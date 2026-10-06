Liban : 40 000 livres déjà réunis pour reconstruire les bibliothèques détruites

Le 7 octobre, à Beyrouth, le Réseau national pour la protection des bibliothèques, des archives et du patrimoine culturel au Liban, Tālīd, donnera une nouvelle ampleur à sa campagne « Un million de livres pour le Liban ». Plus de 40.000 ouvrages ont déjà été collectés. L’objectif : reconstituer des fonds dispersés ou détruits, rééquiper les établissements touchés et remettre des livres à disposition des populations déplacées.
Le 06/10/2026 à 17:01 par Clément Solym
0 Réactions | 1 Partages
Publié le :
06/10/2026 à 17:01
0
Commentaires
1
Partages
Le rendez-vous est fixé à 17 heures, au Syndicat de la presse libanaise, dans le quartier de Raouché. Dans son appel officiel, Tālīd sollicite particuliers, diaspora, maisons d’édition, bibliothèques, auteurs, traducteurs, universités, écoles, municipalités et associations. Les contributions peuvent prendre la forme de dons d’ouvrages, d’un soutien aux opérations de remise en état ou d’un relais de la campagne.
Cette mobilisation n’attend toutefois pas Beyrouth pour exister. Le réseau a été lancé le 10 juillet à la Bibliothèque nationale du Liban, à Sanayeh, avec l’« Appel mondial de Beyrouth » en faveur de la sauvegarde du patrimoine documentaire et culturel. La collecte est ensuite entrée dans sa phase de terrain à Tripoli, à la mi-août, avec la Ligue culturelle de la ville, comme le rapportait alors L’Orient-Le Jour. D’autres étapes ont suivi à Baakline, le 17 septembre, puis à Barja. Le 7 octobre correspond donc à un lancement central dans la capitale, et non au point de départ de l’opération.
Le texte fondateur de Tālīd inscrit ce chantier dans un cadre patrimonial plus large : il invoque notamment la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé et demande à l’Unesco ainsi qu’aux institutions concernées d’évaluer et documenter les destructions.
Au 4 octobre, plus de 40.000 livres avaient été réunis dans les différents points associés au projet, selon Al Jazeera, qui cite le coordinateur du réseau, Hadi Bakdash. La campagne s’appuie sur plusieurs partenaires et doit progressivement étendre ses points de collecte à l’ensemble du pays.
Reste une difficulté moins spectaculaire que le chiffre d’un million, mais décisive : que faire de tous ces ouvrages ? Les dons arrivent en arabe, français, anglais, espagnol ou arménien, dans des domaines très différents. Ils sont enregistrés, triés et orientés selon les langues, les sujets et les besoins des établissements destinataires. Les exemplaires nécessitant une réparation sont isolés avant redistribution. Le dispositif prévoit aussi des structures temporaires, ou la location de locaux, pour des habitants déplacés originaires notamment de Houla, Odaisseh et Bint Jbeil.
La bibliothèque publique de Bint Jbeil donne une mesure concrète des pertes. Selon une responsable citée par Al Jazeera, l’établissement possédait plus de 15.000 livres, organisait plus d’une centaine d’activités par an et accueillait plus de 1.500 visiteurs chaque mois. Il a finalement été entièrement détruit. Le média cite aussi Aïtaroun et Taybeh parmi les localités où des bibliothèques publiques ont disparu, tandis que celle de Hermel a subi des dégâts.
L’ampleur totale des destructions reste difficile à établir. Dans un bilan relayé fin août, le réseau et les participants à ses travaux avaient documenté au moins 18 bibliothèques publiques ou privées touchées, dont celles de Bint Jbeil et de Taybeh, détruites intégralement.
Le communiqué diffusé début octobre emploie un champ beaucoup plus large : il évoque des dommages concernant « des centaines » de bibliothèques publiques et privées, mais aussi des établissements scolaires ou universitaires, des maisons d’édition, archives, municipalités, lieux de culte et autres institutions culturelles. Les sources ne précisent pas de méthode permettant de rapprocher ces deux évaluations : elles ne doivent donc pas être directement comparées.
Pour la chaîne du livre, l’appel dépasse ainsi la seule collecte auprès des particuliers. Tālīd cherche explicitement à mobiliser éditeurs, auteurs, traducteurs, universités et structures culturelles, au Liban comme à l’étranger. Trois priorités se dégagent : reconstituer les collections perdues, participer à la réhabilitation et à l’équipement des lieux endommagés, puis élargir la mobilisation à l’échelle libanaise, arabe et internationale.
