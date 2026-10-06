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Prix Femina 2026 : 20 romans encore en lice, les essais entrent en course

Le Prix Femina a dévoilé, ce 6 octobre, sa deuxième sélection 2026. 10 romans français et dix romans étrangers restent en lice, contre 17 et 16 lors de la première liste. Le jury ouvre également la catégorie des essais avec 12 ouvrages. Une dernière sélection est attendue le 23 octobre, avant la proclamation des lauréats le 4 novembre.

Le 06/10/2026 à 17:24 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

06/10/2026 à 17:24

Hocine Bouhadjera

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Un mois après avoir dévoilé ses premières sélections, le jury du Femina resserre donc les rangs. Côté français, sept titres quittent la course : ceux de Nina Bouraoui, Jean-Baptiste Del Amo, Anne Godard, Julia Kerninon, Jean-Noël Orengo, Maxim Schwartz et... Thélyson Orélien.

Deuxième sélection du Prix Femina 2026, catégorie Romans français :

David Djaïz, La Méthode, Stock

Yannick Haenel, La Solitude des professeurs est infinie, Gallimard

Elise Lespade, Paradisi Gloria, Le Cercle ouvert

Emma Marsantes, N'efface pas mes cercles, Verdier

Clémentine Mélois, Choses que je croyais perdues, Gallimard

Véronique Ovaldé, Vivre sans bonheur et n'en point dépérir, Flammarion

Polina Panassenko, À voix haute, L'Olivier

Marie Petitcuénot, Heures sauvages, Héloïse d'Ormesson

Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, P.O.L

Camille Zabka, Les Agitées, La Tribu

10 romans étrangers toujours en course : 

La sélection étrangère passe elle aussi de 16 à 10 ouvrages. Sasha Bonét, Gouzel Iakhina, Lily King, Alcide Pierantozzi, Karen Russell et Sara Stridsberg ne figurent plus dans cette deuxième liste.

Nelio Biedermann, Lázár, Belfond, traduit de l'allemand (Suisse) par Rose Labourie

Gustavo Faverón Patriau, Les Lieux souterrains, Christian Bourgois, traduit de l'espagnol (Pérou) par Robert Amutio

Lucy Fricke, La Fête, Le Quartanier, traduit de l'allemand par Isabelle Liber

Laura Kasischke, Baignade surveillée, Gallimard, traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy

Katie Kitamura, L'Audition, Stock, traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy

Marco Lodoli, Seul un jour, P.O.L, traduit de l'italien par Louise Boudonnat

Masashi Matsuie, La Maison d'été, Sous-Sol, traduit du japonais par Déborah Pierret-Watanabe

Mayra Montero, Le soir où Bobby n'est pas venu jouer, Métailié, traduit de l'espagnol par René Solis

Paul Murray, La Piqûre d'abeille, Albin Michel, traduit de l'anglais par Pierre Demarty

Juan Gabriel Vásquez, Les Noms de Feliza, Seuil, traduit de l'espagnol par Isabelle Gugnon

12 essais pour une première sélection : 

Cécile Alduy, D'abord ils sont venus chercher les mots, Les Arènes

Stéphanie Genand, Germaine de Staël, le prix de la liberté, Perrin

Grégoire Kauffmann, La Recluse de Saint-Flour, Flammarion

Johanna Lehr, Auschwitz, une histoire de femmes, Gallimard

Judith Lyon-Caen, Balzac nous appartient, CNRS Éditions

Hervé Mazurel, L'Odyssée silencieuse, Seuil

Raphaël Meltz, Cinq silences, Bayard

Christophe Ono-dit-Biot, L'Odyssée de l'Odyssée, Grasset

Mathieu Roger-Lacan, Une langue à soi, Stock

Peter Schöttler, Marc Bloch, Gallimard

Jennifer Tamas, Barbe Bleue, contre-enquête, Seuil

Anouchka Vasak, Le Lieu du bleu, Anamosa

Les listes seront une dernière fois resserrées le 23 octobre. Les Prix Femina 2026 seront ensuite proclamés le 4 novembre, dans le jardin d'hiver de la Maison Dior, au 30 avenue Montaigne, à Paris.

