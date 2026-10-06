Liban : 40 000 livres déjà réunis pour reconstruire les bibliothèques détruites

Le rendez-vous est fixé à 17 heures, au Syndicat de la presse libanaise, dans le quartier de Raouché. Dans son appel officiel, Tālīd sollicite particuliers, diaspora, maisons d’édition, bibliothèques, auteurs, traducteurs, universités, écoles, municipalités et associations. Les contributions peuvent prendre la forme de dons d’ouvrages, d’un soutien aux opérations de remise en état ou d’un relais de la campagne.

Cette mobilisation n’attend toutefois pas Beyrouth pour exister. Le réseau a été lancé le 10 juillet à la Bibliothèque nationale du Liban, à Sanayeh, avec l’« Appel mondial de Beyrouth » en faveur de la sauvegarde du patrimoine documentaire et culturel. La collecte est ensuite entrée dans sa phase de terrain à Tripoli, à la mi-août, avec la Ligue culturelle de la ville, comme le rapportait alors L’Orient-Le Jour. D’autres étapes ont suivi à Baakline, le 17 septembre, puis à Barja. Le 7 octobre correspond donc à un lancement central dans la capitale, et non au point de départ de l’opération.

Le texte fondateur de Tālīd inscrit ce chantier dans un cadre patrimonial plus large : il invoque notamment la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé et demande à l’Unesco ainsi qu’aux institutions concernées d’évaluer et documenter les destructions.

40.000 volumes, puis un long travail de tri

Au 4 octobre, plus de 40.000 livres avaient été réunis dans les différents points associés au projet, selon Al Jazeera, qui cite le coordinateur du réseau, Hadi Bakdash. La campagne s’appuie sur plusieurs partenaires et doit progressivement étendre ses points de collecte à l’ensemble du pays.

Reste une difficulté moins spectaculaire que le chiffre d’un million, mais décisive : que faire de tous ces ouvrages ? Les dons arrivent en arabe, français, anglais, espagnol ou arménien, dans des domaines très différents. Ils sont enregistrés, triés et orientés selon les langues, les sujets et les besoins des établissements destinataires. Les exemplaires nécessitant une réparation sont isolés avant redistribution. Le dispositif prévoit aussi des structures temporaires, ou la location de locaux, pour des habitants déplacés originaires notamment de Houla, Odaisseh et Bint Jbeil.

La bibliothèque publique de Bint Jbeil donne une mesure concrète des pertes. Selon une responsable citée par Al Jazeera, l’établissement possédait plus de 15.000 livres, organisait plus d’une centaine d’activités par an et accueillait plus de 1.500 visiteurs chaque mois. Il a finalement été entièrement détruit. Le média cite aussi Aïtaroun et Taybeh parmi les localités où des bibliothèques publiques ont disparu, tandis que celle de Hermel a subi des dégâts.

Des bilans qui ne recouvrent pas le même périmètre

L’ampleur totale des destructions reste difficile à établir. Dans un bilan relayé fin août, le réseau et les participants à ses travaux avaient documenté au moins 18 bibliothèques publiques ou privées touchées, dont celles de Bint Jbeil et de Taybeh, détruites intégralement.

Le communiqué diffusé début octobre emploie un champ beaucoup plus large : il évoque des dommages concernant « des centaines » de bibliothèques publiques et privées, mais aussi des établissements scolaires ou universitaires, des maisons d’édition, archives, municipalités, lieux de culte et autres institutions culturelles. Les sources ne précisent pas de méthode permettant de rapprocher ces deux évaluations : elles ne doivent donc pas être directement comparées.

Pour la chaîne du livre, l’appel dépasse ainsi la seule collecte auprès des particuliers. Tālīd cherche explicitement à mobiliser éditeurs, auteurs, traducteurs, universités et structures culturelles, au Liban comme à l’étranger. Trois priorités se dégagent : reconstituer les collections perdues, participer à la réhabilitation et à l’équipement des lieux endommagés, puis élargir la mobilisation à l’échelle libanaise, arabe et internationale.

Lors de la rencontre du 7 octobre, le réseau doit annoncer des points de dépôt à Beyrouth ainsi qu’un maillage de centres de collecte dans différentes régions. Leurs coordonnées seront ensuite diffusées progressivement. L’objectif reste inchangé : réunir un million de livres et les remettre en circulation là où les fonds ont été amputés ou ont disparu.

Crédits photo : aljazeera

Par Clément Solym

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