Lors de la rencontre du 7 octobre, le réseau doit annoncer des points de dépôt à Beyrouth ainsi qu’un maillage de centres de collecte dans différentes régions. Leurs coordonnées seront ensuite diffusées progressivement. L’objectif reste inchangé : réunir un million de livres et les remettre en circulation là où les fonds ont été amputés ou ont disparu.
Crédits photo : aljazeera
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Une pelle en guise de livre, des sonnets imprimés sur des mouchoirs, des œuvres utilisant des gants de boxe : à Saint-Pétersbourg, le codex est sérieusement bousculé. Du 2 au 4 octobre, la Bibliothèque de l’illustration du livre accueille la quatrième édition du Forum des collectionneurs du livre d’artiste et de l’estampe, où artistes, éditeurs et collectionneurs présentent des créations qui s’affranchissent volontiers des pages et de la reliure.
04/10/2026, 08:00
À Brasília, quelque 6 000 livres sont sortis de la bibliothèque par la grande porte et n’ont jamais retrouvé le chemin du retour. Certains manquent à l’appel depuis juillet 2013. Plutôt que de gronder les retardataires, la Biblioteca Nacional de Brasília a opté pour l’humour et une amnistie temporaire : pendant un mois, les ouvrages peuvent être rapportés sans pénalité.
03/10/2026, 10:33
En 1910, Walter Griffith Owen emprunte à la bibliothèque de Llanrwst, au pays de Galles, King Lear de Shakespeare et Paradise Lost de John Milton. Prêtés pour une semaine, les deux volumes ont fini dans les affaires familiales. Plus d’un siècle après, son petit-fils Peter O’Sullivan les a rapportés à leur établissement d’origine — dans un état qui a surpris les bibliothécaires.
03/10/2026, 09:52
Ce 1er octobre, la Frazar Memorial Library de McNeese State University, à Lake Charles, en Louisiane, ouvre une partie de ses collections spéciales sous un intitulé peu académique : « Rare Book Petting Zoo ». Pendant quatre heures, le public pourra approcher premières éditions, ouvrages aux tranches peintes, portfolios d’art et autres curiosités bibliographiques, dont un volume remontant au XVIe siècle. Derrière le clin d’œil, la bibliothèque entend surtout donner accès à des fonds habituellement consultés sur rendez-vous.
01/10/2026, 16:15
Le chiffre vient du ministère russe du Numérique : si une pratique récente de contrôle était généralisée, les bibliothèques municipales pourraient devoir soustraire 50 à 70 % de leurs collections à l’accès général. En cause, des livres édités avec le soutien d’organisations devenues depuis « indésirables ». Moscou cherche désormais comment éviter qu’un statut attribué des années plus tard ne rattrape des ouvrages déjà en rayon.
26/09/2026, 14:00
16 agents vacataires de la médiathèque Manufacture, à Nancy, ont cessé le travail samedi 19 septembre pour demander la transformation de leurs vacations en contrats à durée déterminée. À la précarité de leur statut s'ajoutent des problèmes matériels : monte-charge hors service, climatisation défaillante et magasins de livres insuffisamment éclairés. En attendant le rétablissement de la lumière, des lampes frontales ont été mises à leur disposition...
21/09/2026, 12:46
Depuis 1986, la Bibliothèque centrale de prêt par correspondance fait parvenir des livres aux cheminots et à leurs familles partout en France, directement sur leurs lieux de travail. Mais la disparition progressive du courrier interne de la SNCF, sur lequel repose tout son fonctionnement, dérègle désormais le service. Avec quelque 11.000 adhérents et 90.000 prêts annuels, ses responsables alertent sur une situation devenue critique, tandis que la section CGT appelle à un rassemblement le 22 octobre à Paris si aucune avancée n’intervient d’ici là.
18/09/2026, 19:11
Lancée en 2014 par Hachette Livre et la Bibliothèque nationale de France(BnF), la collection Hachette-BnF franchit une nouvelle étape. Jusqu'ici alimentée par les collections de la BnF, elle accueille désormais les fonds de six grandes bibliothèques patrimoniales françaises. Des milliers d'ouvrages rares ou épuisés pourront ainsi être commandés en librairie et imprimés à la demande.
18/09/2026, 13:02
Pour les 30 ans du site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France, La Poste émettra le 9 novembre 2026 un bloc d’un timbre ainsi qu’un souvenir philatélique. Créée et gravée par Elsa Catelin, l’émission sera proposée en avant-première du 5 au 7 novembre au Salon Philatélique d’Automne, à Paris.