En 2025, Nathacha Appanah avait remporté le Femina pour La Nuit au cœur (Gallimard). John Boyne avait été distingué dans la catégorie roman étranger pour Les Éléments (Lattès), traduit par Sophie Aslanides, tandis que Marc Weitzmann recevait le Femina essai pour La Part sauvage (Grasset).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix Femina

 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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La méthode

David Djaïz

Paru le 19/08/2026

256 pages

Stock

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La solitude des professeurs est infinie

Yannick Haenel

Paru le 20/08/2026

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Editions Gallimard

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Paradisi Gloria

Elise Lespade

Paru le 20/08/2026

784 pages

Editions de l'Observatoire

24,90 €

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N'efface pas mes cercles

Emma Marsantes

Paru le 20/08/2026

160 pages

Editions Verdier

19,50 €

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Choses que je croyais perdues

Clémentine Mélois

Paru le 20/08/2026

176 pages

Editions Gallimard

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Vivre sans bonheur et n'en point dépérir

Véronique Ovaldé

Paru le 19/08/2026

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A voix haute

Polina Panassenko

Paru le 21/08/2026

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Editions de l'Olivier

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Heures sauvages

Marie Petitcuénot

Paru le 20/08/2026

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Héloïse d'Ormesson

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Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?

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Les agitées

Camille Zabka

Paru le 19/08/2026

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La Tribu

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Lazar

Nelio Biedermann trad. Rose Labourie

Paru le 20/08/2026

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Belfond

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Les lieux souterrains

Gustavo Faveron Patriau trad. Robert Amutio

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Christian Bourgois Editeur

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La fête

Lucy Fricke trad. Isabelle Liber

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Le Quartanier

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Baignade surveillée

Laura Kasischke trad. Céline Leroy

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Katie Kitamura trad. Céline Leroy

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Seul un jour

Marco Lodoli trad. Louise Boudonnat

Paru le 03/09/2026

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La maison d'été

Masashi Matsuie trad. Déborah Pierret-Watanabe

Paru le 27/08/2026

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Mayra Montero trad. René Solis

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La piqûre d'abeille

Paul Murray trad. Pierre Demarty

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Albin Michel

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D'abord ils sont venus chercher les mots

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Editions Les Arènes

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Germaine de Staël

Stéphanie Genand

Paru le 07/05/2026

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Paru le 09/09/2026

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"Balzac nous appartient"

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Rimbaud, l'odyssée silencieuse

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Paru le 18/09/2026

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Une langue à soi

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Peter Schöttler

Paru le 28/05/2026

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Qui a écrit la meilleure page 111 de la rentrée 2026 ? Les six ouvrages en lice

Créé en 2012 autour de Richard Gaitet et de Radio Nova, le Prix de la Page 111 a retenu six ouvrages de la rentrée littéraire francophone pour son édition 2026. Fidèle à son principe, le jury n’a lu que les pages 111 des livres, anonymisées avant délibération. Le choix final sera effectué en public le 11 novembre à 20h11, à bord de la péniche Anako, à Paris.

29/09/2026, 17:20

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Un nouveau Prix Alain Borne pour faire vivre sa poésie aujourd’hui

Le Cercle Alain Borne dévoile la sélection de la première édition du Prix de poésie Alain Borne. Parmi près d’une centaine de titres reçus, cinq ouvrages ont été retenus par les membres de l’association. Le lauréat ou la lauréate sera désigné le 1er décembre prochain par un jury présidé par Jean-Pierre Siméon.

29/09/2026, 16:35

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Prix Jacques Delors du Livre européen 2026 : les finalistes sont connus

Le Prix Jacques Delors du Livre européen a retenu quatre ouvrages pour sa 20e édition. La récompense, qui sera remise le 9 décembre au Parlement européen à Bruxelles. Le jury 2026 sera présidé par l’écrivain Laurent Gaudé.

29/09/2026, 16:17

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Prix Alain Spiess du Deuxième Roman 2026 : plus que six livres en lice

Le Prix Alain Spiess du Deuxième Roman a dévoilé sa deuxième sélection 2026. Six ouvrages restent en compétition, contre quinze lors de la première liste annoncée le 8 septembre. Le lauréat ou la lauréate sera désigné le 16 octobre.

29/09/2026, 13:08

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Anders Nilsen remporte le Prix Comics de la Critique ACBD 2026

Le Prix Comics de la Critique ACBD 2026 est attribué à Tongues, volume 1, d’Anders Nilsen, traduit de l’anglais par Christophe Gouveia Roberto et publié par les éditions Atrabile. L’album succède à Watership Down, de James Sturm et Joe Sutphin, lauréat en 2025.

29/09/2026, 11:31

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Alberto Manguel reçoit le Prix de la BnF 2026, Patti Smith distinguée par le jury

La Bibliothèque nationale de France a attribué son Prix 2026 à l’écrivain, essayiste, traducteur et critique Alberto Manguel. Un Prix spécial du jury, décerné exceptionnellement cette année, revient à Patti Smith. Les deux distinctions ont été remises le 28 septembre, lors du dîner des mécènes de la BnF. 

