de la Commune avant d’abandonner la poésie et de devenir commerçant en Afrique, dans un univers où les préoccupations matérielles occupèrent une place croissante.

De telles trajectoires nous dérangent parce qu’elles brisent l’image cohérente que nous aimerions conserver d’un individu. Nous voudrions qu’une personne demeure fidèle à ce qu’elle a été, comme si une existence devait suivre une ligne continue et parfaitement logique. Mais nous sommes des êtres beaucoup plus mobiles, complexes et contradictoires.

Cela ne signifie pas que Theodorakis ou Rimbaud étaient insincères dans leur jeunesse : changer n’annule pas la vérité de ce que nous avons été. Plus généralement, un individu n’est pas guidé par ses seules idées. Ses désirs, ses affects, son besoin de reconnaissance et, dans une perspective lacanienne, le manque participent également à ce qu’il devient. Son expression elle-même dépend des circonstances et de son état : un écrivain peut écrire avec cohérence un jour, puis confusément sous l’effet de la fatigue ou de la souffrance, sans qu’aucun de ces textes le définisse entièrement.

Nous pouvons ainsi défendre sincèrement une idée, puis être entraînés ailleurs par d’autres nécessités intimes. Les idées, une fois transmises, poursuivent leur chemin : elles passent d’une personne ou d’une époque à l’autre et conservent parfois, malgré leurs transformations, davantage de continuité que ceux qui les ont portées. Les individus vieillissent, se contredisent et changent de désirs ou de priorités ; les partis politiques eux-mêmes évoluent, déplacent leurs positions et s’adaptent à de nouvelles circonstances. Plusieurs versions de nous-mêmes se succèdent ainsi sans toujours s’accorder. Ces contradictions appartiennent aussi à la vérité d’une existence : personne ne se réduit à une seule image de soi ni au personnage que la société ou l’histoire a retenu.

Dans le sous-chapitre Mémoire et identité de sa thèse De l’Histoire à la littérature et de la littérature à la vie, Eirini Papadopoulou écrit que « construire une identité propre à soi semble être le but de tout homme ». Cette formule souligne que l’être humain cherche à donner une certaine cohérence à son existence et à maintenir, malgré les transformations qu’il traverse, le sentiment d’être toujours lui-même.

On peut rapprocher cette nécessité de l’absurde chez Camus. Dans Le Mythe de Sisyphe (Gallimard, 1942), il écrit : « L’absurde naît de la confrontation de l’appel humain avec le silence déraisonnable du monde. » Ce décalage entre notre besoin de comprendre, d’ordonner et de justifier notre existence, et un monde qui ne nous offre aucune réponse définitive, éclaire aussi notre besoin de donner une cohérence à notre vie. À partir de là, on peut supposer que ce besoin de sens n’est pas seulement intellectuel : il répond également à notre difficulté à accepter qu’une existence puisse n’avoir aucune signification définitive et s’achever simplement dans la mort. Comprendre, relier les événements entre eux et donner une direction à notre vie permet alors de maintenir le sentiment que notre passage dans le monde n’est pas entièrement voué au néant. L’identité contribue ainsi à rendre l’existence plus habitable en lui donnant une continuité, des valeurs et des repères.

Cette fonction est également profondément sociale. L’être humain dépend des autres dès l’enfance pour sa survie, sa sécurité et son développement. Il est donc naturel qu’il cherche ensuite à se ménager une place parmi eux. Se construire une identité qui nous distingue relève d’ailleurs souvent de mécanismes dont nous n’avons pas pleinement conscience : nous cherchons à devenir identifiables et reconnaissables, à appartenir à un groupe, à y acquérir une position et, parfois, à y exercer une influence. Plus cette place paraît solide, plus elle peut nous donner le sentiment d’être protégés contre l’abandon, l’exclusion ou la vulnérabilité.

Même si se définir comme Français peut paraître, dans l’absolu, arbitraire — que signifie véritablement « être français » ? — cette appartenance possède pourtant une fonction très concrète. Elle nous inscrit dans une forme de contrat social, au sein d’une communauté organisée par des institutions, des droits, des devoirs et des mécanismes de solidarité susceptibles de nous soutenir en cas de difficulté. L’identité nationale contribue ainsi à réduire notre sentiment de vulnérabilité en nous donnant la certitude relative de ne pas être entièrement livrés à nous-mêmes.

Il en va de même de notre identité personnelle. Elle relie les étapes de notre existence, nous oriente et nous donne une place reconnaissable parmi les autres. Mais elle cesse de nous servir lorsqu’elle nous enferme dans ce que nous devrions rester. S’accrocher à une ancienne image de soi, par habitude ou pour répondre au regard des autres, revient à refuser notre capacité de transformation. À force de rechercher une cohérence absolue, nous risquons de rendre notre vie irrespirable.

Changer ne signifie donc pas nécessairement se trahir. C’est parfois reconnaître simplement que les circonstances, le monde et nous-mêmes ne sommes plus les mêmes. La continuité d’une existence ne consiste peut-être pas à demeurer identique à ce que l’on a été, mais à conserver suffisamment de conscience de ce qui nous traverse pour pouvoir nous transformer sans devenir entièrement étrangers à nous-mêmes.

Ne pas confondre identité et valeur

Nous avons tendance à juger les individus à partir des identités qu’ils revendiquent ou qu’on leur attribue : chercheur, médecin, philosophe, universitaire, anarchiste, homme de gauche. Ces mots ont leur utilité, mais ils deviennent problématiques lorsqu’ils cessent de désigner une pratique pour devenir des garanties de valeur. Ce n’est pas le titre ou l’appartenance qui devrait nous convaincre, mais ce que la personne produit, accomplit ou rend possible.

Pierre Bourdieu a montré que les titres et les fonctions constituent aussi une forme de capital symbolique : ils donnent à ceux qui les possèdent une reconnaissance et, avec elle, une autorité particulière. Tous les discours ne sont donc pas reçus de la même manière selon celui qui les prononce. La parole d’un professeur, d’un médecin, d’un chercheur ou d’un philosophe reconnu bénéficie d’emblée d’un crédit supérieur. Le danger commence lorsque cette autorité attachée à l’identité nous dispense d’examiner ce qui est réellement dit ou accompli.

Dans la recherche, ce n’est pas l’identité du chercheur qu’il faut juger, mais la rigueur de sa méthode, la solidité de ses arguments et ce qu’il permet de comprendre ou de découvrir. Enseigner dans une grande université ou posséder des diplômes prestigieux ne rend pas une recherche vraie. L’autorité institutionnelle ne devrait jamais remplacer l’examen du travail. Il en va de même en médecine. Ce n’est pas le titre de docteur qui fait un bon médecin, mais les vies qu’il améliore, les souffrances qu’il soulage, la qualité de ses diagnostics et son attention au malade. Le diplôme permet d’exercer ; il ne garantit pas la valeur de la pratique. Lorsqu’un médecin fait passer le profit ou la carrière avant le soin, son statut ne devrait pas le soustraire au jugement.

La philosophie obéit au même principe. Ce n’est pas parce qu’un homme est présenté comme philosophe qu’il accomplit, chaque fois qu’il parle, un travail philosophique. Le problème apparaît lorsqu’il utilise l’autorité attachée à ce titre, notamment sur les plateaux de télévision, pour donner davantage de poids à une opinion déjà constituée ou reprendre les évidences dominantes, au lieu d’apprendre à réfléchir, à distinguer, à mettre en doute ce qui paraît aller de soi et à rendre le jugement plus libre. La valeur d’un philosophe se mesure moins à sa visibilité qu’aux questions nouvelles qu’il ouvre, aux concepts qu’il forge et aux déplacements qu’il produit dans l’histoire de la pensée. Il en va encore ainsi des engagements politiques. Se dire anarchiste, de gauche ou révolutionnaire ne garantit ni la cohérence des actes ni leur fidélité aux principes revendiqués.

Ricœur rappelle, dans Soi-même comme un autre, que l’identité engage aussi la question de l’action et de son imputation : « Qui est l’agent ou le patient de l’action ? […] À qui est imputée l’action placée sous les prédicats du bon ou de l’obligatoire ? »

L’identité ne se réduit donc pas à un nom ou à une désignation ; elle engage aussi ce que nous faisons et ce dont nous pouvons répondre. Il faudrait ainsi juger moins les identités que les actes, les œuvres et leurs effets : une recherche par ce qu’elle découvre, un médecin par les vies qu’il améliore, un philosophe par ce qu’il apporte à la pensée, un engagement par sa fidélité aux principes qu’il proclame. Une identité devrait rester une indication, jamais un verdict ; sinon, noms, titres et appartenances finissent par exercer une autorité que la pensée critique devrait précisément nous apprendre à remettre en question.

Consentir à une existence que l’on n’a pas choisie

La vie nous impose des réalités que nous n’avons ni choisies ni méritées. Une part de notre existence échappe ainsi à notre volonté. La possibilité de reprendre notre récit ne doit donc pas entretenir l’illusion que nous pourrions tout transformer ; elle conduit plutôt à nous demander comment exercer notre liberté à partir de ce que nous ne maîtrisons pas.

Prenons un exemple simple. Je ne choisis pas ma taille. À 1,80 m, je peux raisonnablement envisager de devenir basketteur professionnel si mes aptitudes et mon travail le permettent. À 1,60 m, cette ambition devient beaucoup moins réaliste. Il peut alors être nécessaire de renoncer à en faire mon métier. Ma liberté ne consiste pas à nier cette limite, mais à reconnaître ce qu’elle implique et à décider ce que je peux encore faire à partir d’elle.

C’est précisément l’une des questions que Paul Ricœur affronte dans Le Volontaire et l’Involontaire, premier volume de la Philosophie de la volonté (1950) : comment vouloir une existence que je n’ai pas choisie ? Je peux prendre de nombreuses décisions au cours de ma vie, mais je n’ai choisi ni de naître, ni d’avoir ce corps, ni cette origine, ni d’appartenir à cette époque, ni d’être mortel.

À cette question, on peut peut-être répondre ainsi : en apprenant à vouloir autrement. Il ne s’agit plus d’exiger du réel qu’il corresponde à ce que nous aurions souhaité, ni de vouloir effacer ce qui nous a été imposé, mais de transformer notre manière de vouloir à partir de ce qui est.

C’est en ce sens que Ricœur conduit sa réflexion vers le consentement à la nécessité. Consentir ne signifie ni se résigner ni renoncer à vouloir. Il s’agit au contraire de dégager notre vouloir, autant que possible, des désirs, des manques et des représentations qui peuvent nous gouverner à notre insu — et que la société contribue parfois à produire — afin de construire une manière de vouloir qui nous serve plutôt que de nous asservir.

Être libre ne signifie donc pas se créer soi-même à partir de rien. Tout ne peut pas être changé, toute souffrance ne devient pas un bien, toute limite ne peut pas être dépassée. Mais ce qui nous détermine ne décide pas nécessairement, à lui seul, de ce que nous deviendrons.

Accepter la réalité ne revient pas pour autant à la justifier. Une injustice reste une injustice, et une blessure ne devient pas un bien parce que nous sommes parvenus, comme des alchimistes, à en tirer quelque chose. Nous ne choisissons pas toujours ce qui nous arrive, mais nous pouvons chercher comment y répondre.

C’est aussi dans cette réponse que notre identité se transforme. Nous ne sommes ni une essence immuable ni la simple accumulation de ce que la vie nous a imposé. Nous devenons aussi ce que nous faisons de ce qui nous arrive, en l’intégrant à notre histoire et en cherchant ce qu’il est encore possible de vouloir à partir de là.

La liberté commence peut-être précisément ainsi : non dans le pouvoir de tout choisir, mais dans la capacité d’apprendre à vouloir autrement à partir de ce que nous n’avons pas choisi.

Un échec à un examen en offre un exemple simple. Au lieu d’en faire un jugement définitif sur soi — « Je suis nul, je ne suis pas fait pour les études, je ne réussirai jamais » —, mieux vaut commencer par constater ce qui a échoué : nous n’étions peut-être pas suffisamment préparés. Si cet examen compte réellement, nous pouvons travailler davantage et le repasser. Même un nouvel échec ne rendrait pas nécessairement les efforts inutiles : nous aurions acquis une méthode, développé des capacités ou découvert d’autres possibilités. Il se peut même qu’un jour cet examen, autrefois décisif, perde toute son importance. L’événement n’aura pas changé ; sa signification, elle, aura changé.