16/09/2026, 16:48
La Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine lance le Facilomètre, un outil destiné à aider les professionnels à repérer les ouvrages susceptibles d’intégrer un fonds « Facile à lire ». Testé pendant plus d’un an, ce fichier Excel applique des critères différents selon sept catégories de documents, du roman à la bande dessinée en passant par la poésie.
15/09/2026, 15:20
La Bibliothèque apostolique et les Archives apostoliques du Vatican vont gagner de nouveaux espaces à l’intérieur même de la Cité du Vatican. Léon XIV lui-même a ordonné la construction d’un bâtiment commun aux deux institutions, confrontées à l’augmentation continue des collections et de la production documentaire du Saint-Siège. Le projet remplace en partie une solution arrêtée sous François, qui prévoyait de développer les capacités de stockage dans le secteur du Latran.
14/09/2026, 17:58
La demande de permis de construire pour la rénovation et l’agrandissement de la Bibliothèque nationale suisse vient d’être déposée. Le chantier doit commencer en 2027 et s’étendre jusqu’en 2034. Derrière la remise à niveau d’un monument de l’architecture moderne se dessine aussi une autre conception de la bibliothèque : davantage ouverte au public, pensée comme un lieu de rencontre autant que de conservation.
14/09/2026, 12:29
Dix ans, selon le directeur du Fondo de Cultura Económica, que les bibliothèques publiques mexicaines n’avaient plus acheté de livres. Le gouvernement engage 50 millions de pesos de son budget 2026 pour renouveler leurs fonds, en privilégiant les éditeurs indépendants, petits et moyens. En parallèle, une TVA à taux zéro pour certaines librairies arrive devant le Congrès.
11/09/2026, 11:24
Une semaine après la fermeture de la bibliothèque de la Halle aux Grains pour cause de punaises de lit, dont ActuaLitté avait déjà rendu compte, la Ville d’Aix-en-Provence étend les précautions à l’ensemble de son réseau. Toutes les bibliothèques municipales ont fermé leurs portes jeudi 27 août à 18h afin de permettre des contrôles avant la rentrée. Pour l’heure, aucune punaise n’a été détectée dans les autres établissements.
28/08/2026, 11:07
En service depuis 2010, le « Zèbre », bibliobus de la médiathèque de Roubaix, prend sa retraite, remplacé par le « Zébron », un nouveau véhicule transportant la promesse d'un service plus fiable, mais aussi plus écologique. Le démarrage est prévu dès le 1er septembre, avant une inauguration le 5, à 11h, à la médiathèque de Roubaix La Grand-Plage.
28/08/2026, 10:30
Après notre premier tour de France des médiathèques à suivre à la rentrée 2026, des lecteurs nous ont signalé d'autres équipements sur le point d'ouvrir leurs portes. De Perpignan aux Herbiers, en passant par Val-de-Moder et Bidache, septembre et début octobre apporteront encore plusieurs nouvelles bibliothèques. Avec, selon les territoires, reconversion d'un ancien cinéma, implantation dans un quartier prioritaire, changement d'échelle ou débats sur les moyens humains.
24/08/2026, 17:45
Crépuscule, une œuvre monumentale en cinq peintures d'Astrid de La Forest, s'installe sur le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France. Elle investit la salle de lecture commune aux départements des Estampes et de la photographie et des Cartes et plans, ouvrant l'horizon au-delà de ses murs.
24/08/2026, 15:43
La bibliothèque de la Halle aux Grains, en plein centre d’Aix-en-Provence, a fermé ses portes après la détection de punaises de lit sur une partie de son mobilier. La Ville a engagé un traitement et n’envisage une réouverture qu’après de nouveaux contrôles, potentiellement d’ici une quinzaine de jours.
21/08/2026, 17:44
De Thouars à Clermont-Ferrand, plusieurs équipements de lecture publique s’apprêtent à ouvrir ou rouvrir leurs portes à la rentrée 2026, tandis que d’autres entrent dans une longue période de travaux. Médiathèques transformées en tiers-lieux, rapprochements avec les ludothèques, réemploi de bâtiments patrimoniaux ou reconstruction après un incendie : tour de France des principaux projets à suivre dans les prochains mois.
20/08/2026, 16:44
Après cinq années de préparation, Castanet-Tolosan ouvrira le 1er septembre 2026 Castagora, un équipement de 1200 m² qui réunit médiathèque et centre social sans les juxtaposer. Avec 26.000 documents, une ludothèque, des espaces numériques, une cuisine, un café ou encore un potager, la ville de l’agglomération toulousaine mise sur un lieu conçu avec les habitants.