 

29/09/2026, 10:29

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Intelligence artificielle, climat, frontières : les 10 romans du Prix Les Visionnaires 2027

Le Prix du livre Les Visionnaires de Saint-Quentin-en-Yvelines a dévoilé les 10 ouvrages retenus pour son édition 2027. Intelligence artificielle, dérèglement climatique, frontières, réseaux sociaux ou sociétés autoritaires traversent cette première sélection, dont trois titres seront retenus le 5 novembre avant l’ouverture du vote des lecteurs, le 1er décembre. La lauréate 2026, Gabrielle Filteau-Chiba, présidera cette nouvelle édition.

28/09/2026, 17:23

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Le Prix Prima Bula pour Le Parc Saint-Rien de Margaux Meissonnier

Le Prix Prima Bula, décerné par le festival Formula Bula, revient cette année à Margaux Meissonnier pour Le Parc Saint-Rien (L'employé du moi). Le jury 2026 était composé exclusivement d’adhérentes et d’adhérents de l’association du festival, affirmant ainsi l’importance d’un regard engagé et passionné sur la création contemporaine.

28/09/2026, 14:51

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Le Prix Lumière d’août 2026 distingue deux livres de mémoire

Pour sa première édition, le Prix Lumière d’août récompense Les Arbres de Nagasaki, de Véronique Brindeau, dans la catégorie Littérature, et Sous terre, d’Antoine Lecharny et Annette Becker, pour la Photographie. Deux livres qui interrogent, par l’écriture et l’image, les traces laissées par les violences du XXe siècle et la manière dont leur souvenir se transmet. 

26/09/2026, 22:04

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Madeline Cash remporte le Prix du roman PAGE/AMERICA 2026

L’autrice américaine Madeline Cash remporte le Prix du roman PAGE/AMERICA 2026 pour Les Brebis égarées, son premier roman, publié en France chez Denoël dans une traduction d’Alexandre Civico et Barbara Tajan. La récompense lui est remise ce vendredi 25 septembre à 13h30, au Café des libraires du Festival AMERICA, sous le Magic Mirrors, cours Marigny à Vincennes.

25/09/2026, 17:44

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Thélyson Orélien perd un nouveau prix, Amandine Agić “lucky loser”

Nouvelle conséquence de l’affaire Thélyson Orélien : le jury des nouveaux Prix Strasbourg a décidé, ce 25 septembre, de lui retirer le Prix Strasbourg Espoir CIC, attribué un mois plus tôt à C’était ça ou mourir (Grasset). La récompense, assortie de 5000 €, revient finalement à Amandine Agić, arrivée deuxième lors du vote initial.

25/09/2026, 17:24

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Livres en Vignes 2026 : Gautier Battistella, François-Henri Désérable et Bruno Verjus récompensés

Gautier Battistella remporte le Prix du Clos de Vougeot 2026 pour Bocuse (Grasset), principale récompense de Livres en Vignes. Le palmarès distingue également François-Henri Désérable et Bruno Verjus.

25/09/2026, 17:11

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Le Prix ALEF de l’édition scientifique 2026 distingue une publication d'ENS Éditions

L’Alliance des éditeurs scientifiques publics français (ALEF) a décerné son premier Prix ALEF de l’édition scientifique à ENS Éditions, pour la publication d’Antonin Plarier, Des bandits face au pouvoir colonial. Algérie, 1871-1920.

25/09/2026, 14:55

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Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien

La polémique autour de Thélyson Orélien franchit un nouveau cap : l’Académie Goncourt a retiré C’était ça ou mourir de sa première sélection 2026, invoquant les plagiats révélés dans des textes plus anciens de l’auteur et des analyses qu’elle juge convergentes, selon lesquelles le roman serait « très largement le produit d’une Intelligence Artificielle ». Au Québec, les conséquences se multiplient également, en attendant les décisions potentielles d'autres prix littéraires français...

25/09/2026, 13:11

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Éric-Emmanuel Schmitt et Erik Orsenna en lice au Prix Littéraire des Musiciens 2026

Le Prix Littéraire des Musiciens dévoile sa sélection 2026 : neuf ouvrages concourent dans les catégories Roman, Essai-Document et Jeunesse. Un quatrième prix sera décerné par le public. Les lauréats seront annoncés le 13 novembre au Pavillon de la Sirène, à Paris.

24/09/2026, 17:27

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Prix Utopiales BD 2026 : six albums pour succéder aux Navigateurs

Après avoir dévoilé les sélections des prix roman et jeunesse, les Utopiales 2026 présentent à leur tour les six albums en lice pour le Prix Utopiales BD. Le lauréat succédera aux Navigateurs, de Serge Lehman et Stéphane De Caneva, récompensé l’an dernier. Le prix sera remis le 31 octobre à la Cité des congrès de Nantes, pendant la 27e édition du festival, organisée du 29 octobre au 1er novembre autour du thème « Perspectives ».

24/09/2026, 16:35

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Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Malgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
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