Il en va de même lors d’une séparation amoureuse, avec une différence essentielle : il faut parfois accepter qu’une relation est terminée. Accuser l’autre, souhaiter son malheur ou vouloir prouver que l’on avait raison ne fait souvent qu’entretenir le récit qui nous maintient attachés à ce qui nous a blessés. Accepter la fin ne signifie ni nier ce que l’on éprouve ni se condamner, mais reconnaître ce qui ne peut plus être changé.

La responsabilité consiste alors à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui appartient à l’autre. Il faut regarder lucidement notre propre part : nos erreurs, ce que nous n’avons pas voulu voir, les limites que nous n’avons pas su poser et les comportements que nous risquons de reproduire. En revanche, nous n’avons ni à réparer l’autre ni à attendre qu’il reconnaisse ses torts : cela relève de sa responsabilité.

Si nous avons nous-mêmes mal agi, et parfois même sur tous les plans, demander pardon peut être juste ; encore faut-il que cette démarche ne serve pas, en réalité, à maintenir un lien, à raviver une relation ou à obtenir une approbation. Ce qui a été fait ne peut être effacé. Il reste en revanche possible d’en tirer les conséquences et de travailler sur soi afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. La séparation peut ainsi devenir une expérience d’apprentissage : non pour réécrire le passé, mais pour construire, à l’avenir, des relations plus saines, plus lucides et plus solides.

La mort d’un proche nous confronte plus radicalement encore à la nécessité : cette fois, rien ne peut annuler la perte ni rendre la personne disparue. Être pragmatique face au deuil ne signifie évidemment ni nier la douleur ni croire qu’il suffirait de le vouloir pour ne plus souffrir. Il s’agit plutôt de ne pas ajouter à la perte un récit qui nous condamnerait d’avance à l’impuissance : « Étant donné ma sensibilité, il me faudra nécessairement un an avant de pouvoir recommencer à vivre. » Chacun traverse le deuil à son rythme, sans durée imposée ; mais cette souffrance n’a pas à devenir une identité. Le deuil reste une perte, parfois d’une extrême cruauté. Pourtant, parce qu’il bouleverse irréversiblement notre place dans le monde, il nous oblige aussi à nous raconter autrement. Avancer ne signifie ni oublier la personne disparue, ni trahir sa mémoire, ni fuir la souffrance. Cela signifie apprendre à intégrer cette perte à notre histoire sans lui permettre de devenir toute notre histoire.

Qu’est-ce que tout cela signifie ? Que, sauf dans certaines situations extrêmes, nous compliquons souvent notre existence par les récits que nous ajoutons à ce qui nous arrive. Certaines souffrances sont inévitables, mais nous ne sommes pas toujours condamnés à les prolonger. Consentir à la réalité, ce n’est pas renoncer : c’est cesser d’exiger que le passé soit différent afin de pouvoir encore apprendre, avancer et construire l’avenir.

Artaud ou la recherche d’un espace respirable

Il faut cependant poser une limite essentielle à ce raisonnement. Comme le montre Ricœur dans Soi-même comme un autre, toutes les souffrances ne nous laissent pas les mêmes capacités pour leur faire face. Lorsqu’elle devient extrême, la souffrance peut diminuer, voire désorganiser, notre pouvoir d’agir et atteindre notre sentiment même d’intégrité. Elle ne vient alors plus seulement perturber le récit de notre existence : elle peut en rompre la continuité et fragiliser jusqu’à la manière dont nous nous reconnaissons nous-mêmes.

La souffrance ne se réduit certes pas à la douleur physique, mais celle-ci en révèle avec une force particulière la capacité de désorganiser notre rapport au monde et au langage. Elaine Scarry l’a montré dans The Body in Pain (1985) : la douleur physique résiste au langage et peut, dans ses formes les plus intenses, réduire la parole au cri. Elle « défait le monde » en rétrécissant progressivement l’univers du sujet autour du corps souffrant.

Cette perspective éclaire singulièrement l’expérience d’Artaud. Très tôt, il ne décrit pas seulement une difficulté à écrire, mais une atteinte à son sentiment même d’exister. Dans sa correspondance avec Jacques Rivière, il parle d’une « absence totale, d’une véritable déperdition » et présente ses textes comme les « lambeaux » qu’il a pu « regagner sur le néant complet ». Dans Position de la chair, il écrit encore : « Je suis un homme qui a perdu sa vie et qui cherche par tous les moyens à lui faire reprendre sa place. »

Chez lui, écrire ne relève donc pas seulement de la création artistique. C’est une manière de reconquérir quelque chose sur ce qui menace de le dissoudre. Le corps, le souffle, la parole et le langage deviennent les lieux d’un combat élémentaire pour maintenir un rapport possible au monde et à soi.

C’est pourquoi l’image de l’irrespirable me paraît si juste. Là où beaucoup peuvent encore se demander comment réussir, aimer ou donner un sens à leur vie, Artaud semble parfois confronté à une question plus fondamentale : comment trouver un espace où respirer ? Ses ruptures, ses inventions verbales, son refus du langage ordinaire, son obsession du corps et du souffle peuvent alors être compris comme autant de tentatives pour rendre l’existence de nouveau habitable.

Cette limite impose aussi de la prudence lorsque nous parlons de son identité. On peut interpréter Artaud, penser à partir de lui, mais on ne peut pas habiter sa douleur. Lorsqu’il écrit : « Je suis un abîme complet », l’abîme n’est plus seulement devant lui : il touche à l’expérience même qu’il fait de lui-même.

Artaud ne cherche donc peut-être pas d’abord une vie meilleure. Il cherche les conditions qui lui permettraient simplement de continuer à vivre. La question qui traverse son œuvre n’est plus seulement : « Qui suis-je ? », mais, plus radicalement : comment continuer à exister lorsque l’existence elle-même devient irrespirable ?

Sommes-nous vraiment les auteurs de notre récit ?

Une difficulté demeure pourtant. Si l’identité se construit en partie dans le récit, sommes-nous réellement maîtres du récit par lequel nous nous définissons ? La langue dont nous nous servons pour parler de nous-mêmes nous appartient-elle véritablement, ou nous a-t-elle déjà été transmise, imposée et façonnée par la société ? Jusqu’à quel point pouvons-nous nous dire les auteurs de l’existence et du récit que nous croyons être les nôtres ?

Artaud formule cette inquiétude avec une brutalité particulière : « Il n’y a rien qui se puisse nommer, que les choses n’ont pas de nom et qu’on ne peut donner un nom aux choses sans être tout de suite cocu ou marron. Nous nous croyons libres et nous ne le sommes pas, les sociétés se croient libres, elles ne le sont pas, les gouvernements se croient libres, ils ne le sont pas, les nations se croient libres, elles ne le sont pas, les hommes se croient libres, je veux dire au moins de leurs consciences, et c’est le point où justement l’homme prisonnier des quatre planches de son cercueil pourrait penser avoir plus de liberté si les choses étaient ce qu’il paraît, mais elles ne sont pas ce qu’il paraît, et voilà justement où le vieil Artaud que je suis a été poignardé, incarcéré, empoisonné, endormi à l’électricité pour m’empêcher d’ouvrir la bouche, sur une certaine chose que je sais, et qui est que la vie est truquée, un vieux guignol machiné de la tête aux pieds. » — Antonin Artaud, Histoire vécue d’Artaud-Mômo, Tête-à-tête, dans Œuvres complètes, t. XXVI, Paris, Gallimard, 1994, p. 60 et 65-66.

Sophie-Jan Arrien éclaire cette intuition dans son étude Ipséité et passivité : le montage narratif du soi (Paul Ricœur, Wilhelm Schapp et Antonin Artaud). Lorsqu’Artaud affirme que « la vie, toute la vie est un coup monté », il ne s’agirait pas, selon elle, d’imaginer un complot dirigé contre un individu, mais de comprendre que l’émergence même du soi dans le langage demeure exposée à une possible expropriation. Le langage dans lequel nous devenons capables de nous dire est déjà traversé par des institutions, des normes, des catégories et des discours sociaux susceptibles d’orienter, de limiter ou de confisquer notre manière de nous comprendre.

Lacan déplace encore la question en affirmant que « l’inconscient est structuré comme un langage ». Les mots ne servent pas seulement à décrire notre existence : ils participent à la formation même du sujet. Le langage est un héritage qui nous précède. Nous entrons dans un monde déjà traversé par des noms, des attentes, des désirs et des paroles qui structurent notre rapport à nous-mêmes. Avant même que nous puissions parler en notre nom, il nous nomme, nous classe et nous inscrit dans un ensemble de valeurs, de normes et de jugements.

Sa puissance transformatrice n’est donc pas nécessairement libératrice. Nous ne commençons jamais à nous raconter depuis un point vierge. Le travail sur soi ne consiste peut-être pas à inventer librement son histoire, comme si nous pouvions nous arracher à tout héritage, mais à discerner, dans ce que nous racontons de nous-mêmes, ce qui nous a été transmis, ce que nous avons intériorisé et ce que nous voulons reprendre ou transformer. Lorsque je dis « je veux », « je suis » ou « je dois », puis-je toujours distinguer ce qui procède de mon propre travail d’appropriation, ce qui prolonge une attente extérieure et ce qui répond encore à une voix reçue ?

Avec Derrida, le problème prend une autre dimension. Dans La parole soufflée, il montre que, chez Artaud, la dépossession peut intervenir au moment même où la parole est produite : « Artaud savait que toute parole tombée du corps […] devient aussitôt parole volée. » Même lorsqu’elle semble venir de moi, la parole cesse en effet de m’appartenir pleinement dès qu’elle se détache de mon corps. Elle devient susceptible d’être interprétée, déplacée, transformée ou détournée par autrui. Le mot soufflée prend ainsi un double sens : la parole peut nous être insufflée, comme si elle provenait déjà d’une voix qui n’était pas entièrement la nôtre ; mais elle peut également nous être dérobée dès l’instant où nous la formulons.

Lacan et Derrida permettent ainsi d’éclairer deux formes complémentaires de dépossession : avec Lacan, le sujet se constitue dans un langage qui le précède ; avec Derrida, sa parole lui échappe dès qu’elle devient répétable et interprétable par autrui. L’entreprise d’Artaud peut alors se lire comme une tentative de résister à cette dépossession, moins en inventant un vocabulaire nouveau qu’en transformant les conditions mêmes de la parole, en recomposant le rapport entre le corps, la voix, le signe et le sens.

Les glossolalies, les cris, les scansions, les mots déformés et les ruptures rythmiques qui apparaissent dans ses derniers textes peuvent être compris dans cette perspective. Artaud cherche une parole qui ne soit plus seulement le véhicule d’idées déjà constituées, mais un acte engageant le corps tout entier. Le langage ne doit plus seulement représenter le monde : il doit devenir une manière d’agir en lui et d’y occuper autrement une place.

Devenir soi ne consiste donc pas, chez Artaud, à retrouver derrière le langage une identité originelle, mais à combattre, au sein même de la langue reçue, les mots et les jugements qui nous assignent une identité. C’est ici que son projet prend toute sa portée. Si le langage reçu contribue à nous assigner une place dans le monde, travailler autrement ce langage peut aussi déplacer cette place. Il ne s’agit pas de retrouver une parole absolument pure, antérieure à toute société — perspective sans doute impossible —, mais de forcer le langage hérité, de le désarticuler et de le recomposer afin d’ouvrir d’autres possibilités d’existence. Entre dépossession et création, Artaud fait ainsi apparaître à la fois la fragilité et la puissance du récit de soi. Le langage nous précède et nous échappe, mais c’est aussi en le travaillant et en le déplaçant que peut s’inventer une autre manière de se dire et d’être au monde.

Cette réflexion ne concerne pourtant pas seulement Artaud ou la philosophie du langage. Elle engage très concrètement la manière dont nous nous définissons dans la vie quotidienne. Une identité peut rendre notre existence plus habitable en reliant nos expériences, en nous aidant à comprendre ce qui compte pour nous et en nous donnant une certaine continuité. Mais elle peut aussi devenir une prison lorsque nous nous croyons obligés de rester fidèles à une image figée de nous-mêmes. Des formules comme « je suis timide », « je manque d’autorité », « je suis fermé » ou « je ne sais pas m’adapter » peuvent alors cesser de décrire une difficulté particulière pour devenir une définition de soi. Le problème n’est pas le mot lui-même, mais le pouvoir que nous finissons par lui accorder : lorsqu’une description devient une assignation, elle risque de limiter ce que nous nous croyons capables de faire et de décider à notre place de ce que nous pouvons devenir.