19/08/2026, 17:55
La troisième fraction du concours particulier relatif aux bibliothèques, laquelle vient soutenir des projets d'établissements « susceptibles d’exercer un rayonnement départemental ou régional », mobilise en 2026 un montant de 8,6 millions €. Parmi les bénéficiaires, la commune d'Angers et la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo.
18/08/2026, 10:59
À la Bibliothèque de sciences de l’Université autonome de Madrid, il suffisait cet été d’emprunter un ouvrage pour repartir avec une paire de lunettes destinée à l’éclipse solaire du 12 août. Avec #UnLibroUnEclipse, l’établissement a transformé un geste très ordinaire — passer un livre à la borne — en billet d’entrée pour un phénomène astronomique exceptionnel. À condition, toutefois, de s’y être pris avant le jour J : le bâtiment est fermé du 8 au 23 août.
12/08/2026, 13:00
À la tête du Centre Pompidou depuis 2021, Laurent Le Bon est reconduit pour un mandat de trois ans, entre chantier monumental, déploiement hors les murs et avenir de la Bibliothèque publique d’information.
04/08/2026, 13:05
Les bibliothèques grecques ont déclaré 876.885 prêts de livres en 2025, soit 3,6 % de plus que l’année précédente selon l’OSDEL. La progression réjouit, mais le relevé raconte une histoire moins triomphale : seuls 85 établissements sur 247 ont transmis des données, plusieurs autres ne disposant même pas des outils nécessaires pour les extraire. Entre succès de la fiction, collections vieillissantes et statistiques lacunaires, le réseau grec se mesure encore à vue.
02/08/2026, 14:47
Que lit un humoriste avant d’écrire une plaisanterie ? À Shibuya, la Gallery Conceal on présente des livres, pour mieux disséquer les blagues. Jusqu’au 9 août, l’exposition « Geinin kasetsu toshokan » rassemble les exemplaires personnels que plusieurs artistes comiques japonais tiennent pour leurs « bibles » ou des influences décisives. Un fonds temporaire, des commentaires de lecteurs très particuliers et, les 1er et 8 août, un retour sur scène.
30/07/2026, 13:05
À La Corogne, la Fondation Marta Ortega Pérez réunit plus de 5500 livres, revues, catalogues et raretés consacrés à la mode et à sa photographie. Conçue par l’architecte Elsa Urquijo, la bibliothèque épouse une spectaculaire spirale de rayonnages. La consultation est gratuite, sur réservation et uniquement sur place : ici, les images ne défilent plus, elles se feuillettent.
24/07/2026, 11:09
Adoptée le 13 mai 2026, la loi 28 accorde au gouvernement de l’Alberta le pouvoir de limiter, selon l’âge, l’accès à certains documents des bibliothèques publiques. Le ministre vise les ouvrages comportant des représentations visuelles explicites d’actes sexuels et assure qu’aucun titre ne sera interdit. Les modalités restent pourtant à écrire : critères de sélection, contrôle des lecteurs, autorisation parentale ou traitement des ressources numériques seront définis par de futurs règlements.
22/07/2026, 11:46
Dans les bibliothèques municipales de Paris, les romans lus en anglais ne sentent plus vraiment la salle de classe. Freida McFadden occupe quatre places parmi les dix ouvrages en langue étrangère les plus empruntés, selon des données communiquées par la Ville à Babbel. Rebecca F. Kuang, Maggie O’Farrell, Ocean Vuong ou Emily Henry complètent un palmarès très contemporain — et presque exclusivement anglophone.
22/07/2026, 11:09
À Takeo, dans la préfecture japonaise de Saga, des enfants liront en août devant LOVOT, un robot de compagnie chargé d’occuper la place habituellement réservée aux chiens lecteurs : celle d’un auditeur qui ne corrige ni ne juge. Quatre journées sont programmées, dont deux destinées à des jeunes nécessitant un accompagnement particulier. Une animation inspirée de la médiation animale, sans protocole scientifique ni bénéfice pédagogique démontré à ce stade.
18/07/2026, 15:23
Au Japon, la mer tiendra bientôt dans quelque 600 volumes — ce qui reste plus commode à ranger que le Pacifique. À partir du 20 juillet 2026, une exposition permanente du musée numérique MOON réunira les choix de plus de 90 bibliothèques, de Hokkaidō à Okinawa. Albums, romans, documentaires et publications régionales composeront moins une bibliographie définitive qu’une carte de l’archipel tracée par ses bibliothécaires.
17/07/2026, 11:25
OverDrive prépare dans son application de lecture Libby des « contrôles de contenu » pour que les lecteurs et les bibliothécaires choisissent s’ils souhaitent voir ou non des oeuvres signalées comme faisant intervenir l’intelligence artificielle. L’annonce ne concerne pas seulement les textes, mais également les audiolivres à voix synthétique, les traductions automatiques et les images. Aucun calendrier de déploiement n’a été communiqué.
