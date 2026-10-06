Le CNL en danger : “Les maisons d’édition doivent aussi prendre position clairement

ActuaLitté détaillait dès juin la proposition de loi « visant à repenser l’agencification pour renforcer l’action publique », déposée par les sénateurs Les Républicains Pauline Martin et Mathieu Darnaud. Son article 14 prévoit de transférer les activités du CNL à l’État au plus tard le 1er janvier 2027, avant de dissoudre l’établissement.

L’exposé des motifs prévoit que ses missions et ses crédits rejoignent l’administration centrale du ministère de la Culture, au sein de la Direction générale des médias et des industries culturelles. La proposition de loi est toujours en cours d’examen au Sénat.

« Les autrices et auteurs ne peuvent être les seuls »

La Charte et ses 1600 auteurs et autrices de littérature jeunesse, et la Ligue, qui représente près de 3000 professionnels, entrent désormais directement dans le débat. « Fragiliser le CNL, c’est fragiliser un équilibre déjà précaire », écrivent-elles.

Les deux organisations interpellent directement le reste de la chaîne du livre : « Les autrices et auteurs ne peuvent être les seuls à défendre les outils qui garantissent la diversité de la création et l’équilibre du secteur. » Elles demandent ainsi aux maisons d’édition, à leurs syndicats et « notamment au Syndicat national de l’édition » de « prendre position clairement en faveur du maintien du CNL ».

Elles souhaitent également que le débat porte sur ses moyens et sur son rôle dans les relations professionnelles. À leurs yeux, le CNL devrait rester capable d’« impulser des pratiques professionnelles vertueuses » dans la filière, avec des ressources pérennes et moins dépendantes des arbitrages budgétaires annuels.

Une autonomie financière déjà réduite en 2019

Jusqu’à la fin de 2018, le CNL bénéficiait directement de deux prélèvements, l’un sur l’édition, l’autre sur les appareils de reproduction et d’impression. La loi de finances pour 2019 les a supprimés et le financement du Centre est depuis assuré notamment par une subvention budgétaire de l’État.

Pour les deux organisations, ce changement a accru sa dépendance aux décisions budgétaires. Le sujet a repris de l’importance ces derniers mois : face à la diminution des moyens du Centre, une nouvelle ressource visant les plateformes de vente en ligne était notamment évoquée au printemps.

La défense du CNL avait par ailleurs déjà trouvé des relais au Sénat. En juin, Laure Darcos et Sylvie Robert annonçaient dans un entretien accordé à ActuaLitté leur opposition à sa disparition.

Au Sénat, « une erreur majeure pour la politique du livre »

Depuis, le débat s’est précisé. Le 15 septembre, Régine Hatchondo et Olivier Lombardie, respectivement présidente et directeur général du CNL, ont été auditionnés par la commission spéciale du Sénat.

Selon la première, l'adoption de cette loi constituerait une « erreur majeure pour la politique du livre ». Elle a également décrit 2026 comme l’année la plus difficile rencontrée par la filière depuis son arrivée à la tête du Centre, cinq ans plus tôt.

Le CNL employait alors 66 agents selon la présentation faite par le Sénat - Olivier Lombardie évoquant de son côté 63 équivalents temps plein - et avait distribué en 2025 environ 2.900 aides, pour 21,4 millions €. La direction a surtout défendu un fonctionnement qu’elle juge difficilement transposable dans une administration centrale.

Régine Hatchondo, ancienne directrice générale de la création artistique au ministère de la Culture, estime qu’une administration centrale serait une « structure trop lourde et trop peu agile » pour reprendre certaines activités du Centre. Elle cite notamment les 25 commissions réunissant quelque 300 professionnels, les résidences d’auteurs ou les partenariats avec l’Éducation nationale. Le CNL indique avoir organisé jusqu’ici 4400 rencontres d’auteurs dans les établissements du secondaire.

Olivier Lombardie a également défendu la fonction interprofessionnelle de l’établissement. Selon lui, le Centre permet de réunir des acteurs aux intérêts parfois divergents afin de rechercher des compromis à l’échelle de la filière.

Les sénateurs questionnent aussi son fonctionnement

Christine Lavarde, rapporteure du texte, a interrogé la direction sur la possibilité de confier directement l’attribution des aides aux services du ministère, ainsi que sur le nombre de commissions et les frais de fonctionnement du Centre.

Pauline Martin, coauteure de la proposition de loi, a pour sa part questionné la visibilité territoriale de l’établissement et l’efficacité des politiques de lecture face au recul de la pratique. La direction du CNL a répondu en détaillant plusieurs de ses opérations. Les Nuits de la lecture mobilisent ainsi quelque 8200 structures. Partir en livre a fait intervenir environ 1000 auteurs en 2026, tandis que le Centre consacre, selon Régine Hatchondo, quelque 3 millions € à la politique en faveur de la lecture.

Leur prise de position intervient à un moment particulier. Après le renouvellement des instances sénatoriales, la commission spéciale doit être reconstituée le 7 octobre à 15h30. Cette commission temporaire, composée de sénateurs de plusieurs commissions permanentes, est chargée d’examiner spécifiquement cette proposition de loi avant son passage en séance publique. L’examen du texte se poursuivra ensuite au cours de la session 2026-2027.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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