Vers la construction d’un corps sans organes

Dans la perspective qui nous occupe ici, le corps sans organes peut se comprendre comme une expérience de déconditionnement : sortir des limites ordinaires de notre identité et de notre rapport au corps en défaisant les habitudes, les dépendances et les organisations que nous tenons pour naturelles ou définitives. Deleuze et Guattari précisent dans Mille plateaux : « Le CsO s’oppose, non pas aux organes, mais à cette organisation des organes qu’on appelle organisme » (Éditions de Minuit, 1980, p. 196). Il s’agit donc moins de supprimer les organes que de défaire l’ordre qui leur assigne des fonctions déterminées et restreint les possibilités du corps. Mais Deleuze emprunte l’expression à Artaud avant d’en développer, avec Guattari, une pensée propre. Dans Pour en finir avec le jugement de dieu, Artaud écrit : « Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organes vous l’aurez délivré de tous ses automatismes et rendu à sa véritable liberté. » Le déconditionnement trouve ici l’une de ses formulations les plus radicales.

Chez Artaud, nos limites ne tiennent donc pas seulement au corps humain — qui, contrairement à celui des oiseaux, ne nous permet pas de voler. Elles viennent également des constructions mentales et sociales qui déterminent ce qu’un corps doit être, désirer et accomplir, ainsi que la place qu’il doit occuper. Parents, éducateurs, prêtres et société transmettent un ordre que nous pouvons finir par confondre avec la nature elle-même. Chez Artaud, cet ordre apparaît aussi comme une puissance d’assujettissement qui impose au corps les formes dans lesquelles il devrait se reconnaître.

Plusieurs de ses gestes radicaux permettent d’éclairer cette exigence : chercher le peyotl au Mexique, partir seul en Irlande à la recherche de druides, en se présentant comme le détenteur de la canne de saint Patrick, ou refuser son identité pour se proclamer Antonio Arnalopoulos, caricaturiste grec. Une même volonté semble les traverser : se soustraire à ce qui, dans ce monde-ci, prétend décider de ce qu’il est.

Sa vision du monde radicalise encore cette lutte. La réalité lui apparaît comme un réseau d’influences visibles et invisibles, une sorte de Matrix avant la lettre, où peuvent agir comme envoûtement aussi bien les prières des lamas tibétains que les désirs obscènes de « Monsieur l’épicier du coin ». Le corps sans organes devient alors l’horizon d’une reconquête : celle d’une existence qui ne serait plus entièrement gouvernée de l’extérieur et dont la puissance vitale pourrait se déployer autrement.

L’ambition est immense : se délivrer, autant que possible, de ce qui organise notre existence à notre place. Mais vouloir se soustraire à toute détermination risque aussi de conduire au refus des conditions mêmes de la vie : un corps vulnérable, une histoire irréversible, des liens, des obligations et des limites. Dans cette lecture d’Artaud, le corps sans organes exprime ainsi l’exigence d’une liberté qui voudrait ne plus rien recevoir passivement du dehors. Deleuze et Guattari soulignent toutefois la prudence nécessaire : l’expérimentation doit ouvrir de nouvelles possibilités de vie sans détruire les conditions qui les rendent possibles. Le contraste avec Ricœur devient ici fécond. Le consentement ricœurien cherche à habiter ce qui nous a été donné afin d’y exercer notre liberté ; Artaud pousse au contraire la recréation jusqu’au point de rupture, en cherchant à défaire certaines des formes mêmes de ce donné.

Antonin Artaud : naître de ses œuvres

« Mon nom doit disparaître. » Le 27 mai 1937, Antonin Artaud annonce à Jean Paulhan qu’il ne veut pas signer le Voyage au Pays des Tarahumaras. La même année, les Nouvelles Révélations de l’Être paraissent sous la signature du « Révélé ». Depuis l’Irlande, il écrit à André Breton, le 5 septembre : « Je signe une des dernières fois de mon nom, après ce sera un autre Nom. » Un écrivain travaille ordinairement à se faire un nom. Artaud veut se défaire du sien. Ce nom, qui devrait le désigner, le rattache à une existence dans laquelle il ne se reconnaît plus.

Des années plus tard, dans Ci-gît, Artaud revendiquera de s’engendrer lui-même. Le nom revient, mais celui qui le porte réclame une autre naissance. Entre ces deux gestes se dessine une ambition : devenir l’auteur de sa propre existence. Pour Artaud, cette ambition engage jusqu’à ce qui semble nous être donné une fois pour toutes : un nom, une filiation, un corps.

Pour en comprendre la nécessité, il faut remonter en amont de 1937. Dès ses échanges avec Jacques Rivière, au début des années 1920, Artaud décrit une difficulté élémentaire : il ne parvient pas à disposer de sa propre pensée. « Ma pensée m’abandonne à tous les degrés. Depuis le fait simple de la pensée jusqu’au fait extérieur de sa matérialisation dans les mots. » Quelque chose se défait entre ce qu’il éprouve et ce qu’il parvient à formuler. Les mots existent, mais le mouvement intérieur qui lui permettrait de les saisir et de les ordonner se dérobe.

L’enjeu dépasse la réussite d’un poème. Artaud cherche à faire reconnaître à Rivière ce qu’un jugement seulement littéraire risque de manquer : les insuffisances de ses textes touchent à sa difficulté d’exister, de se sentir présent à ce qu’il pense. Le 29 janvier 1924, il écrit : « J’ai pour me guérir du jugement des autres toute la distance qui me sépare de moi. » Cette distance le fait souffrir, mais elle marque aussi la limite du regard porté sur lui. Comment les autres pourraient-ils le saisir tout entier, alors qu’il peine lui-même à se rejoindre ?

Il ne s’agit pas encore du refus du nom ou de la filiation. Une déchirure est cependant déjà là : ce qu’Artaud éprouve de lui-même ne coïncide ni avec ce qu’il parvient à exprimer ni avec ce que les autres peuvent en connaître. Dans ses derniers écrits, cette division prendra la forme d’une contestation du moi lui-même : « Je ne veux pas du moi. Car tout ce qui pense n’est pas moi » (Œuvres complètes, t. XXI, p. 88). La vie intérieure devient le lieu d’une dépossession : ce qui pense en lui, l’agite et lui impose ses mouvements, il ne le reconnaît pas nécessairement comme sien.

Nous recevons tous une langue, des valeurs et des récits qui nous précèdent. Chez Artaud, la présence des autres prend la violence d’un envahissement : « Le mal vient de ce que tous les êtres sont collés à mon être et ne veulent pas le laisser vivre » (Œuvres complètes, t. XXII, p. 223). Leur emprise atteint l’endroit même où il voudrait sentir, penser et agir par lui-même. S’en dégager ne signifie pourtant pas devenir immuable : « Moi je veux devenir autre, mais pas l’autre » (Œuvres complètes, t. XV, p. 239). Toute la tension est là : se transformer sans être dépossédé de sa transformation.

Le nom propre donne une forme visible à ce conflit. Il nous distingue, mais nous rattache aussi à une famille, à une histoire, à des attentes. Avant que nous puissions parler, il parle déjà pour nous. En vouloir la disparition, comme Artaud en 1937, c’est s’attaquer à ce lien entre un être et l’identité par laquelle les autres prétendent le reconnaître.

L’état civil inscrit cette identité dans l’ordre social. Un lieu, une date, une filiation fixent les coordonnées d’une existence. Serge Margel interroge cette emprise à propos d’Artaud : « Et qu’est-ce qu’un état civil ? Que fait la société, que veut-elle, que dit-elle lorsqu’elle rédige “mon état civil” ? » (Aliénation. Antonin Artaud, les généalogies hybrides, Paris, Galilée, 2008, p. 51). Derrière l’enregistrement d’une naissance se pose ainsi la question du pouvoir de désigner un être, de lui assigner une origine et une place.

En novembre 1946, Artaud oppose à son acte de naissance une objection saisissante : « Or je ne suis pas du tout d’accord avec tout cela, car il m’a fallu beaucoup plus de temps, je dis de temps concret, patent, vérifié, actuel, authentique, pour devenir la bourrique rétive et incoercible que je suis. » L’administration constate qu’un enfant est né ; elle ne dit rien de ce qu’il a fallu traverser pour devenir cet homme. À l’origine enregistrée, Artaud oppose une existence qui s’est faite dans la durée, à travers ses souffrances et ses refus.

La contestation atteint également l’autorité familiale. Dans les Cahiers de Rodez de septembre-novembre 1945, il écrit : « Les enfants n’ont pas à obéir à leur père parce qu’ils n’ont pas demandé à leur père de les faire, ni d’être ». La naissance ne saurait constituer une dette qui livrerait l’enfant au pouvoir de ceux qui l’ont engendré. Mais Artaud pousse cette révolte au-delà du refus d’obéir : il récuse la filiation elle-même comme fondement de son existence.

À cette origine subie, il oppose une autre naissance : « Je sais que j’étais né autrement, de mes œuvres et non d’une mère » (D’un voyage au pays des Tarahumaras, 1945, repris dans Les Tarahumaras, Gallimard, 1971, p. 59). La formule excède l’idée selon laquelle un écrivain se construit à travers ses livres. Elle revendique une naissance qui destitue l’origine maternelle et fait de l’œuvre le lieu même de son engendrement.

Ricœur montre combien l’identité se constitue aussi par l’intériorisation d’une place dans l’ordre généalogique : « parce que j’ai été reconnu fils ou fille de, je me reconnais tel » (Parcours de la reconnaissance, p. 304). À mesure que ce regard généalogique est intériorisé, écrit-il encore, l’ego, d’abord « fonction zéro sur la table des places », devient « fonction pleine » lorsque la transmission est vécue comme une reconnaissance mutuelle, à la fois parentale et filiale.

Artaud semble précisément vouloir faire éclater cet ordre des places. La déclaration de Ci-gît prend alors toute sa force : « Moi, Antonin Artaud, je suis mon fils, mon père, ma mère et moi. » Le fils, le père et la mère ne désignent plus des positions distinctes dans lesquelles le sujet devrait se reconnaître : toutes se trouvent réunies en celui qu’elles étaient censées situer. Artaud revendique ainsi la possibilité d’être à la fois celui qui engendre et celui qui naît, celui qui se crée et celui qui résulte de cette création. Son nom peut alors revenir, non plus seulement comme celui qu’une filiation lui a transmis, mais comme celui qu’il se réapproprie en se donnant lui-même une existence.

Cette naissance par l’œuvre ne s’accomplit jamais une fois pour toutes. Dans un cahier de décembre 1945-janvier 1946, il affirme : « Nul ne m’a prévu en moi, je me refais à chaque minute comme je veux et me maintiens. » Il ne suffit donc pas de dégager, sous les influences étrangères, un moi intact qui aurait toujours été là. Il faut se produire et soutenir ce que l’on produit. Les derniers mots — « et me maintiens » — font entendre l’effort qu’exige cette affirmation : l’existence conquise demeure exposée à ce qui pourrait la défaire.

Ce travail engage d’abord le corps. La dépossession atteint la chair, les nerfs, la voix, tout ce qui permet de sentir et d’agir. « Je suis ce corps, c’est-à-dire cet être individuel conscient, volontaire où tout commence », écrit Artaud (Œuvres complètes, t. XXI, p. 63). C’est donc à même le corps que doit se poursuivre la création de soi : « Je fais mon corps à tout instant et jamais de la même façon » (Œuvres complètes, t. XXI, p. 203).

L’exigence d’un corps sans organes porte cette révolte à son point le plus radical. Ce n’est plus seulement l’identité sociale ou familiale qui se trouve contestée, mais l’organisation du vivant jusque dans la chair. Le corps reçu devient lui-même le lieu d’une autorité étrangère. Le refaire suppose dès lors de s’attaquer à ce qui paraît soustrait à toute décision : sa constitution, ses fonctions, les nécessités auxquelles il est assujetti. Ramener cette exigence démesurée à un simple désir d’émancipation ferait perdre ce qui en constitue la violence.

Une telle revendication prend une force particulière chez un homme dont le pouvoir de disposer de lui-même a été atteint par l’internement et les électrochocs. La destruction subie et la transformation recherchée ne se confondent pas. Lorsqu’Artaud affirme qu’il se refait, il revendique l’initiative sur une existence livrée à des forces qu’il ne maîtrise pas. La création devient l’un des lieux où cette initiative peut s’exercer.