13/07/2026, 11:06
La Bibliothèque des livres rares et collections spéciales de l’Université de Montréal vient d’acquérir sept documents patrimoniaux couvrant plus de 1000 ans d’histoire du livre. Dans cet ensemble figure un fragment carolingien daté autour de l’an 900, accompagné d’un psautier enluminé, d’un livre d’heures parisien, de deux incunables, d’un traité d’anatomie et d’un fac-similé de la Bible de Maciejowski.
09/07/2026, 14:19
Dans l’État indien du Karnataka, une expérience de « bibliothèque humaine » pourrait bientôt changer d’échelle. Après un pilote consacré à la santé mentale, le département de la Santé envisage d’étendre Manasa Samvaada, un dispositif où des personnes concernées par des troubles psychiques racontent leur parcours comme des « livres » vivants. 279 volontaires ont été formés et 2218 « lecteurs » ont pris part à ces échanges, entre médiation sociale, santé publique et lutte contre les préjugés.
08/07/2026, 17:24
Le ministère de la Culture confirme l'organisation d'une troisième édition de l'événement Biblis en folie, du 2 au 4 octobre 2026. Ce temps fort national est l'occasion de redécouvrir sous un nouveau jour ces lieux de culture et de savoir à l'ère du numérique et des transformations sociétales.
08/07/2026, 15:28
Un rapport européen, conçu et rédigé dans le cadre d'une méthode ouverte de coordination (MOC) qui a réuni des représentants des 27 pays membres et de quelques pays amis, se consacre entièrement aux bibliothèques publiques et à leur rôle culturel, social, voire économique. Après deux années de travail, il sera présenté à Dublin en octobre prochain, et a pour objectif de peser sur les financeurs et décideurs publics.
08/07/2026, 14:07
Marie Desplechin a été reconduite à la présidence de Bibliocité lors de l’assemblée générale de l’association, organisée le 2 juillet 2026. Depuis près de quarante ans, Bibliocité accompagne l’action culturelle des bibliothèques de la Ville de Paris, entre établissements de prêt, bibliothèques patrimoniales et programmation autour du livre et de la lecture.
07/07/2026, 13:08
Autres articles de la rubrique Métiers
À partir d’avril 2027, Bertelsmann disposera à Gütersloh d’une nouvelle chaîne d’impression à la demande pensée pour les très petits tirages. Environ un million d’exemplaires sont prévus durant la première année d’exploitation, pour une capacité annuelle pouvant atteindre 1,5 million. Développé avec Penguin Random House Allemagne, le dispositif doit aussi s’ouvrir aux éditeurs extérieurs au groupe : derrière l’outil industriel, ce sont notamment la disponibilité durable des fonds et la réduction des stocks qui sont visées.
06/10/2026, 15:19
Jeffrey Archer est mort lundi 5 octobre à l’âge de 86 ans. Son éditeur HarperCollins a annoncé que l’écrivain britannique était décédé « subitement et paisiblement » à son domicile, entre deux séances d’écriture. Auteur de Kane et Abel, des Chroniques des Clifton et de dizaines de romans, nouvelles et pièces de théâtre, il avait vendu plus de 300 millions de livres dans le monde. Son dernier roman, Adam & Eve, paraît ce 6 octobre, au lendemain de sa mort.
06/10/2026, 15:12
Exclusif - Interdit de vente aux mineurs et de publicité par le ministère de l'Intérieur, le livre négationniste Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte est désormais visé par une procédure contre X pour « contestation de crimes contre l’humanité, d’apologie de crimes contre l’humanité et de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance à une religion ». Une plainte avec constitution de partie civile portée par l'association SOS Racisme.
06/10/2026, 15:08
Plus de trente ans de notes personnelles de Jorge Mario Bergoglio vont rejoindre les librairies. La Libreria Editrice Vaticana annonce pour le 24 novembre 2026 une parution en cinq langues destinée à 94 pays. En France, Albin Michel mettra en vente le 25 novembre Le Journal spirituel du pape François, ouvrage dans lequel le cardinal Víctor Manuel Fernández, préfet du Dicastère pour la Doctrine de la foi et proche collaborateur de François, présente et commente des écrits consignés entre le 20 décembre 1992 et le 18 août 2024.
