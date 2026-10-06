Prix Femina 2026 : 20 romans encore en lice, les essais entrent en course

Le Prix Femina a dévoilé, ce 6 octobre, sa deuxième sélection 2026. 10 romans français et dix romans étrangers restent en lice, contre 17 et 16 lors de la première liste. Le jury ouvre également la catégorie des essais avec 12 ouvrages. Une dernière sélection est attendue le 23 octobre, avant la proclamation des lauréats le 4 novembre.
Le 06/10/2026 à 17:24 par Hocine Bouhadjera
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Publié le :
06/10/2026 à 17:24
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Un mois après avoir dévoilé ses premières sélections, le jury du Femina resserre donc les rangs. Côté français, sept titres quittent la course : ceux de Nina Bouraoui, Jean-Baptiste Del Amo, Anne Godard, Julia Kerninon, Jean-Noël Orengo, Maxim Schwartz et... Thélyson Orélien.
Deuxième sélection du Prix Femina 2026, catégorie Romans français :
David Djaïz, La Méthode, Stock
Yannick Haenel, La Solitude des professeurs est infinie, Gallimard
Elise Lespade, Paradisi Gloria, Le Cercle ouvert
Emma Marsantes, N'efface pas mes cercles, Verdier
Clémentine Mélois, Choses que je croyais perdues, Gallimard
Véronique Ovaldé, Vivre sans bonheur et n'en point dépérir, Flammarion
Polina Panassenko, À voix haute, L'Olivier
Marie Petitcuénot, Heures sauvages, Héloïse d'Ormesson
Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, P.O.L
Camille Zabka, Les Agitées, La Tribu
10 romans étrangers toujours en course :
La sélection étrangère passe elle aussi de 16 à 10 ouvrages. Sasha Bonét, Gouzel Iakhina, Lily King, Alcide Pierantozzi, Karen Russell et Sara Stridsberg ne figurent plus dans cette deuxième liste.
Nelio Biedermann, Lázár, Belfond, traduit de l'allemand (Suisse) par Rose Labourie
Gustavo Faverón Patriau, Les Lieux souterrains, Christian Bourgois, traduit de l'espagnol (Pérou) par Robert Amutio
Lucy Fricke, La Fête, Le Quartanier, traduit de l'allemand par Isabelle Liber
Laura Kasischke, Baignade surveillée, Gallimard, traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy
Katie Kitamura, L'Audition, Stock, traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy
Marco Lodoli, Seul un jour, P.O.L, traduit de l'italien par Louise Boudonnat
Masashi Matsuie, La Maison d'été, Sous-Sol, traduit du japonais par Déborah Pierret-Watanabe
Mayra Montero, Le soir où Bobby n'est pas venu jouer, Métailié, traduit de l'espagnol par René Solis
Paul Murray, La Piqûre d'abeille, Albin Michel, traduit de l'anglais par Pierre Demarty
Juan Gabriel Vásquez, Les Noms de Feliza, Seuil, traduit de l'espagnol par Isabelle Gugnon
12 essais pour une première sélection :
Cécile Alduy, D'abord ils sont venus chercher les mots, Les Arènes
Stéphanie Genand, Germaine de Staël, le prix de la liberté, Perrin
Grégoire Kauffmann, La Recluse de Saint-Flour, Flammarion
Johanna Lehr, Auschwitz, une histoire de femmes, Gallimard
Judith Lyon-Caen, Balzac nous appartient, CNRS Éditions
Hervé Mazurel, L'Odyssée silencieuse, Seuil
Raphaël Meltz, Cinq silences, Bayard
Christophe Ono-dit-Biot, L'Odyssée de l'Odyssée, Grasset
Mathieu Roger-Lacan, Une langue à soi, Stock
Peter Schöttler, Marc Bloch, Gallimard
Jennifer Tamas, Barbe Bleue, contre-enquête, Seuil
Anouchka Vasak, Le Lieu du bleu, Anamosa
Les listes seront une dernière fois resserrées le 23 octobre. Les Prix Femina 2026 seront ensuite proclamés le 4 novembre, dans le jardin d'hiver de la Maison Dior, au 30 avenue Montaigne, à Paris.
En 2025, Nathacha Appanah avait remporté le Femina pour La Nuit au cœur (Gallimard). John Boyne avait été distingué dans la catégorie roman étranger pour Les Éléments (Lattès), traduit par Sophie Aslanides, tandis que Marc Weitzmann recevait le Femina essai pour La Part sauvage (Grasset).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Prix Femina
Par Hocine Bouhadjera
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