Mais comment l’écriture intervient-elle dans ce combat ? Par le travail concret de la langue. Celle-ci est elle aussi reçue : ses mots et ses catégories précèdent celui qui les emploie. Artaud les soumet à l’épreuve de ce qu’il vit. Il rompt la syntaxe, déplace les rythmes, travaille les sonorités, introduit des cris et des glossolalies. Le souffle et la voix participent à la formation du sens. La parole devient ainsi un travail du corps sur la langue.

« Je ne sépare pas ma pensée de ma vie. Je refais à chacune des vibrations de ma langue tous les chemins de ma pensée dans ma chair. » — Antonin Artaud, Position de la chair, 1925. Cette formule mesure l’enjeu d’une écriture qui engage l’existence jusque dans l’acte de parler. Dans les lettres à Rivière, Artaud décrivait une pensée qui lui échappait au moment de prendre forme. Le rythme, la scansion et la profération donnent à cette lutte des moyens nouveaux : produire une parole dans laquelle il puisse éprouver sa présence, une pensée qui prenne corps.

La souffrance ne suffit pas à expliquer une telle invention. Elle peut aussi épuiser et réduire au silence. L’œuvre tient au travail par lequel Artaud arrache des moyens d’expression et d’action à ce qui entrave sa parole. Une phrase brisée, une répétition ou un mot inventé peuvent faire entendre ce qu’une langue trop régulière laisserait échapper.

Le lecteur rencontre ainsi une parole qui trouble ses habitudes. Une scansion l’arrête, une formule insiste, un passage résiste à la paraphrase. Ces difficultés appartiennent à l’expérience du texte. Elles ne nous donnent pas accès à la souffrance d’Artaud comme si nous l’avions vécue ; elles nous empêchent toutefois de réduire son écriture à des idées détachées du corps qui les porte.

C’est dans cette perspective que la réaffirmation du nom prend tout son sens. Dans le Post-scriptum de Pour en finir avec le jugement de dieu, Artaud écrit :

Qui suis-je ?

D’où je viens ?

Je suis Antonin Artaud

et que je le dise

comme je sais le dire

immédiatement

vous verrez mon corps actuel voler en éclats

et se ramasser

sous dix mille aspects

notoires

un corps neuf

où vous ne pourrez

plus jamais

m’oublier. (Œuvres complètes, t. XIII, p. 118.)

« Je suis Antonin Artaud » pourrait sembler rétablir l’identité qu’il avait voulu abandonner. Mais tout dépend de ce qui suit : « comme je sais le dire ». Le nom prend sa force dans l’acte de le prononcer, dans la voix et le corps qui s’y engagent. Cette affirmation fait éclater l’image d’un être définitivement constitué. Elle annonce un « corps neuf », une recomposition « sous dix mille aspects ». Se nommer devient l’acte par lequel Artaud affirme tout ensemble son existence et sa transformation.

Un rapprochement avec l’identité narrative de Paul Ricœur permet de préciser la singularité de cette démarche. Le récit offre la possibilité de reconnaître une vie comme sienne à travers ses changements. Artaud conduit à interroger les conditions mêmes de cette reconnaissance : comment raconter sa vie lorsque la pensée se dérobe, que le corps est vécu comme occupé et que la parole semble retirée ? Son écriture travaille à conquérir la possibilité de parler en son nom, jusque dans les formes qui brisent la continuité du récit. La rupture, la contradiction et le cri deviennent alors les moyens de poursuivre une existence sans effacer ses déchirures.

Naître de ses œuvres ne signifie donc pas disposer souverainement de soi. L’affirmation d’Artaud se heurte à la fragilité des moyens par lesquels il tente de la soutenir. Mais cette fragilité n’abolit pas sa révolte : il conteste à son origine, aux autres et à ses blessures le pouvoir de décider de son être. De « Mon nom doit disparaître » à « Je suis Antonin Artaud », le nom change de fonction : reçu des autres, il devient une affirmation dont l’écrivain entend être l’auteur. Il ne désigne plus seulement celui qui est né. Il porte celui qui cherche encore à naître.

Du passé subi à la vie orientée : le pouvoir du récit

Le récit documentaire, même lorsqu’il s’appuie sur les archives, les témoignages et la chronologie des faits, n’est jamais le réel lui-même. Il sélectionne, ordonne et interprète les traces disponibles afin de leur donner une forme intelligible. Comme l’écrit Ricœur : « Au terme de l’analyse, on en vient à dire que l’historien ne connaît pas du tout le passé, mais seulement sa propre pensée sur le passé » (Temps et récit, t. III, Le Temps raconté, p. 210).

Cette part d’interprétation n’est pas une faiblesse : elle est l’une des conditions du récit. Par la mise en intrigue, des événements dispersés prennent sens les uns par rapport aux autres. L’histoire demeure soumise aux faits et à la preuve ; la fiction, elle, peut inventer. Mais toutes deux donnent une forme humaine au temps. C’est ici que la notion ricœurienne de refiguration devient essentielle : le récit ne reproduit pas simplement ce qui a eu lieu, il transforme notre manière de le comprendre. Les faits demeurent, mais leur signification peut évoluer selon la façon dont ils sont racontés et reçus. La fiction va plus loin encore. Là où l’histoire cherche à établir ce qui s’est produit, elle peut explorer ce qu’une situation signifie humainement. Elle condense, déplace, rapproche, invente parfois, afin de rendre sensible ce que la seule accumulation des faits ne suffit pas toujours à transmettre.

Cette circulation entre histoire et fiction rejoint l’analyse proposée par Eirini Papadopoulou dans sa thèse De l’Histoire à la littérature et de la littérature à la vie, soutenue en 2013 à l’Université Sorbonne Nouvelle–Paris III sous la direction de Philippe Daros : « Nous pourrions donc conclure que l’une a “utilisé” l’autre dans le cadre de leur tentative de répondre à la question principale qu’elles se posaient : comment “re-figurer” le temps humain ? C’est précisément sur ce point que se rencontrent la fiction et l’Histoire, sur leur volonté de faire revivre le temps, d’effectuer un retour temporel toujours à partir de leur présent lointain » (p. 38-39).

Histoire et fiction cherchent ainsi, par des voies différentes, à redonner forme à un temps qui n’est plus directement accessible. Papadopoulou le formule plus concrètement dans sa conclusion : « La littérature ne focalise pas la narration des événements historiques de la même manière que la science historique le fait ; elle imagine et inscrit ce qui a eu lieu ou aurait pu avoir lieu derrière les événements tels que nous les connaissons de l’Histoire. La Seconde Guerre mondiale, par exemple, constitue un événement réel du passé historique de notre monde. Cependant, les vies quotidiennes des hommes pendant la guerre, leurs désirs, leurs rêves, leurs propres combats, leurs amours, leurs mentalités personnelles et tout ce qui constitue l’humanité de toute période historique ne peuvent qu’être imaginés. Et c’est l’art de la fiction qui va les imaginer, les incarner et éventuellement leur insuffler la vie. » (p. 293).

En 2026, lorsque j’ai repris The Bachall Isu ou la canne de Saint-Artaud, initialement écrit en 2021, j’ai entièrement transformé la partie consacrée au voyage d’Artaud dans les îles d’Aran, durant l’été et l’automne 1937. Entre-temps, j’avais consacré les trois premiers numéros de la revue Écho Antonin Artaud à une étude documentaire beaucoup plus détaillée de son séjour en Irlande, ainsi qu’au récit de mon propre voyage sur ses traces dans ces mêmes îles. Il me semblait donc inutile de raconter une nouvelle fois la même histoire sous la même forme.

Comme ma passion du moment s’était déplacée de l’essai vers le roman, j’ai choisi de réinventer librement certains épisodes de ce voyage. Il ne s’agissait ni de trahir l’histoire ni de substituer la légende aux faits, mais de chercher, par le fantastique, le mythe et l’imaginaire, une autre forme de vérité : plus sensible, plus poétique et plus existentielle. Une vérité qui ne s’oppose pas à la vérité documentaire, mais se déploie selon une autre logique et par d’autres moyens.

Cette réécriture a également nourri l’idée d’un futur projet biographique consacré à Artaud. J’imagine aujourd’hui deux ouvrages complémentaires. Le premier s’appuierait rigoureusement sur les faits, les archives et les témoignages afin de constituer un ouvrage de référence pour les chercheurs et les universitaires. Le second, ouvertement romanesque, reprendrait cette même existence pour en faire la matière d’un récit où l’imagination permettrait non seulement d’explorer les silences laissés par les archives, mais aussi de mettre en scène et d’éclairer certaines des idées philosophiques d’Artaud.

Le document protège alors le récit contre l’imposture ; l’imagination maintient vivant ce que les archives ne peuvent saisir. L’un établit ce qui fut ; l’autre cherche ce que nous pouvons encore en faire.

Cette expérience d’écriture m’a conduit à déplacer la question. Ce qui vaut pour le récit historique et pour la fiction ne concerne peut-être pas seulement notre manière de raconter le passé collectif ou la vie d’un autre. Cela éclaire aussi la manière dont nous racontons notre propre existence.

Nous avons souvent tendance à interpréter notre vie comme un documentaire : nous revenons sur notre passé en cherchant la vérité qu’il contiendrait sur nous, comme si nos échecs, nos blessures ou nos rencontres révélaient enfin qui nous sommes et ce que nous sommes destinés à devenir. Mais une vie ne possède peut-être pas de sens caché qu’il suffirait de découvrir. Elle est aussi faite de hasard, de contradictions et d’événements sans nécessité. À vouloir absolument y trouver une vérité définitive, nous risquons de transformer notre passé en destin. La fiction procède autrement. Un auteur ne se contente pas d’enregistrer ce qui arrive à ses personnages : il sait ce qu’il cherche à explorer, quelles idées ou quels principes il veut mettre à l’épreuve, et il organise son récit en conséquence.

Nous ne pouvons évidemment pas écrire notre vie avec cette liberté. Notre corps, notre passé, les autres et les circonstances nous imposent leurs limites. Mais nous pouvons apprendre quelque chose du geste de l’écrivain : au lieu de demander seulement ce que notre passé révèle de nous, nous pouvons nous demander au service de quoi nous voulons orienter la suite de notre existence. C’est en ce sens que l’identité narrative peut devenir une forme de liberté. Il ne s’agit pas de falsifier ce qui a eu lieu, mais de cesser de considérer notre histoire comme un dossier clos. Nous ne devenons pas les auteurs absolus de notre destin, mais nous pouvons cesser d’en être seulement les commentateurs.

Refigurer sa vie, c’est alors distinguer ce qui est irréversible de ce qui reste ouvert, ce que nous avons subi de ce que nous pouvons encore décider. Le passé cesse d’être seulement une vérité à déchiffrer : il devient aussi une matière à partir de laquelle nous pouvons donner une direction à ce qui vient.

La fiction comme laboratoire de l’identité

Début février 2025, j’étais monté à Athènes rejoindre ma mère, qui devait recevoir un traitement. Il fallait d’abord faire remonter son taux de sodium, ce qui nécessitait quelques jours d’hospitalisation. Une simple précaution, pensions-nous. Je n’étais pas particulièrement inquiet, mais elle était anxieuse et, pour la rassurer, je restais auprès d’elle jour et nuit.

Cinq jours avaient passé ainsi. Le traitement s’était très bien déroulé, et la médecin nous avait annoncé qu’elle pourrait sortir le samedi. Pourtant, lors de sa visite du vendredi matin, elle m’avait paru soucieuse. Ma mère l’avait remarqué elle aussi. Pour ma part, je pensais qu’elle était surtout agacée par ses plaintes : les autres patients me semblaient tellement plus malades qu’elle. J’étais convaincu que le plus difficile était derrière nous et que nous rentrerions le lendemain.

Le soir, ma mère a commencé à avoir du mal à respirer. Je croyais que c’était simplement de l’anxiété et je lui tenais la main pour l’aider à se calmer. Puis tout s’est précipité : des médecins sont arrivés, l’ont installée sur un brancard et l’ont emmenée. Avant même que j’aie compris ce qui se passait, une infirmière m’a tendu deux sacs en papier pour que j’y rassemble ses affaires. Elle m’a demandé de rentrer chez moi.

Depuis cinq jours, je ne la quittais presque pas. Pourquoi fallait-il partir maintenant ? J’ai demandé où on l’avait emmenée, ce qui lui arrivait. On m’a répondu qu’elle était en réanimation et que, si j’attendais, quelqu’un viendrait m’en dire davantage. Je suis resté.