06/10/2026, 13:34
Nouveau rebondissement dans le redressement judiciaire d’Eilean Books, la société qui porte notamment De Saxus, Sabran et Komikku. Alors que deux candidats restaient en lice, Editis et le japonais Kadokawa, l’audience du 23 septembre n’a finalement pas débouché sur une décision. Selon L’Informé, NJJ Holding, la structure d’investissement de Xavier Niel, a déposé une offre de dernière minute.
06/10/2026, 13:29
Aux États-Unis, une révision du code éthique des agents littéraires a provoqué une première rupture publique. Dystel, Goderich & Bourret a quitté l’Association of American Literary Agents, jugeant que les nouvelles règles brouillent la frontière entre représentation et prestations payantes. L’AALA défend au contraire un dispositif destiné à accompagner l’évolution du métier, assorti de garde-fous pour les auteurs.
06/10/2026, 13:06
Panini croise Mortelle Adèle ? Une nouvelle qui fera sans doute sourire de nostalgie certains parents — et qui pourrait rendre leurs enfants fous lorsqu’il manquera précisément la dernière carte pour compléter le classeur. Ou, pire, l’une de ces cartes rares imprimées en quantité limitée. C’est le nouveau pari de Panini France : une première collection consacrée à Mortelle Adèle, composée de 185 cartes et disponible en prévente à partir de ce 6 octobre 2026.
06/10/2026, 12:24
La nomination d'Anne Gérard à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est entraine, assez logiquement, son départ de la Drac des Pays de la Loire, qu'elle dirigeait depuis 2024.
06/10/2026, 12:02
Wolfram Weimer, le délégué du gouvernement fédéral allemand à la Culture et aux Médias — sorte d'équivalent du ministre de la Culture —, ne se sort pas d'une fâcheuse polémique. En mars dernier, trois librairies avaient été écartées d'un prix institutionnel, puis qualifiées d'« extrémistes » par Weimer. Après l'intervention de la justice, de nouvelles révélations fragilisent la ligne de défense du responsable politique.
06/10/2026, 11:22
À Maupir, la misère et la maladie nourrissent la peur. Völva, guérisseuse solitaire installée dans les ruines d’un manoir au bord des marais, aide un village... qui la traite de sorcière. Quand les malheurs s’accumulent, les rumeurs deviennent accusations. Fallon, lui, commence à douter de ce qu’on lui a toujours raconté sur elle. Peut-il se rapprocher de Völva sans devenir à son tour un paria ? La Sorcière de Maupir est une romantasy à l’atmosphère sombre et mystérieuse, où magie, secrets et amour naissant invitent à regarder au-delà des apparences. Projet porté par Antoine Grandin.
06/10/2026, 11:14
Trois ans après sa création en France, la Fresque du Livre connaît sa première déclinaison internationale. Fontaine O Livres lance Die Buchwerkstatt, une version germanophone de son atelier consacré aux enjeux environnementaux de l’édition. Elle sera présentée à la Foire du livre de Francfort, du 7 au 11 octobre.
05/10/2026, 17:03
La maison moscovite Individuum cesse ses activités après onze années d’existence. Son rédacteur en chef, Alexeï Kisselev, l’a annoncé le 28 septembre, sans avancer de motif. Contrôlée depuis 2023 à 51 % par le groupe Eksmo, elle avait traversé ces dernières années plusieurs épisodes difficiles : refus d’accès à un salon, retraits de certains livres de la vente et, surtout, poursuites pénales contre trois professionnels liés à Individuum et Popcorn Books.
05/10/2026, 16:32
Placée en redressement judiciaire depuis le 1er juin, la maison mère du Furet du Nord et de Decitre ouvre une nouvelle étape de sa restructuration. Le groupe Nosoli lance ainsi, avec les administrateurs judiciaires, un appel d’offres pour céder Decitre, Decitre Interactive et la Générale du Livre.
05/10/2026, 14:51
Le réseau culturel français à l’étranger, accompagné par l’Institut français, ouvre 12 appels à candidatures pour des résidences de recherche et de création. Certaines d'entre elles concernent spécifiquement l'écriture ou la traduction littéraire, quand d'autres sont pluridisciplinaires et intègrent donc la littérature...
05/10/2026, 13:54
L’écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane est mort le samedi 3 octobre au soir, à Dakar, à l’âge de 98 ans. Auteur d'un des classiques de la littérature africaine de langue française, il laisse seulement deux romans, mais dont l’influence s’est étendue bien au-delà du Sénégal. Ancien ministre et haut fonctionnaire, il avait également occupé plusieurs responsabilités dans son pays et à l’international.
