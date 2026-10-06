Dalí, Cocteau, Giono… l’histoire folle du livre monumental dont la couverture vient d’être volée

Les premières dépêches, notamment reprises de l’AFP, ont d’abord fait état du vol du livre entier, qui pèse environ 210 kilos. Le parquet de Clermont-Ferrand parle plus précisément de « l’écrin du Livre de l’Apocalypse », soit sa couverture en bronze, qualifiée de « pièce exceptionnelle et unique » et d’« œuvre d’art de grande valeur ».

L’ensemble de cette Apocalypse de saint Jean comprend environ 150 parchemins, calligraphiés et illustrés, qui n’ont pas été emportés avec la couverture. Le Centre d’art présentait celle-ci ainsi qu’une partie des parchemins dans le cadre d’une exposition annoncée jusqu’à la fin octobre.

Une porte fracturée, les images de vidéosurveillance emportées

Selon les informations recueillies par Libération auprès d’un collaborateur du propriétaire des lieux, une porte du bâtiment aurait été fracturée, possiblement à l’aide d’un pied-de-biche. Le serveur qui enregistrait les images de vidéosurveillance aurait également été dérobé.

Avec environ 150 kilos de bronze, le déplacement de la couverture suppose plusieurs personnes ou du matériel adapté. Le parquet n’a cependant communiqué ni sur le nombre de malfaiteurs ni sur la durée de leur présence dans les lieux. L’enquête a été confiée aux gendarmes de Clermont-Ferrand.

Le cambriolage touche un établissement privé créé par Christian Karoutzos. Le Centre d’art contemporain C. Karoutzos conserve près de 300 œuvres de 60 artistes, réparties dans quatre salles sur deux niveaux. Salvador Dalí y côtoie notamment Pierre-Yves Trémois, Peter Klasen ou Vladimir Velickovic.

Sept peintres et sept écrivains pour un seul exemplaire

Pour comprendre la valeur de la pièce volée, il faut remonter à 1958. Joseph Forêt, éditeur d’art né en Auvergne, entreprend alors de transformer L’Apocalypse de saint Jean en une œuvre collective monumentale. Son principe repose sur le chiffre sept, omniprésent dans le texte biblique : sept Églises, sept sceaux ou encore sept trompettes.

Il réunit ainsi sept peintres : Salvador Dalí, Bernard Buffet, Léonard Foujita, Leonor Fini, Georges Mathieu, Pierre-Yves Trémois et Ossip Zadkine. Sept écrivains sont également sollicités pour accompagner le texte de leurs commentaires et méditations : Jean Cocteau, Jean Rostand, Daniel-Rops, Jean Guitton, Emil Cioran, Jean Giono et Ernst Jünger.

Le projet exige trois années de travail. La calligraphe Micheline Nicolas trace à la main quelque 93.000 lettres sur environ 150 feuilles de parchemin, rappelle Le Parisien, qui avait consacré un long reportage à l’ouvrage en août dernier.

Dalí reçoit la mission particulière de réaliser son écrin. Il conçoit une couverture sculptée en bronze suivant la technique de la cire perdue. L’artiste y incorpore différents éléments, notamment de l’or, des pierres précieuses, des perles, des coquillages, mais aussi des objets plus inattendus. Le Journal des Arts mentionne ainsi des clous, des couteaux et des fourchettes en or.

En 1961, « le plus cher des livres modernes »

Du 15 mars au 15 avril 1961, l'objet est présenté au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. Il est alors « le plus cher des livres modernes ». Plus qu’une édition de luxe, Joseph Forêt revendique alors un hommage aux métiers traditionnels du livre : calligraphie, travail du parchemin, gravure, sculpture, joaillerie et reliure se rencontrent dans un exemplaire qui ne devait avoir aucun équivalent.

L’entreprise a également laissé des archives filmées. Ciclic conserve notamment des images tournées en 1960 par Joseph Forêt à l’hôtel Meurice, à Paris. On y voit Dalí devant la couverture en bronze, en compagnie de l’éditeur et du joaillier Pierre Sterlé.

À partir de 1961, le livre entreprend une longue tournée. Il est présenté dans près de 150 expositions à travers le monde jusqu’en 1972. Son parcours devient ensuite plus difficile à suivre : l’ensemble passe par la Suisse, puis par le Japon.

Combien vaut aujourd’hui la couverture ?

Au début des années 2000, les propriétaires japonais envisagent alors de disperser les différentes parties de l’œuvre. Christian Karoutzos, restaurateur d’art installé à Issoire, décide de l’acquérir afin de préserver l’ensemble. Selon l’AFP, l’acquisition intervient en 2003. Christian Karoutzos expliquait à l’époque qu’une dispersion aux enchères lui semblait « intolérable ».

Il est resté discret sur le prix payé. Interrogé cet été par Le Parisien, il expliquait toutefois avoir déboursé « quelques millions d’euros » et avoir mis dix ans à régler son acquisition. La couverture revenait ainsi en Auvergne, région natale de Joseph Forêt, et devenait l’une des principales pièces de la collection présentée par Christian Karoutzos à Issoire.

Le livre avait été évalué lors de sa création à deux millions de francs, ce qui le faisait alors présenter comme le livre le plus cher du monde. Le maire d’Issoire, Bertrand Barraud, évoque un préjudice « inestimable ». Il a rapporté l’état d’un propriétaire « très abattu », estimant que « c’est le patrimoine de la France qui a été dérobé ».

Une couverture de Dalí pesant 150 kilos, abondamment photographiée, exposée pendant des décennies et immédiatement reconnaissable semble particulièrement difficile à introduire sur le marché légal de l’art. L’intérêt des malfaiteurs pourrait porter sur les matériaux précieux qui composent la pièce plutôt que sur sa valeur artistique. L’hypothèse ferait craindre un démantèlement de l’œuvre.

Crédits photo : Salvador Dalí à New York, en 1965. (Library of Congress, Domaine public)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com