Vers une heure du matin, un homme d’une soixantaine d’années, un peu grassouillet, est sorti, apparemment pour fumer une cigarette. Je me suis approché pour lui demander des nouvelles de ma mère. « Ah, c’est la dame qui a attrapé une infection nosocomiale. Elle va mourir », m’a-t-il lancé, sans aucune empathie, comme s’il me donnait un renseignement ordinaire.

Je me suis retrouvé dehors, complètement perdu, avec les deux sacs en papier. Je ne savais plus quoi faire. Je ne voulais pas réveiller ma famille en France ni l’inquiéter au milieu de la nuit. D’ordinaire, lorsque je vais mal, c’est ma mère que j’appelle. Mais cette nuit-là, son téléphone était entre mes mains.

Le lendemain matin, à mon retour à l’hôpital, on m’a expliqué qu’elle avait été plongée dans un coma artificiel. Pendant les trois semaines qui ont suivi, je ne l’ai vue que dans cet état. Seuls ceux qui ont traversé de tels moments savent combien ils peuvent être cruels et avec quelle force ils nous confrontent à la réalité de l’existence. À l’autre extrémité de la vie, j’avais éprouvé une intensité comparable lors de la naissance de ma fille. La joie et la douleur n’y ont évidemment pas la même place, mais ces instants nous ramènent à quelque chose d’essentiel. Ce que l’on croit être, ce que l’on représente aux yeux des autres ou ce que l’on aspire à devenir importe alors bien peu.

Quelques jours auparavant, je préparais encore une audition importante pour jouer le monologue de Pacôme Thiellement, Tu m’as donné de la crasse et j’en ai fait de l’or, dans un prestigieux théâtre parisien qui avait manifesté un vif intérêt pour le projet. Ma revue commençait à prendre de l’ampleur et j’en préparais la troisième saison. Ces projets aboutissaient enfin à quelque chose. En quelques heures, tout tombait à l’eau. Mais j’étais là, auprès de ma mère encore vivante, et chaque instant passé avec elle m’était précieux. Dans ces derniers jours, plus rien d’autre ne comptait.

Perdre un parent, c’est un peu comme continuer d’avancer sur un fil après la disparition du filet de sécurité. Les gestes restent les mêmes, mais on ne les accomplit plus avec la même confiance. Je n’étais pourtant pas seul : mon père, ma femme et ma fille sont venus immédiatement et m’ont énormément soutenu. Mais, malgré leur présence, quelque chose avait changé en moi : j’avais perdu un appui sur lequel j’avais toujours pu compter. Jusqu’alors, je m’étais volontiers laissé guider par les événements ; il me fallait désormais apprendre à orienter moi-même la part de mon existence sur laquelle je pouvais encore agir.

Deux mois plus tard, je me suis retrouvé seul sur l’île de mon enfance, loin de ma femme et de ma fille, retenues à Paris par la scolarité de cette dernière. J’ai dû assumer seul de nouvelles responsabilités, notamment les démarches administratives extrêmement compliquées liées au décès et la gestion d’un petit hôtel de huit maisons troglodytes. Il fallait décider, anticiper, résoudre les problèmes et répondre de mes choix. Ces tâches ne m’étaient pas familières, mais elles n’attendaient pas que je me sente prêt.

J’ai alors compris que ne pas se croire « fait pour » quelque chose ne signifie pas en être incapable. Les circonstances peuvent révéler des capacités que nous n’avions jamais eu l’occasion d’exercer, ou que l’idée que nous nous faisions de nous-mêmes nous empêchait jusque-là d’apercevoir. Il arrive ainsi qu’un rôle nous soit imposé avant même que nous ayons eu le temps de nous y reconnaître. Nous devons alors apprendre à l’exercer, mais aussi à lui donner un sens et à lui faire une place dans notre existence.

Je voulais continuer à écrire, mais ni sur Artaud ni directement sur ce que je ressentais. J’avais besoin de quitter quelque temps mon histoire pour entrer dans celle d’un autre.

J’avais déjà tenté d’écrire des romans sans parvenir à les mener jusqu’au bout. Très pudique, exprimant difficilement mes sentiments, je peinais à donner à mes personnages une véritable vie intérieure. Cette fois, pourtant, les circonstances étaient différentes : je ne cherchais plus à devenir romancier ni à me prouver que j’en étais capable. J’avais simplement, profondément, envie d’écrire ce roman. Je voulais m’absenter de moi-même et éprouver, par l’écriture, une autre manière de vivre.

C’est ainsi qu’est né Giovanni Rossi, qui prendra plus tard le nom d’Ettore Messina.

Le roman Memento Mundi, instar Fili Fati. Souviens-toi du monde, tissé dans le fil du destin retrace sa vie, depuis son enfance à Stromboli jusqu’en 2008. Il se compose de quatre livres : le premier est consacré à son enfance et à son adolescence à Stromboli (environ 150 pages) ; le deuxième à sa jeunesse dans le Londres des années 1970 (environ 250 pages) ; le troisième à son itinérance en Afrique (environ 250 pages) ; le quatrième, enfin, à son ascension dans le monde de la mode (environ 300 pages). À ce jour, seul le premier livre est achevé : Stromboli, 1952-1966.

Le récit s’ouvre en septembre 2008, au large de la Corse. Ettore Messina est devenu une figure majeure de la mode. À bord de son voilier, entouré de sa femme et de deux amis proches, il semble avoir atteint une forme d’accomplissement. Après des décennies de travail et de réussite, il prépare dans le plus grand secret un projet qu’il considère comme l’aboutissement de son œuvre.

Pourtant, une question enfouie depuis plus de trente ans revient l’obséder : pourquoi a-t-il quitté Stromboli ? Que s’est-il réellement passé en 1975 ? Il découvre avec effroi qu’un pan de son passé lui échappe. Il se souvient de son enfance, de ses parents, de l’île, mais pas de l’événement qui a provoqué son départ, son changement de nom et peut-être l’ambition démesurée qui a gouverné son existence.

Au moment où il devrait accomplir le projet le plus important de sa carrière, Ettore abandonne tout et retourne à Stromboli pour comprendre ce qu’il a fui. Il y découvre une île à la fois familière et méconnaissable, mais surtout un passé qui ne correspond plus à l’histoire qu’il s’était racontée sur lui-même. Lorsqu’une femme qu’il a connue dans son enfance l’appelle Giovanni et lui révèle un épisode de sa vie qu’il a totalement oublié, l’identité qu’il s’est construite commence à se fissurer. Son retour devient alors une enquête sur sa propre existence. Le roman remonte le temps pour comprendre comment Giovanni est devenu Ettore et ce qui demeure de l’un dans l’autre.

Le choix de Stromboli, île volcanique comme celle de mon enfance, pourrait faire penser à un récit autobiographique. Le roman est effectivement né d’un sentiment personnel : revenir dans un lieu familier que le temps a profondément transformé sans parvenir à en effacer l’essentiel. C’est ce que vit aussi Ettore lorsqu’il retrouve son village natal, devenu entre-temps un lieu touristique. À travers lui, je cherchais à restituer cette impression paradoxale exprimée par Manolis Rassoulis dans Ydrochoos : « Tout autour change, et pourtant tout demeure pareil. »

Mais la proximité s’arrête en grande partie là. Ettore m’intéressait précisément parce qu’il était très différent de moi. Au moment où les circonstances m’obligeaient à devenir plus entreprenant, plus autonome et plus responsable, j’ai créé, sans en avoir pleinement conscience, un personnage chez qui ces qualités seraient poussées beaucoup plus loin : un homme ambitieux, déterminé, capable de prendre des risques et de bâtir un empire dans le monde de la mode.

Ma réalité était évidemment beaucoup plus modeste. Gérer un petit hôtel ne faisait pas de moi cet homme-là. Cette activité m’amenait néanmoins à agir d’une manière qui ne correspondait pas spontanément à l’image que j’avais de moi-même. Je découvrais dans la pratique des possibilités que la fiction me permettait d’explorer à une tout autre échelle.

Avant l’arrivée des premiers clients, je passais mes journées dans cet hôtel presque vide, sur une île encore silencieuse, à attendre que la saison commence. La situation avait quelque chose, toutes proportions gardées, de celle de Jack dans Shining : un homme isolé dans un lieu désert, avec du temps devant lui, confronté à lui-même et à ce qu’il allait faire de cette solitude.

Ce rapprochement traduisait surtout l’atmosphère dans laquelle je me trouvais. Le silence de l’hôtel, l’attente, l’éloignement de ma famille, l’impression d’être suspendu entre une vie qui venait de se terminer et une autre qui n’avait pas encore commencé : tout cela suscitait des sensations auxquelles l’écriture donnait peu à peu une forme. Un homme face à son passé, une île retrouvée après des décennies, un changement de nom, une réussite immense bâtie sur une faille oubliée : ces images ont commencé à guider le récit avant même que je comprenne ce qu’elles signifiaient pour moi.

Je n’avais donc pas construit Ettore à partir d’un programme précis. Il était né de cet état intérieur autant que de mes idées. Son histoire ne racontait pas la mienne, mais elle avait besoin de quelque chose de moi pour prendre corps : ma solitude, mon attente, mon désarroi, cette nouvelle place que je cherchais encore à comprendre. Ettore avait son propre passé, ses désirs, ses contradictions. Pour qu’il devienne vivant, je devais pourtant lui prêter une part de l’intensité que je traversais. Je pouvais ainsi transmettre à un personnage très éloigné de moi des sensations et des émotions que je n’arrivais pas à exprimer directement en mon nom.

Même si nous avons montré précédemment que nous cherchons tous, notamment par besoin de continuité et de sécurité, à construire une identité, je nuancerais cependant les propos de Mme Papadopoulou lorsqu’elle affirme que cette construction constitue le but de tout homme. Ce qui compte, à mes yeux, c’est moins de posséder une identité que l’on pourrait un jour résumer sur une plaque commémorative que de se sentir vivant : éprouver ces moments, ces émotions, où notre existence prend soudain toute son intensité et tout son sens. Nous ne pensons pas toujours pour parvenir à une réponse ; il arrive aussi que nous pensions pour le plaisir même de penser. Les identités que nous construisons valent alors moins pour elles-mêmes que pour ce qu’elles permettent : des rencontres, des expériences, des manières d’agir, de nous transformer et d’être pleinement présents à ce que nous vivons.

Les événements nous obligent parfois à modifier le récit de notre vie. C’était ce qui m’arrivait : mes projets s’étaient interrompus, mes responsabilités avaient changé et, dans cette période marquée par la solitude et le deuil, j’avais besoin de m’évader. L’écriture d’Ettore répondait aussi à un second besoin : découvrir, à travers lui, des plaisirs que j’avais jusque-là crus étrangers à ma nature, comme le goût d’entreprendre. Cet archétype, que j’avais longtemps eu tendance à critiquer, m’aidait ainsi à regarder autrement ce que je pouvais devenir.

La fiction devenait alors un laboratoire de l’identité : un espace où éprouver des manières de vivre que l’on croyait ne pas être faites pour soi. Être comédien ou écrivain ne serait plus nécessairement ma priorité. J’avais d’ailleurs déjà connu de tels déplacements : au regard des moments de bonheur que ma vie de famille m’a apportés, je ne regretterai jamais les voyages auxquels j’ai dû renoncer ou que j’ai été contraint de réduire. Certaines possibilités abandonnées ouvrent la voie à d’autres formes d’accomplissement.

Cela ne signifiait pas pour autant renoncer à ce qui m’avait jusque-là animé. Un nouveau rôle n’oblige pas à adopter les valeurs ou les comportements de ceux qui l’exercent déjà. Je pouvais poursuivre la tradition de ma mère, prendre plaisir à faire vivre un charmant petit hôtel dans un cadre magnifique, tout en lui donnant une forme qui me ressemble davantage : en faire un lieu d’échanges, avec des projections de films, une librairie, des soirées de poésie, et peut-être contribuer un jour à transformer le village lui-même en un lieu de culture et de rencontres. Cette nouvelle identité ne renierait donc pas les précédentes : elle leur offrirait une autre manière de s’accomplir.

Heliophos Boutiques caves – Finikia Santorini

Les doubles du moi : l’identité comme instrument de pensée

Mon expérience de comédien m’a appris moins à devenir un autre qu’à me déplacer hors de moi-même. On pourrait parler de dédoublement, sans donner à ce mot aucun sens clinique : je suspends provisoirement ce que je crois être pour accueillir une autre voix, une autre pensée, une autre manière d’habiter le monde. Je ne deviens pas réellement mon personnage : je lui prête mon corps et ma voix, puis m’en détache. Ce passage me permet d’éprouver des perspectives auxquelles ma seule expérience ne me donnerait pas accès.