05/10/2026, 12:23
À Hô Chi Minh-Ville, le livre est appelé à devenir bien davantage qu’un produit imprimé. Un plan adopté le 22 septembre 2026 par les autorités municipales entend accélérer la numérisation du secteur, mais aussi pousser les maisons d’édition à penser chaque ouvrage comme le point de départ d’un ensemble de droits et de contenus exploitables sur plusieurs supports. Une orientation détaillée quelques jours plus tard auprès de plusieurs acteurs majeurs du livre vietnamien.
05/10/2026, 11:22
Réponses imparfaites aux défis énergétiques et écologiques, les batteries n'en sont pas moins prometteuses en matière de stockage d'électricité, pour divers usages. La Commission d'enrichissement de la langue française leur consacre une liste complète de vocabulaire et fournit les bons termes pour évoquer un domaine technologique très changeant.
05/10/2026, 11:12
Avec plus de 41.000 abonnés sur Instagram, Anaëlle est une figure majeure du domaine de l’écriture sur les réseaux sociaux. En partenariat avec la plateforme française de crowdfunding Ulule, elle sort en pré-commande le lundi 21 septembre à 8h sa campagne dédiée aux apprenti-auteurs jusqu’au vendredi 9 octobre. Projet porté par Anaëlle.
05/10/2026, 10:40
À partir du 1er novembre prochain, Anne Gérard, agente contractuelle, prendra la direction de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est. Elle succède à ce poste à Isabelle Chardonnier.
05/10/2026, 09:53
Au Brésil, le débat sur les remises ne se limite plus au bras de fer engagé par Alexandre Martins Fontes contre Amazon. Après les critiques du président de l’Associação Nacional de Livrarias (ANL), le Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), Sextante et Grupo Record détaillent des positions plus nuancées. Tous reconnaissent les tensions créées par les promotions à répétition, mais divergent sur les moyens d’y répondre, tandis que la Lei Cortez, projet destiné à encadrer les rabais sur les nouveautés, attend toujours un examen en séance plénière du Sénat.
05/10/2026, 07:00
En Russie, les restrictions visant les auteurs classés « agents de l’étranger », « extrémistes » ou « terroristes » ne se traduisent pas par une procédure uniforme dans les bibliothèques. Dans la république des Komis, certains ouvrages sont relégués en réserve mais restent accessibles sur demande ; à Rej, dans l’oblast de Sverdlovsk, un ordre interne interdit leur prêt et retire leurs notices des catalogues destinés aux lecteurs.
04/10/2026, 11:00
Une première édition américaine de To Kill a Mockingbird, le roman de Harper Lee publié en 1960 et connu en français sous le titre Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, a refait surface dans une boîte de livres donnée à une librairie Oxfam de Londres. L’exemplaire, qui appartient au quatrième tirage de cette première édition, a depuis été acquis par la British Library. Une trajectoire presque trop parfaite : du carton de dons à la collection nationale britannique.
04/10/2026, 09:00
Penguin Random House prépare de longue date la nouvelle paurtion de son auteur star. Le groupe publiera le 21 septembre 2027 The Laws of History, nouvel essai de l’auteur de Sapiens et Nexus, avec une sortie coordonnée dans plusieurs grands marchés. L’annonce, faite près d’un an avant la parution, donne surtout la mesure du dispositif international prévu autour du titre. La France, elle, n’est pas mentionnée à ce stade.
03/10/2026, 12:19
À Dacca, la vente d’un ouvrage qui ne fait l’objet d’aucune interdiction a suffi à faire cadenasser le point de vente d’un éditeur. Deux salariés ont ensuite été conduits à un poste de police avant d’être relâchés. Un responsable policier affirme que leur libération a été conditionnée à l’arrêt des ventes, alors qu’un supérieur confirme qu’aucune restriction ne frappe le livre.
03/10/2026, 10:44
Six ans après leur saisie par la Police fédérale, 164 publications historiques ont retrouvé les collections de la Fundação Biblioteca Nacional, à Rio de Janeiro. Restitué le 17 septembre 2026 sur décision de justice, le lot comprend 162 fascicules de O Guri, un Almanak Laemmert de 1848 et un Almanaque dos Heróis Comandado por Superman de 1949. Leur retour aura surtout nécessité un patient travail de provenance : tampons, registres, étiquettes et anciennes méthodes de classement ont permis aux bibliothécaires de reconnaître leurs propres fonds.
03/10/2026, 09:18
Damien Tornincasa a pris ses fonctions de secrétaire général de LivreSuisse le 1er octobre 2026, succédant à Guy Chevalley. Déjà chargé de projets au sein de l’association depuis le début de l’année, il a auparavant dirigé la rédaction de Ricochet et fondé les Éditions du Croche-Patte.
