Prix Femina 2026 : 20 romans encore en lice, les essais entrent en course

Un mois après avoir dévoilé ses premières sélections, le jury du Femina resserre donc les rangs. Côté français, sept titres quittent la course : ceux de Nina Bouraoui, Jean-Baptiste Del Amo, Anne Godard, Julia Kerninon, Jean-Noël Orengo, Maxim Schwartz et... Thélyson Orélien.

Deuxième sélection du Prix Femina 2026, catégorie Romans français :

David Djaïz, La Méthode, Stock

Yannick Haenel, La Solitude des professeurs est infinie, Gallimard

Elise Lespade, Paradisi Gloria, Le Cercle ouvert

Emma Marsantes, N'efface pas mes cercles, Verdier

Clémentine Mélois, Choses que je croyais perdues, Gallimard

Véronique Ovaldé, Vivre sans bonheur et n'en point dépérir, Flammarion

Polina Panassenko, À voix haute, L'Olivier

Marie Petitcuénot, Heures sauvages, Héloïse d'Ormesson

Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, P.O.L

Camille Zabka, Les Agitées, La Tribu

10 romans étrangers toujours en course :

La sélection étrangère passe elle aussi de 16 à 10 ouvrages. Sasha Bonét, Gouzel Iakhina, Lily King, Alcide Pierantozzi, Karen Russell et Sara Stridsberg ne figurent plus dans cette deuxième liste.

Nelio Biedermann, Lázár, Belfond, traduit de l'allemand (Suisse) par Rose Labourie

Gustavo Faverón Patriau, Les Lieux souterrains, Christian Bourgois, traduit de l'espagnol (Pérou) par Robert Amutio

Lucy Fricke, La Fête, Le Quartanier, traduit de l'allemand par Isabelle Liber

Laura Kasischke, Baignade surveillée, Gallimard, traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy

Katie Kitamura, L'Audition, Stock, traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy

Marco Lodoli, Seul un jour, P.O.L, traduit de l'italien par Louise Boudonnat

Masashi Matsuie, La Maison d'été, Sous-Sol, traduit du japonais par Déborah Pierret-Watanabe

Mayra Montero, Le soir où Bobby n'est pas venu jouer, Métailié, traduit de l'espagnol par René Solis

Paul Murray, La Piqûre d'abeille, Albin Michel, traduit de l'anglais par Pierre Demarty

Juan Gabriel Vásquez, Les Noms de Feliza, Seuil, traduit de l'espagnol par Isabelle Gugnon

12 essais pour une première sélection :

Cécile Alduy, D'abord ils sont venus chercher les mots, Les Arènes

Stéphanie Genand, Germaine de Staël, le prix de la liberté, Perrin

Grégoire Kauffmann, La Recluse de Saint-Flour, Flammarion

Johanna Lehr, Auschwitz, une histoire de femmes, Gallimard

Judith Lyon-Caen, Balzac nous appartient, CNRS Éditions

Hervé Mazurel, L'Odyssée silencieuse, Seuil

Raphaël Meltz, Cinq silences, Bayard

Christophe Ono-dit-Biot, L'Odyssée de l'Odyssée, Grasset

Mathieu Roger-Lacan, Une langue à soi, Stock

Peter Schöttler, Marc Bloch, Gallimard

Jennifer Tamas, Barbe Bleue, contre-enquête, Seuil

Anouchka Vasak, Le Lieu du bleu, Anamosa

Les listes seront une dernière fois resserrées le 23 octobre. Les Prix Femina 2026 seront ensuite proclamés le 4 novembre, dans le jardin d'hiver de la Maison Dior, au 30 avenue Montaigne, à Paris.

En 2025, Nathacha Appanah avait remporté le Femina pour La Nuit au cœur (Gallimard). John Boyne avait été distingué dans la catégorie roman étranger pour Les Éléments (Lattès), traduit par Sophie Aslanides, tandis que Marc Weitzmann recevait le Femina essai pour La Part sauvage (Grasset).

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Crédits photo : Prix Femina

Par Hocine Bouhadjera

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