En 2024, cette démarche a pris une forme concrète lorsque Juliette Villecourt m’a proposé d’interpréter un monologue tiré du livre autobiographique de Pacôme Thiellement, Tu m’as donné de la crasse et j’en ai fait de l’or. J’avais auparavant joué sous sa direction Orgon dans Tartuffe de Molière, puis Solange dans Les Bonnes de Genet. Mais Pacôme, lui, existe réellement, et je le connais personnellement : nous avons dîné ensemble plusieurs fois, collaboré et écrit l’un sur le travail de l’autre. Mon intention n’était pourtant pas de l’imiter, de me laisser pousser une longue barbe ou de reproduire sa voix et ses gestes. La valeur de ce livre, qui m’avait moi-même beaucoup aidé, tenait à mes yeux moins à l’identité de son auteur qu’aux idées nées de l’expérience intime qu’il y partageait. Nous avons donc écarté toute recherche de ressemblance pour porter ces idées sur scène. L’essentiel résidait dans les questions que son récit soulevait : comment transformer la souffrance ? Que faire de ce qui nous est arrivé ? Comment tirer une force de ce qui nous a blessés ou humiliés et faire de la « crasse » reçue quelque chose qui ne lui ressemble plus ?

Il ne s’agissait pas de couper ces idées de l’existence qui les avait rendues possibles, mais de leur permettre de rencontrer d’autres vies. Une expérience peut devenir transmissible sans perdre sa singularité : celui qui la reçoit n’a pas besoin de devenir celui qui l’a vécue pour en être transformé.

Je procède de manière comparable dans mes livres. Dans Antonin Artaud ou l’anarchiste courroucé, j’ai abordé Artaud depuis une sensibilité anarchiste ; dans Le Surréalisme et la fin de l’ère Artaud, depuis une perspective universitaire ; dans Le Théâtre et son Double Ka, depuis mon expérience du théâtre. Ailleurs, j’ai emprunté les regards du psychanalyste (Artaud le marteau, asiles, drogues, électrochocs), de l’enquêteur illuminé (The Bachall Isu ou la canne de Saint-Artaud), de l’historien ou de l’ésotériste (Héliogabale ou l’alchimiste couronné). Il ne s’agissait pas de revendiquer successivement ces identités, mais de faire varier mes instruments de lecture. Chaque regard révèle certains aspects du sujet et en laisse d’autres dans l’ombre. Leur confrontation me permet de m’approcher d’une œuvre qu’aucune perspective unique ne peut épuiser.

Les dialogues que j’imagine avec Artaud prolongent cette démarche. Ce sont des dispositifs littéraires : ils confrontent ma lecture de ses idées à mes propres objections et rendent sensibles des tensions qu’un exposé théorique laisserait plus abstraites. Dans Héliogabale ou l’alchimiste couronné, j’écris ainsi :

Artaud ne se bat pas pour un monde plus heureux, mais pour un monde vivant. Ce qui l’intéresse — peu importe le prix —, c’est la “réconciliation de l’acte matériel et de l’acte spirituel sur un plan efficace” (V, 89). — Je trouve cette idée dangereuse, et je le lui fais savoir ! Artaud me répond : — Vous n’avez rien compris, M. Chailly. Quand on vit dans l’unité, le destin n’est plus le fruit du hasard mais celui de ce qu’on a choisi. Rien ne doit limiter la force de vie et de création. — J’ai très bien compris… Mais nous ne sommes pas des idées, M. Artaud, mais des hommes. Ces principes ont des conséquences. Il faut savoir être souple, s’adapter. […] Si nous nous battons pour nos idées, ce n’est pas pour les imposer, mais pour débattre et les faire évoluer. — Justement, me réplique Artaud, sans guerre il ne peut y avoir ni débat ni vie. Et moi, je ne mourrai jamais ! Je me tais… De toute façon, il est tellement borné que cela ne sert à rien de discuter davantage. Qui a raison ? Moi ou Artaud ? Tout est une question de vécu et de point de vue.

L’Ilios Chailly qui apparaît ici est bien moi, mais il n’est déjà plus tout à fait moi. J’accentue ma prudence, mon conformisme social, mon attachement aux limites ou ma méfiance envers les absolus pour donner corps à une position. Je peux ainsi grossir mon souci du confort jusqu’à me rendre plus lâche ou plus ridicule que je ne le suis réellement.

Je ne prétends ni être le seul écrivain à porter des contradictions, ni en porter de plus graves que les autres. Beaucoup d’entre nous en font l’expérience. Mais plutôt que de relever celles d’autrui, au risque de juger de l’extérieur ou de prêter des intentions que j’ignore, je trouve plus juste — et plus élégant — de grossir les miennes pour en faire un objet de réflexion. La caricature devient ainsi un instrument de pensée : mon identité fournit un matériau que je peux travailler et mettre à l’épreuve, à condition que le personnage portant mon nom ne détienne pas d’avance la bonne réponse.

L’Artaud qui lui répond est lui aussi une construction littéraire : ses répliques imaginaires ne doivent pas être confondues avec ses paroles attestées. Après tant d’années à l’étudier, je connais bien sa biographie et les éléments qui composent son identité civile ; je crois aussi avoir compris certaines de ses idées. Ce savoir ne me donne pourtant qu’un accès limité à ce qu’il a été, à la manière dont il a vécu et éprouvé son existence. Il me permet de travailler à partir de son œuvre, sans m’autoriser à prétendre saisir l’homme tout entier ni à parler en son nom. Ces dialogues ne constituent donc pas une déclaration de fidélité à sa personne ou à sa pensée : ils me permettent d’interroger ce que je reçois de son œuvre et ce qui, en moi, lui résiste.

Pacôme Thiellement s’est beaucoup investi dans la pensée des « Sans Roi ». En la faisant dialoguer avec l’ensemble des expériences qu’il a accumulées durant son existence, il peut faire naître des idées passionnantes. La question essentielle devient alors moins celle de savoir ce que chacun est que celle de ce qui se produit dans la rencontre : qu’est-ce que les mots « Artaud », « Ilios », « Pacôme » ou « Sans Roi » font naître lorsqu’ils se croisent ? Quelles idées, quelles tensions et quelles possibilités nouvelles leur rapprochement rend-il visibles ? Les noms cessent alors d’être des clôtures identitaires pour devenir des points de passage entre des expériences et des pensées.

Tu m’as donné de la crasse et j’en ai fait de l’or, Théâtre de Lisieux

Respecter une œuvre sans idolâtrer son auteur

Parmi les critiques adressées à mon travail, deux reproches se rejoignent : celui de ne pas respecter Antonin Artaud et celui de faire de son nom le support d’une mise en scène de moi-même, au service des narcissismes « les plus enfantins et les plus éculés ». Après cet article, on me reprochera peut-être encore d’utiliser mes recherches sur Artaud pour assurer ma propre promotion, jusque dans mes activités professionnelles. Ces critiques méritent pourtant d’être examinées : un auteur peut effectivement devenir une caution intellectuelle ou un instrument de valorisation personnelle. Elles soulèvent cependant une question plus générale : à quelles conditions l’appropriation d’une œuvre nous aide-t-elle à penser, et à partir de quand se réduit-elle à une manière de nous mettre en valeur ?

Il faut d’abord préciser ce que signifie respecter un auteur. La sacralisation des figures littéraires m’a toujours dérangé, surtout lorsqu’elle vient de personnes qui les ont peu lues ou n’en retiennent que ce qui conforte leurs convictions. Affirmer que Platon est le plus grand philosophe de tous les temps n’a guère de sens si l’on n’a jamais ouvert l’un de ses livres. Que respecte-t-on alors : une pensée que l’on a pris le temps de découvrir ou le prestige attaché à un nom ?

Mon rapport à Platon comme à Artaud passe d’abord par leurs écrits. Je n’ai jamais pris un café avec Artaud et, si cela avait été possible, je ne sais même pas si j’en aurais eu envie. Il nous reste certes de lui des photographies, des témoignages et des enregistrements. Ces traces nous permettent de l’approcher, mais elles n’abolissent pas la distance qui nous sépare de son expérience. Connaître une œuvre, même intimement, ne revient ni à connaître entièrement celui qui l’a écrite ni à éprouver ce qu’il a vécu.

Je ne prétends donc pas accéder, par l’étude, à l’expérience de la souffrance qui traverse l’œuvre d’Artaud. Je peux en reconnaître l’importance et chercher à comprendre comment elle travaille ses écrits ; je ne la connais pas de l’intérieur. Mon écriture demeure, en ce sens, plus superficielle que la sienne, davantage conceptuelle et intellectuelle : elle examine des idées là où, chez lui, la pensée engage le corps et ses affres. Je travaille à partir de ses textes, sans prétendre atteindre son être profond. Si l’on cherche Artaud, mieux vaut donc le lire directement que lire ses ventriloques, dont je suis. Ce que je peux transmettre, pour ma part, c’est une expérience de lecture : ce que son œuvre éveille en moi, les questions qu’elle m’adresse et les déplacements qu’elle provoque dans ma manière de penser.

Cette distinction entre l’auteur, son œuvre et ce que nous en faisons conduit à interroger notre rapport au sacré. Respecter la singularité d’un auteur, l’intégrité d’une œuvre ou une tradition religieuse suppose de savoir pourquoi nous y tenons. Ce respect perd son sens lorsqu’il devient une soumission passive à des formes héritées. Une tradition demeure vivante tant qu’elle nous aide à penser, à vivre ou à nous transformer. Lorsqu’elle nous immobilise, elle peut finir par nous desservir.

Les œuvres, les religions et les figures d’auteurs peuvent ainsi être envisagées comme des outils précieux. Il est légitime de les préserver, de les transmettre et de consacrer du temps à apprendre à s’en servir. On peut même ranger son « Artaud-marteau » dans un bel étui pour le tenir hors de portée des enfants ou se rappeler sa valeur. Mais ce n’est pas parce qu’un marteau nous a permis de construire notre maison, ou peut-être de nous défendre contre une attaque, qu’il faut se mettre à le prier, encore moins en faire un instrument de domination. La comparaison porte ici sur les œuvres et les représentations qui nous servent à penser, non sur la valeur des personnes. Préserver ces formes a un sens tant qu’elles nous permettent de découvrir et de créer.

Une expérience ancienne m’a aidé à comprendre cette distinction entre l’attachement à une forme et la valeur de ce qu’elle rend possible. Il y a vingt-cinq ans, lors d’un atelier de fabrication de masques de commedia dell’arte, notre maître italien, le facteur de masques Stefano Perocco, nous parlait de leur caractère presque sacré. Quelques instants plus tard, il pouvait pourtant les jeter au sol avec désinvolture. Étonné par cette apparente contradiction, je l’interrogeai. Il me raconta qu’il avait lui-même posé la question, dans les années 1970 à Venise, à son maître, Donato Sartori, grande figure du masque théâtral. Celui-ci lui avait expliqué que, selon le moment et l’usage, un masque devait pouvoir être considéré tantôt comme un dieu, tantôt comme une vieille chaussette.

Cette réponse ne retirait rien à la valeur du masque. Elle rappelait que sa puissance tenait à ce qui pouvait advenir à travers lui. On pouvait en prendre soin, reconnaître son importance et éprouver, dans le jeu, son caractère presque sacré, tout en acceptant qu’il redevienne ensuite un simple objet. Le respect n’exigeait pas une vénération permanente. Il en va de même de notre rapport aux auteurs : affirmer que l’on adore un écrivain sans que sa lecture éveille rien en nous revient à entretenir un culte du nom. C’est alors de l’idolâtrie.

Pour ma part, l’œuvre d’Artaud me stimule tant par l’originalité des questions qu’elle soulève que par la familiarité acquise au fil des années passées à l’étudier. Le temps consacré à la comprendre nourrit les réflexions que j’en tire. Mais elle n’est ni une demeure ni une destination : un autre auteur, un autre sujet auraient pu ouvrir un chemin tout aussi fécond. Une pensée, une expérience ou une force peut prendre corps dans un nom, une œuvre ou une tradition sans s’y réduire. Prendre soin de cet héritage implique donc de s’interroger sur ce qu’il nous permet encore de découvrir.