02/10/2026, 13:42
Le gouvernement a présenté, ce jeudi 1er octobre, son projet de loi de finances pour l'année 2027. Un budget très particulier, qui intervient à quelques mois de l'élection présidentielle et dans un contexte économique peu reluisant. Sans surprise, la culture perd à nouveau quelques plumes dans l'équation.
02/10/2026, 12:14
Connu pour ses abonnements de livres audio et numériques, Storytel ajoute désormais le papier à son offre commerciale. Depuis le 1er octobre, le groupe suédois vend des ouvrages imprimés en ligne, avec une remise de 20 % pour ses abonnés. La boutique doit rejoindre son application dans le courant du mois : de l’écoute à l’achat d’un exemplaire physique, l’entreprise cherche ainsi à resserrer encore son écosystème autour du livre.
02/10/2026, 11:21
Le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance a franchi, le 30 septembre, l’obstacle judiciaire qui empêchait encore sa finalisation aux États-Unis. La juge fédérale Araceli Martínez-Olguín a homologué l’accord conclu neuf jours plus tôt avec une coalition de douze États, emmenée par la Californie, puis levé l’interdiction de conclure l’opération. Valorisé à environ 110 milliards $ en valeur d’entreprise, le rapprochement est désormais attendu le 6 octobre, sous réserve des dernières conditions habituelles.
02/10/2026, 11:08
Un jeu de société autour des livres où les cartes se partagent, les bibliothèques se construisent et où une seule boîte propose plusieurs expériences de jeu. Et si, pour construire la bibliothèque idéale, il fallait commencer par s’intéresser à celle des autres ? Avec BIBLIO’SET, le studio bordelais Collective Adventure propose un jeu de société familial dans lequel les livres ne s’achètent pas : ils se partagent. À chaque tour, les autres joueurs proposent des cartes de leur main au joueur actif, qui doit choisir celle qu’il souhaite ajouter à sa bibliothèque. Et surtout, dans BIBLIO’SET, faire plaisir aux autres peut aussi servir son propre jeu. Projet porté par Alexandre Bernard et Julie Gruet.
02/10/2026, 09:40
Laure Gallimard prend la présidence de Gallimard Jeunesse, avec Céline Dehaine comme directrice générale et Thierry Laroche au poste de secrétaire général éditeur. Elle succède à Hedwige Pasquet, qui dirigeait la filiale jeunesse depuis 2009 et poursuivra désormais des missions consacrées « à la lecture et à l’éducation ».
01/10/2026, 18:33
Les Éditions Vroum reprennent les Éditions de l’Attente, maison indépendante fondée à Bordeaux en 1992 et spécialisée dans la littérature et la poésie contemporaines. Garance Dor, directrice éditoriale de Vroum, prend également la direction éditoriale de L’Attente, qui conservera son nom et son implantation en Nouvelle-Aquitaine. Une nouvelle programmation est prévue à partir de 2027.
01/10/2026, 16:38
Exclusif - Le village Saint-Paul, dans le 4e arrondissement de Paris, accueillera dans quelques mois une librairie anglophone, The Lamp-Post. Destiny Promise Ellis et Jameson Workman, les cofondateurs, souhaitent faire de cette adresse un haut lieu de l'« hospitalité littéraire », où l'on trouverait des éditions rares, des ouvrages de seconde main, des titres neufs, mais aussi des artefacts divers et variés. Et un supplément d'âme au passage.
01/10/2026, 16:06
Au Yémen, publier ne consiste plus seulement à trouver un éditeur. Papier, impression, transport, distribution, paiements : chaque étape s’est compliquée sous l’effet d’une guerre qui dure depuis plus de dix ans et d’une économie fragmentée. Une enquête d’Al-Araby Al-Jadeed décrit un secteur qui continue de produire, mais souvent en passant par des maisons yéménites établies à l’étranger.
01/10/2026, 15:18
Emma Tesson a rejoint l'équipe de Livre et lecture en Bretagne depuis le 1er septembre dernier. Elle intègre, aux côtés de Sara Mammad de Beauregart, la mission Culture-Lecture-Justice confiée depuis 2023 à Livre et lecture en Bretagne par la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Bretagne, la Direction interrégionale des services pénitentiaires, et la Protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ).
01/10/2026, 14:36
Exclusif — La maison d'édition indépendante ediSens, établie à Paris depuis 2016, nous fait part de la reprise des Éditions Marie Romaine, fondées fin 2022. Tournée vers la non-fiction, ediSens ajoute ainsi à son catalogue une collection de « romans vrais », avec trois parutions en cette fin d'année.
01/10/2026, 12:37
Commenter cet article