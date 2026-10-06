À Zurich, ces quelques feuillets seraient plus vieux de plusieurs siècles

Quelques feuillets, une cote — MS Z V 367.12 a — et, peut-être, plusieurs siècles à retrancher à leur âge supposé. Lors d’un passage à la Zentralbibliothek Zürich, Mina Monier, directeur du MF Lab for Manuscript Studies and Digital Research, a examiné des documents encore non catalogués. Parmi eux figurait une pièce dont les notices préliminaires faisaient un fragment de psautier « gréco-arabe » du XIXe siècle, « probablement égyptien ».

Son examen conduit à une tout autre proposition. Monier identifie l’ensemble comme les restes d’un manuscrit liturgique en copte bohaïrique et en arabe, qu’il rattache provisoirement à la période médiévale. Le document contient des extraits de plusieurs psaumes, uniquement en copte, ainsi que des lectures bilingues de l’Évangile selon Luc et de l’Épître aux Hébreux.

L’un des principaux indices avancés concerne l’écriture arabe qui, selon le chercheur, ressemble fortement à celle de manuscrits des périodes ayyoubide et mamelouke. En Égypte, le pouvoir ayyoubide s’installe en 1171, tandis que la domination mamelouke s’y poursuit jusqu’en 1517, selon la chronologie établie par le Metropolitan Museum of Art. Cette comparaison fournit donc un repère historique très large, non une date précise : la nouvelle attribution reste expressément présentée comme provisoire.

Un volume à parcourir dans deux sens

Les feuillets conservés semblent avoir appartenu à un codex plus vaste destiné à un usage liturgique. Sa fonction exacte reste inconnue et doit faire l’objet d’examens complémentaires. Son organisation présente toutefois une particularité peu banale.

La succession des textes suit le sens de lecture du copte, de gauche à droite. La foliotation — autrement dit la numérotation des feuillets — semble, elle, progresser dans la direction opposée, conformément à l’usage de l’arabe. Le volume aurait ainsi été parcouru selon deux conventions différentes.

À ce jeu de sens de lecture s’ajoute une troisième langue. La rubrique qui introduit l’Évangile selon Luc est rédigée en grec. Si sa présence dans ce type d’indication n’a rien d’exceptionnel, le copiste emploie pour kephalaion, « chapitre », une forme abrégée caractéristique de la pratique manuscrite grecque byzantine. Le numéro de division qui suit est toutefois erroné, relève Monier.

Copte, arabe et grec sur quelques feuillets

Pour le chercheur, cette combinaison offre une piste pour étudier les circulations de pratiques textuelles entre chrétiens coptes et melkites en Égypte, ainsi que d’éventuels échanges de manuscrits. L’intérêt de la pièce tient ainsi moins au seul changement de datation proposé qu’à la coexistence, sur quelques feuillets, de plusieurs langues et traditions manuscrites.

Les recherches n’en sont qu’à leurs débuts. MF précise que l’étude des parties copte et grecque doit encore être poursuivie. Les premiers constats présentés par l’institution indiquent néanmoins que ces deux traditions textuelles ne semblent pas dépendre l’une de l’autre.

L’identification a été réalisée dans le cadre des travaux de Mina Monier pour Unconventional Gospels (UnGos), programme consacré aux traditions d’harmonies évangéliques au sein des communautés chrétiennes orientales. Financé par le Research Council of Norway, le projet court de janvier 2026 à la fin de 2029.

Monier prévoit désormais de poursuivre l’examen de la pièce afin d’en préciser la fonction. La datation médiévale demeure, elle aussi, provisoire : aucune étude scientifique détaillée consacrée à MS Z V 367.12 a n’a encore été publiée par l’équipe de recherche.

Crédits photo : MF L-MaSDR

Par Clément Solym

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