C’est dans cette perspective que s’inscrivent mes dialogues avec Artaud. Leur ambition est limitée : donner forme aux questions que son œuvre me pose. Les conversations entre lui et ce double de moi-même n’ont jamais eu lieu, mais les tensions qu’elles mettent en scène, parfois jusqu’à l’exagération, traversent réellement mon rapport à sa pensée. Jusqu’où puis-je suivre ses idées ? Que deviennent-elles lorsque je dois en assumer les conséquences dans ma propre existence ? La fiction permet d’éprouver ces questions sans prétendre restituer Artaud dans sa vérité intime. Dans Temps et récit, Ricœur écrit : « L’art peut ne produire que des êtres morts, mais ils sont signifiants. » Ces dialogues rendent ainsi sensible l’écart entre ce que la pensée d’Artaud éveille en moi et la manière dont je parviens à vivre.

Sur ce terrain, je ne crois pas lui être infidèle en recourant à la théâtralité, à l’autodérision ou à la mise en abyme de soi, procédés auxquels l’auteur d’En finir avec les chefs-d’œuvre recourait lui-même. Cette proximité formelle n’efface toutefois pas la différence entre nos écritures : ces procédés naissaient chez lui d’une nécessité plus organique, dont je ne saurais restituer l’expérience.

Écrire sur Artaud et s’inspirer de ses procédés ne signifie pas « faire du Artaud ». Un universitaire qui étudie Nietzsche ne devient pas Nietzsche ; un peintre qui s’inspire de Picasso ne devient pas Picasso. Emprunter les formes d’une œuvre ne revient pas à vivre l’expérience dont elle est née.

C’est ainsi qu’il faut comprendre Artaud lorsqu’il affirmait, dans les années 1940, alors qu’il subissait des électrochocs, que c’était lui qui était crucifié au Golgotha, et non ce « pet d’âne » de Jésus. Ce qu’il visait n’était pas Jésus, l’homme supplicié, mais l’image à laquelle on l’avait réduit. À cette image, il opposait sa propre chair souffrante : le crucifié, c’est celui qui endure le supplice, pas celui dont on célèbre le nom.

Cette parole a une logique concrète et une force lucide. La réduire à « Artaud se prend pour Jésus », c’est manquer ce qu’elle dit de la souffrance vécue. Que valent alors le christianisme revendiqué par Latrémolière ou l’anarchisme de Ferdière s’ils ne permettent pas d’entendre cette souffrance ? Le renversement est cruel : la parole du supplicié devient un symptôme à traiter, et le traitement prolonge ce qu’il dénonce comme un supplice.

C’est également en ce sens que je parle des « vrais Artaud » d’aujourd’hui : non pour désigner ceux qui comme moi imitent son écriture ou prétendent lui ressembler, mais ceux qui éprouvent dans leur chair une souffrance qu’ils n’ont pas choisie, notamment dans les guerres. Ils peuvent n’avoir jamais lu Artaud : ils connaissent directement cette dimension de la souffrance que nous, lecteurs, n’abordons qu’à travers ses textes.

Reconnaître cette distance est essentiel à ma démarche. Il ne s’agit pas de la combler en jouant à être Artaud, mais de lui donner forme en exposant les limites et les contradictions de celui qui le lit. C’est ici que se pose le second reproche : pourquoi me mettre moi-même en scène ?

Être fidèle à une œuvre demande ainsi assez de rigueur pour distinguer ce qu’elle dit de ce que nous élaborons à partir d’elle, et assez de liberté pour poursuivre notre propre chemin. Les doubles que je mets en scène me permettent d’aborder un même sujet sous différents angles, d’éprouver des idées et de déplacer mes certitudes. Mon identité devient elle-même l’un des instruments de cette recherche. La valeur de cette démarche se mesure à ce qu’elle permet de penser, y compris contre mes propres convictions. Une œuvre demeure vivante par les déplacements, les contradictions et les pensées nouvelles qu’elle suscite. Lui être fidèle ne consiste donc pas à la répéter, mais à poursuivre, à partir d’elle, un mouvement de pensée et de création qui puisse aussi nous conduire au-delà d’elle.

C’est dans cet esprit que mon ouvrage Le Surréalisme et la fin de l’ère Artaud se terminait par une provocation adressée à notre manière de nous réclamer de lui : que reste-t-il de sa force si son nom devient un objet de révérence et nous laisse inchangés ? « La vraie question ne doit pas être : “comment lire Artaud aujourd’hui ?” mais : “faut-il continuer à le lire ?” Si on ne fait que le lire sans entamer une révolution de l’esprit, avons-nous réellement besoin de lui ? Ne serait-il pas enfin temps, de ces temps de récupération, d’en finir avec lui et bien l’enterrer, au profit de nouveaux horizons ? » Je faisais suivre ces questions des mots d’Artaud lui-même, dans Suppôts et Suppliciations : « Alors, alors, une fois de plus un papier de toi, Artaud, et pourquoi n’as-tu pas encore débarrassé le plancher depuis le temps qu’on te fait signe de t’en aller ? Place aux jeunes, aux nouveaux venus, à ceux qui n’ont plus rien à dire mais qui sont là. »

Changer de rôle sans perdre sa boussole

Une crise de la trentaine, de la quarantaine ou de la cinquantaine tient peut-être moins à l’âge lui-même qu’au décalage entre ce que notre vie devient et l’image que nous continuons à avoir de nous-mêmes. Les circonstances changent, de nouvelles responsabilités apparaissent, tandis que nous restons parfois attachés à des rôles, à des ambitions ou à des habitudes qui appartiennent à une autre période de notre existence. Ce qui nous a aidés à nous construire peut alors rendre plus difficile notre manière d’habiter le présent.

Ces transformations ne surviennent ni au même moment ni de la même façon pour chacun. Certains passages reviennent néanmoins souvent : entrer dans la vie professionnelle, fonder une famille, assumer de nouvelles responsabilités, perdre ses parents. Ils déplacent nos équilibres et nous invitent, parfois nous obligent, à revoir l’idée que nous nous faisons de nous-mêmes.

Pour ma part, le passage à la trentaine a été beaucoup plus déterminant que celui de la quarantaine. Jusqu’à trente ans, j’avais surtout vécu comme étudiant et comme comédien. Ces deux identités orientaient mes aspirations : je pensais davantage à celui que je souhaitais devenir qu’aux responsabilités que j’étais prêt à assumer.

La naissance de ma fille, en 2011, a profondément déplacé le centre de mon existence. Ma vie d’étudiant préparant une thèse arrivait à son terme et j’avais désormais une famille dont je devais prendre soin. Il fallait accomplir des démarches administratives, abandonner certaines mauvaises habitudes, accepter des emplois alimentaires, prendre un crédit, chercher un appartement plus grand et repenser les règles du vivre-ensemble dans mon couple. Rien de tout cela n’avait quoi que ce soit d’exceptionnel, mais j’avais jusque-là laissé beaucoup de choses en suspens.

Mes priorités changeaient et, avec elles, l’image que j’avais de moi-même. Devenir écrivain, mener une carrière universitaire ou faire le tour du monde ne disparaissaient pas de mes désirs, mais ces aspirations devaient désormais trouver leur place parmi d’autres engagements. Comme j’étais heureux dans ce nouveau rôle, cette évolution s’est faite naturellement, sans que je la vive comme un sacrifice. J’y prenais même plaisir. Je cherchais avec moins d’anxiété quelle grande mission imaginaire donner à mon existence : une part de son sens se trouvait déjà dans les liens qui m’engageaient. Le « je » apprenait à se penser dans un « nous ».

Mes activités artistiques se transformaient elles aussi. Je prenais davantage soin de mes textes et de ce qu’ils pouvaient transmettre. Mon écriture devenait plus concrète, plus ancrée dans la réalité ; le désir de raconter et de transmettre prenait progressivement le pas sur celui d’obtenir une reconnaissance. Comme comédien, je tenais davantage compte des perspectives professionnelles et de la rémunération. En cessant de me définir exclusivement comme étudiant ou comme artiste, je découvrais d’autres manières de poursuivre ces activités.

À quarante ans, une grande partie de cette transformation avait déjà eu lieu. L’image que j’avais de moi-même s’était accordée à ma manière de vivre et aux responsabilités que j’avais appris à assumer. C’est sans doute pourquoi je n’ai pas eu le sentiment de traverser une véritable « crise de la quarantaine ».

Quelques années plus tard, la mort de ma mère a pourtant bouleversé cet équilibre. Je me suis retrouvé à devoir prendre davantage en main le fonctionnement d’un petit hôtel familial sur une île grecque : quelques chambres, un seul employé, des clients à accueillir, des réparations à faire, des dépenses à surveiller et une multitude de décisions ordinaires à prendre au quotidien. L’échelle était modeste, mais, pour moi, le changement de position était réel.

Après des années comme salarié, habitué à regarder les choses du point de vue de celui qui travaille pour quelqu’un, je devais désormais fixer un cadre, donner des indications, discuter et négocier avec mon employé, établir des priorités et assumer directement les conséquences de mes choix. Il fallait prendre davantage d’initiatives, apprendre parfois à être plus ferme, trancher quand j’aurais préféré temporiser et anticiper ce que j’avais tendance à laisser venir.

Une situation financière plus difficile rendait ces changements d’autant plus nécessaires. Je devais faire face aux droits de succession, rembourser certaines dettes laissées par ma mère et composer avec une saison moins bonne que prévu. Il fallait donc diminuer mon recours au crédit, limiter les dépenses et prendre moi-même en charge tout ce que je pouvais raisonnablement faire. Cette nouvelle responsabilité m’obligeait à modifier certaines habitudes, mais elle me permettait aussi de découvrir l’utilité d’expériences que j’avais jusque-là considérées séparément. Avec le recul, ces difficultés ont peut-être été l’une des expériences les plus formatrices de cette période : sans elles, je n’aurais probablement pas acquis aussi rapidement une compréhension aussi concrète et globale du fonctionnement de l’activité.

N’avoir jamais eu un train de vie particulièrement coûteux m’aidait à limiter mes besoins. Avoir exercé des emplois alimentaires parfois peu prestigieux m’avait aussi appris à ne pas établir une hiérarchie trop rigide entre les tâches. Faire de la peinture, un peu de maçonnerie, effectuer de petites réparations, nettoyer une chambre ou faire le ménage ne me paraissait ni humiliant ni incompatible avec le fait d’être responsable du lieu.

D’autres expériences trouvaient également leur prolongement dans ce travail. L’événementiel m’avait donné des repères sur l’organisation et la décision ; la direction d’une revue m’avait appris à coordonner un travail collectif ; mes années comme salarié m’aidaient à garder à l’esprit le point de vue de celui qui travaillait désormais sous ma responsabilité. Même l’observation de grands dirigeants, sans chercher à les imiter, avait nourri ma compréhension de certaines attitudes que je devais apprendre à adopter à ma petite échelle. Elle alimentait aussi, sur un autre plan, le personnage d’Ettore dans mon imaginaire romanesque.

Lorsque j’ai pris la décision de ne plus faire appel, temporairement, à une femme de ménage afin de réduire les coûts et de prendre moi-même en charge l’ensemble de ces tâches, le théâtre est devenu une ressource inattendue. Avoir joué Solange dans Les Bonnes m’avait familiarisé avec un univers domestique et avec des gestes souvent considérés comme subalternes. Plus largement, le travail de l’acteur m’avait appris à observer avec attention des gestes que l’on accomplit d’ordinaire sans y penser. Une expérience artistique apparemment éloignée du fonctionnement quotidien d’un hôtel pouvait ainsi y trouver un usage très concret.

Toutes ces positions avaient été des angles d’approche, des manières de déplacer mon regard, sans que je prétende posséder tous les titres ou toutes les compétences qui pouvaient leur correspondre. Le théâtre, puis l’écriture, m’avaient appris qu’une identité pouvait aussi servir d’outil : on peut en explorer les possibilités, apprendre à travers elle, puis conserver la liberté de s’en éloigner.

Je retrouvais cette souplesse dans mon nouveau quotidien. Mes expériences passées ne formaient plus une succession d’identités qu’il aurait fallu abandonner pour avancer. Elles constituaient une réserve de gestes, de compétences et de façons de penser dans laquelle je pouvais puiser. L’étudiant, le comédien, le salarié, le père et l’auteur avaient chacun quelque chose à apporter au responsable de ce petit hôtel.

Mais ces expériences ne me disaient pas, à elles seules, ce que je devais faire de leurs enseignements. Savoir organiser, décider ou exercer une autorité peut servir des manières très différentes de se comporter. Devenir responsable d’un lieu ne m’obligeait pas à adopter la dureté, le mépris ou l’obsession du profit. Je pouvais apprendre à être plus ferme et plus entreprenant tout en restant attentif à la personne qui travaillait avec moi. Les rôles changeaient ; certains principes pouvaient continuer à orienter ma façon de les exercer.

C’est en ce sens que la souplesse de l’identité me paraît utile. Elle permet de répondre à des circonstances nouvelles sans prendre chaque habitude pour une caractéristique immuable de notre personne. Des formules comme « je ne suis pas comme ça », « ce n’est pas moi » ou « je suis incapable de faire cela » peuvent nous fermer des possibilités avant même que nous les ayons explorées. Certaines situations révèlent pourtant des capacités que nous n’avions jusque-là jamais eu besoin de développer.

Il y a ainsi une différence entre reconnaître une difficulté et en faire une définition de soi. « J’ai tendance à éviter cela » laisse davantage de possibilités que « je suis comme cela, je ne peux pas faire autrement ». Je reste moi-même confronté à des résistances très concrètes. Comprendre leur mécanisme ne suffit donc pas à les dépasser, mais cela peut empêcher de les considérer comme une fatalité.

Après la mort de ma mère, cette distinction m’a aidé à agir. Ma réaction habituelle aurait été de remettre à plus tard une partie des problèmes qui se présentaient. Cette fois, j’ai compris presque immédiatement que je ne pouvais pas me le permettre. L’urgence m’a poussé à décider, à affronter les difficultés et à devenir plus entreprenant que je ne l’étais spontanément. Aller contre certaines de mes tendances, au lieu de les justifier au nom de ma « nature », m’a permis de résoudre rapidement des problèmes qui auraient pu s’alourdir si je les avais laissés de côté.

Cette expérience ne me conduit pas à croire que nous pourrions tout transformer par la seule volonté. Certaines contraintes physiques, psychiques ou matérielles laissent très peu de marge, et le parcours d’Artaud rappelle avec force que les possibilités de transformation ne sont pas toujours à notre disposition. Il existe néanmoins, entre l’illusion de pouvoir entièrement se réinventer et la certitude de ne jamais pouvoir changer, un espace dont nous ne connaissons pas nécessairement d’avance l’étendue.

C’est dans cet espace que je situe aujourd’hui l’intérêt de la déconstruction de l’identité. Déconstruire permet d’interroger la manière dont nous nous sommes formés et ce qui, dans l’image que nous avons de nous-mêmes, s’est figé au point de nous empêcher d’évoluer. Derrida rappelle ainsi, dans sa « Lettre à un ami japonais » : « Plutôt que de détruire, il fallait aussi comprendre comment un “ensemble” s’était construit, le reconstruire pour cela. » La reconstruction désigne ici un travail de compréhension de cette formation, plutôt que la promesse de rebâtir sur des fondements définitivement assurés.

J’en tire, pour ma propre existence, une orientation pratique : discerner, dans ce qui m’a constitué, ce qui mérite d’être préservé et ce qui demande à être défait ou transformé. Cette orientation prolonge à ma manière la réflexion de Derrida, sans prétendre résumer sa pensée. Elle m’aide à envisager mon passé comme une matière à reprendre, dont certaines ressources peuvent soutenir une autre manière de vivre.

Chez Artaud, je lis une exigence de rupture radicale avec ce qui rendait son existence invivable. Sa volonté de brûler les formes imposées pour faire advenir autre chose m’évoque, symboliquement, Shiva dans sa puissance de destruction et de transformation. Cette image éclaire pour moi un mouvement de son œuvre, sans en épuiser le sens : détruire ce qui emprisonne la vie afin de lui rendre des possibilités.

Dans ma propre manière de recevoir ce geste, cette puissance transformatrice appelle aussi une puissance de préservation, que j’associe à Vishnou. J’y vois l’image d’un mouvement dialectique : protéger les liens, les principes et les acquis qui nous permettent de vivre, tout en défaisant les habitudes et les représentations qui nous enferment. Ce discernement doit rester ouvert : ce qui nous a soutenus à une époque peut nous entraver plus tard, tandis que ce que nous souhaitons rejeter peut encore contenir une ressource. Reconstruire son identité suppose donc d’interroger aussi bien ce que l’on abandonne que ce que l’on conserve.

Cette souplesse a pour moi une portée qui dépasse la réflexion théorique. Essayer d’agir en conséquence a changé quelque chose dans mon quotidien. Si je partage cette expérience, c’est justement en tant que personne attachée à ses habitudes, qui éprouve des peurs et qui a tendance à éviter certaines difficultés. Je ne parle pas depuis la sérénité que l’on pourrait prêter à un moine bouddhiste ayant consacré sa vie au travail intérieur : je parle à partir de mes propres résistances et d’un apprentissage encore en cours.

Pour mener une thèse à son terme, construire une vie familiale durable ou encore apprendre à diriger une entreprise, je suis parti de loin. Il m’a fallu, à chaque étape, remettre en chantier ma propre identité, abandonner certaines représentations de moi-même et en construire d’autres. Cela n’a pas toujours été évident. Lorsque j’ai décidé d’entreprendre une thèse, plusieurs de mes anciens professeurs m’assuraient que, compte tenu de mes lacunes et de ma personnalité, je n’avais aucune chance d’y parvenir, que je n’étais pas fait pour cela et que je perdrais mon temps. Le simple fait d’être allé jusqu’au bout me semble donc pouvoir adresser un message à ceux que le doute tient encore éloignés de leurs aspirations.

C’est, d’une certaine manière, l’histoire du lièvre et de la tortue. Nous vivons à une époque où la technologie permet d’obtenir toujours plus rapidement certains résultats. C’est une avancée remarquable. Mais si nous cessons de parcourir nous-mêmes ces chemins parfois difficiles et lents par lesquels une identité se transforme, quelque chose risque de se perdre. Car ce ne sont pas seulement les réponses qui comptent : il faut encore des êtres capables de formuler de nouvelles questions, d’imaginer de nouveaux problèmes et de désirer explorer ce qui ne l’a pas encore été. Les outils peuvent accélérer le chemin ; ils ne remplacent pas nécessairement ce que le chemin transforme en nous.

Je n’ai pas surmonté tous mes blocages ni changé toutes mes habitudes. La preuve : j’ai aujourd’hui, sur mon île, une voiture et un permis, et j’évite encore autant que possible de la prendre. Pourtant, je suis plus confiant qu’avant. J’ai moins peur, je suis moins angoissé et j’ai gagné un peu de recul et de détachement. Je me laisse moins aller, je dis plus facilement non et je sais mieux ce que je veux. Ces changements peuvent sembler modestes à des êtres naturellement courageux, organisés, confiants et calmes, mais ils comptent beaucoup pour moi : ils n’ont pas rendu ma vie parfaite, mais ils l’ont considérablement améliorée. C’est précisément parce que ces difficultés restent en partie les miennes que je mesure ce que cette souplesse peut apporter, sans prétendre avoir atteint une quelconque maîtrise de moi-même.

À l’origine de ces fragments

Pour conclure, je voudrais revenir sur l’origine de ces pages. Elles sont issues d’un projet de livre aujourd’hui abandonné, auquel je donnerais ce titre : Les métamorphoses du moi — L’identité à l’épreuve de ses doubles. Ce livre se voulait philosophique, tout en prenant largement appui sur l’expérience vécue. Je cherchais à comprendre, à partir de ce que j’avais traversé, comment une identité se forme, se transforme et se raconte.

L’envie de l’écrire m’est venue en découvrant Tu m’as donné de la boue et j’en ai fait de l’or, de Pacôme Thiellement. J’avais été frappé par ce livre, à la fois simple dans sa forme et profond dans ce qu’il faisait surgir. Pacôme y transformait son histoire personnelle en matière de pensée, capable de résonner bien au-delà de sa propre expérience. Plus je travaillais ce texte — que je devais ensuite interpréter comme comédien, sous la direction de Juliette Villecourt —, plus je constatais qu’il agissait concrètement sur moi. Certaines de ses idées m’aidaient à traverser ce que je vivais et, tout simplement, à me sentir mieux. J’aimais cette possibilité qu’un livre puisse être utile sans chercher directement à l’être, simplement par ce qu’il raconte et par la manière dont il le raconte.

La littérature intime me met pourtant habituellement assez mal à l’aise, et je voyais jusque-là peu d’intérêt à raconter ma propre vie. Mais cette lecture m’a permis d’envisager autrement la place de l’expérience personnelle dans l’écriture. Mes difficultés, mes contradictions et les changements que je traversais pouvaient devenir le point de départ d’une interrogation philosophique. Comme j’aime explorer des formes d’écriture différentes, j’ai voulu tenter celle-ci. Cette matière autobiographique occupait une place importante dans le livre, mais je souhaitais que la réflexion puisse dépasser mon seul cas.

Je me suis lancé dans cette écriture sans savoir précisément où j’allais, avec un esprit de découverte et d’aventure. La lecture de l’étude de Sophie-Jan Arrien, Ipséité et passivité : le montage narratif du soi (Paul Ricœur, Wilhelm Schapp et Antonin Artaud), m’a donné envie d’approfondir la pensée de Ricœur. Je venais par ailleurs de terminer la première partie d’un roman historique. Cette expérience d’écriture m’a conduit vers la thèse d’Eirini Papadopoulou, « De l’Histoire à la littérature et de la littérature à la vie » : une étude comparée de sept romans européens contemporains. Celle-ci mobilisait justement la pensée de Ricœur pour éclairer les rapports entre histoire, fiction et identité narrative, rejoignant des interrogations que ma propre pratique du roman avait fait naître.

En parallèle, d’autres projets m’amenaient à travailler sur la French Theory, notamment Deleuze, Lacan et Derrida. Ces lectures ont peu à peu rencontré mes expériences personnelles et mes préoccupations d’écrivain. Le livre a pris forme à leur croisement, sans que j’en aie prévu tous les liens ni toutes les directions. Il s’est ainsi écrit un peu comme se construit notre vie : à travers des rencontres dont nous ignorons, sur le moment, où elles nous conduiront.

Ce travail était beaucoup plus vaste que les quelques chapitres fragmentaires et inachevés présentés ici. Il explorait aussi les dimensions collectives et politiques de l’identité. Un chapitre entier abordait l’identité nationale et la question identitaire face à la montée de l’extrême droite. Un autre interrogeait notre identité sur les réseaux sociaux, les images de nous-mêmes que nous y construisons et leur rapport avec notre existence vécue. D’autres développements portaient sur ces doubles à travers lesquels nous cherchons à nous reconnaître : les personnages que nous inventons, les rôles que nous endossons, les figures de nous-mêmes que nous proposons aux autres ou qu’ils nous renvoient. Une même interrogation reliait ces différentes dimensions : comment ces représentations participent-elles à nous construire, et à quel moment risquent-elles de nous enfermer ?

Le projet s’est écrit par fragments, puis est resté inachevé. Même si la direction qu’il prenait me plaisait, certains passages devenaient trop intimes pour que je souhaite les publier. Les pages réunies ici ne reprennent donc qu’une partie des réflexions nées de ce chantier abandonné, en laissant de côté les passages les plus personnels. Elles donnent un aperçu d’un livre plus ample qui n’a pas trouvé sa forme définitive.

À l’origine, ce projet n’était pas centré sur Artaud. C’est en reprenant ces fragments pour Écho Antonin Artaud que j’ai été amené à les remanier et à faire dialoguer plus directement leurs questions avec son œuvre. De ce déplacement est née la forme actuelle du texte. Elle conserve néanmoins l’impulsion première du livre : partir de ce que l’on traverse pour interroger nos façons d’être, de changer et de nous définir.

Si je partage aujourd’hui ces pages, c’est avec quelque chose de l’espoir né à la lecture de Pacôme : qu’une expérience singulière, travaillée par l’écriture et la pensée, puisse éclairer autre chose qu’elle-même. Ces pages restent les traces d’une recherche ouverte, mais peut-être pourront-elles offrir à d’autres l’occasion de regarder autrement leurs propres transformations.

Tu m’as donné de la crasse et j’en ai fait de l’or, Théâtre de Lisieux

Crédits photo : Edvard Munch, Autoportrait. Entre l’horloge et le lit (1940-1943) (Munchmuseet, Oslo - Domaine public)

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com